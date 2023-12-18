«Боевые действия на Украине показали, что воевать без дополнительной защиты бронетехники уже нельзя» - греческие эксперты о модернизации БМП Puma и танков Leopard
Западная пресса пишет о зафиксированном росте спроса как на новые танки и бронетехнику, так и на дополнительное бронирование уже имеющихся. В материале издания AR говорится о том, что «на рост спроса повлияли действия российских войск на Украине».
В пример приводится запрос на дополнительные комплекты защиты для БМП Puma. В настоящее время эксплуатируется около 350 таких бронемашин, 50 из них получат дополнительные комплекты защиты от греческой компании EODH, базирующейся в провинции Халкидики. При этом в греческой компании заявляют, что ожидают и новых контрактов на поставку допбронирования, отмечая, что готовы загрузить производство на период до 2035 года.
В текущем году компания завершила контракт на поставки комплектов брони для 54 танков Leopard 2A7 венгерской армии. Также греки модернизировали 58 норвежских танков Leopard 2A7 NOR.
Греческие эксперты заявляют, что аналитики компании изучили «слабые места» бронетехники производства стран НАТО, включая те же БМП «Пума», танки «Леопард», а также бронетранспортёры Boxer, и на основании этого создают обновлённые комплекты дополнительной защиты – в том числе от поражения ударными дронами.
EODH:
Греческие эксперты:
Таким образом, на Украине в ближайшие месяцы вполне могут появиться единицы бронетехники с дополнительной, заводской, защитой от греческих производителей.
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