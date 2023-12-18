При реализации польских планов размещения корейских САУ К9А1 у границ России они смогут «доставать» до Калининграда

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При реализации польских планов размещения корейских САУ К9А1 у границ России они смогут «доставать» до Калининграда

Польское командование намерено насытить восточные и северные провинции страны новой бронетехникой. Речь в первую очередь о территориях, которые граничат с Белоруссией и с российской Калининградской областью. Также часть новейшей бронетехники планируется разместить и у границы с Украиной.

В частности, речь идёт о готовности нарастить поставки в части, дислоцированные на указанных направлениях, южнокорейскими самоходными гаубицами К9А1. Свежая партия из 18 таких САУ Сеул передал для польской армии недавно. Разгрузка осуществлена в порту Гдыня.



Самоходная гаубица K9 Thunder имеет массу 47 тонн. В зависимости от применяемых боеприпасов он способна поражать цели на расстоянии до 54 км.

Если эти гаубицы появятся на северо-востоке и востоке Польши, то они будут способны «доставать» не только, что очевидно, для приграничного белорусского Бреста, но и до российского Калининграда, находящегося примерно в 43 км от границы.

В общей сложности Польша заключила с корейскими производителями контракт на поставку 212 САУ К9А1. К настоящему моменту 66 самоходных гаубиц уже получено. 12 из них передано в арсенал 21-й Подгальской бригады.
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    47 комментариев
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +2
      Вчера в 19:46
      Помешать им в этом мы не можем, а вот ответить есть чем, причём кратно.
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +4
        Вчера в 20:00
        Цитата: Чёрный
        Помешать им в этом мы не можем, а вот ответить есть чем, причём кратно.

        Какая разница, достреливает САУ до Калининграда или нет? Им нужно доступно объяснить, что наши ракетчики в курсе, что и куда у них достреливает. И РВСН, в частности.

        Только вот поймут ли они, пока им по-хорошему объясняют? Не уверен. Зато помню их визг по поводу "Искандеров" в Калининградской области. Свинья, которую режут, молчит как рыба, по сравнению с их децибелами.
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +5
        Вчера в 20:09
        Цитата: Чёрный
        Помешать им в этом мы не можем, а вот ответить есть чем, причём кратно.

        А, если попробовать отвечать более аналогично!? Например, для первого раза сравнять Банковскую на уровень с одноэтажными зданиями.
    2. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Вчера в 19:48
      Во как, а Искандер до Варшавы то никак не долетит. Убогие недоумки.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +4
        Вчера в 20:11
        Цитата: lukash66
        Во как, а Искандер до Варшавы то никак не долетит. Убогие недоумки.

        Уверены в нашем верховном, что никогда не даст такую команду.
        1. potap6509 Ранг пользователя
          potap6509
          0
          Вчера в 20:23
          А вы уверены что не даст, как он сказал на днях, он не наивный, каким был в 2000.
          1. Ясная Ранг пользователя
            Ясная
            +2
            Вчера в 20:25
            Цитата: potap6509
            А вы уверены что не даст, как он сказал на днях, он не наивный, каким был в 2000.

            Это запад уверен, что Путин никогда не даст такой команды.
            1. potap6509 Ранг пользователя
              potap6509
              +2
              Вчера в 20:36
              Двадцать с лишним лет, серьёзный срок, да ещё и во главе государства чтобы расстаться с иллюзиями в отношении запада, я думаю (надеюсь) всё будет по взрослому hi с уважением, мадам.
    3. Ивар Рави Ранг пользователя
      Ивар Рави
      +8
      Вчера в 19:49
      Поляки напоминают мазохистов - всеми силами лезут под плеть, перешибем им хребет, снова будут скулить
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Вчера в 20:13
        Цитата: Ивар Рави
        Поляки напоминают мазохистов - всеми силами лезут под плеть, перешибем им хребет, снова будут скулить

        Для начала нужно стегануть этой плетью. Может полякам, в отличии от мазохистов не понравится.
      2. 30 вис Ранг пользователя
        30 вис
        +2
        Вчера в 21:10
        Цитата: Ивар Рави
        Поляки напоминают мазохистов - всеми силами лезут под плеть, перешибем им хребет, снова будут скулить

