Йеменские хуситы заявили об атаках еще на два грузовых судна в Красном море

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Йеменские хуситы заявили об атаках еще на два грузовых судна в Красном море

Два гражданских судна подверглись атаке со стороны йеменского движения «Ансар Алла», известного также как хуситы, в Красном море. Об этом сообщили представители самого движения.

По информации хуситов, ими были атакованы нефтяной танкер «Swan Atlantic» и грузовое судно «MSC Clara», принадлежащие израильской компании. В связи с атаками хуситов британская компания British Petroleum решила приостановить поставки нефти по Красному морю из соображений безопасности.



Отметим, что йеменские хуситы активизировали нападения на гражданские суда в качестве ответа на военную операцию Израиля в секторе Газа. Движение «Ансар Алла», опирающееся на йеменских шиитов-зейдитов, выразило солидарность с палестинским движением ХАМАС. После этого с территории Йемена запускались беспилотники в сторону израильского порта Эйлат. Затем хуситы перешли к захвату судов. Суда, захваченные движением, были отбуксированы в контролируемые хуситами порты Йемена.

Примечательно, что атакуют хуситы не только израильские суда, но и суда других стран, следующие в израильские порты или из них. Впрочем, суда под флагами третьих стран могут принадлежать компаниям со значительной долей израильского капитала.

Для обеспечения безопасности судоходства в Красном море США пытаются создать специальную оперативную группу, в которую планируется включить военные корабли как самих Штатов, так и их союзников, в том числе региональных. Однако хуситы уже предупредили Саудовскую Аравию и ОАЭ, что в случае солидарности с Израилем и США их ожидает возобновление атак на нефтяные и газовые объекты. Ранее, напомним, арабские монархии вроде как помирились с хуситами и Ираном при посредничестве Китая.
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    31 комментарий
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    1. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +1
      Вчера в 18:11
      Удивительно, что суда, принадлежавшие израильской компании, после имевших место инцидентов, пошли через пролив. Русский "авось" не чужд и евреям? laughing
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +4
        Вчера в 19:46
        Цитата: Pharmacist
        Удивительно, что суда, принадлежавшие израильской компании, после имевших место инцидентов, пошли через пролив. Русский "авось" не чужд и евреям? laughing

        Так пол-израиловки "гусские люди"! И они, таки, своих не обманывают!
    2. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +3
      Вчера в 18:13
      Арабским монархиям было бы очень неудобно помогать штатам и евреям официально,всеже теже масульмане.отмыватся потом проблематично будет.
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Вчера в 18:54
        В арабских монархиях правят сплошь представители иудейской нации.
        1. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          0
          Вчера в 18:58
          Да они всем миром правят.
    3. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +7
      Вчера в 18:19
      Вот уже и на хуситов нужно выделить ресурс подавления . На туфлю гегемону харкают всё чаще . Интересно, кого амеры попытаются подтянуть к наказанию хуситов?
      1. Замира Ранг пользователя
        Замира
        +2
        Вчера в 18:37
        Цитата: КВУ-НСвД
        На туфлю гегемону харкают всё чаще .

        Да пора бы уже и в рожу плюнуть... А лучше сразу врезать - да с ноги! Да со всей дури! А потом ещё раз, чтобы уже полностью ориентацию потерял...
      2. dzvero Ранг пользователя
        dzvero
        +4
        Вчера в 18:49
        Мелькала инфа что Египет и Саудовскую Аравию. Но, скорее всего, придется отдуваться самим и с разстояния. Запустят десяток-другой ракет по больницам да школам, пару бульдозеров разколошматят и на том успокоятся.
    4. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +7
      Вчера в 18:20
      эти "торговые" суда якобы..везут всяким различным фашистам смертельный груз..молодцы хуситы.
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +1
        Вчера в 19:50
        Цитата: Яро Полк
        эти "торговые" суда якобы..везут всяким различным фашистам смертельный груз..молодцы хуситы.

