Российские военные объяснили причину наступления на Синьковку под Купянском не с восточного, а с северного направления

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Российские военные объяснили причину наступления на Синьковку под Купянском не с восточного, а с северного направления

Российские войска в течение дня осуществили продвижение в черте населённого пункта Синьковка севернее Купянска. Как сообщало «Военное обозрение» в одном из материалов утренней ленты 18 декабря, на тот момент ВС РФ смогли закрепиться в северной части села и отбить несколько контратак противника.

В связи с направлением наступления на Синьковку возникли вопросы, почему выбран именно северный вектор наступление, «если можно было бы ударами с востока, в том числе в направлении Петропавловки» попытаться прорвать оборону ВСУ под Купянском.



Российские военные, комментируя эти «инициативы», говорят о том, что врага всё же не нужно воспринимать как «ничего не соображающего в военной тактике». Восточное направление под Купянском вооружённые силы Украины в значительной степени укрепили, в первую очередь масштабными минными полями. Подходы и к Синьковке, и к Петропавловке заминированы с использованием мин различного типа, в том числе противотанковых.

Примерная карта минных полей к северо-востоку и востоку от Купянска:



В такой ситуации скептики могут сколько угодно ёрничать по поводу того, что о вхождении ВС РФ в Синьковку они «слышат не впервые», но вхождение с севера имеет крайне важную роль, позволяя нашим войскам закрепиться на северной окраине села без необходимости штурмовать квадратные километры минных полей у дороги Ольшана-Петропавловка-Купянск.

При этом восточный фланг обороны противника постоянно терзает российская артиллерия, а также принимаются меры по дистанционному разминированию - созданию коридоров в минных полях.
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    16 комментариев
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    1. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +11
      Вчера в 20:28
      Это да, с дивана, зачастую, видится всё проще чем есть на самом деле.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +3
        Вчера в 21:34
        Вот что пишут поляки.Пишет Myśl Polska. Мысль Польская,а не мышь Польская.


        На южном фланге Авдеевского укрепленного района плохая погода усложняет работу операторов БПЛА, а также ограничивает возможности сторон относительно маневрирования на местности (грязь). Однако это не помешало русским войскам добиваться определенных успехов. Россияне ликвидировали последний центр сопротивления украинских подразделений в СНТ "Виноградники". Украинцы понесли тяжелые потери и отступили в юго-западном направлении.Успех русских штурмовых отрядов Барс-11 "Кубань" и 87-го мотострелкового полка был достигнут благодаря мощной поддержке машин 10-го танкового полка из 6-й механизированной дивизии, а также роты боевых машин поддержки танков типа "Терминатор". Российская артиллерия и бомбардировщики продолжают "обработку" укрепленных зон, концентрируясь на районе "Химик" и подступах к "Виноградникам". Против защитников "фортеци" Авдеевка русские используют, в частности, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", самые тяжелые орудия 2С7 "Малка" калибра 203 мм и тяжелые минометы калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан".Точечные цели поражаются с помощью легких ракет ЛМУР, а также ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28НМ. Украинские позиции пулеметчиков и доты поражаются с ювелирной точностью: ракеты залетают в окна с расстояния 14 км.


        https://dzen.ru/a/ZYBFOOntbXV-xE2D

        Немаловажной является авиационная поддержка, которую атакующим россиянам оказывает бомбардировочная авиация. Бомбардировщики Су-34 совершают бомбовые атаки планирующими бомбами с модулем спутникового наведения весом 250, 500 и 1500 кг. Особенно активно они применяются на территории крупного Авдеевского коксохимического комбината.

        Опубликованы редкие кадры применения управляемой бомбы ФАБ-1500М54.Видео по ссылке ниже.

        ВС РФ нанесли удар управляемой бомбой по территории элеватора в южной части Тягинки на правом берегу Днепра у Херсона. При атаке истребителя-бомбардировщика Су-34 использовался боеприпас ФАБ-1500М54 с модулем планирования и коррекции.


        https://topcor.ru/42434-opublikovany-redkie-kadry-primenenija-upravljaemoj-bomby-fab-1500m54.html
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Вчера в 22:24
        В связи с направлением наступления на Синьковку возникли вопросы,

        Интересно, у кого они возникли, чтобы российские военные их комментировали?
    2. qqqq Ранг пользователя
      qqqq
      -17
      Вчера в 20:34
      Не ужели додумались не штурмовать в лоб? А если попробовать обойти километров за 20-30 может ещё лучше пойдет?
      1. antiaircrafter Ранг пользователя
        antiaircrafter
        +4
        Вчера в 20:40
        Цитата: qqqq
        обойти километров за 20-30

        Там другая деревня будет. И её либо штурмовать либо обходить.
        1. qqqq Ранг пользователя
          qqqq
          -13
          Вчера в 20:51
          Цитата: antiaircrafter
          Цитата: qqqq
          обойти километров за 20-30

          Там другая деревня будет. И её либо штурмовать либо обходить.