        Польшу истерично перевооружают . причём самым современным на данный момент времени оружием . Известно, что Варшава приобрела у американской стороны 116 устаревших и бывших в употреблении M1A1 Abrams. Также власти страны заказали 250 новых и современных Abrams M1A2 SEPv3. Страна, согласно заказу, ожидает в общей сложности более полутысячи установок HIMARS из Соединенных Штатов.Варшава уже заказала 1 тыс. южнокорейских танков K2 У Вашингтона намерены закупить почти сотню вертолетов Apache, а у Сеула — 48 самолетов FA-50. Польша усилит артиллерию 600 гаубицами K9, 18 реактивными системами залпового огня HIMARS и 288 системами MRL K239 Chunmoo из Южной Кореи. Пока идёт война на Украине , полякам наращивают военную мощь . Для чего ? .Стать ударным кулаком НАТО на границах РФ и республики Беларусь . И возможно вступит на территории Украины . Де по украине русские ядерным оружием не нанесут ответный удар . Поляки следующие в этой войне . И похоже противник будет серьёзный .
    4. DirtyLiar Ранг пользователя
      DirtyLiar
      +2
      Вчера в 19:52
      Кстати, Калибры в ответ будут бить пофиг куда. Не точечно. А просто сравнивать города с землёй - с поляками мы не один народ.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Вчера в 20:15
        Цитата: DirtyLiar
        Кстати, Калибры в ответ будут бить пофиг куда. Не точечно. А просто сравнивать города с землёй - с поляками мы не один народ.

        Что-то ни одного Калибра не упало на военные аэродромы Польши откуда идёт вся западная военная помощь Украине.
        1. DirtyLiar Ранг пользователя
          DirtyLiar
          +1
          Вчера в 20:32
          А Польша по нам стреляла? Помощь - это помощь. Атаки - это атаки.
          1. Ясная Ранг пользователя
            Ясная
            0
            Вчера в 20:42
            Цитата: DirtyLiar
            А Польша по нам стреляла? Помощь - это помощь. Атаки - это атаки.

            Вот это и выходит боком России. Не куда не денешься, международное право.
    5. sedoj Ранг пользователя
      sedoj
      +4
      Вчера в 19:55
      Может поставить Пхеньяну по бартеру пару комплексов "Искандер", Чтобы Сеул на пшеках зарабатывать перестал.
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +2
        Вчера в 19:58
        КНДР может Сеул обстреливать обычной артиллерией, там до границы рукой подать
        1. sedoj Ранг пользователя
          sedoj
          +1
          Вчера в 20:05
          Таки да, но сам факт поставок из России определённого вида оружия может заставить призадуматься. Хотя, предполагаю, что там тоже американское лобби всем крутит-вертит. Ну не может корейский военпром быть чисто корейским. Уж больно лакомый кусочек и без "чуткого руководства".
          1. alexoff Ранг пользователя
            alexoff
            0
            Вчера в 21:13
            Там когда корейский военпром начинаешь разбирать то там движок немецкий, тут американская трансмиссия и электроника, ну а корейский корпус только и временами орудие
        2. KCA Ранг пользователя
          KCA
          +5
          Вчера в 20:07
          Из обычной артиллерии на 38 параллели у КНДР свыше 1500 гаубиц, "Искандер" ещё разворачиваться будет, а от Сеула дрова одни останутся
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            Вчера в 20:40
            Цитата: KCA
            Из обычной артиллерии на 38 параллели у КНДР свыше 1500 гаубиц,

            Не артиллерист. Не знаю, что у нас там написано в Боевом Уставе про количество гаубиц на километр фронта, у корейцев - тем более. Но 5-6 гаубиц на километр границы - это, по-моему, круто! good
    6. Александр Кочурков Ранг пользователя
      Александр Кочурков
      +1
      Вчера в 19:56
      Если эти гаубицы появятся на северо-востоке и востоке Польши, то они будут способны «доставать» не только, что очевидно, для приграничного белорусского Бреста, но и до российского Калининграда, находящегося примерно в 43 км от границы.

      Размещенные в оренбургских степях "Авангарды" способны доставать кого угодно, где угодно.
      1. kromer Ранг пользователя
        kromer
        +2
        Вчера в 20:02
        Цитата: Александр Кочурков

        Размещенные в оренбургских степях "Авангарды" способны доставать кого угодно, где угодно.


