Власти Швеции и Дании поставят ВСУ боевые машины CV90

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Власти Швеции и Дании поставят ВСУ боевые машины CV90

Правительства Дании и Швеции одобрили поставки боевикам киевского режима боевых машин CV90 на общую сумму 263,6 миллиона долларов.

Как сообщает датское издание Nordjyske со ссылкой на главу датского оборонного ведомства Троэльса Лунда Поульсена, соответствующее решение было принято по итогам переговоров с главой Минобороны Швеции Полом Йонсоном.



Данные боевые машины стоят на вооружении армий Швеции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Финляндии, а также Эстонии. В частности, в Швеции их служит около 550 единиц. CV90 производится с 1993 года по настоящее время. Боевые машины этого типа предназначены для транспортирования личного состава и оснащены дизельными двигателями SAAB.

Помимо боевых машин Киеву предполагается передать запчасти и боеприпасы, а также заключить многолетний договор о предоставлении технического обслуживания. Что, впрочем, крайне оптимистично - для этого поставленные ВСУ боевые машины должны уцелеть в ходе боевых действий.

Помимо поставок ВСУ некоторого количества военной техники, боеприпасов и запчастей главы Минобороны Дании и Швеции обсудили возможность передачи в следующем году Швецией Дании председательства в оборонном сотрудничестве стран Северной Европы Nordefco.

Ранее сообщалось, что власти Дании также намерены предоставить Украине очередной, уже 14-й, трехлетний пакет военной помощи на сумму в семь миллиардов крон (более одного миллиарда долларов).
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39 комментариев
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  1. Аргон Ранг пользователя
    Аргон
    +1
    Вчера в 19:57
    Мдааа. Ещё больше ланцетов надо клепать?
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +6
      Вчера в 20:07
      Ланцеты проще наклепать,чем новую технику.
    2. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      +6
      Вчера в 20:22
      Это же как надо ненавидеть Россию и главное за что ? Чтобы поставлять за свой счёт вооружения направленные против России . И чего ждать в дальнейшем, ведь это так просто не остановится .
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +4
        Вчера в 21:07
        Какая разница за что? Они четко показывают что они враги, а враги если и не должны плыть по реке вниз мордой, то хотя бы на инвалидном кресле передвигаться
        1. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          +2
          Вчера в 21:15
          Они четко показывают что они враги

          Да и я про это они враги и этих врагов у нас больше чем друзей, а друзей как показала СВО у нас нет. Есть типа друзья которые "дружат" потому что это им выгодно в материальном плане.
          1. рюрикович Ранг пользователя
            рюрикович
            +1
            Вчера в 21:51
            Есть типа друзья которые "дружат" потому что это им выгодно в материальном плане

            Ага, только наш вроде бы определился, так что не надо уже говорить так критично wink Не только Россию прессуют, но и Белоруссию yes
            Так что сейчас в одной лодке плывем...
          2. alexoff Ранг пользователя
            alexoff
            +1
            Вчера в 22:23
            У нас будет гораздо больше друзей, когда мы парочку врагов дотащим до реки и посмотрим как они умеют плавать с поломанными ногами. А пока они видят трусливые вихляния, к такому присоединяться себе дороже, наши заключат очередной минск-3-4-5, а нашим новым друзьям прилетит по первое число.
          3. TimX Ранг пользователя
            TimX
            0
            37 минут назад
            В мировой геополитике нет и никогда не было понятия ''друзья''. Снимите уже наконец розовые очки. Эту хрень внушали советским людям сначала троцкие с ленинами, а потом, с утроенной силой, взялись промывать мозги хрущёвы, горбачёвы, а также элцины с медведями-менделями...
      2. TimX Ранг пользователя
        TimX
        -1
        Вчера в 21:36
        Это же как надо ненавидеть Россию и главное за что? Чтобы поставлять за свой счёт вооружения направленные против России.

