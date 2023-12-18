СМИ США: применение БПЛА сторонами конфликта на Украине привело к усилению на передовой роли наземных роботов

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СМИ США: применение БПЛА сторонами конфликта на Украине привело к усилению на передовой роли наземных роботов

Ударные беспилотные летательные аппараты и артиллерия угрожают передвижениям российских и украинских войск на линии фронта. Поэтому на поле боя все чаще можно встретить наземных роботов кустарного производства, выполняющих задачи по снабжению воюющих подразделений.

Об этом рассказывает в своей статье обозреватель американского журнала Defense News Элизабет Госселин-Мало, ссылаясь на экспертов.



Применение БПЛА сторонами конфликта на Украине привело к усилению на передовой роли наземных роботов.

Из-за такого количества беспилотных летательных аппаратов, действующих в воздухе как для наблюдения, так и для ударов по противнику, передвижение стало очень затруднительным для обеих сторон. Таким образом, обычные задачи, такие как логистика, снабжение и эвакуация, находятся под угрозой обнаружения и атаки беспилотников

- отмечает сотрудник аналитического центра военно-морских сил США Сэм Бендетт.

Информация о некоторых автономных наземных системах, используемых в логистических целях, стала появляться в сети интернет. Их применение, отмечает СМИ США, избавляет солдат от необходимости покидать укрытия, подвергая риску свои жизни и здоровье. В частности, сообщалось о российском беспилотном наземном транспортном средстве, которое доставляет боеприпасы на передовую и проводит эвакуацию раненых.


Россия начала применять наземные робототехнические комплексы для решения целого ряда боевых задач в зоне СВО. Некоторые из них, в частности, БР-1 и БРГ-1, используемые российскими военными для минирования местности и эвакуации раненых, даже планируют оснастить искусственным интеллектом.
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11 комментариев
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  1. Виктор Сергеев Ранг пользователя
    Виктор Сергеев
    -3
    Вчера в 17:49
    Это не роботы, а просто дистанционно управляемые машины, уровень 70-х годов 20 века. Дорого, неудобно, бессмысленно, пока.
    1. KCA Ранг пользователя
      KCA
      +4
      Вчера в 18:14
      В зоне СВО не знаю, на полигоне Уран-9 без вмешательства оператора вышел на позицию, остановился, не стрелял, без команды, просто обозначил атаку и вернулся обратно, оператор не вмешивался, в чём и была суть испытаний
  2. Аркадий007 Ранг пользователя
    Аркадий007
    +4
    Вчера в 17:50
    В общем и целом СВО показало новый этап в стратегии и ведении войны с применением новых технологий.
    Всё чему учили в академиях мира можно забыть. Те времена канули в лето.
    Началась война дронов и чем дальше тем больше будет их проникновение.
    Теперь будет увеличиваться спрос не на воинов-Рембо, а на многовекторных специалистов умеющих управлять роботами и чинить их в поле - в идеале.
    1. Полковник МО Ранг пользователя
      Полковник МО
      +2
      Вчера в 18:13
      Нет, Аркадий, не надо ничего забывать. Несомненно роль искусственного интеллекта, различных беспилотников (любой среды действия), оружия на иных физических принципах будет возрастать многократно, но принципы, которые изложены в любом Наставлении по службе штабов (различного ранга) останутся в основе, естественно учитывая и корректируя изменившиеся условия. И творчески применяя полученные знания в ВУ, Академиях, опираясь на инициативу и мужество простого солдата верный путь к Победе. На самом деле, факторов влияющих значительно больше - и тыл, и экономика и многое другое. НО освободить\завоевать территорию роботы пока не в состоянии. Только тогда когда нога простого солдата вступит на эту территорию.
      1. Аркадий007 Ранг пользователя
        Аркадий007
        +2
        Вчера в 18:24
        Захватывать будут дроны, а уж за ними солдаты в сапогах. Даже сейчас это уже практически происходит в городских боях.
        1. Полковник МО Ранг пользователя
          Полковник МО
          +2
          Вчера в 18:31
          Уничтожать, да, дроны. Вполне возможно. Технику, объекты, л\с. Но захватывать и удерживать - все таки пехотинец. Впрочем, не суть важно. Не забывая старое, разнообразно применяй новое, вот суть моего посыла.
  3. михаилл Ранг пользователя
    михаилл
    +2
    Вчера в 18:02
    даже планируют оснастить искусственным интеллектом.

    Т-800 ведь из 2029 года за Сарой Конор послали. Совсем чуть-чуть осталось.
    1. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      0
      Вчера в 19:43
      Скайнет наверное уже есть в "заточении". Всяки ИИ чатGP и тд. Вот доиграемся в итоге, ей богу доиграемся. ИИ решит в итоге , что человек зло!
      1. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        0
        Вчера в 20:59
        Цитата: Аргон
        ИИ решит в итоге , что человек зло!

        "Полсотни лет назад в Массачусетсе запустили самое сложное кибернетическое устройство, когда-либо существовавшее. С каким-то там феноменальным быстродействием, необозримой памятью и все такое… И проработала эта машина ровно четыре минуты. Ее выключили, зацементировали все входы и выходы, отвели от нее энергию, заминировали и обнесли колючей проволокой........
        .......ее едва успели выключить."(А. и Б. Стругацкие. «Далекая Радуга»)
  4. dimy44 Ранг пользователя
    dimy44
    +1
    Вчера в 19:02
    Ну так-то, в целом, благодаря войнам, мы имеем новые технологии, плавно переходящие в гражданскую сферу. Вот, так устроен мир ©.
  5. ydjin Ранг пользователя
    ydjin
    +1
    Вчера в 19:33
    Позабыты хлопоты
    Остановлен бег
    Вкалывают роботы
    А не человек?
    what

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