        Хуситы молодцы, да иорданцы у арабов слабое звено, косячат под гегемоном направо и налево. Грузы прокачивают для убийц арабов...
    5. aranzon1913 Ранг пользователя
      aranzon1913
      +6
      Вчера в 18:24
      Я учился в ВУЗе (85-91гг), практически со всеми арабами, кроме заливных, ессно. Йеменцы отличались от всех. Они лучшие. Люди, которые держат слово, для них честь, не пустое слово. Остальные, включая (и особенно палестинцев), в моем понимании молодого человека, в конце 80х, конченые черти, за редким исключением
    6. Антон Болдаков Ранг пользователя
      Антон Болдаков
      +5
      Вчера в 18:32
      Любопытно, что все эти атаки практически не осуждаются в США. Я помню какой был шум когда в Персидском Заливе сбили американский беспилотник - шум был на весь мир. Здесь атакуются корабли, причём даже американские военные и... тишина.
      США видимо понимают. что уже опасно "перегнули кочергу". Если начнут нападение ещё и на хуситов, то удержать арабский мир. как в случае с ХАМАС может уже и не получиться.
      1. BlackMokona Ранг пользователя
        BlackMokona
        +2
        Вчера в 19:17
        Цитата: Антон Болдаков
        Любопытно, что все эти атаки практически не осуждаются в США. Я помню какой был шум когда в Персидском Заливе сбили американский беспилотник - шум был на весь мир. Здесь атакуются корабли, причём даже американские военные и... тишина.
        США видимо понимают. что уже опасно "перегнули кочергу". Если начнут нападение ещё и на хуситов, то удержать арабский мир. как в случае с ХАМАС может уже и не получиться.

        АУГ и куча кораблей союзников уже в пути. Поэтому всё в процессе, приедут и думаю начнут активно бомбить.
      2. parabyd Ранг пользователя
        parabyd
        0
        Вчера в 20:59
        Не обсуждаются, потому что стыдно. Они ведь главные защитники свободного мореплавания. Под этим соусом они в Тайваньском проливе чудили, да и по всему остальному миру.

        А тут их макают в грязь лицом на весь мир. Та же история с военными базами в Ираке и Сирии.

        Поэтому и не ответить не могут. А сил, чтобы ответить как надо, нет. В итоге гонят свои корыта, но ради того, чтобы попугать немного. Как бы не потопили им там чего. А то вообще на весь мир позорище будет
    7. Аскет Ранг пользователя
      Аскет
      +2
      Вчера в 18:40
      на ВО я главный антисемит где Проф. где Женя Пупырчатай ау !!!
      ит
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Вчера в 18:57
        Может их того, мобилизовали? wassat
      2. AUL Ранг пользователя
        AUL
        0
        Вчера в 20:08
        Цитата: Аскет
        на ВО я главный антисемит

        Тут таких главных - до Берлина в два ряда! fellow
    8. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      +2
      Вчера в 19:06
      У хуситов слова с делом не расходятся. Вот бы и помочь им хоть чем нибудь.
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +1
        Вчера в 19:20
        Цитата: 16112014nk
        У хуситов слова с делом не расходятся. Вот бы и помочь им хоть чем нибудь.

        Это вотчина Ирана, так что всё, чем хуситы околачивают виновников разжигания региональных войн им любезно предоставляется Тегераном как в готовом виде, так и в виде комплектующих, из чего умелые ручки хуситов собирают дальнобойные подарки. Нам в первую очередь надо свои войска насыщать всем необходимым. hi
        1. orionvitt Ранг пользователя
          orionvitt
          0
          Вчера в 19:40
          Забыли про данные, которым Иран так же одаривает хуситов. В том плане, чей корабль, в какой порт идёт и надо ли его трогать. Запад наложил на Иран санкции, а Иран в настоящее время воспользовавшись ситуацией, по сути регулирует движение через суэцкий канал в свою пользу. И в пользу союзников соответственно.
        2. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          +2
          Вчера в 20:35
          Ныробский.Прикол в том что появились снова сомалийские пираты,как чёрт из табакерки.Болгарский балкер взяли на абордаж они.Моё мнение ,сомалийские пираты под англичанами,слишком нагло и точечно они действуют. hi
          1. Ныробский Ранг пользователя
            Ныробский
            +1
            Вчера в 21:29
            Цитата: tralflot1832
            Ныробский.Прикол в том что появились снова сомалийские пираты,как чёрт из табакерки.Болгарский балкер взяли на абордаж они.Моё мнение ,сомалийские пираты под англичанами,слишком нагло и точечно они действуют. hi