        Уже не только в оренбургских степях.
        1. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          +3
          Вчера в 20:19
          Всё верно. Но, не боится запад нашего мощного ответа. Потому что его никогда не было. Западны мыши это прочуяли.
          Да, и с виду наш президент похож на кота Леопольда.
          1. parabyd Ранг пользователя
            parabyd
            0
            Вчера в 21:03
            Ну до 2022 не было, да. Разве что в 2014 и в 2008. Но не дошло...
    7. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Вчера в 19:57
      Это стало быть сколько понадобится ланцетов для поляков?
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Вчера в 20:20
        Цитата: alexoff
        Это стало быть сколько понадобится ланцетов для поляков?

        Там тоже долго возиться придётся. Поляки по настырности не хуже украинцев.
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          +1
          Вчера в 21:11
          Я сомневаюсь, что поляки готовы сидеть в окопах и закапываться сотнями тысяч, да и уровень жизни упадёт у них сильнее
          1. Ясная Ранг пользователя
            Ясная
            +1
            Вчера в 22:07
            Цитата: alexoff
            Я сомневаюсь, что поляки готовы сидеть в окопах и закапываться сотнями тысяч, да и уровень жизни упадёт у них сильнее

            Я, точно также надеялась, что украинские жены, матери... тоже не позволят своим сыновьям и мужьям воевать против России...
            Хватит надежд. Будем считать запад за сильного и смертельного врага.
            1. alexoff Ранг пользователя
              alexoff
              +1
              Вчера в 22:16
              Жены и матери никогда и ни в какой войне или революции никакой роли не играли. Но я сильно сомневаюсь, что польские мужики так позволят паковать себя, глазом моргнуть не успеете, как они уже в Лондоне будут унитазы прочищать
              1. Ясная Ранг пользователя
                Ясная
                0
                Вчера в 22:30
                Цитата: alexoff
                Жены и матери никогда и ни в какой войне или революции никакой роли не играли. Но я сильно сомневаюсь, что польские мужики так позволят паковать себя, глазом моргнуть не успеете, как они уже в Лондоне будут унитазы прочищать

                Хорошо бы если так. Но, наши бойцы на ЛБС отмечают более профессиональные действия польских наёмников нежели свушников.
                1. alexoff Ранг пользователя
                  alexoff
                  +1
                  Вчера в 23:06
                  Потому что поляков мало и едут только спецы, которых не слишком много. ВСУ какую-нибудь Авдеевку держат группировкой войск с половину всей польской армии, я сильно сомневаюсь что польские регуляры чем-то лучше всушника, а уж если там по улицам начнут ловить, то границу с Германией удержать будет непросто от беженцев
    8. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +3
      Вчера в 20:04
      Тупые поленья не осознают, что если взлетит от из под Мончегорска, то ни их, ни Лондон уже ничего не спасёт! САУ они поставили у границ... Задорнов вспоминается...
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Вчера в 20:21
        Цитата: isv000
        Тупые поленья не осознают,

        Фактов до этого не было, вот и не осознают.
    9. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      +1
      Вчера в 20:04
      При реализации польских планов размещения корейских САУ К9А1 у границ России они смогут «доставать» до Калининграда

      Россия в ответ "достанет" до Варшавы и Кракова.
      Вот только помогать с их восстановлением больше не будет. Сами, всё сами, если будет кому. lol
    10. BASIOR
      BASIOR
      -1
      Вчера в 20:07
      Читая ваши комментарии, я пришел к выводу, что только тогда в Европе будет мир.
      когда Россия будет граничить только сама с собой. Тогда никто не будет грозить сровнять его с землей Искандерами,Калибрами и т.д.
      Pozdrowienia dla sąsiadów z Polski.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +2
        Вчера в 20:24
        Цитата: BASIOR
        Читая ваши комментарии, я пришел к выводу, что только тогда в Европе будет мир.
        когда Россия будет граничить только сама с собой. Тогда никто не будет грозить сровнять его с землей Искандерами,Калибрами и т.д.
        Pozdrowienia dla sąsiadów z Polski.

