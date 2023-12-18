Названы сроки возвращения в состав флота подводного ракетного крейсера проекта 667БДРМ «Брянск»

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Названы сроки возвращения в состав флота подводного ракетного крейсера проекта 667БДРМ «Брянск»

Атомный подводный стратегический ракетоносец "Брянск" проекта 667БДРМ "Дельфин" в скором времени вернется в боевой состав флота из затянувшегося ремонта. Об этом сообщил глава Общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев.

Атомный ракетоносец "Брянск", находящийся в ремонте в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске с 2018 года, вернется в боевой состав ВМФ с 2024 году, под конец года. По словам Мальцева, в планах судостроителей передать АПЛ военным в ноябре следующего года.



Возвращение "Брянска" в боевой состав ВМФ после среднего ремонта в Центре судоремонта "Звездочка" планируется в ноябре 2024 года

- приводит ТАСС слова Мальцева.

АПЛ "Брянск" поставили на ремонт 18 января 2018 года, ракетоносец заменил на "Звездочке" однотипную АПЛ "Тула". Подлодка имеет водоизмещение около 12 тыс. т, длину – 166 м, ширину – 12 м. Глубина погружения – до 400 м, подводная скорость – до 24 узлов. Экипаж – 140 человек. Субмарина несет на своем борту 16 баллистических ракет "Синева".

"Брянск" является пятой субмариной проекта 667БДРМ "Дельфин", заложен в 1986 году, спуск на воду состоялся 8 февраля 1988 года, 9 ноября 1988 года вошел в состав 13-й дивизии 3-й флотилии подводных лодок Северного флота.
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    8 комментариев
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    1. Лт. запаса ВВС Ранг пользователя
      Лт. запаса ВВС
      +1
      Вчера в 19:50
      Сейчас из за гидродинамики так вылизывают контуры подлодок Борей-А и Ясень/М, а раньше просто сделали горб для пусковых и не парились.
    2. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +2
      Вчера в 20:00
      заложен в 1986 году, спуск на воду состоялся 8 февраля 1988 года, 9 ноября 1988 года вошел в состав 13-й дивизии 3-й флотилии подводных лодок Северного флота

      Эх, были времена...
    3. Sergey39 Ранг пользователя
      Sergey39
      +8
      Вчера в 20:09
      667 БДРМ, являются площадкой лучшей советской ракеты «Синева». Увы, время «Акул» и «Дельфинов» уходит. НТП не стоит на месте, вскоре «Бореи А», будут заменяться на более современные лодки, возможно «Арктур».
      А, с этим оружием и уходит Наше поколение, разработавшее и обслужившее, данное оружие, которое обеспечило мир на земле в течении текущих 50 лет.
    4. Тестов Ранг пользователя
      Тестов
      0
      Вчера в 20:23
      Эх, были времена... как справедливо alexoff (Александр) отметил. Сидел БЫ в 1988 году" глава Общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев." перед опером пыхтел, сопел, краснел и бледнел объясняя зачем в СМИ слил информацию о планах по сдаче БДРМа флоту из ремонта...
      1. советник 2 уровня Ранг пользователя
        советник 2 уровня
        +2
        Вчера в 20:30
        Цитата: Тестов
        перед опером пыхтел, сопел, краснел и бледнел объясняя зачем в СМИ слил информацию о планах по сдаче БДРМа флоту из ремонта...

        вряд ли.. потому, что к словам общественного движения-серьезно вряд ли кто-то серьезно отнесся бы - по сути этот источник - ОБС (одна бабка сказала)...
    5. Тестов Ранг пользователя
      Тестов
      0
      Вчера в 20:53
      советник 2 уровня (Николай), уважаемый, после событий декабря 1986 года в Алма-Ате, работ папы Каи Каллас - Сийма Калласа о "хозрасчётной Эстонии", празднования 24 февраля в ЭССР, как праздник основания независимой Эстонии уже в 1987 году, череды предательств в КГБ СССР все 80-е, поиска выхода из войны в ДРА и вывод войск в 1988, первый полёт "Бурана" в космос, повышения градуса напряжённости в Армении и Азербайджане, на розовой бумаге напечатанные в УзССР еженедельные газеты о притеснении евреев, особенно из Бухары... Очень нервно в 1988-90 годах на общественные движения спецслужбы и правоохранительные органы реагировали. А тут - планы по стратегическому ракетоносцу в закрытом городе. До 21.02.1991 года Северодвинск - город в погран зоне.
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Вчера в 21:38
      Красивая фоточка и я знаю где это!!! laughing
    7. wladimirjankov Ранг пользователя
      wladimirjankov
      -2
      Вчера в 22:46
      Брянск" является пятой субмариной проекта 667БДРМ "Дельфин", заложен в 1986 году, спуск на воду состоялся 8 февраля 1988 года, 9 ноября 1988 года вошел в состав 13-й дивизии 3-й флотилии подводных лодок Северного флота.

      Это просто какой то нонсес, позор который ни чем нельзя оправдать или объяснить. Новую лодку построили за два года, а ее ремонтом занимаются 6 лет. Не постижимо до какой степени деградации можно было довести наше судостроение. Как впрочем и все остальное.

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