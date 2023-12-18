Генерал Тарнавский: ВСУ свернули часть операций из-за нехватки артиллерийских снарядов

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Генерал Тарнавский: ВСУ свернули часть операций из-за нехватки артиллерийских снарядов

Украинская армия была вынуждена свернуть некоторые свои операции из-за нехватки западной поддержки, в частности, артиллерийских боеприпасов.

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на украинского генерала Тарнавского, командующего войсками на юго-восточной части линии фронта, по всей линии боевого соприкосновения у ВСУ в настоящее время ощущается острая нехватка артиллерийских снарядов, в первую очередь "советского" калибра - 122 и 152 мм. Он назвал это «очень большой проблемой».



По словам Тарнавского, боеприпасов, имеющихся в распоряжении ВСУ в настоящее время, явно недостаточно для успешного ведения боевых действий. Проблему пытаются решить путем перераспределения запасов, перепланируя поставленные ранее задачи в сторону уменьшения объемов. Генерал ВСУ заявил, что из-за дефицита снарядов украинские подразделения вынуждены переходить в оборону.

Тарнавский также посетовал на растущие трудности в ВСУ с личным составом, которого не достаточно для формирования резервов, необходимых для начала масштабных действий в будущем.

По мнению украинского генерала, свой личный резерв должен быть у командира каждого подразделения, чтобы иметь возможность осуществлять ротацию личного состава и обеспечивать отдых военнослужащих. Сейчас, по словам Тарнавского, украинские военнослужащие "не такие свежие и отдохнувшие".

Кроме того, с распространенной среди жителей многих постсоветских лимитрофов уверенностью в якобы существующем превосходстве западной техники Тарнавский резюмировал, что последней надеждой украинского командования остаются ожидаемые поставки американских самолетов F-16. Украинский генерал уверен в крайне высокой эффективности этих боевых машин и утверждает, что, по сравнению с оставшимися на вооружении ВСУ самолетов советского производства, они "как Мерседес по сравнению с Запорожцем".
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    11 комментариев
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    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +6
      Вчера в 17:53
      "как Мерседес по сравнению с Запорожцем".

      Концерн Порш объединился с ЗАЗ - получился Запоршивец laughing
    2. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +2
      Вчера в 17:54
      Зато на гражданские объекты хватает и ракет и снарядов.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Вчера в 18:34
        Я гляжу на эту "нехватку"к примеру ситуации Сеньковки,или Херсонского направления..Всего хватает,просто хотят больше и с избытком
      2. parabyd Ранг пользователя
        parabyd
        +1
        Вчера в 20:49
        Самое главное из его речи - нехватка снарядов именно советских калибров. Их в Европе во-первых выпускают немного, Во-вторых наращивать выпуск никто не станет, перспективнее переходить на калибр НАТО. Это означает, что сразу в минус уходят сотни действующих стволов из советских запасов и тех, что могли передать всякие братушки.

        А натовских стволов на порядок меньше и взять неоткуда - слишком долго изготавливаются.

        А учитывая, что это война артиллерии, перспективы украины тают, как утренний туман...
    3. Аркадий007 Ранг пользователя
      Аркадий007
      +1
      Вчера в 17:54
      Одни самолеты, даже если они будут как Мерсы, ничего на сегодня на ЛБС не сделают.
      Помимо снарядов нужна техника и тоже желательно советская - простая и надёжная. Да уступающая по параметрам хвалёной западной, но работающая в любых условиях.
      Но странным образом Россия не поставляет Украине ни то ни другое.
    4. Михаил Маслов Ранг пользователя
      Михаил Маслов
      +2
      Вчера в 18:01
      Руки в гору и переход на частоту "Волги".В противном случае с резервами или без них-смерть.
    5. aranzon1913 Ранг пользователя
      aranzon1913
      +1
      Вчера в 18:03
      ПВО без разницы, мерс или запор, приземлят и этих. Дураку стеклянный болт не на долго. Потом будут F35 требовать, а там уже и до ЯО не далеко.
    6. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +2
      Вчера в 18:29
      Байден, где снаряды, ****?!
    7. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +2
      Вчера в 19:05
      Украинский генерал уверен в крайне высокой эффективности этих боевых машин и утверждает, что, по сравнению с оставшимися на вооружении ВСУ самолетов советского производства, они "как Мерседес по сравнению с Запорожцем".

      Это с чего это вдруг? Если с миг 29 сравнивать, то самолеты примерно в одно время в производство запущены и имеют приблизительно равные характеристики. Или им самые современные модификации собираются передавать? Ну а если xoxлы сами довели свои самолеты до состояния запорожца, то и из "мерседеса" его тоже сделают.
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Вчера в 19:40
        Им эти Ф16 скорее дадут как абрамсы, на время для вида и чтобы европейцы свои литаки отправили. Будут на рафалях летать нызенько
    8. DirtyLiar Ранг пользователя
      DirtyLiar
      0
      Вчера в 19:37
      "Дайте то, дайте это"... В итоге получили дичайшую разунификацию как техники, так и боеприпасов.
      Да даже тупо если взять стрелковое оружие - у одного АК, у второго - М-4. Один расстрелял БК, у второго есть запаска. А толку, если оно не подходит по калибру?

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