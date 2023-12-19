Военнослужащий ВСУ предложил ввести украинские войска на юг США «для решения миграционного кризиса»

Для получения американского финансирования украинская сторона готова идти фактически на всё, на любые ухищрения. Предложений по поводу того, как «заставить» конгресс США согласовать выделение 60-миллиардного пакета помощи, в Киеве всё больше. Среди прочего – предложение о «решении миграционного кризиса в США с помощью ВСУ».Такую инициативу озвучил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, называющий себя «военным журналистом», отмечая, что введение войск Украины на юг США «многое бы решило с миграцией».По словам этого человека, «жаль, что Украина не влияет на процессы, волнующие США»:Сазонов сразу же дал понять, что в этом случае от республиканцев можно было бы запрашивать финансирование, причём и то, которое они собираются получить от администрации на укрепление южной границы США.Он добавляет, что если ситуация не изменится, то США могут начать давление на Киев с той целью, чтобы начались переговоры с Москвой:Напомним, что Республиканская партия отказалась поддержать законопроект, предполагающий в одном пакете выделить 106 млрд долларов и на военные нужды Украины (более 60 млрд), и для Израиля, и для Тайваня. Республиканцы требуют от администрации Байдена начать с решения миграционного кризиса и с усиления южной границы. Обсуждение перенесено на 2024 год.

Это фактически станет сдачей Украины. Такого допускать нельзя. Нужно активнее участвовать в процессах.

Для разрешения миграционного кризиса было бы достаточно отправить пару бригад ВСУ на границу с Мексикой.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»