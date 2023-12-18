Путин упростил получение российского гражданства для граждан трёх бывших республик СССР

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Путин упростил получение российского гражданства для граждан трёх бывших республик СССР

Граждане трех бывших советских республик получили право на упрощенный прием в гражданство России. Соответствующий указ сегодня подписал президент России. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому указу, подписанному Путиным, право на упрощенное получение российского гражданства получили граждане Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Граждане Белоруссии могут получить российское гражданство без учета срока их проживания в России с момента получения вида на жительство, знания русского языка, истории и основ законодательства страны. Не требуется пятилетний срок проживания в России, знание истории и законодательства также для граждан Казахстана и Молдавии.



С заявлением о приеме в гражданство РФ (...) вправе обратиться постоянно проживающие в РФ (независимо от срока постоянного проживания) следующие иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью: а) граждане Республики Белоруссия — без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 15 названого ФЗ; б)граждане Республики Казахстан и Республики Молдова — без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 1 статьи 15

- говорится в указе.

Ранее российский президент заявил, что Россия будет приветствовать законопослушных граждан других стран, желающих переехать в Россию. В то же время в России имеется проблема с незаконными мигрантами.
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    106 комментариев
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    1. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      +13
      Вчера в 20:34
      Ну и с какой целью сиё действо??
      1. ААК Ранг пользователя
        ААК
        +11
        Вчера в 20:45
        Трудно так сразу сказать... некоторые белорусы могут счесть Россию более демократическим государством, чем у них... в Казахстане России надо идти по пути Приднестровья, Осетии и некоторых других регионов, увеличение прослойки граждан России в 9 областях северной части Казахстана это, с одной стороны, сигнал руководству и националистическим организациям об умерении пыла национализма (что до этнических казахов, они больше на Китай поглядывают...) и, с другой стороны, это повод для вмешательства в случае каких либо возможных злонамеренных действий со стороны жаксыбеков по отношению к русским, тем боле, исторически, половина, если не больше, территории Казахстана это русская земля, преимущественно казачьих войск... молдаване также гораздо более русскоязычны и православны, чем те же таджики и узбеки
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +12
          Вчера в 20:58
          Цитата: ААК
          в 9 областях северной части Казахстана

          алма-ата - форт верный, был основан казаками 1854 году
          как с ним быть?!!!!!
          1. ААК Ранг пользователя
            ААК
            +10
            Вчера в 21:18
            Благодаря "продуманной" внешней политике РФ в ближнем зарубежье за крайние 30 лет и полному провалу работы с русским и русскоязычным населением в постсоветских государствах, сейчас ни в одном из них нет политической силы, реально (а не декларативно вроде той же ПР) отстаивающей интересы русских хотя-бы парламентскими способами, не говоря о том, чтобы работать в составе правительств... поэтому сейчас говорить о русской Алма-Ате несколько, мягко скажем, преждевременно...
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              +7
              Вчера в 21:19
              Цитата: ААК
              отстаивающей интересы русских хотя-бы парламентскими способами, не говоря о том, чтобы работать в составе правительств... поэтому сейчас говорить о русской Алма-Ате несколько, мягко скажем, преждевременно...

              это не преждевременно, это уже поздно
              кстати с месяц назад, группу русских в РК посадили за "сепаратизм"
              1. ААК Ранг пользователя
                ААК
                +8
                Вчера в 21:24
                А кто с ними работал хотя бы от союза соотечественников, кто прикрывал из правительства России и совета по делам СНГ? Это же не заседать в президиумах, просто данных русских людей ПОЗВОЛИЛИ посадить... Я посмотрел-бы на результат, если бы этой двуличной крысе Токаеву позвонил-бы Гарант и задал прямой вопрос?
                1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                  Василенко Владимир
                  +5
                  Вчера в 21:26
                  судя по тому что я читал, это были просто "энтузиасты", после процесса таких значительно уменьшится, в 93 по моему была крупная попытка среди северного казачества и тогда то же в РФ сделали вид что не увидели
                  1. ААК Ранг пользователя
                    ААК
                    +8
                    Вчера в 21:31
                    Вы сами ответили на свой-же вопрос уважаемый Владимир, Тогда, в 1993-м, сильное русское движение не было нужно ни Борьке-алкашу, ни запродавшемуся плохишу Егорке, Тимуровому сыну, ни, тем более, ни Березовскому, ни Гусинскому, ни Чубайсу, ни прочей камарилье подматрацников... по большому счёту это особо не нужно нашим верхам даже сейчас...
                  2. newtc7 Ранг пользователя
                    newtc7
                    +3
                    57 минут назад
                    Цитата: Василенко Владимир
                    судя по тому что я читал, это были просто "энтузиасты", после процесса таких значительно уменьшится, в 93 по моему была крупная попытка среди северного казачества и тогда то же в РФ сделали вид что не увидели


                    Вступайте в Русскую Общину, помогите переселяться тем русским которые этого хотят!
          2. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            0
            38 минут назад
            Цитата: Василенко Владимир
            алма-ата - форт верный, был основан казаками 1854 году
            как с ним быть?!!!!!

            Цитата: Василенко Владимир
            алма-ата - форт верный, был основан казаками 1854 году
            как с ним быть?!!!!!

            Моего друга, дед Василий ,Форт Верный обживал и революцию 17 года принял. Дед прожил до 1981 года.
      2. dnestr74 Ранг пользователя
        dnestr74
        +6
        Вчера в 20:47
        Сие действие надо было первым делом после прихода к власти делать!
        1. Scuderia Ранг пользователя
          Scuderia
          -9
          Вчера в 20:57
          Ну так и я тоже думаю, что если он там о каких-то русских озаботился - так все, кто был русским, и кто хотел - за 30 лет уже давно переехали сюда..
          А сейчас для кого??
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            +11
            Вчера в 21:07
            Цитата: Scuderia
            так все, кто был русским, и кто хотел - за 30 лет уже давно переехали сюда..

