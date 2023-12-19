Вездеходы «Пластун-СН» испытываются в зоне проведения Спецоперации



Вездеходы "Пластун-СН" у сборочного цеха. Фото "Русские вездеходы "Пластун"

Представитель семейства



Транспортер "Пластун-СН" на форуме "Армия-2023". На заднем плане виден унифицированный гражданский образец. Фото Vitalykuzmin.net

Максимальная унификация



Вездеход с аппаратурой оптической разведки. Фото Vitalykuzmin.net

Полезные нагрузки



Один из вариантов гражданского "Пластуна". Фото "Русские вездеходы "Пластун"

Потенциал конструкции

Российская армия получает и испытывает в зоне боевых действий различную технику новых типов. Очередным образцом, проходящим проверку в сложных условиях, стал отечественный многоцелевой гусеничный транспортер «Пластун-СН». Он выполнен на основе доступных комплектующих и имеет достаточно высокие технические характеристики, а также способен перевозить различные грузы или нести необходимое вооружение.В 2021 г. компания «Русские вездеходы «Пластун» (г. Санкт-Петербург) представила свой первый гусеничный транспортер, предназначенный для использования гражданскими заказчиками. В дальнейшем создали несколько его модификаций с теми или иными особенностями, предназначенных для разных структур и сфер применения.Не так давно компания-разработчик «Пластуна» обратила внимание на нужды армии и приступила к разработке специализированной версии вездехода для вооруженных сил. Получившийся транспортер специального назначения «Пластун-СН» впервые показали несколько месяцев назад, в августе, на военно-техническом форуме «Армия-2023».Новое изделие «Пластун-СН» демонстрировали как в виде самостоятельной платформы, так и в качестве носителя специального оснащения и вооружения. Показали возможность монтажа разведывательной аппаратуры и минометного вооружения. Также сообщалось о возможности перевозки личного состава, раненых и т.д.Предполагалось, что вездеход такого рода способен заинтересовать армию и найти свое место в ее парках техники. Однако в течение нескольких следующих месяцев точная информация такого рода не поступала. Осенью появились отрывочные данные о возможном присутствии «Пластунов-СН» в зоне проведения Спецоперации, но они не получили должного подтверждения. Более того, зарубежные ресурсы с неоднозначной и сомнительной репутацией даже сообщали об уничтожении такой бронемашины.Официальная информация о поступлении вездеходов «Пластун-СН» в части российской армии появилась лишь несколько дней назад. 15 декабря об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на руководителя московского представительства компании «Русские вездеходы «Пластун» Антона Мартынюка.По его словам, многоцелевые вездеходы присутствуют в зоне проведения операции и используются для эвакуации раненых. При этом количество машин на фронте, особенности их эксплуатации и т.д. пока раскрыть не готовы. По всей видимости, проходят войсковые испытания с использованием ограниченного количества техники. По их итогам министерство обороны должно будет решить, нужны ли ему подобные машины.Многоцелевой вездеход «Пластун-СН» представляет собой легкую бронемашину на гусеничном ходу, способную нести различную нагрузку. В ее конструкции используются агрегаты новой разработки и доступные на рынке изделия. Такой подход позволил в известной мере упростить конструкцию, производство и эксплуатацию, а также обеспечил достаточно высокие характеристики.Армейский вариант «Пластуна» строится на основе сварного броневого корпуса. Корпус собран из листов разной толщины, дающих защиту уровней Бр3 и Бр4 по отечественному стандарту. Обеспечена круговая защита от автоматных пуль и осколков с близкой энергией. Лобовая проекция выдерживает обстрел небронебойными винтовочными пулями.Корпус имеет любопытную конструкцию. Его нижняя часть выполнена в виде «ванны» с необходимыми агрегатами; снаружи к ней крепятся элементы ходовой части. Сверху на носовой части имеется лобовой лист-щиток с бронестеклами, прикрывающий водителя и командира. Борта выполнены из нескольких подвижных листов: для удобства посадки и погрузки, они могут откидываться в стороны. Металлическая крыша отсутствует; вместо нее используется быстросъемный тент.Вездеход оснащен силовым блоком производства компании «АвтоВАЗ». Используется один из распространенных бензиновых двигателей с объемом 1,6 л и мощностью 106 л.