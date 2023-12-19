Сербская оппозиция вывела сторонников на улицу, заявив о якобы «украденных выборах»

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Сербская оппозиция вывела сторонников на улицу, заявив о якобы «украденных выборах»

В Сербии резко обострилась внутриполитическая ситуация после проведения парламентских выборов. Напомним, что по итогам выборов со значительном отрывом первое место заняла политическая платформа действующего президента Александра Вучича. У блока «Сербия не должна останавливаться» около 47%.

Ситуация обострилась из-за того, что откровенно прозападная партия «Сербия против насилия», набравшая вдвое меньше голосов, не признала итоги выборов. У поддерживаемых извне «проевропейских демократов» привычные лозунги – «об украденных голосах», «фальсификациях» и т.п. В итоге они вывели на улицы сербских городов своих сторонников, заявляя о «необходимости провести повторные выборы, которые бы контролировались исключительно независимыми, включая иностранных, наблюдателями». Видимо, «независимые» - это исключительно те, кто поддерживает упомянутую партию.



Официальный представитель ЦИК Сербии:

Партия «Сербия против насилия» обвиняет ЦИК в том, что мы якобы «украли выборы». Это пример неприемлемого, неуместного давления. На всех участках для голосования присутствовали в том числе представители оппозиции. В наших учётных комиссиях состав максимально представительский – в том числе и с теми, кто поддерживает оппозицию.

Теперь сербские оппозиционеры заявляют, что созданное ими приложение для учёта голосов, поданных на участках, «внезапно сломалось и перестало работать». Самое интересное, что ровно то же самое оппозиция заявляла и на прошлых выборах, видимо, теперь предлагая сербам поверить на слово о том, что у «Сербии против насилия» «точно первое место»…
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    20 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +4
      2 часа назад
      Где-то мы уже видели подобное англосаксонское спонсорство...Не по «ихнему» вышло...
      А Вучича нужно поддержать...
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +2
        1 час назад
        А Вучича нужно поддержать...

        По дипломатическим каналам обязательно... Не более того. А так своеобразный персонаж этот Вучич.
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      -3
      1 час назад
      Ожидаемая история, сценарий как под копирку. Есть одно НО, сербы не украинцы и не грузины, у них память крепче. Ничего у Запада здесь не выйдет.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +7
        1 час назад
        Есть одно НО, сербы не украинцы и не грузины, у них память крепче

