Военнослужащий ВСУ предложил ввести украинские войска на юг США «для решения миграционного кризиса»

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Военнослужащий ВСУ предложил ввести украинские войска на юг США «для решения миграционного кризиса»

Для получения американского финансирования украинская сторона готова идти фактически на всё, на любые ухищрения. Предложений по поводу того, как «заставить» конгресс США согласовать выделение 60-миллиардного пакета помощи, в Киеве всё больше. Среди прочего – предложение о «решении миграционного кризиса в США с помощью ВСУ».

Такую инициативу озвучил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, называющий себя «военным журналистом», отмечая, что введение войск Украины на юг США «многое бы решило с миграцией».



По словам этого человека, «жаль, что Украина не влияет на процессы, волнующие США»:

Для разрешения миграционного кризиса было бы достаточно отправить пару бригад ВСУ на границу с Мексикой.

Сазонов сразу же дал понять, что в этом случае от республиканцев можно было бы запрашивать финансирование, причём и то, которое они собираются получить от администрации на укрепление южной границы США.

Он добавляет, что если ситуация не изменится, то США могут начать давление на Киев с той целью, чтобы начались переговоры с Москвой:

Это фактически станет сдачей Украины. Такого допускать нельзя. Нужно активнее участвовать в процессах.

Напомним, что Республиканская партия отказалась поддержать законопроект, предполагающий в одном пакете выделить 106 млрд долларов и на военные нужды Украины (более 60 млрд), и для Израиля, и для Тайваня. Республиканцы требуют от администрации Байдена начать с решения миграционного кризиса и с усиления южной границы. Обсуждение перенесено на 2024 год.
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    21 комментарий
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    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +2
      3 часа назад
      а мексиканцы .не желают на стороне РФ повоевать? боевого опыта набраться,а то Техас с Калифорнией отбивать
      надо.
      1. Комментарий был удален.
    2. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      +1
      3 часа назад
      Поляки лучше справятся wink благо опыт есть feel
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      3 часа назад
      предложение о «решении миграционного кризиса в США с помощью ВСУ».
      Как говорится "голь на выдумки хитра". Осталось предложить Израилю помочь в "победе над ХАМАС".
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        +1
        3 часа назад
        laughing Израиль им конкурент на паперти wink они хамасу неплохо помогли
    4. Luminman Ранг пользователя
      Luminman
      +3
      3 часа назад
      Лучше их отправить юг США сортиры чистить...
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        1 час назад
        Цитата: Luminman
        Лучше их отправить юг США сортиры чистить...

        Они бы с радостью, да денег на билеты в бюджете не предусмотрено!
    5. Сергей_Белый Ранг пользователя
      Сергей_Белый
      +4
      3 часа назад
      Тот кто пишет такие статьи либо сам не очень умный человек, либо считает дураками тех, кто это будет читать.
      Ни одна уважающая себя страна не отдаст свое право на насилие внутри страны каким-то непонятным иносиранным подразделениям, выполняющим полицейские или пограничные функции.
      Такие действия показывают слабость власти. А такое в здравом и даже не очень уме в США предлагать так себе затея.
      У патриотичных простых американцев руки чешутся. Если бы им дали возможность власти демпомойки, они навели порядок сами. Оружия на руках в США у обычных граждан сильно больше, чем у всу.
    6. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      +2
      3 часа назад
      Пара бригад на границе с Мексикой belay обеспечат не толькой свой л/с баблом но и Украине тоже достанется.
      Главное чтоб офигевшие американцы под ногами не путались с требованием поделиться баблом.
      И не демпинговать lol - это вся Латинская и Южная Америка прибежит
    7. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +2
      3 часа назад
      Отличная идея! Только ее надо "расширить и углУбить". В США надо отправить не только всю украинскую армию, но и все правительство во главе с зеленским, всех бандеровцев во главе с фарион, а так же всех нынешних и бывших депутатов верховной рады. Ну и попов из ПЦУ тоже не забыть.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        2 часа назад
        Цитата: Дилетант
        В США надо отправить не только всю украинскую армию, но и все правительство во главе с зеленским

        Вот тогда Штатам точно кирдык! wink
    8. Игорь К Ранг пользователя
      Игорь К
      +1
      3 часа назад
      На теплëнькое место уши навострили подальше от современных средств поражения с прицелом на получение гражданства от американии.
      Ну ну, латиносы тоже не пальцем деланные, Кубинцы им помогут а там и до отделении штата Техас не далеко, благо аренда уже давно как закончена.
      1. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        +1
        2 часа назад
        Цитата: Игорь К
        Кубинцы им помогут а там и до отделении штата Техас не далеко, благо аренда уже давно как закончена.

        А что это вы на кубинцев-мексиканцев киваете? Алеутские острова с Аляской слабо вернуть?
        1. Игорь К Ранг пользователя
          Игорь К
          +1
          2 часа назад
          Сами вернутся при правильном движении РОССИИ.
          1. мордвин 3 Ранг пользователя
            мордвин 3
            0
            2 часа назад
            Цитата: Игорь К
            Сами вернутся при правильном движении РОССИИ.

            Ага, держи карман шире.
    9. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      2 часа назад
      Мой папа всегда мечтал взять в аренду кусочек границы,чтобы чемодан с контрабандой проходил,а тут украинцам целая граница США с Мексикой! laughing Мечтать не вредно.
    10. Наган Ранг пользователя
      Наган
      +2
      2 часа назад
      Для разрешения миграционного кризиса было бы достаточно отправить пару бригад ВСУ на границу с Мексикой.
      Идея гарна. С учетом того, что ВСУ за пару лет уже научились сперва стрелять, а потом задавать вопросы, специальных уроков по политкорректности не брали, а среди латиносов врядли много владеет мовой, проблема нелегальной иммиграции действительно решилась бы кардинально. Вот только Байдену и его дерьмократам решения этой проблемы нахрен не надо. Латиносы это их контингент, и мало что не пустят потенциальных будущих избирателей, голосующих за дерьмократов, так уже легализованные сильно обидятся, а без их голосов дерьмократам однозначно не выиграть. Нет, конечно, латиносы не воспылают внезапной любовью к Трампу, но достаточно будет, если в день выборов они останутся дома и не явятся на избирательные участки.
      Вот как-то так lol
    11. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      2 часа назад
      Военнослужащий ВСУ предложил ввести украинские войска на юг США «для решения миграционного кризиса

      Вы свою границу защитить не смогли... клоуны...
    12. Metallurg_2 Ранг пользователя
      Metallurg_2
      +1
      2 часа назад
      Оригинальный способ свалить с передовой и спасти свою шкуру. Оно и понятно: у мексиканцев тяжелого вооружения нет.
    13. Metallurg_2 Ранг пользователя
      Metallurg_2
      0
      2 часа назад
      Оригинальный способ свалить с передовой и спасти свою шкуру. Оно и понятно: у мексиканцев тяжелого вооружения нет.
    14. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      0
      54 минуты назад
      фашисты(верные собаки СШП).. предлагают свои услуги по расстрелу мексиканцев и прочих прямо перелезающих через этот забор...пшеки так же делают.
      *еще и деньги с гринкартами за это получать.
    15. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      0
      23 минуты назад
      Военнослужащий ВСУ, активный потребитель товаров химпрома. Такие Аники стену с Мексикой растащят на металлолом за пол года.

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