          Проблема не в других деревнях, а в том, что делать глубокие охваты, оперировать большими массами людей и техники не умеют. Причем не только у нас, это мировая тенденция. Уже много десятилетий никто не проводил широкомасштабных БД, только антипартизанские или против заведомо слабого противника. Посмотрите, все наступления, что с одной, что с другой стороны ведутся малыми группами, не более роты. Батальон, это уже чуть ли не стратегическая наступательная операция.
          1. 1976AG Ранг пользователя
            1976AG
            +6
            Вчера в 21:00
            "Проблема не в других деревнях, а в том, что делать глубокие охваты, оперировать большими массами людей и техники не умеют."

            Проблема в том, что у нас просто нет этих самых больших масс людей и техники для осуществления масштабных наступательных действий без ущерба для других участков фронта.
          2. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            -4
            Вчера в 21:01
            В Первую мировую умели, когда ещё, простите, телеграфом пользовались, а сейчас - в век цифровой связи - вдруг разучились? Ну-ну. Не нужны просто эти ваши большие массы людей и техники. Сто раз уже писали: чуть только собираются силы, как другая сторона об этом в курсе и наносит удар мощными средствами поражения: Торнадо, Химеры, Искандеры, Шторм Шэдоу и прочие радости жизни.
          3. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            0
            Вчера в 21:19
            Большие массы людей были в Великую Отечественную.А сейчас атакуют взводами,от силы..
          4. 1 z1 Ранг пользователя
            1 z1
            +1
            Вчера в 22:16
            оперировать большими массами людей и техники не умеют.

            Для этого необходимо организовать устойчивую связь с " верха до низа", четкое взаимодействие, огневую поддержку, концентрацию резервов для развития наступления , постоянное снабжение наступающих частей и ещё тучу орг.мероприятий. А два последних пункта "концентрация и снабжение " при существующих способах разведки и поражения практически невыполнимы .
            1. Диверcант Ранг пользователя
              Диверcант
              +1
              Вчера в 23:37
              Может стоит пойти и самому показать как надо? И критиковать не придется
          5. boriz Ранг пользователя
            boriz
            0
            5 минут назад
            Проблема не в других деревнях, а в том, что делать глубокие охваты, оперировать большими массами людей и техники не умеют.

            Приятно, конечно, считать всех окружающих недоумками.
            На самом деле причина другая.
            Для глубокого охвата надо быстро проломить оборону и мощной группой уйти в прорыв. Группа должна иметь много людей, машин, бронетехники, БК, ГСМ.
            И всё это надо заранее сосредоточить в районе будущего прорыва. За одну ночь это не сделаешь.
            В это время небратья с чувством глубокой признательности будут поливать место сосредоточения химарсами, САУ, БЛА и т.д.
            Нынче не 20-й век. А у небратьев на службе все разведывательные возможности НАТО, например американские спутники, самолёты ДЛРО.
            Отсюда такая тактика.
      2. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        +2
        Вчера в 20:57
        Там особо не обойдешь -с запада река Жеребец, за ней тоже ВСУ
      3. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        0
        Вчера в 22:25
        Цитата: qqqq
        Не ужели додумались не штурмовать в лоб? А если попробовать обойти километров за 20-30 может ещё лучше пойдет?

        Без авиации над полем боя трудно что-то радикально изменить.
    3. Dart2027 Ранг пользователя
      Dart2027
      +1
      Вчера в 21:31
      Российские военные, комментируя эти «инициативы», говорят о том, что врага всё же не нужно воспринимать как «ничего не соображающего в военной тактике».
      К сожалению некоторые так и делают.
    4. Северянин Маг Ранг пользователя
      Северянин Маг
      0
      1 минуту назад
      Мирные поля создаются там, где этому никто не мешает. Укрепы создаются там, где этому никто не мешает.
      Вывод. Минные поля возникли именно потому, что этому никто не мешал.
      Конкретно Синьковка находится южнее большого лесного массива. И Лимана Первого. Буквально впритык к лесному массиву. Между Лиманом 1 и самой Синьковкой около трёх километров.
      И здесь говорится о минных полях только у Синьковки. А сколько ещё таких Синьковок....

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