Беспилотник-камикадзе «Упырь» и его преимущества
Партия БПЛА "Упырь"
Настоящими звездами Спецоперации в этом году стали разнообразные беспилотники-камикадзе российского производства. С их помощью наши военнослужащие атакуют и поражают различные объекты противника и наносят ему большой урон. Одним из наиболее интересных представителей этого класса является БПЛА «Упырь», созданный энтузиастами и получивший широкое распространение в войсках.
Народный беспилотник
Разработка нового БПЛА, позже получившего название «Упырь», стартовала осенью прошлого года. Процесс его развития и совершенствования продолжается до сих пор, и достигаются новые цели. Кроме того, становятся известны новые подробности работ. Так, 17 декабря информагентство RT опубликовало интервью с руководителем проекта Владимиром Ткачуком. Он рассказал о прошлых успехах в разработке «Упыря», текущих работах и планах на будущее.
Идею создания нового БПЛА прошлой осенью подали военнослужащие одного из российских соединений, участвующих в Спецоперации. К тому времени они успели оценить потенциал легких ударных беспилотников и хотели получить больше такой техники, в т.ч. одноразового класса. С такой идеей они обратились к знакомому бизнесмену и инженеру из Екатеринбурга В. Ткачуку, и он взялся за дело.
Корпуса для беспилотников
Вскоре вокруг идеи с фронта собралась команда энтузиастов, включающая специалистов из разных областей. К разработке нового БПЛА присоединились инженеры, программисты, спортсмены-пилоты FVP-беспилотников и т.д. Кроме того, проект привлек внимание нескольких крупных и популярных военно-патриотических телеграм-каналов, и они помогли устроить всенародный сбор денег на реализацию проекта. Затем к проекту присоединились государственные органы Свердловской области и Уральского федерального округа – они оказывают различную поддержку.
Проект практически сразу получил название «Упырь». В интервью для RT В. Ткачук указал, что такое имя не является пафосным и хорошо запоминается. Кроме того, оно ассоциируется с нашими народными сказками.
Разработка нового БПЛА силами энтузиастов заняла несколько месяцев. В начале 2023 г. собрали и испытали первые образцы. После необходимой доработки конструкции приступили к сборке крупных партий для отправки в соединения и части действующей армии. Испытания в зоне боевых действий начались в апреле, и вскоре были опубликованы первые видео, снятые беспилотниками-камикадзе.
По итогам испытаний в войсках, производство «Упырей» продолжилось, и его темпы постепенно росли. Энтузиасты демонстрировали сборочную линию с десятками или даже сотнями заготовок для будущих БПЛА. Как сообщается, несмотря на все трудности, им удалось выйти на высокие темпы производства и постоянно отправлять в армию новые партии все большего размера.
В процессе сборки
Как следует из доступных данных, «Упыри» постоянно и в больших количествах применяются на разных участках фронта. С их помощью поражаются опорные пункты, техника и живая сила противника. Часть эпизодов применения становится достоянием общественности – в открытых источниках публикуются видеозаписи, сделанные камерами БПЛА.
Упрощенная конструкция
Целью проекта «Упырь» было создание легкой воздушной платформы, способной нести боевую нагрузку. Ее требовалось упростить и удешевить для увеличения темпов производства, но при этом получить высокие боевые характеристики. Ключевые задачи такого рода были решены на ранних стадиях разработки, а некоторые вопросы до сих пор требуют внимания. В частности, постоянно ведется совершенствование радиоаппаратуры и средств управления для сохранения устойчивости к РЭБ противника.
Задачу упрощения конструкции и удешевления решили за счет оптимизации производства. Часть ключевых компонентов БПЛА приходится закупать за рубежом, тогда как прочие изготавливаются на месте. Сборка техники так же ведется наиболее экономным путем. В результате себестоимость системы в виде беспилотника и наземной станции ретранслятора сигнала для него сократилась до 50 тыс. руб. – немного для подобной техники.
С точки зрения конструкции, «Упырь» является небольшим квадрокоптером на электрической тяге и похож на массу других образцов. Аппарат выполнен на основе пластиковой рамки и корпуса из того же материала. От других коптеров его можно отличить по паре вертикальных плоских антенн. В носу аппарата располагается видеокамера, а боевая нагрузка подвешивается под днищем. Такая компоновка проверена временем и является оптимальной.