            а вы знаете ЧТО значит переехать, может думаете, что у всех есть деньги на эту процедуру?!!!
            сами один раз попробуйте после попрекать людей будете
            я знаю семью из казахстанского мухоска, которая хотела но так и не смогла, квартиру не продать, денег ну на жизнь хватает но не более, денег на то что бы оплатить контейнер до непонятно куда нет, да ив чистое поле с семьей не поедешь
            1. Scuderia Ранг пользователя
              Scuderia
              -8
              Вчера в 21:12
              Во-первых, я людей не попрекал.. факт..
              Во-вторых, те, кто хотели - искали способы и переезжали.. а не сидели 30 лет у разбитого карыта.. факт..
              В-третьих, таковых сейчас там на порядки меньше, читай - единицы должны остаться.. факт
              А в-четвертых, что изменилось сейчас для вашей казахской семьи?? Им вдруг хватает денег?? Они вчера квартиру продали?? Каким боком указ Путина решает перечисленные вами проблемы?? Никаким.. факт!!
              1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                Василенко Владимир
                +4
                Вчера в 21:17
                Цитата: Scuderia
                те, кто хотели - искали способы и переезжали.. а не сидели 30 лет у разбитого карыта.. факт..

                факт?!!
                это я могу сказать такое людям и то, по большому счету не имю права, у меня был бизнес, недвижимость, продав которое я смог это сделать, а вы на это даже права не имеете
                еще раз когда у вас на руках по 2-3 маленьких ребенка и нет денег то сто раз подумаете о переезде в чистое поле, где вас зачастую ждут вот такие как вы, который будут волком смотреть, а если говорить о 90-х так еще и жгли и убивали
                Цитата: Scuderia
                таковых сейчас там на порядки меньше, читай - единицы должны остаться.. факт

                темой и фактами вы не владеете и это факт
                Цитата: Scuderia
                что изменилось сейчас для вашей казахской семьи?? Им вдруг хватает денег?? Они вчера квартиру продали?? Каким боком указ Путина решает перечисленные вами проблемы?? Никаким.. факт!!

                ни чего не изменилось и ни измениться ехать им не на что и не куда, их такие как вы продали за мягкие кресла под попой в 91
                Цитата: Scuderia
                Во-первых, я людей не попрекал.. факт..

                именно попрекаете и это факт
                1. Scuderia Ранг пользователя
                  Scuderia
                  -3
                  Вчера в 21:24
                  Специально для вас по-русски - кто хотел - те ехали.. 30 лет ехали.. если вы не владеете ни темой, ни фактами, то попросите своего сына обучить вас математике - если 30 лет что-то вычитать - оно прибавится или убавится?? Так вот - русских в том же Казахстане сейчас меньше НА порядки, чем 30 лет назад.. Как бы вы тут не расписывали обратно.. Это просто факт, смиритесь..
                  Как и факт в том, что никаких людей я не попрекал, а лишь задался вопросом о целесообразности указа.. Но вы и этого не поняли.. факт..
                  Как не поняли и того, что данный указ никак не решает проблемы людей в отношении денег, продажи квартир и прочего.. а когда я вам указал на этот факт - начали писать какую-то ересь про то, будто я кого-то продал в 91 году, ходя в 5 класс.. То бишь, тупо слились, что есть факт!!
                  1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                    Василенко Владимир
                    +3
                    Вчера в 21:30
                    Цитата: Scuderia
                    Специально для вас по-русски - кто хотел - те ехали.. 30 лет ехали.. если вы не владеете ни темой, ни фактами,

                    не надо мне факты про РК рассказывать лисно вы об это ни знаете НИ ЧЕГО, я родился и прожил там более 40 лет (насчет математики, закончил физмат школу и физфак универа)
                    Цитата: Scuderia
                    так все, кто был русским, и кто хотел - за 30 лет уже давно переехали сюда..

                    это ваши слова и это попрек тем кто остался
                    Цитата: Scuderia
                    начали писать какую-то ересь про то, будто я кого-то продал в 91 году, ходя в 5 класс.. То бишь, тупо слились, что есть факт!!

                    мальчик, вы читать научитесь, я написал не вы продали, а такие как вы
                    правды ради бесят меня такие как вы, думаю вы с лету Алма-Ату на карте не найдете но сидите и рассказываете мен о ситуации в РК, человеку, знающему оную изнутри
                    1. Scuderia Ранг пользователя
                      Scuderia
                      -5
                      Вчера в 21:35
                      Девочка, я вижу - ЧТО вы знаете..))
                      Вы не беситесь, моей вины в ваших нервах нет..
                      Вы лучше читать поучитесь.. а не истерить..
                      Вы мне возразили, что переехать сложно из-за квартиры, денег и т.д.
                      Когда я спросил у вас - каким боком это к указу Путина - вы сами ответили, что никаким.. и что указ ничего не меняет.. после чего начали искать виноватых в том, что кто-то чего-то продал..
                      Подумайте в след.раз. зачем вы это все вообще написали.. и зачем именно в ответ на мой пост..))

                      Ну и, надеюсь, физик из вас все же получше, чем математик..))
                      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                        Василенко Владимир
                        +2
                        Вчера в 21:39
                        Цитата: Scuderia
                        Девочка, я вижу - ЧТО вы знаете..