        Да хоть тут почитайте, что при необходимости Россия обязательно сравняет любого с землёй. От президента нашего такого не услышите.
        1. BASIOR
          BASIOR
          0
          1 час назад
          Наверняка умрет только каждый из нас. Остальное неизвестно. Мне пока просто интересно, кому выгодно то, что в Европе белые славяне убивают друг друга на востоке, а на западе прибывают "новые граждане" из Африки и Азии. Это мечта сумасшедшего.
      2. 30 вис Ранг пользователя
        30 вис
        0
        Вчера в 21:22
        Цитата: BASIOR
        я пришел к выводу, что только тогда в Европе будет мир.
        когда Россия будет граничить только сама с собой. Тогда никто не будет грозить сровнять его с землей Искандерами,Калибрами и т.д.
        Pozdrowienia dla sąsiadów z Polski

        Россия Польше не угрожает . Это раз . Это поляки скалят зубы . Это поляки воюют на русской земле против русского народа . Чем и , как Польша это прикрывает не важно . Польская речь слышна в окопах под Харьковом и Донецком . Поляки стреляют из своих Крабов и возможно сидят в германских леопардах с нацистскими крестами по русским городам и посёлкам. Так , что не надо обвинять других в агрессивности . В зеркало посмотритесь . Русские не забыли поговорки-" Прапорщик не офицер , курица не птица , Польша не заграница " ... .А могли бы ездить друг к другу в гости ... Соседи , как ни как ... Зла на народ Польши нет . Досада ? Да . Обида .
        1. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          0
          Вчера в 22:09
          Цитата: 30 вис
          ... Зла на народ Польши нет . Досада ? Да . Обида .

          Желательно это поменять на - решительность.
    11. dump22 Ранг пользователя
      dump22
      0
      Вчера в 20:10
      До Калининграда от границы по прямой всего 35км.

      https://39.mchs.gov.ru/glavnoe-upravlenie/harakteristika-subekta
      От Калининграда до польской границы всего 35 км, до литовской - 70 км.
    12. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +2
      Вчера в 20:14
      у пшекофашистов уже план созрел..не с военными воевать..а тупо по гражданским объектам стрелять куда глаза глядят..как их укрофашистские собратья делают.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        Вчера в 20:27
        Цитата: Яро Полк
        у пшекофашистов уже план созрел..не с военными воевать..а тупо по гражданским объектам стрелять куда глаза глядят..как их укрофашистские собратья делают.

        Потому что гражданским объектам нечем ответить.
      2. DirtyLiar Ранг пользователя
        DirtyLiar
        +1
        Вчера в 20:43
        Ну так пшеки нам кто? Никто. "Точечно по военным объектам" никто с ними воевать не будет. Ударят по гражданским объектам - и мы ударим. Они - по Калининграду, а мы - по Варшаве. Ну, без спецБЧ, конечно, но и так мало не покажется.
      3. DirtyLiar Ранг пользователя
        DirtyLiar
        0
        Вчера в 20:43
        Ну так пшеки нам кто? Никто. "Точечно по военным объектам" никто с ними воевать не будет. Ударят по гражданским объектам - и мы ударим. Они - по Калининграду, а мы - по Варшаве. Ну, без спецБЧ, конечно, но и так мало не покажется.
    13. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      +1
      Вчера в 20:18
      Путину следует сделать то же самое, что сделал Рейган с Брежневым. Пусть перевооружаются, пока поляки, немцы, финны и т. д. не уничтожат гражданскую экономику друг друга.

      Даже если корейские САУ дойдут до Калининграда, ничего не произойдет. Все больше людей из Западной Европы, особенно из Германии, хотят переехать в Калининград. Они больше не хотят иметь ничего общего со своими политиками и скорее поддержат Россию.
      Пример. Польша находится в ЕС и НАТО, а Германия находится в ЕС и НАТО.
      Или что сказали бы все поляки, особенно поляки, которые едут в Калининград за дешевым бензином и дешевыми покупками в супермаркете.
      1. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +5
        Вчера в 20:29
        Цитата: LeutnantTom
        Путину следует сделать то же самое, что сделал Рейган с Брежневым. Пусть перевооружаются, пока поляки, немцы, финны и т. д. не уничтожат гражданскую экономику друг друга.

        Понимаю, что экономика развалиться если не будет людей, технологий и ресурсов. А, мы пока ресурсами снабжаем всех врагов вдоволь.

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