«Боевые действия на Украине показали, что воевать без дополнительной защиты бронетехники уже нельзя» - греческие эксперты о модернизации БМП Puma и танков Leopard

Работы очень много. Мы расширяем объёмы производства на 300 процентов. Мы инвестируем в новое оборудование, включая пятикоординатные станки с ЧПУ, станки для гидроабразивной резки и не только.

Боевые действия на Украине показали, что сейчас воевать без дополнительной защиты бронетехники нельзя.