                        свободен, надеюсь когда нить на свое шкуре узнаешь что такое переезд в другую страну
                        1. Scuderia Ранг пользователя
                          Scuderia
                          -3
                          Вчера в 21:43
                          Здоровья вам, Владимир.. вижу переезд вас сильно подкосил..
                          Главное, не здоровайтесь с пустотой..))
                2. carpenter Ранг пользователя
                  carpenter
                  0
                  8 минут назад
                  Цитата: Василенко Владимир
                  еще раз когда у вас на руках по 2-3 маленьких ребенка и нет денег то сто раз подумаете о переезде в чистое поле, где вас зачастую ждут вот такие как вы, который будут волком смотреть, а если говорить о 90-х так еще и жгли и убивали

                  И я прото, когда у меня три сына и два внука, куда мне ухать, Кто мне хату даст в России ?
              2. kulinar Ранг пользователя
                kulinar
                +9
                Вчера в 21:25
                Цитата: Scuderia
                Во-первых, я людей не попрекал.. факт..
                Во-вторых, те, кто хотели - искали способы и переезжали.. а не сидели 30 лет у разбитого карыта.. факт..
                В-третьих, таковых сейчас там на порядки меньше, читай - единицы должны остаться.. факт
                А в-четвертых, что изменилось сейчас для вашей казахской семьи?? Им вдруг хватает денег?? Они вчера квартиру продали?? Каким боком указ Путина решает перечисленные вами проблемы?? Никаким.. факт!!

                Переехать в Россию гораздо дороже и замороченнее чем в Англию. На своей шкуре испытал. Любой азиат имеет больше прав и привелегий, чем русский из Прибалтики. 12 лет назад я хотел переехать в центральную Россию. Но когда узнал условия.... Мягко говоря был ошарашен. Полгода жить на свои и не иметь никаких прав. Надеюсь что это изменилось в человечную сторону. Но мы уже не поедем. В Лондон я прилетел с временным NI кодом, который я получил по телефону. Прямая с трапа самолёта я уже мог устроится на работу. Благо друзья уже обеспечили мне место. Через неделю получил постоянный иншуранс, после поверки документов в Job Centre. И всё!!!
                Сравните с российскими условиями.
                1. Scuderia Ранг пользователя
                  Scuderia
                  +6
                  Вчера в 21:27
                  Но мы уже не поедем.


                  Так с чего спичь и начался - всё должно быть в свое время..
                  А так можно и через 100 лет "красивые" указы принимать..
                  1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                    Василенко Владимир
                    +1
                    Вчера в 21:37
                    Цитата: Scuderia
                    всё должно быть в свое время..

                    вообще-то вам о другом написали
                    1. Scuderia Ранг пользователя
                      Scuderia
                      +1
                      Вчера в 21:41
                      А нафига вы мне пишите о другом, если я пишу о чем-то конкретном??
                      Владимир, что с вами??)

                      Поднимитесь выше по ветке, и изучите, о чем я писал.. о том, что это надо было делать раньше.. А ни когда, таковых людей осталось в разы меньше!!

                      А про сложности продажи квартир мне не надо рассказывать - эти сложности как были, так и остались.. Вы мне просто для расширения кругозора начали об этом писать что ли..))
                2. мыслитель Ранг пользователя
                  мыслитель
                  +1
                  Вчера в 23:06
                  По программе переселения в Россию переехали свыше одного миллиона ста тысяч соотечественников...участники программы наделены правом приобретать российское гражданство без предварительного оформления разрешения на временное проживание и вида на жительство.

                  https://mosds.mos.ru/presscenter/news/detail/11612441.html
                3. carpenter Ранг пользователя
                  carpenter
                  +1
                  Вчера в 23:13
                  Цитата: kulinar
                  Переехать в Россию гораздо дороже и замороченнее чем в Англи

                  Я. могу переехать даже , хоть в Руанду, но не могу переехать к вам. Простите..
            2. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              +3
              Вчера в 23:06
              Цитата: Василенко Владимир
              а вы знаете ЧТО значит переехать, может думаете, что у всех есть деньги на эту процедуру?!!!

              Как и куда переехать, когда вся семья, дети, внуки, братья жили там. Ну куда мне ехать, скажи мужик, куда !! Я родился в Нарве, батя, братья и вся родня в Эстонии, куда и к кому мне ехать ! А я русский !! У меня все в Эстонии, или застрелится !!
              1. K9_SWAT Ранг пользователя
                K9_SWAT
                -3
                Вчера в 23:16
                Тогда мы едем к вам! wink
                Даёшь Прибалтийский край в составе Российской Федерации!!!
                1. carpenter Ранг пользователя
                  carpenter
                  +3
                  Вчера в 23:19
                  Цитата: K9_SWAT
                  Тогда мы едем к вам! wink
                  Даёшь Прибалтийский край в составе Российской Федерации!!!

                  Да ради Бога, но я вас пока не вижу,
              2. Msi Ранг пользователя
                Msi
                0
                Вчера в 23:43
                ! У меня все в Эстонии, или застрелится

                А семье вашей большой плохо живётся сейчас в Эстонии??? hi
                1. carpenter Ранг пользователя
                  carpenter
                  0
                  Вчера в 23:50
                  Цитата: Msi

                  А семье вашей большой плохо живётся сейчас в Эстонии???

                  Да так же как и у вас, по деньгам конечно..
                  1. Msi Ранг пользователя
                    Msi
                    0
                    Вчера в 23:52
                    Да так же как и у вас, по деньгам конечно..

                    Я не про деньги. А про национальный вопрос так сказать...
                    1. carpenter Ранг пользователя
                      carpenter
                      0
                      Вчера в 23:54
                      Цитата: Msi
                      Я не про деньги. А про национальный вопрос так сказат

                      Я помолчу, рот держать держу закрытым.
                      1. Msi Ранг пользователя
                        Msi
                        +1
                        1 час назад
                        Я помолчу, рот держать держу закрытым.

                        Если действительно плохо и опасно может продумать всё и уехать... Поискать работу заранее (для молодёжи в России) и уехать. Прежде всего это жизнь и здоровье своих детей и внуков.
                        1. carpenter Ранг пользователя
                          carpenter
                          +2
                          1 час назад
                          Цитата: Msi
                          Если действительно плохо и опасно может продумать всё и уехать..

