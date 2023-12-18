Экс-разведчик США: Путин не зря заявил, что Одесса - это русский город

Путин неслучайно сделал заявление по Одессе. Они уже достигли своих целей на 80 процентов и думают, как получить остальные 20

Российский президент Владимир Путин является последовательным человеком, всегда держащим свое слово. Украине следует приготовиться к потере Одессы, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер.Экс-разведчик США, кстати, не являющийся сторонником Путина заявил, что внимательно прослушал пресс-конференцию российского президента и сделал вывод, что российские власти не намерены останавливаться на достигнутом, их не устраивают всего пять регионов, ранее входивших в состав Украины. По мнению Шаффера, Путин не зря упомянул Одессу в своей речи заявив, что она является русским городом.- заявил экс-разведчик.По словам Шаффера, 2024 год будет решающим, Россия попытается добиться реализации своих целей, какими бы они не были. Говорить о том, что Украина сможет противостоять России не приходится, даже с западной помощью победы не добиться. Киев планирует уйти в глухую оборону, выстроив три линии обороны по примеру российской "линии Суровикина".Между тем, на Западе начали говорить о том, что Украина в сегодняшнем виде может прекратить свое существование.