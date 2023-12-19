Сербская оппозиция вывела сторонников на улицу, заявив о якобы «украденных выборах»

Партия «Сербия против насилия» обвиняет ЦИК в том, что мы якобы «украли выборы». Это пример неприемлемого, неуместного давления. На всех участках для голосования присутствовали в том числе представители оппозиции. В наших учётных комиссиях состав максимально представительский – в том числе и с теми, кто поддерживает оппозицию.

В Сербии резко обострилась внутриполитическая ситуация после проведения парламентских выборов. Напомним, что по итогам выборов со значительном отрывом первое место заняла политическая платформа действующего президента Александра Вучича. У блока «Сербия не должна останавливаться» около 47%.Ситуация обострилась из-за того, что откровенно прозападная партия «Сербия против насилия», набравшая вдвое меньше голосов, не признала итоги выборов. У поддерживаемых извне «проевропейских демократов» привычные лозунги – «об украденных голосах», «фальсификациях» и т.п. В итоге они вывели на улицы сербских городов своих сторонников, заявляя о «необходимости провести повторные выборы, которые бы контролировались исключительно независимыми, включая иностранных, наблюдателями». Видимо, «независимые» - это исключительно те, кто поддерживает упомянутую партию.Официальный представитель ЦИК Сербии:Теперь сербские оппозиционеры заявляют, что созданное ими приложение для учёта голосов, поданных на участках, «внезапно сломалось и перестало работать». Самое интересное, что ровно то же самое оппозиция заявляла и на прошлых выборах, видимо, теперь предлагая сербам поверить на слово о том, что у «Сербии против насилия» «точно первое место»…