                          Быть может Вы найдете мне жилье, для моей семьи, трех сыновей с с семьями и моими тремя внуками ?
                        2. Msi Ранг пользователя
                          Msi
                          0
                          50 минут назад
                          Быть может Вы найдете мне жилье, для моей семьи, трех сыновей с с семьями и моими тремя внуками

                          Я так понимаю жильё у вас имеется в Эстонии. Если вы хотите в Питер, то там дорого конечно. Но есть города попроще и работа имеется. Вот 3 года назад дом мы в деревне в Белгородской продали за 300 тысяч. Есть квартиры малосемейки за 2.5 млн. в городе с 200 тыс. населения. Работа есть. Металлургический комбинат, 2 Гока, другие предприятия поменьше имеются. Я взять успел малосемейку за 1.5 до подорожания.
                        3. carpenter Ранг пользователя
                          carpenter
                          0
                          29 минут назад
                          Цитата: Msi
                          Я так понимаю жильё у вас имеется в Эстонии. Если вы хотите в Питер, то там дорого конечно. Но есть города попроще и работа имеется.

                          А я за 30 лет, так и не понял, живя рядом с Питером, что там квартиры "дешевы", да и в Смоленске я не могу квартиру взять.
                        4. carpenter Ранг пользователя
                          carpenter
                          0
                          21 минуту назад
                          Цитата: Msi
                          Если действительно плохо и опасно может продумать всё и уехать...

                          Мужик, ну да на какие деньги ? Двух пацанов устроил, а на третьего уже и жизни не хватит. Ну подумай, на какие шиши я я переберусь в Россию ? Ну все закончилось, работа, старость деньги ! Какая Россия !!!!!!! Сдохну здесь.
                        5. Msi Ранг пользователя
                          Msi
                          0
                          17 минут назад
                          Ну подумай, на какие шиши я я переберусь в Россию

                          Вам что в своё время в Советском Союзе жильё не дали??? Его можно продать???
                        6. carpenter Ранг пользователя
                          carpenter
                          0
                          2 минуты назад
                          Цитата: Msi
                          Вам что в своё время в Советском Союзе жильё не дали??? Его можно продать???

                          Я покупал жилье в кооперативе, за свои кровные, как моряк, мне никто не давал жилье. Продав у себя я даже не возьму однокомнотную хату.
                2. carpenter Ранг пользователя
                  carpenter
                  0
                  42 минуты назад
                  Цитата: Msi
                  ! У меня все в Эстонии, или застрелится

                  А семье вашей большой плохо живётся сейчас в Эстонии???

                  А ты там жил, или живешь, вот поживешь тогда узнаешь. Не люблю тех болтунов, кто там нежил.
                  1. Msi Ранг пользователя
                    Msi
                    0
                    35 минут назад
                    А ты там жил, или живешь, вот поживешь тогда узнаешь. Не люблю тех болтунов, кто там нежил.

                    Не пойму о чём вы... Я в Белгородской области живу, в Эстонии не был, вот у вас и спрашиваю, как там? request
                    1. carpenter Ранг пользователя
                      carpenter
                      0
                      34 минуты назад
                      Цитата: Msi
                      Не пойму о чём вы... Я в Белгородской области живу, в Эстонии не был, вот у вас и спрашиваю, как там?

                      А я там выживаю.
                      1. Msi Ранг пользователя
                        Msi
                        0
                        22 минуты назад
                        А я там выживаю.

                        Так может надо, что - то менять. Кажется мы ходим по кругу... what
                        1. carpenter Ранг пользователя
                          carpenter
                          0
                          20 минут назад
                          Цитата: Msi
                          Так может надо, что - то менять. Кажется мы ходим по кругу.

                          Какой круг ??
            3. K9_SWAT Ранг пользователя
              K9_SWAT
              -3
              Вчера в 23:12
              Не обращай на это существо внимание! Это местный хохло-троль!
          2. topol717 Ранг пользователя
            topol717
            +4
            Вчера в 21:10
            Цитата: Scuderia
            Ну так и я тоже думаю, что если он там о каких-то русских озаботился - так все, кто был русским, и кто хотел - за 30 лет уже давно переехали сюда..
            А сейчас для кого??

            Хотеть мало. Надо еще создать условия и дать права. Население страны не растет, надо хоть как то увеличивать кол-во жителей.
            Бросить насиженное место, и поехать в чужую страну в которой у тебя не будет никаких прав, даже банального права на работу, ну надо очень сильно хотеть. И если ты знаешь что минимум 5 лет будешь непонятно кем, то желания вообще не будет.
            1. Scuderia Ранг пользователя
              Scuderia
              +2
              Вчера в 21:17
              Вы невнимательно прочитали все то, о чем я и писал..
              Хотеть мало, да.. А хотеть, спустя 30 лет - вообще уже не охота!!
              Это если речь идёт о русских.. волею судеб оставшихся там в свое время..
              А если речь о каких-нибудь коренных казахах - то это и вовсе непонятно.. нафига они тут нужны..
              1. carpenter Ранг пользователя
                carpenter
                +5
                Вчера в 22:54
                Цитата: Scuderia
                Вы невнимательно прочитали все то, о чем я и писал..
                Хотеть мало, да.. А хотеть, спустя 30 лет - вообще уже не охота!!
                Это если речь идёт о русских.. волею судеб оставшихся там в свое время..
                А если речь о каких-нибудь коренных казахах - то это и вовсе непонятно.. нафига они тут нужны..


