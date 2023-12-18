Это ограничение общественного потребления. Нам нужно снизить его в несколько раз, потому что мы потребляем в основном импортные товары и услуги, это определяет наш экономический потенциал

В условиях вооруженного конфликта экономику Украины необходимо перевести на «военные рельсы», но сделать это без ухудшения качества жизни населения не получится. Такой вывод можно сделать из заявления министра финансов Украины Сергея Марченко.Как заявил руководитель украинского финансового общества, перевод страны на «военные рельсы» подразумевает не только определенное переустройство экономики, но и общее понимание жителей страны, что она находится в состоянии вооруженного конфликта. Текущую реальность министр назвал «достаточно специфической», уточнив, что ее придется корректировать в связи с боевыми действиями.- подчеркнул министр финансов Украины.Как отметил Марченко, если украинцы не перестанут покупать автомобили и дорогие телефоны, то экономическая ситуация очень быстро станет «болезненной». Таким образом, украинцев открыто предупреждают, что условия их жизни будут ухудшаться и далее.Киевский режим поставил во главу собственные амбиции и интересы своих западных покровителей, демонстрируя абсолютное пренебрежение к собственным гражданам. Впрочем, если украинцев насильно мобилизуют в ВСУ, отправляя на верную смерть, если готовятся к мобилизации женщин, то вопрос ухудшения качества жизни с потребительской точки зрения, вообще не представляет для украинских властей никакой проблемы