        Это-то ещё хоть как-то можно объяснить, а вот в нашем случае: 30 лет целенаправленно разрушать свою страну, промышленность; потом без подготовки и внятного плана напасть на соседнее государство в 5 утра (как и обещал Жириновский за полгода до этого). Затем, получив по шее от ''щирых и тупых'' укров, бежать со всех ног в Стамбул на переговоры с этими же самыми украми, да под руководством Абрамовича (самого большого патриота России)... Как Вам такое? wassat
        1. Paul Zewike Ранг пользователя
          Paul Zewike
          -2
          1 час назад
          Вам трудно понять что-либо. Это не ваше. Анализируйте ситуацию, а не набрасывайте на вентилятор.
          1. TimX Ранг пользователя
            TimX
            0
            27 минут назад
            Надеюсь строчишь свои высеры из леопарда под Авдеевкой, Фриц laughing
      3. Voronezh Ранг пользователя
        Voronezh
        +1
        Вчера в 23:35
        А с чего вы решили что за свой счёт? Счёт будет выставлен попозже.
  2. Аркадий007 Ранг пользователя
    Аркадий007
    -1
    Вчера в 20:05
    Вот они наши друганы в деле.
    А мы им часть своей СССРовской территории подарили в 2011по-братски.
    1. TimX Ранг пользователя
      TimX
      +1
      Вчера в 21:12
      А мы им часть своей СССРовской территории подарили в 2011по-братски

      Шведам подарили?
      1. Tochilka Ранг пользователя
        Tochilka
        +1
        Вчера в 21:35
        Норвегам и китайцам "подгоны" точно были. Шведам нет.
        1. TimX Ранг пользователя
          TimX
          -1
          Вчера в 21:39
          Спасибо вам за просвещение, конечно wink Но мой коммент был адресован автору.
  3. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    +4
    Вчера в 20:06
    CV90 машина с технической точки зрения серьёзная которая в умелых руках может доставить противнику немало проблем recourse
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      -5
      Вчера в 20:10
      Да ну уж прям.Тем более что её уже изучили и знают слабые места.

      Министр обороны России Сергей Шойгу недавно лично осмотрел боевую машину пехоты CV90 шведского производства, захваченную российскими военными в зоне конфликта на Украине.

      CV-90, рекламируемая как одна из самых совершенных боевых машин пехоты, была нейтрализована РПГ-7, который используется с начала 1960-х годов. Российские военные быстро захватили машину после того, как ее покинул украинский экипаж. В заявлении Минобороны России от 4 августа говорится, что CV-90 — лишь «одна из многих» бронемашин, захваченных российскими солдатами у ВСУ.

      https://dzen.ru/a/ZM8hD0rff08hQMhr

      Видео поражения БМП CV-90 по ссылке ниже.
      Точное поражения из РПГ в лоб шведской БМП CV9040 с 40-мм пушкой на участке фронта Сватово-Кременная. Подбитая БМП задымилась и сошла с дороги, а идущая следом попала под удар артиллерии.

