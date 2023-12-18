Экс-разведчик США: Путин не зря заявил, что Одесса - это русский город

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Экс-разведчик США: Путин не зря заявил, что Одесса - это русский город

Российский президент Владимир Путин является последовательным человеком, всегда держащим свое слово. Украине следует приготовиться к потере Одессы, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер.

Экс-разведчик США, кстати, не являющийся сторонником Путина заявил, что внимательно прослушал пресс-конференцию российского президента и сделал вывод, что российские власти не намерены останавливаться на достигнутом, их не устраивают всего пять регионов, ранее входивших в состав Украины. По мнению Шаффера, Путин не зря упомянул Одессу в своей речи заявив, что она является русским городом.



Путин неслучайно сделал заявление по Одессе. Они уже достигли своих целей на 80 процентов и думают, как получить остальные 20

- заявил экс-разведчик.

По словам Шаффера, 2024 год будет решающим, Россия попытается добиться реализации своих целей, какими бы они не были. Говорить о том, что Украина сможет противостоять России не приходится, даже с западной помощью победы не добиться. Киев планирует уйти в глухую оборону, выстроив три линии обороны по примеру российской "линии Суровикина".

Между тем, на Западе начали говорить о том, что Украина в сегодняшнем виде может прекратить свое существование.
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    30 комментариев
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    1. SS68SS Ранг пользователя
      SS68SS
      +1
      Вчера в 17:30
      Путин не зря упомянул Одессу в своей речи заявив, что она является русским городом.

      Вы всё ещё кипятите и не согласны что Одесса -русский город?, тогда мы идем к Вам.
    2. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +6
      Вчера в 17:32
      В "нашем" полку прибыло, а то все Риттер, да Макгрегор....
    3. Харитon Ранг пользователя
      Харитon
      -3
      Вчера в 17:34
      Ошибка перевода: Russian и Russian.
      Он же не сказал - российский город Одесса.
      Русских городов много.Почти все, если без рептилойдов.
      1. Абзац Ранг пользователя
        Абзац
        0
        Вчера в 18:08
        Объясняю, что все Русские города должны стать Российскими. В этом наша цель.
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          -6
          Вчера в 18:37
          Вообще то даже в США есть русские города(ну,или почти)И их тоже?"А не замахнуться ли нам на Шекспи...т.е.кусочек Калифорнии,Аляск,ну и на худой конец на Брайтон-Бич"Кстати,Путин говорил и другое.."Что то у нас получается,а что то-нет"...
        2. Харитon Ранг пользователя
          Харитon
          0
          Вчера в 22:11
          А нерусские города - нероссийскими?
          Вам же сказали, что России хватает территорий, которые еще «осваивать и осваивать».
      2. kit88 Ранг пользователя
        kit88
        +1
        Вчера в 18:51
        Беда в том, что в английском языке "русский" и "российский" и все их производные звучат одинаково - "Russian"
        Сложно им объяснить, что "русский" и "россиянин", на бытовом уровне, часто антонимы.
        1. Харитon Ранг пользователя
          Харитon
          0
          Вчера в 22:15
          Почему сложно ? На расистском уровне : американец и афроамериканец.
    4. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +1
      Вчера в 17:38
      Все это так, но время- время уходит!
    5. МВГ Ранг пользователя
      МВГ
      +5
      Вчера в 17:38
      Путин неслучайно сделал заявление по Одессе. Они уже достигли своих целей на 80 процентов и думают, как получить остальные 20

      - заявил экс-разведчик.

      люди с альтернативными когнитивными способностями, прости Господи. Пусть этот Шаффер тупо историю возникновения Одессы почитает. И наступит прозрение... Может быть...
      Удивительная способность у лебирализованных "умников" свои горячечные видения превращать в политические и "экспертные" утверждения.
    6. Фьють Фтють
      Фьють Фтють
      -18
      Вчера в 17:38
      Ну какая Одесса? Вопрос сможет ли Россия взять Авдеевку не говоря о Славянске/Краматорске
      1. Абзац Ранг пользователя
        Абзац
        -1
        Вчера в 18:13
        Успокойся. Всё будет. Год назад думали всё конец, сдали под Харьковом и Херсон . Всё конец. Ну и что?
        1. советник 2 уровня Ранг пользователя
          советник 2 уровня
          +1
          Вчера в 20:34
          Цитата: Абзац
          Ну и что?

          действительно.. ну и ЧТО? заняли с тех времен?
    7. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      +3
      Вчера в 17:39
      Мне повезло, я родился и жил в те времена, когда людей оценивали за дела. А здесь один сказал. другой сказал...
      1. Ilya-spb Ранг пользователя
        Ilya-spb
        -1
        Вчера в 17:42
        Это они мультиков насмотрелись...

