Путин упростил получение российского гражданства для граждан трёх бывших республик СССР
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Граждане трех бывших советских республик получили право на упрощенный прием в гражданство России. Соответствующий указ сегодня подписал президент России. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новому указу, подписанному Путиным, право на упрощенное получение российского гражданства получили граждане Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Граждане Белоруссии могут получить российское гражданство без учета срока их проживания в России с момента получения вида на жительство, знания русского языка, истории и основ законодательства страны. Не требуется пятилетний срок проживания в России, знание истории и законодательства также для граждан Казахстана и Молдавии.
С заявлением о приеме в гражданство РФ (...) вправе обратиться постоянно проживающие в РФ (независимо от срока постоянного проживания) следующие иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью: а) граждане Республики Белоруссия — без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 15 названого ФЗ; б)граждане Республики Казахстан и Республики Молдова — без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 1 статьи 15
- говорится в указе.
Ранее российский президент заявил, что Россия будет приветствовать законопослушных граждан других стран, желающих переехать в Россию. В то же время в России имеется проблема с незаконными мигрантами.
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