      https://m.vk.com/wall-123538639_3749539

      БМП CV-90
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        +1
        Вчера в 20:18
        Что-то я не видел Шойгу возле Bradley, а вот то в какое ... с ходу влетели в(на)Украине отечественные военные скромно умалчивается. Главное чтобы Шойгу сфоткался на фоне трофея, а сколько трофеев было оставлено противнику таже сромно умалчивается. А БМП CV-90 с технической точки зрения машина серьёзная получше чем БМП-1 с новой башней с названием "Бережёк". Лишь отечественные военные с того бережка после того как отплыть смогли и в компасе не заблудились по итогу чтобы знать в какую сторону идти
        1. karabas-barabas Ранг пользователя
          karabas-barabas
          0
          1 час назад
          БОПС CV90 пробивает 15см бронестали на 1км, эта пушка дырявит танки в бок и корму на ура, разбивает ходовую, а программируемый картечный хорошо достаёт в укрытиях живую силу до 3х км. Но всё это последний год мало интересно, как и прекрасные качества Лео2, так как война из-за отсутствия эффективной авиации превратилась из войны арты, в войну гоночных дронов с гранатами на скоче и минных полей. Кто бы сказал 3 года назад, у виска все дружно вертели бы. Без наличия современной авиации и массового применения УПБ ни одна из сторон не сможет этот порочный круг пробить и развить прорыв через защитные линии. Никакая арта и дроны не могут заменить высокоточные бомбы от 125кг, тем более кассетные.
      2. dnestr74 Ранг пользователя
        dnestr74
        +2
        Вчера в 20:19
        Но лучше бы их не было, так ведь
      3. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        +9
        Вчера в 20:21
        Мосьё отличает танк от БМП? кстати а какой гранатой та БМП подбита?
        а то если это ПГ-7ВР которые там применяются массово, да еще и в борт или корму, то там и Т-90 выйдет из строя. будете говорить что и Т-90 несерьезная машина?
        ЗЫ не подскажете что будет если в наши БМП гранатометом зарядить?
        1. Обилич
          Обилич
          +1
          Вчера в 20:44
          Максимум- краску поцарапаешь. А гранатомёт- хрясь, и пополам ☝
        2. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          0
          Вчера в 21:09
          Да вроде тогда в лоб шведу прилетело, без всяких дронов
          1. LuckyBlog Ранг пользователя
            LuckyBlog
            +2
            Вчера в 21:17
            хоть в лоб хоть по лбу. не суть разница, никакая БМП не выдержит попадание нормальной гранаты из РПГ, ими и Намеры выбивают, а они на порядок защищеннее ибо ТБМП.
            1. alexoff Ранг пользователя
              alexoff
              +2
              Вчера в 22:20
              А если нет разницы, то откуда столько понта? В СВО сидящие в кустах мужики с птурами крайне эффективны против всего, и в таких условиях хвалиться более дорогим гробом на колесиках сомнительно. Вся похвальба идет только в плане что после птура пехота легко и комфортно потом бежит по полям и лугам на свои позиции, если конечно внутри не останется, а остальные перемоги типа борьбы с теми же мужиками с птурами в кустах как-то до нас не доходят
              1. LuckyBlog Ранг пользователя
                LuckyBlog
                -1
                Вчера в 22:55
                вот в том то и дело что гробы на колесах это наши картонные БМП, попадание из РПГ, ПТУРа или подрыв на мине и весь десант 200. западную технику можно сколько угодно ругать, но десант и экипаж на ней выживает чаще. я прекрасно помню и фильм Войны Пентагона, где рассказывали как создавали Бредли, но помню и реальные видео с войны где М113 подорвался на ТМке и хз что с водилой , но у десанта только 2 300 было. если наша БМП ( сравнивю с БМП потомучто оба на гусянке и оба легкие с противопульной броней (емнип М113 даже похуже защищен) наехала бы на ТМку , то резко вспоминаем почему БМП называли Братской могилой пехоты.
                1. alexoff Ранг пользователя
                  alexoff
                  +1
                  Вчера в 23:04
                  А статистика-то есть какая-то? Я видел как украинская БМП-1 танковый выстрел выдерживала каким-то невероятным образом. А бредлями вроде не наступали толком, или как они ТМ держат? Видел как БМП-3 наезжали и только с ходом были проблемы, и танк видел как с одной ТМ на другую переехал и ничего, живые все. У БМП наших больше проблем скорее потому что внутри боекомплекта будет дофига, и вот уже он может устроить дел что на атомы все разлетится. В М113 взрываться особо нечему.
                  Вроде у нас завязали на БМП-1/2/3 атаковать, а с подвозом до позиций они вполне справляются.
                  1. LuckyBlog Ранг пользователя
                    LuckyBlog
                    -1
                    Вчера в 23:44
                    статистики в Телеграмме валом. я не видел их танков с оторванными башнями и рванувшим БК. так же там валом видео как выходят с подбитых и БМП и из танков, и народ там поживее будет чем от советских танков, кроме того fpv дроны повадились бить в корму башни, и наши танки полыхают так что мама не горюй (сегодня только смотрел как Т-64БВ после попадания полыхнул и рванул так что корпус разорвало, западные танки , хоть теже Лео2 после такого надо ПТУРами добивать , иначе гореть не хочет. Можно критиковать и наших и иностранцев , но факт есть факт, у западной техники много минусов, но при всем при этом она более нацелена на удобство и выживаемость экипажа (исключение летчики , наши катапультные кресла емнип лучше матрасных)
                    1. alexoff Ранг пользователя
                      alexoff
                      0
                      Вчера в 23:58
                      Цитата: LuckyBlog
                      я не видел их танков с оторванными башнями и рванувшим БК

                      ну а когда БК горит сверху это наверно норм за перегородкой в сантиметр
                      Цитата: LuckyBlog
                      так же там валом видео как выходят с подбитых и БМП и из танков

                      Да и из советских танков часто выходят, но не все.
                      Цитата: LuckyBlog
                      но при всем при этом она более нацелена на удобство и выживаемость экипажа

