Министр финансов Украины: Нужно снизить потребление в несколько раз, чтобы перевести экономику на «военные рельсы»

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Министр финансов Украины: Нужно снизить потребление в несколько раз, чтобы перевести экономику на «военные рельсы»

В условиях вооруженного конфликта экономику Украины необходимо перевести на «военные рельсы», но сделать это без ухудшения качества жизни населения не получится. Такой вывод можно сделать из заявления министра финансов Украины Сергея Марченко.

Как заявил руководитель украинского финансового общества, перевод страны на «военные рельсы» подразумевает не только определенное переустройство экономики, но и общее понимание жителей страны, что она находится в состоянии вооруженного конфликта. Текущую реальность министр назвал «достаточно специфической», уточнив, что ее придется корректировать в связи с боевыми действиями.



Это ограничение общественного потребления. Нам нужно снизить его в несколько раз, потому что мы потребляем в основном импортные товары и услуги, это определяет наш экономический потенциал

- подчеркнул министр финансов Украины.

Как отметил Марченко, если украинцы не перестанут покупать автомобили и дорогие телефоны, то экономическая ситуация очень быстро станет «болезненной». Таким образом, украинцев открыто предупреждают, что условия их жизни будут ухудшаться и далее.

Киевский режим поставил во главу собственные амбиции и интересы своих западных покровителей, демонстрируя абсолютное пренебрежение к собственным гражданам. Впрочем, если украинцев насильно мобилизуют в ВСУ, отправляя на верную смерть, если готовятся к мобилизации женщин, то вопрос ухудшения качества жизни с потребительской точки зрения, вообще не представляет для украинских властей никакой проблемы
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    28 комментариев
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    1. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +6
      Вчера в 17:06
      Поедая шмат сала, съедаешь 155 мм снаряд. Это так нужно понимать?
      1. Ilya-spb Ранг пользователя
        Ilya-spb
        +1
        Вчера в 17:19
        Берите выше! Сало это цельный Хаймарс!

        А этот бандеровец пусть с себя начнет. Перестанет покупать дорогие машины и телефоны.
        1. антивирус Ранг пользователя
          антивирус
          0
          Вчера в 19:46
          Всех бандер одеть в френчи сталина.
          И памятники самого ивс по всей ухрии восстановить. Снесенных после 56г.
          Тогда рельсы и телеги, и паровозы по военному поедут-на рейхстаг
      2. parabyd Ранг пользователя
        parabyd
        +3
        Вчера в 17:31
        Это надо понимать как продуктовые карточки, думаю. Шмат сала вряд ли в них будет записан...
      3. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +1
        Вчера в 18:00
        "- За последнее время доходы нашего государства уменьшились. С тех пор, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Следующими будут введены налоги на осадки: за простой дождь- 100 лир, за проливной дождь – 200 лир, за дождь с громом и молнией – 300 лир"( Джанни Родари."Приключения Чиполлино").
      4. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        0
        Вчера в 18:03
        Цитата: Uprun
        Поедая шмат сала, съедаешь 155 мм снаряд. Это так нужно понимать?

        Как то так laughing
        Но тут опять же, смотря по какому курсу снаряд продают. Если в начале СВО один снаряд из поставок для украины стоил 2 евро, то теперь уже 8!!!
        Получается так, что шмат сала им не видать как собственных ушей, можно только шкурку от сала занюхать и ту без запаха чеснока.
    2. AVA77 Ранг пользователя
      AVA77
      -1
      Вчера в 17:07
      Зачем поднимать кипишь из за пустяков, если покупают автомобили и дорогие телефоны значит все зашибись.
      И вообще скоро в на, будет полный гиперлуп.
    3. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +1
      Вчера в 17:08
      Министр финансов Украины: Нужно снизить потребление в несколько раз, чтобы перевести экономику на «военные рельсы»


      Ну то есть затянуть пояса на шее предварительно привязав их на что то сверху да попрочнее.Рецепт счастья.
    4. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      0
      Вчера в 17:08
      Интересно зеленский согласен cнизить потребление в несколько раз?)
      1. -sa- Ранг пользователя
        -sa-
        +1
        Вчера в 17:14
        Уверен,он если даже если в несколько раз снизит,то у него вполне себе нормальное потребление останется.хотя смотря чего вы имеете в виду))
      2. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +2
        Вчера в 17:16
        Цитата: Trapp1st
        Интересно зеленский согласен cнизить потребление в несколько раз?)