с. С ним соединена механическая пятиступенчатая коробка передач. В носовой части корпуса размещен механизм поворота на основе бортовых фрикционов, выдающих крутящий момент на ведущие колеса переднего расположения.«Пластуны» имеют два варианта ходовой части с максимальной унификацией. Военный вариант с литерами «СН» получает гусеничный движитель с пятью опорными катками на борт и индивидуальной пружинной подвеской. Использована резиновая гусеничная лента с повышенными характеристиками прочности и износостойкости.Машина имеет длину ок. 4,7 м при ширине менее 2,5 м и высоте 2,15 м. Снаряженная масса – ок. 3,8 т. На твердой поверхности вездеход развивает скорость до 50 км/ч. Широкая гусеница снижает давление на грунт и позволяет передвигаться по мягким поверхностям, песку или снегу. Как и другие вездеходы семейства, «Пластун-СН» может плавать за счет перемотки гусениц.Большая часть внутренних объемов корпуса отдана под пассажирскую кабину. В ее передней части помещены два места для водителя и командира. Пост управления построен по автомобильным стандартам: имеется руль традиционной конструкции, а также набор рычагов и переключателей. Предполагается, что это упростит освоение техники водителями. В центральной части корпуса помещается до шести сидений. На этом месте также может устанавливаться полезная нагрузка разного рода.Как сообщается, в ходе Спецоперации «Пластуны-СН» используются в качестве санитарного транспорта. Особенности такого применения не уточняются, но можно предполагать, что машина одновременно может перевозить до 2-3 лежачих раненых на носилках. Сидячие в количестве до 5-6 чел., в свою очередь, могут ехать на штатных сиденьях.На «Армии-2023» демонстрировались более сложные варианты применения платформы. Так, вездеход-разведчик получил телескопическую мачту высотой 7 м с оптико-электронной станцией на вершине. В салоне, соответственно, установлена аппаратура управления и вывода видеосигнала. Размеры пассажирской кабины позволяют разместить в ней 82-мм миномет, его расчет и боекомплект. При этом стрельба может осуществляться прямо из машины, и ее агрегаты справляются с такими нагрузками.Вполне возможны и другие варианты оснащения вездехода. Он может нести ствольное или ракетное вооружение, различные средства наблюдения и связи и т.д. Его можно использовать в качестве легкой патрульной или разведывательной машины и т.п.В целом появление в частях нового типа техники, способного решать несколько важных задач, следует считать положительным событием. Новые вездеходы тем или иным образом помогают подразделениям решать боевые и вспомогательные задачи, а кроме того, нарабатывается опыт для их дальнейшего совершенствования. При этом основные преимущества и недостатки нового «Пластуна-СН» понятны уже сейчас.К сильным сторонам этого вездехода следует отнести удачное соотношение тактико-технических характеристик и простоты. В конструкции широко используются готовые агрегаты, а новые элементы не отличаются сложностью. Ключевым решением такого рода является применение силовой установки от «АвтоВАЗ». Закупка серийного двигателя и коробки передач для производства вездеходов не будет связана с трудностями. Эксплуатация и ремонт таких агрегатов тоже будут в известной мере простыми.При всем этом обеспечены достаточно высокие ходовые параметры и грузоподъемность. Кроме того, машина способна нести разные грузы и оснащение. Уже показано четыре варианта использования вездехода, и следует ожидать новые. Их количество фактически ограничено только характеристиками грузоподъемности и потребностью эксплуатантов.Впрочем, имеются и недостатки. Военный вариант вездехода «Пластун» получил бронирование, но оно соответствует лишь классу Бр4. Это резко ограничивает применение машины на переднем крае в связи с рисками урона от действий противника. Поводом для критики является и отсутствие броневой крыши. Эта особенность конструкции упрощает погрузку, но при этом способствует появлению дополнительных рисков – особенно при активном применении противником различных БПЛА. Возможно, по опыту текущей эксплуатации вездеход оснастят полноценной крышей и защитным «козырьком» над ней.Таким образом, российская промышленность создала очередной достаточно интересный и многообещающий образец бронетехники. Он имеет сильные стороны, которые должны помочь при решении задач, но не лишен недостатков. Прямо сейчас новые вездеходы «Пластун-СН» проходят войсковые испытания в зоне проведения Спецоперации и демонстрируют свой потенциал. По итогам этих мероприятий решится, будет ли такая техника принята на вооружение и, если будет, то в каком виде.