"Упырь" с гранатой ПГ-7В
Четыре винтомоторные группы БПЛА и система их питания собраны из доступных на рынке комплектующих. Тип и параметры использованных моторов и аккумуляторов не уточняются ввиду чувствительности темы. Используемые агрегаты позволяют получить высокие летные данные. Так, в пикировании на цель «Упырь» развивает скорость до 100 км/ч и сохраняет управляемость. Боевые задачи выполняются на глубине до 10-12 км от линии фронта.
«Упырь» в его нынешнем виде несет полезную нагрузку массой до 2 кг. При помощи специальных подвесов на днище аппарата монтируются гранатометные выстрелы серии ПГ-7В, ручные гранаты РКГ-3М, а также широкий спектр боезарядов, изготавливаемых в войсках собственными силами. Во всех случаях применяется контактный взрыватель. FPV-принцип наведения позволяет получить максимальную точность. В то же время, успешное поражение цели приводит к потере беспилотника.
Летательный аппарат управляется по радио. На борту изделия имеется курсовая видеокамера и средства передачи видеосигнала оператору. Также осуществляется передача телеметрии и прием команд. Снаряжение оператора состоит из стандартных для FPV-систем пульта и очков. Как сообщается, приняты меры по защите радиоканалов от перехвата и подавления. При этом программное и аппаратное обеспечение, отвечающее за связь, постоянно дорабатывается и обновляется с учетом новых угроз.
Предположительно, съемка ночной модификацией БПЛА
В недавнем интервью инициатор проекта упомянул принципиальную возможность создания ночной модификации «Упыря». БПЛА может получить ночную камеру или тепловизор, но сложность такого прибора приведет к резкому росту цены комплекса в целом. Впрочем, работы в этом, вероятно, идут. Так, накануне публикации в RT телеграм-канал «Повернутые на войне» опубликовал, предположительно, кадр, снятый ночной камерой модернизированного беспилотника.
Для увеличения боевого радиуса и повышения надежности системы используется БПЛА-ретранслятор типа «Удлинитель». Это квадрокоптер с парой антенн и соответствующей радиоаппаратурой. Также разработан схожий наземный ретранслятор. Наличие подобных изделий позволяет увеличить боевой радиус ударного беспилотника или оптимизировать схемы его применения, обезопасив расчет.
С высоким потенциалом
Проект «Упырь» представляет большой интерес, причем по целом ряду причин. Любопытна история его происхождения и развития, обращает на себя внимание его техническая сторона, а фронтовые результаты весьма примечательны. В первую очередь, этот проект показывает, что помогать армии и давать ей требуемую матчасть могут не только крупные предприятия-лидеры отрасли по заказу Минобороны, но и группы энтузиастов с всенародным сбором финансирования.
Следует обратить внимание на решение организационных вопросов. В группу создателей «Упыря» вошли добровольцы, имеющие знания и компетенции в разных областях. В частности, большой вклад, серьезно повлиявший на общий результат, внесли спортсмены-пилоты, имеющие опыт гонок на БПЛА с FPV-управлением. Кроме того, в кратчайшие сроки удалось запустить производство, причем сделать его гибким и способным быстро реагировать на изменения.
Беспилотник-ретранслятор "Удлинитель"
Результатом всех этих усилий стал БПЛА с хорошим боевым потенциалом. Его летные данные позволяют вести боевую работу на тактической глубине обороны противника, а совместимость с разными боевыми частями обеспечивает эффективное поражение целей разных классов. При этом в комплекс входят и другие средства, позволяющие улучшить общие результаты.
Нужно отметить и модернизационный потенциал исходной конструкции. «Упырь» неоднократно дорабатывался с учетом опыта применения и других факторов. Как утверждается, нынешний серийный БПЛА похож на первый опытный вариант лишь внешне и архитектурно. В остальном это совершенно другое изделие. Вероятно, развитие конструкции будет продолжаться, и появятся новые версии беспилотника, так же не похожие на нынешние.
Следует отметить, что команда В. Ткачука и их «Упырь» не являются единственными в своем роде. Целый ряд отечественных предприятий предлагает свои варианты беспилотников-камикадзе, и такая техника тоже активно применяется на фронте. При этом выпускаются как небольшие квадрокоптеры с ограниченными характеристиками, так и полноразмерные барражирующие боеприпасы по типу «Ланцета».
Благодаря этому в распоряжении нашей армии имеется широкая номенклатура одноразовых ударных БПЛА с теми или иными особенностями и преимуществами. Появляется возможность использовать для конкретных задач технику с оптимальными возможностями и характеристиками. Ее простота и небольшая стоимость обеспечивают массовость производства и применения – и беспилотники-камикадзе получают заслуженную славу.
- Рябов Кирилл
- Telegram / "Повернутые на войне", В. Ткачук
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