Власти Швеции и Дании поставят ВСУ боевые машины CV90

Правительства Дании и Швеции одобрили поставки боевикам киевского режима боевых машин CV90 на общую сумму 263,6 миллиона долларов.Как сообщает датское издание Nordjyske со ссылкой на главу датского оборонного ведомства Троэльса Лунда Поульсена, соответствующее решение было принято по итогам переговоров с главой Минобороны Швеции Полом Йонсоном.Данные боевые машины стоят на вооружении армий Швеции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Финляндии, а также Эстонии. В частности, в Швеции их служит около 550 единиц. CV90 производится с 1993 года по настоящее время. Боевые машины этого типа предназначены для транспортирования личного состава и оснащены дизельными двигателями SAAB.Помимо боевых машин Киеву предполагается передать запчасти и боеприпасы, а также заключить многолетний договор о предоставлении технического обслуживания. Что, впрочем, крайне оптимистично - для этого поставленные ВСУ боевые машины должны уцелеть в ходе боевых действий.Помимо поставок ВСУ некоторого количества военной техники, боеприпасов и запчастей главы Минобороны Дании и Швеции обсудили возможность передачи в следующем году Швецией Дании председательства в оборонном сотрудничестве стран Северной Европы Nordefco.Ранее сообщалось, что власти Дании также намерены предоставить Украине очередной, уже 14-й, трехлетний пакет военной помощи на сумму в семь миллиардов крон (более одного миллиарда долларов).

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