        Такая крепкая, что своего лидера, с которым воевали и погибали выдали Международному суду...
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +2
          1 час назад
          Выдали, не спорю. Но и под дудку Запада плясать не стали, это надо учитывать.
          А выдали такие же как у нас Чубайс и Гайдар, время было у них такое. Но, они с этим справились и в отличие от многих в Европе сохранили свою аутентичность.
          Проблем там много, никто не спорит, но сербы держатся и это факт.
          1. Волк Ранг пользователя
            Волк
            +1
            1 час назад
            Предали не Серби а предательи которые на Майдане 5. Октября 2000. захватили власть. Но предательство начало много ранее 1991. , а сербский лидер Милошевич был коммунистическим аппаратчиком а нет достойной лидер Сербов . Он попробовал договариваться с НАТО криминалами и предавал част по част сербского народа с начала в Хорватыи а по том даже и в Боснии . Не выдел и не знал что делать он был должен еще 1991. уничтожить НАТО агенте в Словении и прекратить НАТО план по этапного развала Юугославии , но не выдел и не знал на концу сам был жертвой своей не дальновидный политики и предательи с дня сербского общества пришли на власть. Нет так просто как кажется .
          2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
            Крымский партизан 1974
            -1
            56 минут назад
            ....[quoteНо и под дудку Запада плясать не стали, это надо учитывать.] [/quote]....не пляшут !!! а как тебе такое
            министра государственного управления и местного самоуправления в правительстве Вучича, ставшую первой женщиной, возглавившей правительство Сербии, а также первой открытой лесбиянкой на этом посту[10]. Президент Сербии поручил Брнабич работать над вступлением Сербии в Европейский союз,
            ..да там вучич с лесби не только пляшут. а высоко подпрыгивают
        2. Волк Ранг пользователя
          Волк
          -2
          1 час назад
          Предали не Серби а предательи которые на Майдане 5. Октября 2000. захватили власть. Но предательство начало много ранее 1991. , а сербский лидер Милошевич был коммунистическим аппаратчиком а нет достойной лидер Сербов . Он попробовал договариваться с НАТО криминалами и предавал част по част сербского народа с начала в Хорватыи а по том даже и в Боснии . Не выдел и не знал что делать он был должен еще 1991. уничтожить НАТО агенте в Словении и прекратить НАТО план по этапного развала Юугославии , но не выдел и не знал на концу сам был жертвой своей не дальновидный политики и предательи с дня сербского общества пришли на власть. Нет так просто как кажется .
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      1 час назад
      откровенно прозападная партия «Сербия против насилия», набравшая вдвое меньше голосов, не признала итоги выборов
      По накатанному не раз западному сценарию. Ладно бы набрали на несколько % меньше голосов, а то вдвое меньше и у них "украли выборы". Надеюсь у Вучича при необходимости хватит смелости разогнать прозападную шоблу и не довести ситуацию до критической.
    4. Аркадич Ранг пользователя
      Аркадич
      +3
      1 час назад
      Вот еще один пример как кукловоды умеют играть с демократией. Не получилось мытьём, получиться катаньем.
      Цугцванг пойдёшь на поводу вариант Украины, проявишь жестокость кандидат в международный суд.
    5. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      +3
      1 час назад
      Все действительно идет по сценарию. И придет к очередной, "оранжевой" революции.
      Чье-то мурло (известно, чье) замаячило за спинами оппозиции. Будет ли кому удержать ситуацию в Сербии в рамках законности? Хватит ли воли и сил?
    6. Million Ранг пользователя
      Million
      +2
      1 час назад
      Во всем мире выборы-фикция.Достаточно вспомнить выражение Марка Твена.
      1. литий17 Ранг пользователя
        литий17
        +1
        1 час назад
        «Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это – кто и как будет считать голоса» . Речь шла о голосовании в местных парторганизациях об отношении к платформе Л. Троцкого. («Воспоминания бывшего секретаря Сталина» , гл. 5; впервые опубл. в 1930 г. на французском языке под загл. «Со Сталиным в Кремле». )
        Это по существу основы "цветных" революций!
        1. kit88 Ранг пользователя
          kit88
          0
          3 минуты назад
          В новых реалиях данная фраза звучит несколько иначе:
          «Совершенно неважно, кто и как будет голосовать;
          совершенно неважно кто и как будет считать;
          но вот что чрезвычайно важно, это – устроит ли результат Лондон и Вашингтон»
    7. abrakadabre Ранг пользователя
      abrakadabre
      +1
      1 час назад
      Пусть у Лукашенко учится, как надо приводить оппозицию в чувство. Никакие другие способы против этих не работают.
    8. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      58 минут назад
      Вот и Вучичу экзамен на вшивость, в Ростов ему врядли дадут смотаться. Пусть срочно Батьке звонит, тот его научит, как Родину любить.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        22 минуты назад
        Пусть срочно Батьке звонит, тот его научит, как Родину любить.

        Батька Родину любит это факт. Но пока в кризисный момент в Белоруссии, из Кремля не рыкнули, очень всё было опасно...
    9. anatolv Ранг пользователя
      anatolv
      0
      56 минут назад
      Какая интересная и насыщенная жизнь в странах "истиной демократии"!
    10. Волк Ранг пользователя
      Волк
      0
      54 минуты назад
      С начала систем « демократических « выборов ОБМАНА народа , а по том все остальное . НАТО агенты и предатели делают свое дело и задание вопрос тут умеет ли Вучич делать своей? И да ли посмеет ? Много масла на голове и у эго .
    11. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      24 минуты назад
      Ну пример что делать когда завелось горластое меньшенство и к чему это приводит все знают. Посмотрим насколько будут церимонится. Нас это не касается,сами пускай разбераются.

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