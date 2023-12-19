Вслед за Безуглой о возможной отправке женщин в окопы заявила нардеп ВРУ Ирина Совсун

Будут непопулярные решения. Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит это нужно для обороны. (...) Должно быть заявление - друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин

Ситуация на Украине может потребовать мобилизации женщин, поскольку мужчин не хватает. Вслед за Безуглой о возможной отправке в окопы женщин заявила нардеп Ирина Совсун от партии "Голос".Ситуация на фронте для украинской армии остается сложной, но может еще ухудшится. Если такое произойдет, власти страны будут вынуждены принимать "непопулярные" решения, в том числе и по мобилизации женщин, все к этому идет. Когда будет поставлен вопрос о том, что Украина проигрывает войну, женщины отправятся на фронт.- заявила Совсун.Между тем Безуглая на своей странице в одной из запрещенных в России соцсетей провела опрос на тему готовности отказаться от украинского гражданства, чтобы не быть мобилизованным. Опрос проводился отдельно для украинских мужчин и женщин. Как оказалось, большинство совсем не желает отдавать свои жизни за марионетку Зеленского и его хозяев из Вашингтона. 74% опрошенных мужчин готовы сменить гражданство, чтобы не быть мобилизованным. По женщинам такая же ситуация, они тоже не стремятся идти на войну, даже на тыловые должности. Процент готовых отказаться от гражданства Украины колеблется от 77 до 82%.Ранее сообщалось, что согласно новому законопроекту на Украине готовится мобилизация женщин в возрасте от 25 до 60 лет, якобы на тыловые должности. Отправка на фронт только по желанию.