                Вы или наивный пипл, или русофоб, как вы можете говорить о русских , которые оказались по воле Горбатого и и Эльцына на территории бывшего Союза в бывших республиках Союза. Мы просто брошенные люди России, которые были и есть русские и будем им всегда, мы и мои дети и мои внуки, а вы , за мои слова вас убрали из первого моего коммента. Вы просто не хороший человек. Извините, за грубость.
          3. Комментарий был удален.
      3. alystan Ранг пользователя
        alystan
        +4
        Вчера в 21:07
        Одно приходит на ум объяснение - все три по-своему проблемные.

        Белоруссия, по понятной причине - реально обложенная врагами. Только разве в Союзном государстве разве еще не были созданы свои механизмы по вопросам гражданства?

        Молдавия - очень быстро может стать новым очагом напряженности и повторить путь Армении с Грузией. Особенно в свете недавно выданного ей статуса кандидата в члены ЕС. А до этого соседняя Румыния вдоволь перетащила в свое гражданство молдаван, вместе с ихней президентшей. Наверное это такоей симметричный ответ, жаль немного поздновато.

        Казахстан очень плотно сидит под контролем Запада. Там сильны прозападные ОНП и НКО, которые неустанно раскачивают ситуацию в республике и вночят распри среди казахстанцев. Как, впрочем, и в соседней Киргизии. Которой бы тоже надо было предоставить такой же статус.
        1. Комментарий был удален.
      4. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        -3
        Вчера в 22:13
        Цитата: Scuderia
        Ну и с какой целью сиё действо??

        Нужно зайти на сайт Кремля, или закондательные акты и прочитать обоснование к проекту данного Указа президента.
        1. Комментарий был удален.
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Вчера в 23:27
          Цитата: Ясная
          Нужно зайти на сайт Кремля, или закондательные акты и прочитать обоснование к проекту данного Указа президента.

          Цитата: Ясная
          Нужно зайти на сайт Кремля, или закондательные акты и прочитать обоснование к проекту данного Указа президента.

          Женя, сайт одно, а действительность другая. Я знаю на своей шкуре, через речку в 100 метров.
      5. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +3
        Вчера в 22:16
        Цитата: Scuderia
        Ну и с какой целью сиё действо??

        С какой-с какой...Просто так!
        ...могут получить российское гражданство без учета срока их проживания в России с момента получения вида на жительство, знания русского языка, истории и основ законодательства страны.

        Вавилонское столпотворение, именуемое творением столпа (строительство башни), было прервано Богом, который заставил людей заговорить на разных языках, из-за чего они перестали понимать друг друга, не могли продолжать строительство города и башни, разделились на различные народы и рассеялись по всей земле. Таким образом, история о Вавилонской башне объясняет появление различных языков после Всемирного потопа.
      6. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        -2
        Вчера в 22:25
        Ну и с какой целью сиё действо??
        СССР 2.0
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +15
      Вчера в 20:35
      Вообще то это надо было делать лет двадцать назад.Если не тридцать...А сейчас то чего?А!Выборы же на носу,надо что то популярное изобразить
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +12
        Вчера в 20:56
        Цитата: dmi.pris1
        Вообще то это надо было делать лет двадцать назад.Если не тридцать...

        В Белоруссии русским и всем "бывшим советским" и без того неплохо.
        Из Казахстана русских давно повыгоняли. Все, кто хотел сбежать от "казахских националистов" уехать, и так здесь давно.
        А вот с Молдавией...
        Кто хотел уехать, те уехали. А с этим законом к нам хлынут не они, а молдавские "специалисты по евроремонту". Я, как строитель, знаю о чём говорю. Среди этих "специалистов" русских нет. И молдован, желающих нормально жить в России, тоже нет. Есть криворукие одноразовые шабашники "перекати-поле", для которых главная цель пребывания в России - отправить 200 долларов в Молдавию..

        Странный указ... Особенно, с учётом нынешней ситуации. Потому что нельзя исключать и "гэкающих" "молдован", которым молдавские паспорта выдаст в Киеве Буданов. Пчёлка Майя против не будет.
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +7
          Вчера в 21:08
          Цитата: Zoldat_A
          Все, кто хотел сбежать от "казахских националистов" уехать, и так здесь давно.

          не говорите глупостей, там масса русских которые может быть и хотели бы, да не могут, тупо не на что
          я уж молчу что казахские власти, создают выезжающим массу проблем, а российское консульство вместо того, что бы помогать переселенцам, потакает этому и так же вставляет, тем кто хочет уехать, палки в колеса
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            +1
            Вчера в 21:23
            Цитата: Василенко Владимир
            не говорите глупостей, там масса русских которые может быть и хотели бы да не могут, тупо не на что

            Я видел человека из Киргизии, которому с семьёй стало невозможно жить в Оше. Он не думал, "на что", просто сбежал. На голое место. Без родни и знакомых. Не потому, что здесь шоколадом намазано, а потому, что там невозможно стало. Денег от продажи трёхкомнатной квартиры там хватило на новый холодильник здесь.
            Работал, получил гражданство, взял ипотеку. Сейчас нормально живёт.

            Я не против, чтобы русские ехали к нам. Наоборот, стараюсь, по возможности, помогать с работой. Многим давал беспроцентные ссуды от фирмы - на квартиру, конечно, не хватит, но на самое необходимое...
            Моё мнение - если не припекло, если терпят издевательства, то это их выбор. Припекло бы - с детьми под мышкой пешком ушли бы.

            У меня у самого родственник сбежал с той же Оши. С женой и сыном на "Запорожце" уехал в Сибирь. В Оше прожил 35 лет. Припекло - и уехал. Трёхкомнатную квартиру в центре, дачу в горах и гараж 5х6 метров во дворе продал "удачно" - хватило на однокомнатную в 16-квартирной двухэтажке в райцентре.
            1. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              +3
              Вчера в 21:32
              Цитата: Zoldat_A
              которому с семьёй стало невозможно жить в Оше.

