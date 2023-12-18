Западная пресса: Прогноз по прибыли американских военно-промышленных компаний повышается из-за войн в разных частях планеты

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Западная пресса: Прогноз по прибыли американских военно-промышленных компаний повышается из-за войн в разных частях планеты

Вооруженные конфликты на Украине, на Ближнем Востоке и в других уголках планеты способствуют росту прибыли американской оборонной промышленности. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. По утверждению западной прессы, прогноз по прибыли американских военно-промышленных компаний повышается.

Сейчас американские оборонные компании прогнозируют, что в 2024 году сохранится высокий спрос на вооружение и боеприпасы. В первую очередь, они ждут заказов от американской администрации и ближайших союзников США. Если спрос на средства противоракетной обороны вырастет с 550 до 650 ракет в год, то только по одной ракете продажи вырастут на 400 миллионов долларов в год.



Военно-промышленные компании будут вкладываться не столько в разработку новых систем, сколько в производство старых, уже проверенных вооружений и боеприпасов. Это приведет к дополнительному росту прибыли. Финансисты считают, что стоимость акций крупнейших оборонных компаний США продолжит рост в новом году. В частности, дается прогноз, что компании Lockheed Martin (LMT.N), General Dynamics будут продавать акции дороже на 5-7%.

Как утверждает исполнительный директор Ассоциации аэрокосмической промышленности США Эрик Фэннинг, к моменту начала специальной военной операции ВС РФ на Украине запасы оружия у Вашингтона не были полными. Сейчас они нуждаются в пополнении, так как США передали много вооружений и боеприпасов Украине. Тем более, что напряженность в мире растет – и не только на востоке Европы, но и в Юго-Западной Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и даже в Латинской Америке.

Американские корпорации заявляют о предстоящем расширении производства. Например, компания Boeing собирается в ближайшие годы расширить производство на заводе в штате Алабама. Компания Northrop также анонсирует рост производства в связи с увеличением спроса на ракетные двигатели и боеголовки для реактивных систем залпового огня, активно используемых ВСУ в ходе вооруженного конфликта на Украине. Еще одна компания, Lockheed Martin, производит 10 000 ракет в год и увеличивает производство до 14 000 ракет в год. Стоимость каждой ракеты составляет 148 тысяч долларов.

Каждый дополнительный день конфликта на Украине заставляет украинскую армию использовать боеприпасы и, соответственно, повышает количество заказов у американских оборонных компаний. Тем более, что в 2024 году администрация США уделит приоритетное внимание именно заказам снарядов и ракет.
  • Министерство армии США / https://www.army.mil
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11 комментариев
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  1. Кузнец 55 Ранг пользователя
    Кузнец 55
    +3
    Вчера в 18:26
    Кто думает по другому ? Они во всех войнах обогащались , и не только компании , но и сами США .
    1. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      +3
      Вчера в 18:55
      Ну как раз очень многие думают, что Зеленского американцы со дня на день убьют.. а он продолжает им нести золотые яйца..
      1. Dimm588
        Dimm588
        0
        Вчера в 19:44
        Спорно на самом деле, всё равно что производить фантики и сжигать их в соседней печке надеясь на обогащение. Да владелец фабрики обогатится, но в целом государство станет беднее, это такая себе "бизнес модель". Одно дело тырить нефть, ресурсы, и совсем другое в бездонную бочку скидывать что то.
        1. Scuderia Ранг пользователя
          Scuderia
          0
          Вчера в 20:24
          Вы не путайте частную шерсть с государственной..
          В том-то и дело, что на Украине сжигают фантики ( в прямом и переносном смысле), а в карманы ВПК ложится живая прибыль..

          Можно подумать, наши олигархи сильно волнуются о народе..
          Стырил нефть, скинул в бездонную бочку, бабки положил себе в карман = украл у государства..

          Что у нас, что у них - один в один!!
          1. Dimm588
            Dimm588
            0
            Вчера в 20:31
            Нет, это не так работает. Если ты украл у государства, всё равно есть шанс, что эти средства пойдут на государство, всевозможные дворцы квартиры, охраны, бесконечные платежи и т.д. т.п. а если ты выбросил на украину оно просто сгорело и всё.
            1. Scuderia Ранг пользователя
              Scuderia
              0
              Вчера в 20:53
              Ну именно так всё в штатах сейчас и происходит.. Основная масса денег все равно оседает там у них (о чем они неоднократно лично заявляли), а не сжигается ни в каких печах.. И на это они себе строят дворцы, квартиры, и т.д.
              Собственно, сама статья выше о чем?? Разве о том, что на Украине сгорают бабки?? Или об обратном??

              ЗЫ Плюс ко всему - профит в виде ослабления РФ.. (что опять же ими признавалось)
  2. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    +1
    Вчера в 18:32
    Еще одна компания, Lockheed Martin, производит 10 000 ракет в год и увеличивает производство до 14 000 ракет в год. Стоимость каждой ракеты составляет 148 тысяч долларов.

    Вообще по случаю СВО они в разы подняли цены для всяких австралийцев
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      0
      Вчера в 18:43
      Вот уж не зря говорят " кому война, а кому мать родна"
  3. Комментарий был удален.
  4. Rt Rt Ранг пользователя
    Rt Rt
    0
    Вчера в 19:01
    Пока есть, такие лохи, как гейропейцы, которые формируют спрос на пендocкий ВПК, он будет разлетаться, как горячие пирожки, прибыль идти в космос
    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Вчера в 19:38
      Пусть впк жирует. А наши алигархи по заказу кремля и дружественные страны могУт перевернуть амских нефтяников?. В отместку.
      Для мировой гармонии
    2. blackGRAIL Ранг пользователя
      blackGRAIL
      0
      Вчера в 19:53
      Европейцы его не формируют, основные покупатели оружия - страны азиатско-тихоокеанского региона и арабы.

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