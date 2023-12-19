Французский генерал: В отличие от России у Украины нет никакой чёткой военной стратегии

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Французский генерал: В отличие от России у Украины нет никакой чёткой военной стратегии

Украинский военнослужащий


Высокопоставленные западные военные и политики, как действующие, так и в особенности отставные, всё чаще задаются вопросом: действительно ли хорошо подумали, когда считали, что Украина разгромит Россию на поле боя? Если ещё несколько месяцев назад в Европе и США и мысли не допускали (за редким исключением) о том, что Украина может как минимум не добиться успеха в своём контрнаступлении, то теперь риторика значительно поменялась.



Экс-глава управления военной разведки Франции Кристоф Гомар – один из тех, кто стал говорить о проблемах для Украины. По его словам, он не видит, что у Киева, у командования ВСУ, у украинского военно-политического руководства есть какая-то чёткая военная стратегия.

Генерал Гомар:

В отличие от России у Украины никакой чёткой военной стратегии нет. Они просто безоговорочно верили в победу, начиная контрнаступление. И они, возможно, пытались выдать желаемое за действительное.

По словам бывшего главы французской военной разведки, невозможно победить в вооружённом конфликте страну, у которой есть глубокая военная стратегия, если вдобавок при этом самим зависеть от помощи со стороны Запада.

Кристоф Гомар:

Западные военные поставки только затягивают конфликт, но не способствуют перелому. Русские бьют по транспорту с западным оружием на Украине. Для них это законная цель.
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    20 комментариев
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    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +3
      1 час назад
      у украинского военно-политического руководства есть какая-то чёткая военная стратегия

      Как нет... Задачи поставлены, цели определены... Всем сдохнуть... yes
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        1 час назад
        У них была стратегия, когда в 2014-м году они ринулись поработить Донбасс. Закончилось все потерей Дебальцево и Минскими соглашениями. После этого стратегии писали в Вашингтоне и Лондоне. Так что нынешние поражения Запад спокойно может записывать на свой счет.
        1. мордвин 3 Ранг пользователя
          мордвин 3
          0
          55 минут назад
          Цитата: Михаил-Иванов
          Так что нынешние поражения Запад спокойно может записывать на свой счет.

          Поражение? Да Запад сидит и хлопает в ладошки, глядя как славяне друг-дружку двухсотит.
    2. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +2
          1 час назад
          Цитата: алексеев
          Водить БМП по грязи можно, но сложно.

          Грязевые ванны способствуют цвету лица! laughing
      2. Комментарий был удален.
    3. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +6
      1 час назад
      Последним французским генералом, который умел воевать, был Шарль Ожье де Бац де Кастельмор, граф д'Артаньян. wassat
      Остальные все больше языком.
      1. abrakadabre Ранг пользователя
        abrakadabre
        0
        58 минут назад
        Последним французским генералом, который умел воевать, был Шарль Ожье де Бац де Кастельмор, граф д'Артаньян.
        Ну почему же? А Наполеон? И не говорите мне, что он корсиканец. Если так подходить, то и д'Артаньян - гасконец. В понятиях того времени француз весьма условно.
        1. Дилетант Ранг пользователя
          Дилетант
          0
          53 минуты назад
          д'Артаньян умер от вражеского ядра в бою и не разу не был побежден. А Наполеон кончил жизнь в английском плену, потеряв и проиграв в конце-концов ВСЁ. Только французы могут сделать неудачника национальным героем.
        2. Ilya-spb Ранг пользователя
          Ilya-spb
          0
          12 минут назад
          Вообще-то у французов было немало хороших полководцев и до генерала Бонапарта. А при нем можно вспомнить Моро, Массену, Мюрата, Нея и многих других, часть из которых стала маршалами Франции.
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      1 час назад
      Экс-глава управления военной разведки Франции Кристоф Гомар – один из тех, кто стал говорить о проблемах для Украины. По его словам, он не видит, что у Киева, у командования ВСУ, у украинского военно-политического руководства есть какая-то чёткая военная стратегия.
      . Ну да, теперь когда по всем планам забугорных стратегов можно смело сказать ОБЛОМС, виноваты во всем сами зелебобики, их командиры, солдаты, да вообще ВСЕ и СРАЗУ!
      Это ожидаемо, как всегда!
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        1 час назад
        Цитата: rocket757
        когда по всем планам забугорных стратегов можно смело сказать ОБЛОМС, виноваты во всем сами зелебобики,

        Жена Цезаря вне подозрений! tongue tongue
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          1 час назад
          А прикольно видеть, как зелебобики чего то там тякают, типа "не виновата я, он сам пришёл!!!".
          Классика жанра, но забугорные этого не понимают!!! По их прикидкам, правилам, если босс сказал ЖАБА, зелебобики должны прыгать и квакать!
          1. мордвин 3 Ранг пользователя
            мордвин 3
            -1
            45 минут назад
            Цитата: rocket757
            если босс сказал ЖАБА, зелебобики должны прыгать и квакать!

            А у нас не так, что ли? Как то высокое московское начальство тыкало пальцем в ресивер и спрашивало, "А что это такое?" Не выдержала моя душа, ляпнул, что это такая загуголина, что до Москвы видать, за что и был отстранен начальником от работы аж на целых два часа.
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              0
              35 минут назад
              Стандартная ситуация, сам через подобное проходил, тогда и теперь....
              Но, есть разница... поставить в позу Z конкретную персону или целую "независимую/незалежную" как бы страну.
              1. мордвин 3 Ранг пользователя
                мордвин 3
                0
                27 минут назад
                А разве нас не поставили в эту самую позу, к распаду СССР?
                1. rocket757 Ранг пользователя
                  rocket757
                  0
                  20 минут назад
                  Что и как было, произошло, тема отдельная и в двух словах такое не описать!
                  Но... в общем, много НО и нюансов, разбираться долго, главное, не закончилась наша история на том, а вот что и как будет потом, мы не только посмотреть, мы участвуем во всем этом.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      1 час назад
      Они просто безоговорочно верили в победу, начиная контрнаступление.
      А кто же внушил ВСУ эту уверенность? Разве не генералы НАТО во главе с англосаксами? Теперь уже большая часть этих генералов, особенно с приставкой экс не только сомневаются в возможностях ВСУ, но и уверены в их поражении. Как говорится, приехали.
    6. abrakadabre Ранг пользователя
      abrakadabre
      +1
      1 час назад
      Французский генерал: В отличие от России у Украины нет никакой чёткой военной стратегии
      Прежде всего и это ключевое - у Украины нет никакого суверенитета. Всё остальное - это следствия из данного факта.
    7. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      56 минут назад
      Французский генерал: В отличие от России у Украины нет никакой чёткой военной стратегии

      Французский генерал просто не в курсе ,стратегия Украины озвучена Зелибобой .
      Подписываем в Москве договор ,русские освобождают Украину ,выплачивают репарации ,дают денег на восстановление .
      Похожа на бред конечно ,но это законченная стратегия
    8. владимир 290 Ранг пользователя
      владимир 290
      -1
      48 минут назад
      Этот француз совсем глупый, стратегический план украины в открытом доступе и виден невооруженным взглядом: дай денег, дай... , дай..., ну хоть чего не будь дай, хоть списанные на утилизацию машины.
    9. Задира Ранг пользователя
      Задира
      -1
      27 минут назад
      По словам бывшего главы французской военной разведки, невозможно победить в вооружённом конфликте страну, у которой есть глубокая военная стратегия

      Стесняюсь спросить, какие стратегические результаты принесла "глубокая военная стратегия" спустя 21 месяц после начала боевых действий?

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