              ситуация в оше стояла иначе жизнь или побег в том что есть на тебе, в большинстве своем ситуация в РК напоминает то как медленно варят лягушку
            2. Василенко Владимир Ранг пользователя
              Василенко Владимир
              +4
              Вчера в 21:36
              Цитата: Zoldat_A
              Моё мнение - если не припекло, если терпят издевательства, то это их выбор. Припекло бы - с детьми под мышкой пешком ушли бы.

              не буду спорить, но попрекать тем что они остались при условии что их здесь не очень то и ждут подло
              живу в калининградской области и отношение здесь, где 95 процентов переселенцы мягко говоря не очень, когда читаешь коменты иногда ощущение что дерьмa накушался, а что говорить о других регионах
              Вы написали, что помогаете, честь и хвала, Вам, но я знаю массу случаев обратного, к глубокому сожалению
              кстати те же этнические мигранты их СА поступают с точностью до наоборот, максимально поддерживая своих
              1. Zoldat_A Ранг пользователя
                Zoldat_A
                +1
                Вчера в 21:58
                Цитата: Василенко Владимир
                Вы написали, что помогаете, честь и хвала, Вам, но я знаю массу случаев обратного, к глубокому сожалению

                Да я, в общем-то, тоже не благотворительный фонд... feel Квалифицированные специалисты - вот и создаю условия, чтобы работали. От человека ведь гораздо больше отдачи на работе, если он знает, что у него дома всё в порядке?
                Почти из всех республик бывшего СССР есть сотрудники - от каменщиков, сварщиков и мусульманской бригады штукатуров-"гвардейцев" до инженеров и руководителей среднего звена. И далеко не все русские. Но если человек серьёзно относится к работе, обладает нужной квалификацией, не шаромыжник-подёнщик - то почему нет?
            3. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              -1
              Вчера в 23:47
              Цитата: Zoldat_A
              У меня у самого родственник сбежал с той же Оши. С женой и сыном на "Запорожце" уехал в Сибирь. В Оше прожил 35 лет.

              А куда мне бежать, хоть до границы сотня метров, и сын в Питере, а батя и вся родня, их больше десяти, в Эстонии, куда ?
              1. Zoldat_A Ранг пользователя
                Zoldat_A
                +1
                1 час назад
                Цитата: carpenter
                А куда мне бежать, хоть до границы сотня метров, и сын в Питере, а батя и вся родня, их больше десяти, в Эстонии, куда ?

                Неужели вариантов нет совсем?
                Как сказал выше, у меня работают выходцы из ПОЧТИ всех республик СССР. Русские и "не очень". Вот только из Трибалтики ни одного. Да и вобще, если честно, не сталкивался с выходцами оттуда. Может, у нас, на Волге, климат не тот? Они, наверное, к северо-западу больше привыкли? Я, например, клинически влюблён в Ленинград, но климат меня убивает. Несколько раз ездил - всё время летом, когда погода почти как у нас.

                Не знаю, как живётся там именно Вам, как русским в целом, но то, что показывают по телевизору... Я бы сорвался, пусть даже на пустое место, со всем табором. Руки-ноги есть, голова пока работает - не пропал бы.

                Ещё в школе ездили на экскурсию Вильнюс-Каунас-Клайпеда-Калининград. Для девятиклассника тогда, во времена "развитого социализма" было шоком, когда в Каунасе нам в магазине продавщица отказалась продавать булочки. Учительница вышла, вернулась с милиционером. Он с ней что-то почирикал - булочки продала, даже извинилась, но до сих пор помню её взгляд. Наверное, если б могла, то в каждую яду накачала.
                С тех пор к Трибалтике как-то не очень, хотя их отношение ко мне и ко всем нам, конечно - никакого сравнения. Что я лично той продавщице сделал - до сих пор не понимаю.
                1. carpenter Ранг пользователя
                  carpenter
                  +2
                  54 минуты назад
                  Цитата: Zoldat_A
                  Неужели вариантов нет совсем?

                  Один сын в Питере, второму сыну квартиру в КЛД купил, а больше денег нету, куда мне ехать мне с женой и малым сыном ? Кудааа ??? Я никому не нужен .....
                  1. Zoldat_A Ранг пользователя
                    Zoldat_A
                    0
                    38 минут назад
                    Цитата: carpenter
                    Цитата: Zoldat_A
                    Неужели вариантов нет совсем?

                    Один сын в Питере, второму сыну квартиру в КЛД купил, а больше денег нету, куда мне ехать мне с женой и малым сыном ? Кудааа ??? Я никому не нужен .....

                    Советы в интернетах раздавать - дело не совсем умное, а потому просто пожелаю стойкости. Чтобы всё выдержать. Тем более, парня ещё растить.
                    Да. И без уныния. Сам себя не люблю, когда руки опускаются (тоже ведь живой - всякое бывает), потому что отцом воспитан, всей своей жизнью приучен как лягушка в молоке в той притче - бороться до конца. Даже когда шансов, вроде бы, нет. Пока выплывал... drinks
                    1. carpenter Ранг пользователя
                      carpenter
                      +1
                      36 минут назад
                      Цитата: Zoldat_A
                      Тем более, парня ещё растить.
                      Да. И без уныния.

                      Мой старший сын, где все русские люди, в данный момент.
                2. carpenter Ранг пользователя
                  carpenter
                  +1
                  52 минуты назад
                  Цитата: Zoldat_A
                  Цитата: carpenter
                  А куда мне бежать, хоть до границы сотня метров, и сын в Питере, а батя и вся родня, их больше десяти, в Эстонии, куда ?

