Президент Чехии: В 2024 году на Украине, вероятно, предстоит увидеть совсем не то, чего ожидали союзники Киева

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Президент Чехии: В 2024 году на Украине, вероятно, предстоит увидеть совсем не то, чего ожидали союзники Киева

Президент Чехии в очередной раз прокомментировал события, происходящие в ходе украинского вооружённого конфликта. По словам Петра Павла, «в 2024 года на Украине, вероятно, предстоит увидеть совсем не то, чего ожидали союзники Киева».

Чешский президент отметил, что «в украинском конфликте возникает новая ситуация, которую предстоит осмыслить».



Петр Павел:

И в России, и в США в 2024 году состоятся президентские выборы. Конечно, никаких сюрпризов в России не произойдёт. Победит Путин. В США же сложно говорить об однозначном исходе.

По словам президента Чехии, исход выборов отразится и на поле боя.

Петр Павел:

Президент Путин однозначно дал понять, что никаких мирных переговоров не будет, пока не будет объявлен результат выборов в США.

Интересно, когда такую фразу, по мнению чешского президента, произносил Владимир Путин?

По словам Павла, «Путин рассчитывает на победу Трампа в США, так как с ним можно договориться вне зависимости от мнения Украины и остальной Европы».

Президент Чехии заявил, что такая ситуация для Праги и ЕС в целом не несёт выгоды, однако сам ЕС с этим ничего поделать не может, а потому «остаётся ждать, насколько такой план будет реализован».

Ранее Петр Павел делал диаметрально противоположные заявления, включая заявления о нацеленности на победу Украины на поле боя на фоне заявлений о «необходимости начать переговоры о мире». Риторика Павла менялась в зависимости от ситуации на этом самом поле боя и в казне Евросоюза.
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    6 комментариев
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    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      2 часа назад
      «в 2024 года на Украине, вероятно, предстоит увидеть совсем не то, чего ожидали союзники Киева».
      Так уже сегодня "друзья украины" ратовавшие за "победу над Россией на поле боя" к своему великому сожалению видят совершенно не то чего ожидали и на что надеялись. А 2024 г преподнесет новые "сюрпризы", которые в корне будут менять отношение к украине на западе.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        2 часа назад
        Все это игра слов. Польша стояла якобы первой в своей братской помощи Украине, Дуда Зеленского в десны целовал в Раде, а в итоге хотят принять закон который заблокирует поставки сельхозпродукции хохла на двадцать лет.
        Гномы из той же серии "друзья". Ожидали они. У них там у всех одно общее - они ненавидят русских. Завидуют, боятся и одновременно генетически ненавидят. Нам пора давно это понять и перестать там искать друзей, чтобы не повторить ошибок Украины!
    2. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      2 часа назад
      чего ожидали союзники Киев

      Ну, для начала союзников у Окраины нет. Есть только хозяева: Бигевропа, Англия и Америка и есть гиены в ожидании: Польша со товарищи.
      Во вторых, очень надеюсь, что в следующем все закончится нашей победой.
    3. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      -1
      1 час назад
      Насчет союзников не знаю, а вот у режиссеров всё по плану...
    4. Ura Orlov Ранг пользователя
      Ura Orlov
      +1
      1 час назад
      Ввиду этих обстоятельств, теперь-то для экономической безопасности граждан РФ и гарантированной, долгосрочной стабильности рубля РФ, Правительству РФ и Центробанку РФ остаётся только вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу или пятая колона снова не согласна?
    5. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      43 минуты назад
      Флюгеры они такие, сегодня этот Петручио, завтра Макарон чего-нибудь выдаст, потом Дыня, а там и очередь до Колбасы дойдет.... Ветер перемен на Западе, он такой, в отличи от азиатов, к примеру КНДР, КНР.

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