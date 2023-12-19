Российские войска продолжают расширять территорию контроля на Артёмовском направлении. В течение суток в результате наступательных действий к юго-западу от города подразделения 4-й мотострелковой бригады ВС РФ нанесли поражение противнику в садовом товариществе «Чернобылец», заняв большую его часть. Нередко это СНТ на картах носит наименование «Клетка».Ширина продвижение ВС РФ превысила 1 км, а глубина составила около 600-700 м.Уничтожив оборонявшегося на этом участке фронта противника, наши войска вышли к западу от садового товарищества «Чернобылец» в направлении Ивановского (Красного). От передовых позиций российских войск до восточных окраин этого населённого пункта остаётся не более 1200 метров.Ивановское (Красное) противником воспринимается как плацдарм, с котором они собирались отбивать Артёмовск. Теперь это село превращается в ключевое звено обороны Часова Яра, к которому российские войска приближаются ещё и с северо-востока – в районе населённого пункта Богдановка.Напомним, что отбить Бахмут (Артёмовск) украинское военное командование обещало в ходе так называемого летнего контрнаступа.

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