Российские войска вышли западнее садового товарищества «Чернобылец», приблизившись к Ивановскому под Артёмовском

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Российские войска вышли западнее садового товарищества «Чернобылец», приблизившись к Ивановскому под Артёмовском

Российские войска продолжают расширять территорию контроля на Артёмовском направлении. В течение суток в результате наступательных действий к юго-западу от города подразделения 4-й мотострелковой бригады ВС РФ нанесли поражение противнику в садовом товариществе «Чернобылец», заняв большую его часть. Нередко это СНТ на картах носит наименование «Клетка».

Ширина продвижение ВС РФ превысила 1 км, а глубина составила около 600-700 м.





Уничтожив оборонявшегося на этом участке фронта противника, наши войска вышли к западу от садового товарищества «Чернобылец» в направлении Ивановского (Красного). От передовых позиций российских войск до восточных окраин этого населённого пункта остаётся не более 1200 метров.

Ивановское (Красное) противником воспринимается как плацдарм, с котором они собирались отбивать Артёмовск. Теперь это село превращается в ключевое звено обороны Часова Яра, к которому российские войска приближаются ещё и с северо-востока – в районе населённого пункта Богдановка.

Напомним, что отбить Бахмут (Артёмовск) украинское военное командование обещало в ходе так называемого летнего контрнаступа.
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    1 комментарий
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    1. Комментарий был удален.
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      1 час назад
      Как же там тяжко сейчас... Вагнер тоже пытался взять Ивановское (Красное), не смог...
      Если взять этот поселок, фактически речь пойдет об осаде Часова Яра, падение которого разрежет фронт. Константиновка и Дружковка будут отрезаны от Краматорска и Славянска.

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