                  Неужели вариантов нет совсем?
                  Как сказал выше, у меня работают выходцы из ПОЧТИ всех республик СССР. Русские и "не очень". Вот только из Трибалтики ни одного. Да и вобще, если честно, не сталкивался с выходцами оттуда. Может, у нас, на Волге, климат не тот? Они, наверное, к северо-западу больше привыкли? Я, например, клинически влюблён в Ленинград, но климат меня убивает. Несколько раз ездил - всё время летом, когда погода почти как у нас.

                  Не знаю, как живётся там именно Вам, как русским в целом, но то, что показывают по телевизору... Я бы сорвался, пусть даже на пустое место, со всем табором. Руки-ноги есть, голова пока работает - не пропал бы.

                  Ещё в школе ездили на экскурсию Вильнюс-Каунас-Клайпеда-Калининград. Для девятиклассника тогда, во времена "развитого социализма" было шоком, когда в Каунасе нам в магазине продавщица отказалась продавать булочки. Учительница вышла, вернулась с милиционером. Он с ней что-то почирикал - булочки продала, даже извинилась, но до сих пор помню её взгляд. Наверное, если б могла, то в каждую яду накачала.
                  С тех пор к Трибалтике как-то не очень, хотя их отношение ко мне и ко всем нам, конечно - никакого сравнения. Что я лично той продавщице сделал - до сих пор не понимаю.

                  Так выживаем
                3. carpenter Ранг пользователя
                  carpenter
                  0
                  15 минут назад
                  Цитата: Zoldat_A
                  Неужели вариантов нет совсем?

                  Ну какой вариант, ну назови, кокой мне бывшему морскому радисту и бате капитану ? Ну кому мы нужны в России да еще с семьями, ты же не глупый мужик.
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +2
          1 час назад
          Цитата: Zoldat_A
          В Белоруссии русским и всем "бывшим советским" и без того неплохо.
          Из Казахстана русских давно повыгоняли. Все, кто хотел сбежать от "казахских националистов" уехать, и так здесь давно

          Я таких много вижу в Смоленской области.
      2. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        -2
        Вчера в 21:32
        Выборы же на носу,надо что то популярное изобразить

        Скорее наоборот, с учётом электронных выборов можно любую антигосударственную и анти русскую "указку" подписать....
    3. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +17
      Вчера в 20:40
      А может надо сначало упростить получение гражданства России этническими русскими, волею судьбы оказавшихся за пределами России. А то получается, гражданство легче получить всем только не этническим русским.
      1. kulinar Ранг пользователя
        kulinar
        +4
        Вчера в 21:28
        Цитата: Владимир М
        А может надо сначало упростить получение гражданства России этническими русскими, волею судьбы оказавшихся за пределами России. А то получается, гражданство легче получить всем только не этническим русским.

        Именно так!
        Беспередел чиновников просто зашкаливает!
    4. Cartograf Ранг пользователя
      Cartograf
      -7
      Вчера в 20:40
      Кто хочет граждантсва, добро пожаловать на СВО. И только так
      1. LeutnantTom Ранг пользователя
        LeutnantTom
        +4
        Вчера в 20:53
        тоже для немцев? которым надоело немецкое правительство военного времени и которые предпочли бы жить и поддерживать Россию.
      2. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +6
        Вчера в 21:00
        Цитата: Cartograf
        Кто хочет граждантсва, добро пожаловать на СВО. И только так

        дети и старики то же?!!!
        вы лично, я так понимаю из окопа пишите и мысль эта вам пришла в голову в затишье между боями?!!
      3. kulinar Ранг пользователя
        kulinar
        +5
        Вчера в 21:31
        Цитата: Cartograf
        Кто хочет граждантсва, добро пожаловать на СВО. И только так

        Я то ещё могу, в 56.А вот жена вряд ли. А сын уже и не поедет воевать за Абрамовича, Авена и иже с ними. И за Латышию, чьим гражданином он является, не станет. На острове своих олигархов хватает.
    5. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +2
      Вчера в 20:43
      К белорусам вопросов нет. Молдаване с казахами могут и в общей очереди постоять..
      1. dnestr74 Ранг пользователя
        dnestr74
        0
        Вчера в 20:50
        Молдоване-мирный трудолюбивый народ, а казахи имеется ввиду-русские, кто в Казахстане.
        1. antiaircrafter Ранг пользователя
          antiaircrafter
          +11
          Вчера в 20:53
          Цитата: dnestr74
          имеется ввиду-русские, кто в Казахстане.

          Не, в России законы толкуются буквально. Написано "граждане Казахстана", значит все граждане Казахстана без разбора. Имелись бы ввиду русские, значти так и написать надо.
          1. dump22 Ранг пользователя
            dump22
            +1
            1 час назад
            Имелись бы ввиду русские, значти так и написать надо.


            А вы можете дать юридическое определение русского?
            В российском законодательстве его например вообще-то нет.
        2. Владимир М Ранг пользователя
          Владимир М
          +7
          Вчера в 20:58
          На счёт молдован мирных и трудолюбивых можно поспорить. Что они творили в начале 90-х в Приднестровье, не далеко они ушли от украинцев. Ни где не сказано про русских в Казахстане. Да и казахи далеко не белые и пушистые.
      2. Б-15 Ранг пользователя
        Б-15
        +2
        Вчера в 20:50
        Вам бы оказаться в Молдавии или Казахстане и пожить там последние лет 20. Вот тогда у Вас можно было бы спросить - Вы продолжаете так думать?
        В этих странах много специалистов, которые не приемлют скакунов в любых цветах. Так что, им погибать?
        1. antiaircrafter Ранг пользователя
          antiaircrafter
          -2
          Вчера в 20:54
          Цитата: Б-15
          Так что, им погибать?

