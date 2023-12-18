Йеменские хуситы заявили об атаках еще на два грузовых судна в Красном море
Два гражданских судна подверглись атаке со стороны йеменского движения «Ансар Алла», известного также как хуситы, в Красном море. Об этом сообщили представители самого движения.
По информации хуситов, ими были атакованы нефтяной танкер «Swan Atlantic» и грузовое судно «MSC Clara», принадлежащие израильской компании. В связи с атаками хуситов британская компания British Petroleum решила приостановить поставки нефти по Красному морю из соображений безопасности.
Отметим, что йеменские хуситы активизировали нападения на гражданские суда в качестве ответа на военную операцию Израиля в секторе Газа. Движение «Ансар Алла», опирающееся на йеменских шиитов-зейдитов, выразило солидарность с палестинским движением ХАМАС. После этого с территории Йемена запускались беспилотники в сторону израильского порта Эйлат. Затем хуситы перешли к захвату судов. Суда, захваченные движением, были отбуксированы в контролируемые хуситами порты Йемена.
Примечательно, что атакуют хуситы не только израильские суда, но и суда других стран, следующие в израильские порты или из них. Впрочем, суда под флагами третьих стран могут принадлежать компаниям со значительной долей израильского капитала.
Для обеспечения безопасности судоходства в Красном море США пытаются создать специальную оперативную группу, в которую планируется включить военные корабли как самих Штатов, так и их союзников, в том числе региональных. Однако хуситы уже предупредили Саудовскую Аравию и ОАЭ, что в случае солидарности с Израилем и США их ожидает возобновление атак на нефтяные и газовые объекты. Ранее, напомним, арабские монархии вроде как помирились с хуситами и Ираном при посредничестве Китая.
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