Российские военные объяснили причину наступления на Синьковку под Купянском не с восточного, а с северного направления

Российские войска в течение дня осуществили продвижение в черте населённого пункта Синьковка севернее Купянска. Как сообщало «Военное обозрение» в одном из материалов утренней ленты 18 декабря, на тот момент ВС РФ смогли закрепиться в северной части села и отбить несколько контратак противника.В связи с направлением наступления на Синьковку возникли вопросы, почему выбран именно северный вектор наступление, «если можно было бы ударами с востока, в том числе в направлении Петропавловки» попытаться прорвать оборону ВСУ под Купянском.Российские военные, комментируя эти «инициативы», говорят о том, что врага всё же не нужно воспринимать как «ничего не соображающего в военной тактике». Восточное направление под Купянском вооружённые силы Украины в значительной степени укрепили, в первую очередь масштабными минными полями. Подходы и к Синьковке, и к Петропавловке заминированы с использованием мин различного типа, в том числе противотанковых.Примерная карта минных полей к северо-востоку и востоку от Купянска:В такой ситуации скептики могут сколько угодно ёрничать по поводу того, что о вхождении ВС РФ в Синьковку они «слышат не впервые», но вхождение с севера имеет крайне важную роль, позволяя нашим войскам закрепиться на северной окраине села без необходимости штурмовать квадратные километры минных полей у дороги Ольшана-Петропавловка-Купянск.При этом восточный фланг обороны противника постоянно терзает российская артиллерия, а также принимаются меры по дистанционному разминированию - созданию коридоров в минных полях.

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