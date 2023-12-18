Немецкая компания получила очередной контракт на поставку Украине артиллерийских боеприпасов, но в 2025 году

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Немецкая компания получила очередной контракт на поставку Украине артиллерийских боеприпасов, но в 2025 году

Проблема дефицита боеприпасов для артиллерийских систем стоит у ВСУ особенно остро. Но страны Запада уже не обладают возможностями беспрерывного снабжения украинской армии снарядами в неограниченных количествах.

Вооруженные силы Германии разместили новый заказ на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов. Займется этим компания Rheinmetall – один из гигантов немецкой военной промышленности, о чем сообщает официальный сайт компании.



В соответствии с новым соглашением, компания должна поставить украинской армии десятки тысяч артиллерийских боеприпасов. Точное количество заказанных снарядов на сайте компании не указывается. Нет информации и по стоимости контракта, но указано, что она составит более 100 миллионов евро.

Есть и еще один примечательный нюанс – поставка новых артиллерийских снарядов для украинских формирований запланирована на 2025 год, месяц опять же не указывается. Сейчас еще не закончился 2023 год. То есть, поставлять снаряды начнут более чем через год, и то если всё пойдет по плану, не будет никаких сбоев с графиком производства.

Планы поставлять боеприпасы ВСУ в 2025 году подразумевают, что власти Германии допускают вероятность затягивания конфликта еще более чем на год. Кроме того, в контракте указывается, что снаряды будут поставляться не только ВСУ, но и бундесверу. То есть, какое именно количество боеприпасов передадут украинским военным, тоже непонятно. Не исключено, что поставок вообще не будет, поскольку непонятно, сохранит ли свою власть в 2025 году существующий киевский режим и когда прекратится вооруженный конфликт на Украине.
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    9 комментариев
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    1. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +1
      Вчера в 16:58
      Немецкая компания получила контракт на убийство русских.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        -3
        Вчера в 17:12
        Немецкая компания получила очередной контракт на поставку Украине артиллерийских боеприпасов, но в 2025 году


        В 2025 году эти поставки пойдут уже на вооружение Российской Армии.Украинской к тому времени уже не будет.Ищи потом САУ под эти снаряды.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -2
        Вчера в 17:14
        Назад в будущее...??? А рядовым немецким налогоплательщикам это понравится...???
    2. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      -1
      Вчера в 17:00
      Нет информации и по стоимости контракта
      и за чей счет банкет....
    3. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +1
      Вчера в 17:02
      поставка новых артиллерийских снарядов для украинских формирований запланирована на 2025 год,

      А к тому времени или падишах издохнет или ишак умрёт...
    4. Jensi Ранг пользователя
      Jensi
      +1
      Вчера в 17:27
      это крупнейшие акционеры, немецкий выглядит иначе
      BlackRock, Inc.,Wilmington, USA
      Wellington Management Group LLP,Boston, USA
      The Capital Group Companies, Inc.,Los Angeles, USA
      FMR LLC,Wilmington, USA
      UBS Group AG,Zürich, Schweiz
      EuroPacific Growth Fund,Irvine, USA
      Fidelity Investment Trust,Boston, Massachusetts, USA
    5. solar Ранг пользователя
      solar
      +1
      Вчера в 17:48
      оставка новых артиллерийских снарядов для украинских формирований запланирована на 2025 год

      Ни у кого нет сомнения уже, что в 2024 это не разрешится
    6. Родился_в_России Ранг пользователя
      Родился_в_России
      +1
      Вчера в 18:49
      Фашисты помогают фашистам, жалко эту компанию хорошая была.
    7. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      0
      Вчера в 22:58
      На западе уже во всё муссируют тему с продолжением на 24г, а у нас обсуждается в сми что к весне 24г конфликт завершится. В общем никто ничего не знает, так предположения на счёт дат.

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