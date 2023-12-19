Военнослужащий ВСУ предложил ввести украинские войска на юг США «для решения миграционного кризиса»
Для получения американского финансирования украинская сторона готова идти фактически на всё, на любые ухищрения. Предложений по поводу того, как «заставить» конгресс США согласовать выделение 60-миллиардного пакета помощи, в Киеве всё больше. Среди прочего – предложение о «решении миграционного кризиса в США с помощью ВСУ».
Такую инициативу озвучил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, называющий себя «военным журналистом», отмечая, что введение войск Украины на юг США «многое бы решило с миграцией».
По словам этого человека, «жаль, что Украина не влияет на процессы, волнующие США»:
Сазонов сразу же дал понять, что в этом случае от республиканцев можно было бы запрашивать финансирование, причём и то, которое они собираются получить от администрации на укрепление южной границы США.
Он добавляет, что если ситуация не изменится, то США могут начать давление на Киев с той целью, чтобы начались переговоры с Москвой:
Напомним, что Республиканская партия отказалась поддержать законопроект, предполагающий в одном пакете выделить 106 млрд долларов и на военные нужды Украины (более 60 млрд), и для Израиля, и для Тайваня. Республиканцы требуют от администрации Байдена начать с решения миграционного кризиса и с усиления южной границы. Обсуждение перенесено на 2024 год.
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