          Можно свою землю от скакунов очистить.
          1. Б-15 Ранг пользователя
            Б-15
            -3
            Вчера в 20:57
            Не все такие крепкие. А скакуны славятся толпой. Когда у них людской перевес - они герои. Плюс у них живые шальные деньги. Где у трудяг хорошая зарплата?
            И если прощать их, неразумных, то получаем 404.
      3. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +4
        Вчера в 21:01
        Цитата: antiaircrafter
        Молдаване с казахами

        а русские их этих республик?
        один раз уж с подобными лозунгами 20 млн русских продали, часть из них и их потомки сейчас воюет против России
        1. antiaircrafter Ранг пользователя
          antiaircrafter
          +2
          Вчера в 21:38
          Цитата: Василенко Владимир
          а русские их этих республик?

          Так про русских и надо законы писать, а не про всех подряд!
        2. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          0
          Вчера в 22:20
          Коллеги, думаю что в этом вопросе основной смысл не в том - КТО ТЫ, а в том - КАКОЙ ТЫ!
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            0
            Вчера в 22:55
            Цитата: Ясная
            смысл не в том - КТО ТЫ, а в том - КАКОЙ ТЫ!
            какой -ты?!!!
            вот в 2017 году такой "какой-то" и устроил теракт в ленинградском метро
    6. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +9
      Вчера в 20:46
      А этническим русским можно будет ускоренно получить гражданство РФ, чуть быстрее чем его получают "братья наши меньшие" с просторов Азии?!
    7. Magic Archer Ранг пользователя
      Magic Archer
      +2
      Вчера в 20:51
      А почему до сих пор не создан наш аналог Иностранного легиона!? Это бы упростило и выдачу гражданства, людям , которые бы там служили. И нам на фронте лишними бы не были. Сейчас всё должно делаться для победы!
      1. antiaircrafter Ранг пользователя
        antiaircrafter
        +1
        Вчера в 21:01
        Цитата: Magic Archer
        А почему до сих пор не создан наш аналог Иностранного легиона!?

        Зачем? У нас и так за службу в ВС гражданство раздают. 3 годика послужил и добро пожаловать. Поговаривают на таджикской базе контрактники сплошь таджики. Но это не точно.
    8. NAF-NAF Ранг пользователя
      NAF-NAF
      +9
      Вчера в 21:02
      Неплохо было бы упростить также и вылет из российского гражданства - для тех, кто его только что получив, решил что есть только права, а не обязанности.
    9. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Вчера в 21:16
      Упрощение в получении гражданства должно быть обоюдным. Ежели россияне захотят стать гражданами Белоруссии, Молдавии или Казахстана, то тоже чтоб могли упрощённо получить гражданство этих стран. . . hi
    10. Nord11 Ранг пользователя
      Nord11
      -4
      Вчера в 21:29
      Ну значит в Таджикистане и в Узбекистане паспортные киоски будут установлены на всех вокзалах и в аэропортах, чтобы бывшим соотечественникам удобно было становиться россиянами..
    11. Бледар Ранг пользователя
      Бледар
      -3
      Вчера в 21:41
      Белорусов и так немного, их то зачем дербанить. Лучше б прибалтам упростили смену гражданства
    12. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      +1
      Вчера в 21:45
      Вот знание основных законов зря исключили. И историю России, ну хотя бы в каких то общеизвестных объемах, знать нужно.
    13. solovjoff Ранг пользователя
      solovjoff
      +9
      Вчера в 22:00
      30 лет прошло! Какой позор....И позорней всего то, что не сказано до сих пор: РУССКИЕ, возвращайтесь домой! .....А многих в живых уже нет, зарезали или выкинули бомжами в Средней Азии или Кавказе. А ведь эти русские были врачами, инженерами...И выбросили их в итоге на помойку...Посмотрите на Чечню, Дагестан - что, там производства растут на вваливаемые нами деньги? Кто-то работать хочет? Нет русских - нет развития. Как на гражданке, так и в армии.
      Русские - самые бесправные на земле бывшего СССР....никому не нужные. Только когда воевать надо - спасайте, вы же братья !
      И спасают! Ну да Бог судья этим.....
      1. Комментарий был удален.
    14. Дон Аналитик Ранг пользователя
      Дон Аналитик
      -7
      Вчера в 22:26
      Спасибо, Владимир Владимирович!
      Мудрое решение, давно так можно было сделать!
      Очень правильно, ещё раз Спасибо!
    15. Дон Аналитик Ранг пользователя
      Дон Аналитик
      0
      Вчера в 22:29
      Для славян надо обязательно упростить, хоть со всего бывшегг СССР!
      1. dump22 Ранг пользователя
        dump22
        +1
        Вчера в 23:50
        А как славян от не-славян прикажете отделять? Ввести официально параметры "истинного славянина" через измеренение черт лица или через генетический анализ?
    16. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +1
      Вчера в 23:13
      Попробовать собрать этнических русских, потому как в России их популяция мала?
      Вообще-то я за интернационал и русскими считаю всё народы населяющие Россию.
    17. saygon66 Ранг пользователя
      saygon66
      0
      Вчера в 23:32
      Ну, хоть что то... Возможно, новым репатриантам не придется пройти путь, подобный тому, который прошли русские в начале - середине 90х.
    18. dump22 Ранг пользователя
      dump22
      +1
      Вчера в 23:54
      Вот и готово решение демографической проблемы!

      И никого не надо заставлять рожать 8 детей...
    19. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      52 минуты назад
      Цитата: carpenter
      Цитата: Zoldat_A
      Неужели вариантов нет совсем?

      Один сын в Питере, второму сыну квартиру в КЛД купил, а больше денег нету, куда мне ехать мне с женой и малым сыном ? Кудааа ??? Я никому не нужен .....
    20. Bombaher Ранг пользователя
      Bombaher
      +1
      47 минут назад
      Цитата: Scuderia
      Ну и с какой целью сиё действо??

      Раздать двойные гражданства, чтобы избирателей президента побольше было

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