            Ну, скажем так Андрей, сомалийские пираты то никуда и не девались, просто стали действовать более системно, отрабатывая конкретные задания своих кураторов в отношении тех, или иных перевозчиков исходя из коммерческих интересов, а вот хуситы действительно продемонстрировали то, что они вполне себе профессионально и предметно, могут отработать любое торговое судно от контейнеровоза до танкера, как путём захвата с высадкой десанта с вертолёта, так и путём нанесения "увечий" ракетами и беспилотниками исходя из интересов политических. То, что хуситы, в очень короткие сроки, смогли вынудить крупнейших перевозчиков отказаться от морских перевозок по традиционным маршрутам и вызвать подорожание трафика перевозок на 2,5 млрд.долларов в сутки факт бесспорный и в то же время настораживающий, поскольку он явно не останется без ответа и повлечёт за собой расширение военных действий в регионе, с вовлечением матрасов и "ко" и подорожание цен на энергоносители, что в целом не плохо для нас. hi
      2. Бледар Ранг пользователя
        Бледар
        -2
        Вчера в 22:02
        Как бы для начала нужно не забывать, что хамас и хуситы это террористы и неправительственные организации. Ну да, давайте еще террористам оказывать поддержку. Я немножко понимаю, что Израиль это звезднополосатый инструмент давления на исламский мир, и если полосатики там добьются своего, то вернут там свое полное господство - им там не нефть нужна, а контроль над нефтью, чтобы иметь возможность давить на своих геополитических оппонентов с помощью краника с нефтью. Это все понятно, но хамас начал это все самовольно, иранцы отмашку не давали, так что там вообще все непросто и даже "враг моего врага мой друг" там не работает.
        1. Виноградский Ранг пользователя
          Виноградский
          0
          27 минут назад
          С какого перепуга хуситы - террористы? Хуситы - повстанцы, которые воевали за свободу Йемена против Саудии. Что за умник их террористами назначил?
    9. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Вчера в 19:31
      Однако Нетоньяху и Ко просчитали таки все ходы своей комбинации с Палестиной. Республианцы с хуситами долго разговоры разговаривать не станут, но учитывая экономическое и социально-общественное положение в самих США новая война на Ближнем Востоке не нужна никому. Но и израильтяне явно перестарались если не брать в расчёт заранее спланированный сценарий который не удался с Украиной и Россией. На кону большая ближневосточная война. 3 АУГ США плюс ещё готовящиеся корабли к отправке из США на Ближний Восток не просто так. Меня терзают смутные сомнения относительно начала работы ВПК США по многочисленным просьбам радиослушателей который по мнению некоторых демократов и республиканцев может несколько исправить экономическое положение США и стран ЕС. Может и бред, но когда начинает работать ВПК начинается совершенно иная политика recourse request
    10. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Вчера в 19:43
      Йеменские хуситы заявили об атаках еще на два грузовых судна в Красном море

      Живут же люди! Без "партнёров", без надежд на "райский сад" - просто живут и уничтожают вражину!
    11. фа2998 Ранг пользователя
      фа2998
      0
      Вчера в 20:13
      Цитата: 16112014nk
      У хуситов слова с делом не расходятся. Вот бы и помочь им хоть чем нибудь.

      Скоро им "помогут"! Подгонят авианосец,и будут "объяснять" правила свободного движения судов. И опять будут визги-убивают мирных арабов. what what
      1. ВПП-1 Ранг пользователя
        ВПП-1
        0
        Вчера в 20:30
        Согласен, они поплатятся за своё политически мотивированное пиратство...
        1. ТермиНахТер Ранг пользователя
          ТермиНахТер
          0
          Вчера в 21:22
          Саудиты уже пробовали, полная фигня получилась)))
      2. Виноградский Ранг пользователя
        Виноградский
        0
        25 минут назад
        И отправят они эту посудину на корм рыбам. Как по-арабски будет: "американский корабль, иди ...!
    12. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      +1
      Вчера в 21:22
      Молодцы, заливают сала за шкуру, и не только евреям)))

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