                      А как эта техника работает-то? Как выполняет боевые задачи? Много леопард без осколочно-фугасных навоевал? А то можно сказать, что лучший танк это который заглох и никуда не поехал, экипаж живой и здоровый сидит вдали от фронта. Но их вроде не для того создавали. Западные машины кажется идут как нечастые извозчики, леопардов раз так в 20-30 меньше обычных танков, показывают их очень редко, но как по ощущениям толка от советских танков больше, его хотя бы можно увидеть
                      1. LuckyBlog Ранг пользователя
                        LuckyBlog
                        0
                        27 минут назад
                        но как показала практика , эта перегородка в 1см спасает от многого , Вы же не будете мне доказывать что инженеры УВЗ некомпетенты которые сделали перерогодку в Армате которая должна спасти экипаж, а ведь в БК Арматы ОФ снаряды внутри корпуса.
                        И да , из советских танков тоже много выходят, но много и не выходят, и у западных танков слетает башня (турецкие лео2а4 в Сирии), но больше процент невостанавливаемой техники у нас из за подорванного БК. Как то на друго форуме был спор по поводу итого операции ЦАХАЛа в Ливане в 2006, там емнип толи 46 то ли 54 танка было подбито, и почти все их восстановили, потому что танк не самолет , если он остановится он не разобьется. а вот у наших танков процент полного выхода из строя существенно выше. и да , тут у АЗ и у заряжающего негра есть и плюсы , но есть и минусы.
                        ЗЫ и их техника работает, поедете туда , сами посмотрите своими глазами на результаты работы их техники , и после этого сами для себя сделаете выводы. как например нужели баллистический компьютер на гаубице как на трех топорах или нет , как на Д20 или Гиацинт-Б. А то мне на друго форуме доказывали что не нужен , пому что ЭМИ как шарахнет и все компы полетят и как потом привыкшие к компу артиллеристы будут стрелять без него. только почему то никаких ЭМИ наши на руине так и не применили, а их пушкари и без компа стреляют неплохо, а вот с ним ... спросите у тех кто под их огнем побывал (а у них есть три топора с компом), я в курсе что pz2000 и Цезарь более хрупкие чем Мста но и стреляют они отлично. и над хаймарсами ржет только тот кто не видел что они могут сделать. и над абрамсами ржут тоже только те кто их видел только на экране монитора..
                        ЗЗЫ у Лео2 как и у Абраши уже давно есть ОФ , при чем с программируемым подрывом. это кстати и была причиной того что в Сирии у Лео2 поотлетали башни (у них не весь БК в башне , часть в передней части корпуса
                    2. Сергей Куликов_3 Ранг пользователя
                      Сергей Куликов_3
                      0
                      54 минуты назад
                      Странно, видимо в СВО просто натовской технике не везет, а так-то они самые лучшие из предложенных на рынке, и мины держат, и против АКМ могут постоять, но если проедут без поломок по русским дорогам, а это не гарантируется.
                      1. LuckyBlog Ранг пользователя
                        LuckyBlog
                        0
                        26 минут назад
                        там тех натовских танков меньше сотни, а вот советских танков было более 500 , и почему то они тоже через поля мин и арты не прошли, тоже поломались из за плохих русских дорог?
                        по Вашей логике советские танки паршивые танки.
                      2. Сергей Куликов_3 Ранг пользователя
                        Сергей Куликов_3
                        0
                        5 минут назад
                        Меньше сотни натовской бронетехники приехало на ЛБС немного позже и навёрстывает упущенное уничтожение. Вы рассказываете про натовскую бронетехнику с пафосом, я всего лишь напоминаю, что 152 ОФ взорвавшийся возле бронетехники (промахнулся) не оставляет шанса экипажу вне зависимости от производителя этой техники, есть некоторые нюансы с содержимым этой бронетехники, наличие взрывчатки в салоне, количество колесиков, длинна отлетевших гусениц, но это не существенно. Большинство бронетехники уничтожается не во встречном бою с бронетехникой.
  4. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    0
    Вчера в 20:10
    Вот и источник нашелся.Амерзцы просто передали другим чемодан без ручки
  5. Обилич
    Обилич
    +1
    Вчера в 20:38
    Какой многолетний, к е..ням? Год, другой и рухнет укрорейх.
  6. Обилич
    Обилич
    -2
    Вчера в 20:39
    Какой многолетний, к е..ням? Год, другой и рухнет укрорейх.
  7. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    0
    Вчера в 21:36
    "Помимо боевых машин Киеву предполагается передать запчасти и боеприпасы, а также заключить многолетний договор о предоставлении технического обслуживания. Что, впрочем, крайне оптимистично - для этого поставленные ВСУ боевые машины должны уцелеть в ходе боевых действий"
    Я всё же надеюсь, что СВОЙна не на долгие лета.
  8. DirtyLiar Ранг пользователя
    DirtyLiar
    0
    Вчера в 23:41
    Это, если считать примерно по 4 ляма за штуку, 65 штук получается? Ну, неприятно, но далеко не критично.

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