        Если только снизить потребление его женой модных коллекций и драгоценностей.А без кокаина Кокаинаисимусу никак.
    5. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Вчера в 17:08
      Так у них еще не все плохо.Раз покупают автомобили и дорогие телефоны..Хотя,есть к чему стремиться-на хлеб и воду
    6. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Вчера в 17:15
      Министр финансов Украины: Нужно снизить потребление в несколько раз,

      Недавно фото здесь было, делегации украинской в США. Так там свиные рыла вот вот лопнут... А на генералов посмотрите, что не генерал, то укросвинья... Есть куда ограничиваться в потреблении... laughing
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Вчера в 17:20
        В Самаре арестован генерал-майор от МЧС..Неужели от них "свинотой"заразился?
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          0
          Вчера в 17:26
          В Самаре арестован генерал-майор от МЧС..Неужели от них "свинотой"заразился

          Очень может быть... Выходец с украины ведь. Украинство это зараза. Которая сначала поражает мозг и потом и весь организм, заканчивается всё как правило смертью...если повезёт тюремным сроком.
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            0
            Вчера в 17:45
            Ага,наверное все..Начиная с сержантов.. yes Глядя на подмосковный генеральский состав..Образца ,еще 1982-84 гг whatНеужели сейчас они постройнели?
    7. kakvastam Ранг пользователя
      kakvastam
      +1
      Вчера в 17:18
      Как заявил руководитель украинского финансового общества, перевод страны на «военные рельсы» подразумевает не только определенное переустройство экономики, но и общее понимание жителей страны, что она находится в состоянии вооруженного конфликта.

      Это не только Украины касается.
      Беда в том, что у нас это усиленно не понимают.
      1. Vita VKO Ранг пользователя
        Vita VKO
        0
        Вчера в 17:27
        Цитата: kakvastam
        Беда в том, что у нас это усиленно не понимают

        Вон даже яйцами озаботились. Хотя ни чего с царских времен не поменялось. Опять народу "вместо хлеба предлагают есть пирожное".
        1. astepanov Ранг пользователя
          astepanov
          +1
          Вчера в 17:41
          Вон даже яйцами озаботились.
          Поддержим экономику братской Турции за яйца! Яйца Эрдогана - наше всё!
    8. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Вчера в 17:21
      Соль, мыло, спички - следующим шагом... краинцы затаривайтесь!!!
    9. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +2
      Вчера в 17:30
      Я вот сейчас не пойму, а в чем у них проблема то по снижению потребления населением. Численность населения снижается, причем резко, а значить и снижается его потребление
      1. Яро Полк Ранг пользователя
        Яро Полк
        0
        Вчера в 18:16
        кто в гробике недопотребляет..все идет в карман и на счета фашистской хунте Главнаркомана.
    10. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      0
      Вчера в 18:14
      скакуасы думали что они так легко и просто выскочат за счет предательства братанов в свой любимый ЕС.. нет уж...кто вас так отпустит)
    11. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Вчера в 18:23
      Да все просто: отменить пенсии, ввести налог на всех по 10000 грн в месяц на всех, обязательная работа бесплатно по 10 часов в день, без выходных. Не выплатил налог, идешь на утилизацию.
    12. flint Ранг пользователя
      flint
      0
      Вчера в 19:00
      Ну и хорошо, может когда перейдут на хлеб и воду, до глупых бандерлогов дойдет что задумывали их заокеанские хозяева в 14 и 22 годах.
    13. orionvitt Ранг пользователя
      orionvitt
      0
      Вчера в 19:46
      Как можно перевести на военные рельсы то, чего нет. Вся украинская экономика в настоящее время, это западные деньги.
      сделать это без ухудшения качества жизни населения не получится
      Сразу вспомнился старый анекдот.
      Подорожала водка. Дети спрашивают отца
      - Папа, значит ты теперь станешь меньше пить?
      - Нет дети, теперь вы станете меньше есть.
    14. Metallurg_2 Ранг пользователя
      Metallurg_2
      0
      Вчера в 20:53
      Чтобы снизить потребление, надо снизить количество потребителей. А посему - всех в охапку, и на передовую.
    15. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      0
      Вчера в 21:55
      Ни у нас, ни на Украине, нет смелости вводить ограничения для гражданского населения.
      В Киеве дискотеки и корпоративы проходят? Вот пока проходят - значит у них, на Украине, всё хорошо с экономикой.
      У нас мигранты толпой могут на полицию пойти? Вот пока могут, значит у нас не очень хорошо с уважением к представителям власти.
      И из полицейских божеств делать не нужно. Но и позволять на них нападать толпой - тоже нельзя.

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