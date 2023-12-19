И в России, и в США в 2024 году состоятся президентские выборы. Конечно, никаких сюрпризов в России не произойдёт. Победит Путин. В США же сложно говорить об однозначном исходе.

Президент Путин однозначно дал понять, что никаких мирных переговоров не будет, пока не будет объявлен результат выборов в США.

Президент Чехии в очередной раз прокомментировал события, происходящие в ходе украинского вооружённого конфликта. По словам Петра Павла, «в 2024 года на Украине, вероятно, предстоит увидеть совсем не то, чего ожидали союзники Киева».Чешский президент отметил, что «в украинском конфликте возникает новая ситуация, которую предстоит осмыслить».Петр Павел:По словам президента Чехии, исход выборов отразится и на поле боя.Петр Павел:Интересно, когда такую фразу, по мнению чешского президента, произносил Владимир Путин?По словам Павла, «Путин рассчитывает на победу Трампа в США, так как с ним можно договориться вне зависимости от мнения Украины и остальной Европы».Президент Чехии заявил, что такая ситуация для Праги и ЕС в целом не несёт выгоды, однако сам ЕС с этим ничего поделать не может, а потому «остаётся ждать, насколько такой план будет реализован».Ранее Петр Павел делал диаметрально противоположные заявления, включая заявления о нацеленности на победу Украины на поле боя на фоне заявлений о «необходимости начать переговоры о мире». Риторика Павла менялась в зависимости от ситуации на этом самом поле боя и в казне Евросоюза.