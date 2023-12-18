Украинская армия была вынуждена свернуть некоторые свои операции из-за нехватки западной поддержки, в частности, артиллерийских боеприпасов.Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на украинского генерала Тарнавского, командующего войсками на юго-восточной части линии фронта, по всей линии боевого соприкосновения у ВСУ в настоящее время ощущается острая нехватка артиллерийских снарядов, в первую очередь "советского" калибра - 122 и 152 мм. Он назвал это «очень большой проблемой».По словам Тарнавского, боеприпасов, имеющихся в распоряжении ВСУ в настоящее время, явно недостаточно для успешного ведения боевых действий. Проблему пытаются решить путем перераспределения запасов, перепланируя поставленные ранее задачи в сторону уменьшения объемов. Генерал ВСУ заявил, что из-за дефицита снарядов украинские подразделения вынуждены переходить в оборону.Тарнавский также посетовал на растущие трудности в ВСУ с личным составом, которого не достаточно для формирования резервов, необходимых для начала масштабных действий в будущем.По мнению украинского генерала, свой личный резерв должен быть у командира каждого подразделения, чтобы иметь возможность осуществлять ротацию личного состава и обеспечивать отдых военнослужащих. Сейчас, по словам Тарнавского, украинские военнослужащие "не такие свежие и отдохнувшие".Кроме того, с распространенной среди жителей многих постсоветских лимитрофов уверенностью в якобы существующем превосходстве западной техники Тарнавский резюмировал, что последней надеждой украинского командования остаются ожидаемые поставки американских самолетов F-16. Украинский генерал уверен в крайне высокой эффективности этих боевых машин и утверждает, что, по сравнению с оставшимися на вооружении ВСУ самолетов советского производства, они "как Мерседес по сравнению с Запорожцем".

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