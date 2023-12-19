Пресса США: Пентагон потратит последний выделенный на Украину миллиард на закупки оружия для американской армии

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Пресса США: Пентагон потратит последний выделенный на Украину миллиард на закупки оружия для американской армии

У Пентагона осталось чуть больше одного миллиарда долларов для поддержки Украины, 30 декабря они будут потрачены, но не в пользу Киева. Как сообщает Bloomberg, вся сумма уйдет на пополнение запасов американской армии, Пентагон совершит закупки взамен оружия, отправленного на Украину.

Контролер Пентагона Майкл МакКорд направил письмо лидерам Палаты Представителей и Сена Конгресса США письмо, в котором уведомил их, что 30 декабря 2023 года будут исчерпаны последние средства из выделенных на Украину. При этом подчеркивается, что вся сумма будет направлена на закупки в интересах армии США, а не ВСУ, американцы планируют компенсировать отправленное Киеву.



Как только эти средства будут выделены, министерство исчерпает доступное нам финансирование для помощи в обеспечении безопасности Украины

- говорится в письме.

МакКорд расписал, что будет закуплено и какие суммы на это будут потрачены: ракеты для армии США обойдутся в 635 млн, 210 млн уйдут на закупку 155-мм осколочно-фугасных снарядов М795, 129 млн. будет потрачено на секретное финансирование флота США, 17 млн. для замены акустических датчиков, 4,3 млн - финансирование операций и технического обслуживания ВВС.

Украина сможет получить новый пакет военной помощи только в следующем году, если республиканцы и демократы согласуют выделение средств. Палата Представителей и Сенат выходят с рождественских каникул 9 января.
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    11 комментариев
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +3
      2 часа назад
      Вот это весело! Матрасы кинули украинцев!)
      1. Mister X Ранг пользователя
        Mister X
        0
        53 минуты назад
        Дай мильён!

    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      1 час назад
      30 декабря они будут потрачены, но не в пользу Киева.
      Вот это нежданчик для киева. Сначала очень расстроились, что 60 млрд. зависли, а теперь и оставшийся млрд. мимо проскакивает. Непруха она такая - если зацепила, то надолго и в сторону увеличения.
    3. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +3
      1 час назад
      Это называется: стадия минимизации убытков. Следующая стадия: банкротство и ликвидация предприятия.
      1. Canecat Ранг пользователя
        Canecat
        +1
        1 час назад
        Цитата: Grossvater
        Следующая стадия: банкротство и ликвидация предприятия.

        Еще внешнее управление должны ввести, для обеспечения банкротства laughing
    4. kosmozoo Ранг пользователя
      kosmozoo
      +1
      1 час назад
      И в утешение Украины, Бидон пошлет России четкий и недвусмысленный сигнал.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      1 час назад
      А что не так то???
      Полосатые чиновники не раз указывали на то, что совместными усилиями они вбухали в скакуасию столько, что... в общем, более чем достаточно, что б сделать то, сё, третье десятое!
      А куда оно там девается, в чёрной дыре под названием укропия, это вопрос???
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        1 час назад
        Цитата: rocket757
        А что не так то???

        Вот именно. В США тоже могут сделать "мордочку" и сказать "Моя хата с краю, ничего не знаю"
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          1 час назад
          Политики могут любые фэйсы демонстрировать, любой бред говорить, это так и есть... другое дело чиновники, особенно финансисты, ребята осторожные, да и правилами, инструкциями, законами, они обложены как забором!
          В общем, что и как там происходит, без поллитры не поймёшь.
    6. dementor873 Ранг пользователя
      dementor873
      0
      1 час назад
      Вот и пришел песец. Фантиков, как у дурака махорки, а настоящее производство не напечатать, придется ждать , когда изготовят. А это может и год займет.
    7. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      45 минут назад
      Американцы всегда славились своими способностями..............менять правила во время игры ! Ну правда Украине переживать нечего ,вот Япония обещала 3,5 миллиарда ,Дания миллиард ,Германия 10.Не бросят ,вытянут конфликт всем скопом.
      Просто загнется строительство второй дачки в Майями.....................

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