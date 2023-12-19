Спикер ВС ВСУ: При имеющемся запасе дронов армия России может атаковать Украину хоть ежедневно

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Спикер ВС ВСУ: При имеющемся запасе дронов армия России может атаковать Украину хоть ежедневно

Российские войска в ночь на 19 декабря провели очередную комбинированную атаку на объекты на территории, контролируемой противником. Поступает информация о взрывах в Кременчуге, а также на объектах в оккупированном ВСУ Херсоне.

В Кременчуге взрыв прогремел на одном из промпредприятий. По некоторым данным, речь о территории нефтеперерабатывающего завода.



И уже как «традиция» - российские ударные дроны «Герань» вновь долетели до украинского военного аэродрома в Староконстантинове, нанеся огневое поражение объектам инфраструктуры на его территории.

За несколько часов до российских ударов спикер ВС ВСУ Юрий Игнат заявил о том, что «ударных дронов у России всё больше». По словам спикера украинских воздушных сил, ситуация такова, что «при имеющемся запасе беспилотников армия России может атаковать Украину хоть ежедневно».

Игнат:

Также россияне накапливают крылатые и баллистические ракеты для осуществления новых атак. Они стали чаще применять КР воздушного базирования. Это Х-101 и Х-555, которые запускаются с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

По словам Игната, «атаки идут и ракетами С-400, и ОТРК «Искандер», но дроны всё же на первом месте».

Сколь кардинально изменилась риторика представителей киевского режима! Ведь в прошлом году только не в меру ленивый украинский чиновник не говорил о том, что «ракет и дронов у России максимум на пару атак».
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    11 комментариев
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    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      2 часа назад
      При имеющемся запасе дронов армия России может атаковать Украину хоть ежедневно
      Странно, а чем Россия занимается с октября месяца, разве не этим? Ежедневно (еженощно) наносятся удары по территории украины, ее военным и инфраструктурным объектам. Как-то запоздал Игнат со своими предположениями.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        1 час назад
        Мда... А говорили у рууских все закончилось. Помню Арестович на эту тему больше всех пыхтел... Теперь смотрят на звездное небо и ждут подарков из России...
        1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
          AllX_VahhaB
          +2
          1 час назад
          Цитата: Михаил-Иванов
          Мда... А говорили у рууских все закончилось.

          Так поток стиралок и унитазов с Украины не иссякает! wassat
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        1 час назад
        Цитата: rotmistr60
        Ежедневно (еженощно) наносятся удары по территории украины, ее военным и инфраструктурным объектам.

        Ну так было еженощно, а теперь Игнат предостерегает, что будет и ежедневно!
    2. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +5
      2 часа назад
      Ну так все стиралку разобрали,в проруби стираем но Дронов наделали,все для вас.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +5
        2 часа назад
        Игнат хотел взяться за ум, но оказалось, что слишком поздно. То ли ум успел одичать и в руки не даётся, то ли мозг найти не может. laughing
    3. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +4
      2 часа назад
      По словам Игната, «атаки идут и ракетами С-400, и ОТРК «Искандер»,
      belay Вот прямо сам видел, взял С-400, да как даст по складу.... все в труху. request
    4. Hellcos Ранг пользователя
      Hellcos
      +3
      2 часа назад
      Юрий Игнат заявил о том, что «ударных дронов у России всё больше»


      Спикер сломался, несите следующего.
    5. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +2
      1 час назад
      Ну, конечно- сильно сказано "С-400" да по наземным целям! При том, сам же говорит, что других средств навалом! Странный народ.
      1. владимир 290 Ранг пользователя
        владимир 290
        0
        47 минут назад
        До этого они все про С300 говорили. Дичь какая-то. Может кто из зенитчиков пояснит в чем необходимость С400 стрелять по наземным целям, а то может из-за необразованности я чего не понимаю. Наверное прикрывают работу своего ПВО по гражданским целям.
    6. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +2
      1 час назад
      Спикер ВС ВСУ: При имеющемся запасе дронов армия России может атаковать Украину хоть ежедневно

      Вот и славненько! Скакали? Скакали! Теперь скачите шибче!

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