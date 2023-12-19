Вслед за Безуглой о возможной отправке женщин в окопы заявила нардеп ВРУ Ирина Совсун

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Вслед за Безуглой о возможной отправке женщин в окопы заявила нардеп ВРУ Ирина Совсун

Ситуация на Украине может потребовать мобилизации женщин, поскольку мужчин не хватает. Вслед за Безуглой о возможной отправке в окопы женщин заявила нардеп Ирина Совсун от партии "Голос".

Ситуация на фронте для украинской армии остается сложной, но может еще ухудшится. Если такое произойдет, власти страны будут вынуждены принимать "непопулярные" решения, в том числе и по мобилизации женщин, все к этому идет. Когда будет поставлен вопрос о том, что Украина проигрывает войну, женщины отправятся на фронт.



Будут непопулярные решения. Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит это нужно для обороны. (...) Должно быть заявление - друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин

- заявила Совсун.

Между тем Безуглая на своей странице в одной из запрещенных в России соцсетей провела опрос на тему готовности отказаться от украинского гражданства, чтобы не быть мобилизованным. Опрос проводился отдельно для украинских мужчин и женщин. Как оказалось, большинство совсем не желает отдавать свои жизни за марионетку Зеленского и его хозяев из Вашингтона. 74% опрошенных мужчин готовы сменить гражданство, чтобы не быть мобилизованным. По женщинам такая же ситуация, они тоже не стремятся идти на войну, даже на тыловые должности. Процент готовых отказаться от гражданства Украины колеблется от 77 до 82%.

Ранее сообщалось, что согласно новому законопроекту на Украине готовится мобилизация женщин в возрасте от 25 до 60 лет, якобы на тыловые должности. Отправка на фронт только по желанию.
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    20 комментариев
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    1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      +2
      2 часа назад
      Что-же у них у всех прозвища такие позорные , впрочем как и дела!
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +7
        2 часа назад
        Безмозглая и Сосун + Фарион- уже экипаж laughing
        1. мордвин 3 Ранг пользователя
          мордвин 3
          0
          2 часа назад
          Ну, я знаю девок Кривоносова, Подопри-гора... Их что, в страну 404 отправлять?
          1. Комментарий был удален.
          2. anatolv Ранг пользователя
            anatolv
            0
            1 час назад
            Не надо их никуда отправлять, это наши девки, они нам самим пригодятся!
          3. Татьяна Ранг пользователя
            Татьяна
            0
            42 минуты назад
            Вслед за Безуглой о возможной отправке женщин в окопы заявила нардеп ВРУ Инна Совсун

            Инна Совсун (39 лет) - молодая депутат Верховной Рады из Харькова, бывшая замминистра образования, свое образование она получала в Швеции и США, а на родине прославилась тем, что на практике внедряла СОРОСОВСКИЕ МЕТОДИЧКИ в эпоху Майдана.

            С легкой руки этой Инны Совсун уничтожались сельской школы, а учебные программы превратились в пропаганду АТО и нацизма.

            Она же продвигает легализацию марихуаны и гендерное равенство (LGBTQI+), и однополые браки МЕЖДУ ВОЕННЫМИ!

            В открытом на деньги Сороса центре CEDOS ("Некоммерческий аналитический центр изучения общества", проще говоря иностранное НКО) Совсун воспитывает целую плеяду глобалистских отморозков для дальнейшей интеграции Украины на Запад.

            Инна Совсун – инициатор принятого накануне закона о запрете РПЦ на Украине.

            Она является на Украине "смотрящей" от таких структур, как Всемирный банк, проекты Евросоюз, USAID, Всемирная организация здравоохранения. Неудивительно, что именно ей доверили нанести удар по духовному единству двух народов

            См.подробно - https://vk.com/wall1707627_24293?ysclid=lqbw5zohtn51637793
          4. ARIONkrsk Ранг пользователя
            ARIONkrsk
            0
            6 минут назад
            Цитата: мордвин 3
            Ну, я знаю девок Кривоносова, Подопри-гора... Их что, в страну 404 отправлять?

            Замуж их и смена фамилии.
    2. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +7
      2 часа назад
      Театр абсурда полный. У меня только одна версия: предполагается полное освобождение территории, с последующей ее колонизацией.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        -2
        2 часа назад
        А я вот думаю, новый майдан на Украине начнут бабы. Режим Шута не ту лодку качнул на этот раз.
        1. ARIONkrsk Ранг пользователя
          ARIONkrsk
          0
          3 минуты назад
          Цитата: Михаил-Иванов
          А я вот думаю, новый майдан на Украине начнут бабы. Режим Шута не ту лодку качнул на этот раз.

          Не будет там ни какого майдана, любые протесты должны кем то организовываться, спонсироваться и управляться, а на данный момент Украина уже под контролем и управлением мировых спонсоров переворотов.
      2. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        1 час назад
        Это не театр абсурда.Это финиш.

        Будут непопулярные решения. Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит это нужно для обороны. (...) Должно быть заявление - друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин- заявила Совсун.


        74% опрошенных мужчин готовы сменить гражданство, чтобы не быть мобилизованным. По женщинам такая же ситуация, они тоже не стремятся идти на войну, даже на тыловые должности. Процент готовых отказаться от гражданства Украины колеблется от 77 до 82%.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      2 часа назад
      Будут непопулярные решения. Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти.
      Пока обходитесь эротическими роликами с призывом к женщинам служить в ВСУ. Но это пока.
    4. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      0
      2 часа назад
      Мдяяя при таком раскладе из окопов ВСУ будут слышны охи, вдохи, визги, вопли... smile они там сходят с ума натурально.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        2 часа назад
        из окопов ВСУ будут слышны охи, вдохи, визги, вопли

        Всё будет...
        вдохи

        последние...
        визги, вопли

        от страшных ранений...
    5. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      +4
      2 часа назад
      Вслед за Безуглой о возможной отправке женщин в окопы заявила нардеп ВРУ Ирина Совсун

      Начинать с отправки женщин на фронт нужно как раз с этих безумных дур и их подруг из рады. Не забыть добавить к ним бешеную Фарион.
    6. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +1
      2 часа назад
      Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Должно быть заявление - друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин
      - заявила Совсун.
      Эмансипированная женщина - страшная женщина. Она может весь мир - в труху. recourse
    7. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      0
      2 часа назад
      Что их обсуждать.... Мотивы там понятны... Такие же как г-н Милонов, который Деда Мороза просит об отправке на СВО... "... вот это сюжет..." bully
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        1 час назад
        Цитата: курвиметр
        Такие же как г-н Милонов, который Деда Мороза просит об отправке на СВО... "... вот это сюжет..."

        Ну, он же точно знает, что Деда Мороза нет. А для пиара - сгодится и попросить его.
        1. курвиметр Ранг пользователя
          курвиметр
          0
          2 минуты назад
          Как это нет ??? Вы тут не того, не дикредитируйте...
    8. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      48 минут назад
      Мужиков зачистили ,на кону девки и дети !
      Вот это деградация
    9. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      0
      24 минуты назад
      Голые бабы по небу летят, в баню попал реактивный снаряд. Сложное решение... либо проигрываем войну, либо проигрываем с позором и бабами в окопах.

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