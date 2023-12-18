Военкор: В Минобороны поручили провести значительное штатное усиление боевого фактора БПЛА и повысить потенциал РЭБ и РЭР

9
Военкор: В Минобороны поручили провести значительное штатное усиление боевого фактора БПЛА и повысить потенциал РЭБ и РЭР

Военкор Александр Сладков в ТГ-канале сообщил, что в Минобороны России происходят преобразования, связанные со значительным штатным усилением беспилотного боевого фактора и повышением потенциала применения систем РЭБ и РЭР.

Как отмечает А.Сладков, это в первую очередь означает, что происходит устранение "каменной преграды на пути к развитию российской армии". Результат не заставит себя ждать, и он несомненно окажет значительное положительное влияние на ситуацию на фронте.



Вместе с этим Сладков все же полагает, что ситуация с дронами в российской армии все еще далека от совершенства. Однако, тяжелый этап мрачного дефицита беспилотников и артиллерийских боеприпасов в настоящее время остался позади.

На этом фоне сообщается, что командование украинской армии планирует развернуть часть имеющихся в распоряжении ВСУ оснащенных комплексами "Мандат-Б1Э" групп радиоэлектронного подавления в приграничных районах Харьковской, Сумской и Черниговской областей, чтобы противодействовать российской гуманитарной радиочастоте "Волга".

Отмечается, что украинскому командованию пересмотреть свое изначально скептическое отношение к эффективности гуманитарного проекта ВС РФ "Волга", в рамках которого военнослужащим ВСУ предоставляется возможность в максимально безопасных условиях добровольно сдаться в плен, коренным образом пришлось после того, как в плен российской армии сдался личный состав украинской пограничной заставы на границе с Курской областью.
  • Минобороны России
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +3
    Вчера в 20:15
    Устранение "каменной преграды"?Неужели сажать "прегражденцев"начнут?Не знаю,кто там и как,но понятно что кроме какого либо противодействия в министерстве надо решать и кучу технических проблем.
    1. qqqq Ранг пользователя
      qqqq
      0
      Вчера в 20:32
      Цитата: dmi.pris1
      Устранение "каменной преграды"?Неужели сажать "прегражденцев"начнут?

      Власть своих не бросает. Меня больше интересует вопрос больших ударных дронов. Вроде обещали промышленный выпуск ещё год назад. До сих пор не увидел ни одного применения.
  2. Авиатор_ Ранг пользователя
    Авиатор_
    -3
    Вчера в 20:26
    Военкор Александр Сладков в ТГ-канале сообщил,
    А ещё недавно, год назад, он сообщал, что всех морпехов ТОФ перебили. Известный "эксперд", обширный.
  3. LuckyBlog Ранг пользователя
    LuckyBlog
    +5
    Вчера в 20:29
    и только на седьмой день Зоркий Глаз увидел что в камере нет стены.
    За время СВО уже должно было быть создана не только новая концепция , но уже должны как минимум проектироваться БПЛА под все виды деятельности . что бы с БПЛА можно было даже минировать и доставлять своим БК , провизию и транспортировать раненых.
  4. Макс1995 Ранг пользователя
    Макс1995
    +1
    Вчера в 21:04
    Вобщем ,типичная анонимная новость.
    Вместо - сделали в 10 раз больше ,чем месяц назад - объявляют: "поручили провести..."
    Кто поручил ,что поручил, кому поручил... неясно ,но перемога.
    зато у ВСУ ..... анти-перемога с "Волгой"
    1. Neo-9947 Ранг пользователя
      Neo-9947
      +1
      Вчера в 21:33
      А потому что у нас в армии всё секретно. От размеров портянки до ТТХ Сармат.
      А как война - так к прошлой войне готовы, а к настоящей - у противника научимся. Только вот дорого это выходит.
      Ведь до СВО никто из генералов БПЛА всерьез не воспринимал.
    2. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      0
      Вчера в 22:39
      происходит устранение "каменной преграды на пути к развитию российской армии"

      Хотя-бы сообщили данные этих "каменьщиков". Ведь не мигранты строили эту преграду winked
  5. Fangaro Ранг пользователя
    Fangaro
    0
    Вчера в 21:48
    Военкор: В Минобороны поручили провести значительное штатное усиление боевого фактора БПЛА и повысить потенциал РЭБ и РЭР

    Это на каком то подобии русского языка написано. Или на совершенном казённом наречии.
  6. popul
    popul
    0
    14 минут назад
    Фронт окончательно стабилизировался. Война будет продолжаться обоюдными ударами дронов и ракет.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»