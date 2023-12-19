«Ни одной военной книжки не прочли»: Американский офицер раскритиковал уровень знаний военнослужащих ВСУ

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«Ни одной военной книжки не прочли»: Американский офицер раскритиковал уровень знаний военнослужащих ВСУ

Дополнительное финансирование, если будет выделено, не поможет украинской армии, поскольку украинские военные не владеют даже азами стратегии. Такое мнение в интервью украинским медиа выразил экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан 1-го ранга Гарри Табах.

Американский военный раскритиковал украинских заявив, что выделяемые США средства не пошли на пользу ВСУ, так как в Киеве не смогли ими грамотно распорядиться. По его словам, военнослужащие ВСУ постоянно повторяют про контрнаступление, как будто других слов не знают.



Ну, дадим мы вам эти деньги. (...). Дальше что? Вот эти ваши, (...), специалисты, не понимающие даже базовых вещей, (...), ни одной книжки военной не прочли, у них все контрнаступление, как Попка-дурак, повторяют про контрнаступление

- заявил Табах.

Также он отметил, что в случае согласования финансирования Украины в Конгрессе США, выделенные средства будут потрачены американскими оружейными корпорациями, а не на закупку действительно нужного для ВСУ. Никто не будет закупать боевую авиацию, средства ПВО или дальнобойные ракеты, Киеву дадут то, что не нужно самими США. Он назвал такую помощь "подставой" со стороны Вашингтона и предрек окончательное поражение Украины в конфликте с Россией.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что 90% выделяемых Киеву сумм вообще не покидают территории Штатов, а вкладываются в оборонную промышленность. Большую часть вооружение Украина получает из запасов Пентагона.
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    13 комментариев
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    1. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +3
      3 часа назад
      Думаю, они не читали в принципе, а не только "военные книжки".
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +2
        1 час назад
        Как разбираются в военной науке сами матрасы мы видели на Запорожском фронте летом, а перед этим в Афганистане, Ираке и Сирии.
        С моей точки зрения, современная армия Украины на порядок лучше подготовлена чем армия США. К тому же они имеют реальный боевой опыт. У матрасов сейчас и 300 000 боеспособных частей нет, одни понты и реклама Джавелинов.
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      2 часа назад
      Вот эти ваши, (...), специалисты, не понимающие даже базовых вещей, (...), ни одной книжки военной не прочли, у них все контрнаступление, как Попка-
      А зачем им книжки читать? Зато они почти все знают о Бандере, о том, что укры выкопали Черное море, а украина - главный победитель во 2 МВ и не раз "одерживала победы в войнах с Россией" за последние 300 лет. А далее экс-начальник штаба военной миссии НАТО сказал правду
      Никто не будет закупать боевую авиацию, средства ПВО или дальнобойные ракеты, Киеву дадут то, что не нужно самими США.
      Вот такова реальность.
    3. Солдатов В. Ранг пользователя
      Солдатов В.
      +1
      2 часа назад
      На флоте была поговорка: читать, писать нам не охота, а трахаться, пожрать давай, давай. hi
    4. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      -2
      2 часа назад
      Откуда амерзец знает про "попка-д у р а к"?Да и про азы стратегии ,это как то не всем военным вообщп то надо...
      1. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        -1
        2 часа назад
        Цитата: dmi.pris1
        Откуда амерзец знает про "попка-д у р а к"?

        Да, надо было писать: "Пиастры, пиастры!"
      2. Стирбьорн Ранг пользователя
        Стирбьорн
        +1
        48 минут назад
        Цитата: dmi.pris1
        Откуда амерзец знает про "попка-д у р а к"?Да и про азы стратегии ,это как то не всем военным вообщп то надо...
        Гари Табах родился в Москве и в США эмигрировал, в 14 лет. Говорит по-русски без акцента
    5. Glock-17 Ранг пользователя
      Glock-17
      -1
      2 часа назад
      Можно подумать на передовой есть время читать. Они приобретают реальный боевой опыт, а это важнее любых книжек. Читать надо до войны.
    6. север 2 Ранг пользователя
      север 2
      +4
      2 часа назад
      Если путь прорубая нацистским штыком,
      Ты солёные сопли на чуб намотал,
      Если в русском "котле" испытал за что и почём ,
      Значит , правильных книг ты совсем не .читал...
      p.s Комментарий написан по мотивам стихотворения В. Высоцкого
    7. LeutnantTom Ранг пользователя
      LeutnantTom
      +1
      2 часа назад
      Что ж, мы дадим вам эти деньги.
      уже сделано.

      Переговоры по Украине в Сенате США снова провалились, – Wall Street Journal

      ▪️В Сенате собиралась переговорная группа, которая обсудила вопрос, который республиканцы требуют решить в обмен на голосование за пакет помощи Украине: ужесточение миграционной политики, в итоге компромисса достичь не удалось.
      ▪️Многие республиканцы, не участвовавшие в обсуждениях, "в последние дни выразили скептицизм по поводу любой сделки", пишет WSJ.
    8. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +3
      2 часа назад
      Не одной военной книжки не прочли. Ну да, особенно если учесть что все их операции планируют и руководят натовские вояки. Но книжки не прочли укры.
    9. Setavr Ранг пользователя
      Setavr
      +1
      2 часа назад
      Басурманский не знают
      Русского не разумеют
      На суржике толковых книг не пишут.
    10. владимир 290 Ранг пользователя
      владимир 290
      0
      59 минут назад
      Вот эти видимо много читают

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