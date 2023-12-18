«Боевые действия на Украине показали, что воевать без дополнительной защиты бронетехники уже нельзя» - греческие эксперты о модернизации БМП Puma и танков Leopard

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«Боевые действия на Украине показали, что воевать без дополнительной защиты бронетехники уже нельзя» - греческие эксперты о модернизации БМП Puma и танков Leopard

Западная пресса пишет о зафиксированном росте спроса как на новые танки и бронетехнику, так и на дополнительное бронирование уже имеющихся. В материале издания AR говорится о том, что «на рост спроса повлияли действия российских войск на Украине».

В пример приводится запрос на дополнительные комплекты защиты для БМП Puma. В настоящее время эксплуатируется около 350 таких бронемашин, 50 из них получат дополнительные комплекты защиты от греческой компании EODH, базирующейся в провинции Халкидики. При этом в греческой компании заявляют, что ожидают и новых контрактов на поставку допбронирования, отмечая, что готовы загрузить производство на период до 2035 года.



В текущем году компания завершила контракт на поставки комплектов брони для 54 танков Leopard 2A7 венгерской армии. Также греки модернизировали 58 норвежских танков Leopard 2A7 NOR.

Греческие эксперты заявляют, что аналитики компании изучили «слабые места» бронетехники производства стран НАТО, включая те же БМП «Пума», танки «Леопард», а также бронетранспортёры Boxer, и на основании этого создают обновлённые комплекты дополнительной защиты – в том числе от поражения ударными дронами.

EODH:

Работы очень много. Мы расширяем объёмы производства на 300 процентов. Мы инвестируем в новое оборудование, включая пятикоординатные станки с ЧПУ, станки для гидроабразивной резки и не только.

Греческие эксперты:

Боевые действия на Украине показали, что сейчас воевать без дополнительной защиты бронетехники нельзя.

Таким образом, на Украине в ближайшие месяцы вполне могут появиться единицы бронетехники с дополнительной, заводской, защитой от греческих производителей.
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    9 комментариев
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    1. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      -2
      Вчера в 19:13
      Боевые действия показали, что толку от этой защиты нет, БПЛА, ПТУР, бомбам и ракетам плевать на то, что смогли навесить на БМП
      1. Ratmir_Ryazan Ранг пользователя
        Ratmir_Ryazan
        +1
        Вчера в 19:33
        Боевые действия показали, что толку от этой защиты нет, БПЛА, ПТУР, бомбам и ракетам плевать на то, что смогли навесить на БМП


        Толк есть - это повышение живучести.

        Речь, не о том, что бронитехника с дополнительной защитой становится неуязвимой в 100% случаев, а о том, что дополнительная защита отражает некоторое количество попаданий и снижает урон в случае пробития.
    2. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Вчера в 19:29
      Интересно в каком году эстонские эксперты придут к такому выводу? good
    3. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Вчера в 19:29
      Леопёрдам и прочей нечисти хоть вешай, хоть не вешай защиту - мёртвому припарка не поможет уже...
    4. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Вчера в 19:38
      А о чем речь? Они на огромную башню леопардов положат огромную бронеплиту? Или козырьки приделают?
    5. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Вчера в 19:46
      Ну уж греческие эксперты и оружейники великие мастера. Флаг им в руки.)
    6. Krugov Ранг пользователя
      Krugov
      0
      Вчера в 20:44
      Хотелось бы дополнить Виктора Сергеева-"а ТМ62 лежит и посмеивается!"
    7. cmax Ранг пользователя
      cmax
      +1
      Вчера в 22:24
      Чего не скажешь о наших экспертах. БМП 2:так и катаются голыми. Скворечник сверху, да бревна сбоку .
      1. rait Ранг пользователя
        rait
        +1
        41 минуту назад
        А ведь есть и комплекты ДЗ и проекты с дополнительным бронированием и\или решетчатыми экранами. Всё уже давно разработано, осталось только внедрить.

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