        Птица Говорун отличается умом и сообразительностью)))
      2. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        +4
        Вчера в 18:04
        всегда держащим свое слово.

        И тут заржали все " Пенсионеры"
    8. Аркадий007 Ранг пользователя
      Аркадий007
      -5
      Вчера в 17:57
      Сложно утверждать однозначно что Одесса русский город.
      Одесса всегда была сама по себе, всегда со своим царём и своими законами.
      Она и сейчас говорит на руссом языке, но не воюет на стороне России.
    9. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      -1
      Вчера в 18:04
      Там в Одессе какие то жлобы осквернили памятники создателям Одессы: идём восстанавливать.
    10. Fachmann Ранг пользователя
      Fachmann
      +9
      Вчера в 18:23
      Десятого апреля 1944 года Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.
      "Спокойные лиманы, зелёные каштаны
      Ещё услышат шелест развернутых знамен,
      Когда войдёт обратно походкою чеканной
      В красавицу Одессу усталый батальон".
    11. olimpiada15 Ранг пользователя
      olimpiada15
      +5
      Вчера в 18:37
      Существующая ситуация вна краине успокоится только после перехода под юрисдикцию РФ всего черноморского побережья: Одесская, Николаевская, Запорожская, Херсонская области, а также прилегающие к РФ . После чего Украина перестанет представлять интерес для США. Воююем мы сегодня с США, являющиеся кулаком глобалистов.А основным инструментом войны является доллар как инструмент глобализма. И им нужно как минимум контроль над Черным морем, военная база в Крыму, которую увели в 2014 г. Остатки окраины их интересовать не будут. Введя беспрецедентные санкции , инициаторы надеялись также вызвать бунт внутри страны, однако не получилось. Сейчас совершенно не радуют заверения о надёжности партнёрства с теми странами, которые поставляют оружие и деньги , чтобы военные действия продолжались , увеличивая ущерб. Страну надо укреплять и сила России всегда была в народе, приспособленном жить во множестве поселений, способных выжить своими силами. Государство просто обязано решить вопросы жизнеобеспечения населения без зависимости от поставок извне, ибо уже убедились в надёжности партнёров: вначале сооблазняют выгодностью своих поставок, а потом без одной детали парализует целую отрасль. Всю историю России, страна отстаивала своё существование своими силами и на костях своих воинов, на плечах народа. Умные государственные деятели говорили это в прошлые века, а сегодня мы снова наступили на те же грабли. Потому Одесса- это русский город, неотъемлемая часть русской государственности в Причерноморье. Очень сложная ситуация.
      1. borisvt Ранг пользователя
        borisvt
        +4
        Вчера в 19:59
        Да если бы только причерноморского побережья!
        Дело в том, что матрасниками была скуплена земля во многих областях залежной. Точно знаю ситуацию в Хмельницкой губернии по словам моего друга, у которого там родственники и он сам оттуда и часто там бывал, в их районе, кстати Староконстантиновский аэродром недалеко. Так вот, все земли в округе принадлежат монсанте, председатель - номинал из местных, поля были засеяны тыквой на семена. Семена безоболочечные, их собирают, а тело тыквы - в отходы! Амеры не даром взбеленились, залежная ими куплена, а мы им сейчас кузькину мать.
        К сожалению, причерноморьем не огранишься, надо залежную брать всю, невзирая на издержки.
    12. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +1
      Вчера в 18:42
      Харьков ближе, чем Одесса. Но его не вспомнили
      1. Nord11 Ранг пользователя
        Nord11
        +2
        Вчера в 21:34
        Одесса стратегически важный город, плюс выход Скакуасии в моря и океаны. А ей там делать нечего, пусть дома сидит, за хатой смотрит..
    13. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      -3
      Вчера в 18:48
      Начало статьи уже вызывает смех..))
      1. podval57 Ранг пользователя
        podval57
        -1
        Вчера в 19:41
        "Смейся паяц (поц по - одесски)..."
      2. podval57 Ранг пользователя
        podval57
        -1
        Вчера в 19:41
        "Смейся паяц (поц по - одесски)..."
      3. flint Ранг пользователя
        flint
        +3
        Вчера в 19:41
        пол ляма угробленных бандерлогов тоже над этим посмеялись, если бы смогли laughing
        1. Scuderia Ранг пользователя
          Scuderia
          0
          Вчера в 20:19
          В том-то и дело, что там совсем о другом речь..))
    14. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      +3
      Вчера в 19:50
      Украине следует приготовиться к потере Одессы... она является русским городом.

      Свято и всенепременно!
    15. Nord11 Ранг пользователя
      Nord11
      +4
      Вчера в 21:32
      Правильно, выход к морю щирым ни к чему. Если надо, пусть новое копают, вместо той же Польши..

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