Названы сроки возвращения в состав флота подводного ракетного крейсера проекта 667БДРМ «Брянск»
8
Атомный подводный стратегический ракетоносец "Брянск" проекта 667БДРМ "Дельфин" в скором времени вернется в боевой состав флота из затянувшегося ремонта. Об этом сообщил глава Общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев.
Атомный ракетоносец "Брянск", находящийся в ремонте в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске с 2018 года, вернется в боевой состав ВМФ с 2024 году, под конец года. По словам Мальцева, в планах судостроителей передать АПЛ военным в ноябре следующего года.
Возвращение "Брянска" в боевой состав ВМФ после среднего ремонта в Центре судоремонта "Звездочка" планируется в ноябре 2024 года
АПЛ "Брянск" поставили на ремонт 18 января 2018 года, ракетоносец заменил на "Звездочке" однотипную АПЛ "Тула". Подлодка имеет водоизмещение около 12 тыс. т, длину – 166 м, ширину – 12 м. Глубина погружения – до 400 м, подводная скорость – до 24 узлов. Экипаж – 140 человек. Субмарина несет на своем борту 16 баллистических ракет "Синева".
"Брянск" является пятой субмариной проекта 667БДРМ "Дельфин", заложен в 1986 году, спуск на воду состоялся 8 февраля 1988 года, 9 ноября 1988 года вошел в состав 13-й дивизии 3-й флотилии подводных лодок Северного флота.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация