Глава Пентагона объявил о начале операции «Страж процветания» по защите Красного моря от атак хуситов

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Глава Пентагона объявил о начале операции «Страж процветания» по защите Красного моря от атак хуситов

Соединенные Штаты начинают операцию "Страж процветания" в Красном море, основными целями которой будет защита гражданских судов от нападений йеменских хуситов. О начале операции накануне заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Операция будет проводиться под эгидой "Объединенных морских сил", но первую скрипку там будут играть американцы. Кроме кораблей ВМС США, также будут привлечены силы Великобритании, Франции, Канады, Нидерландов, Норвегии, Испании, Бахрейна и даже Сейшельских островов. На данный момент разрабатывается схема сопровождения грузовых судов, определяются маршруты и средства, способные предотвратить атаки со стороны йеменских хуситов.



Операция объединит несколько стран (...) для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива с целью обеспечения свободы судоходства для всех стран и укрепления региональной безопасности

- завил Ллойд Остин.

Ранее хуситы заявили о планах атаковать все грузовые суда, имеющие отношение к Израилю. Таким образом они оказывают поддержку движению "ХАМАС", воюющему в секторе Газа. Как ранее сообщалось, атаки на суда идут как с помощью беспилотников, так и с помощью ракет, запускаемых с береговых установок. В связи с атаками британская компания British Petroleum решила приостановить поставки нефти по Красному морю.
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    22 комментария
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    1. StopTheUSA Ранг пользователя
      StopTheUSA
      +4
      1 час назад
      Для ПКР хуситов появится достойная цель.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +4
        1 час назад
        Сейчас рыбаки покажут матрасам кто тут страж и где процветание. Единственные, кто евреям начал кровь пить...
        Уже есть анализ возможных сценариев развития этого конфликта. Американцы не смогут эффективно подавить хуситов в виду децентрализации их подразделений! А вот рыбаки матрасов будут щипать и топить.
      2. Комментарий был удален.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      1 час назад
      Глава Пентагона объявил о начале операции «Страж процветания» по защите Красного моря от атак хуситов
      . Вопрос... полосатики будут отбиваться, защищаться?! Не рискнуть влезть в ту засаду, в которые уже вляпались некоторые до них?
      1. Комментарий был удален.
      2. BlackMokona Ранг пользователя
        BlackMokona
        +1
        20 минут назад
        Цитата: rocket757
        . Вопрос... полосатики будут отбиваться, защищаться?! Не рискнуть влезть в ту засаду, в которые уже вляпались некоторые до них?

        Так уже сбили много ракет и БПЛА своими держурными кораблями. А теперь там будет серьёзная группировка, поэтому думаю будут отвечать ковровыми бомбометаниями.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          17 минут назад
          А давайте будем посмотреть, чего и как там будет происходить...
    3. jetfors_84 Ранг пользователя
      jetfors_84
      +4
      1 час назад
      Название операций у матрасов всегда какие то напыщеннные, собственно сами такие. Индюки.
    4. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +4
      1 час назад
      Объявить - это одно. А как это будет выглядеть практически? Тактика хуситов в основном сводится к обстрелам, что пугает владельцев судов. Дроны и так перехватывают, что поменяется-то?
      1. BlackMokona Ранг пользователя
        BlackMokona
        0
        20 минут назад
        Цитата: Pharmacist
        Объявить - это одно. А как это будет выглядеть практически? Тактика хуситов в основном сводится к обстрелам, что пугает владельцев судов. Дроны и так перехватывают, что поменяется-то?

        Будет достаточно кораблей для сопровождения всех конвоев. А не просто повезло не повезло. Ну и наверное ударный потенциал, чтобы в ответку бомбить
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      1 час назад
      Соединенные Штаты начинают операцию "Страж процветания" в Красном море
      Интересно, чье "процветание" будут охранять американцы с набранной коалицией? На этом фоне хочется пожелать хуситам успешных пусков ПКР.
    6. monetam Ранг пользователя
      monetam
      +2
      1 час назад
      Предположу, что объединенные силы в итоге разгромят хуситские приморские базы,и на этом вся морская блокада Израиля закончится. Хуситы не располагают оружием для борьбы именно что с эскадрой военных кораблей. Такие средства есть у Ирана, но тот не решится вступиться за своих союзников.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        23 минуты назад
        Там громить нечего. Хуситы рассредоточатся на время проведения операции и эффективность всей этой армады западных военных судов сведется к нулю.
        Важный аспект - кроме Бахрейна из арабов никто не вписался!
    7. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      0
      1 час назад
      где Матрасия и где Кр.море...эти выродки заблудились что ли.
      Топи их..Нептун winked
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      1 час назад
      Делаем ставки господа,впервые атомный авианосец США в лице USS 69 " Дуайт Эзенхауэр " находится в зоне боевых действий с противником у которого есть достойные ПКР. goodПо гражданским судам хуситы шмалять умеют.
      1. Alex777 Ранг пользователя
        Alex777
        +2
        39 минут назад
        Цитата: tralflot1832
        По гражданским судам хуситы шмалять умеют.

        Да. По гражданским пускать баллистические ракеты и попадать
        они уже тренировались. Впереди всех ждет самое интересное.
        Ходит слух про наземную операцию.
        Все арабы, кроме Бахрейна, откосили.
        Уже повоевали с хуситами. Им хватило.
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        25 минут назад
        Если рыбаки потопят хотя бы один военный корабль, это уже будет мировая сенсация и вечный позор глубинному Западу.
    9. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      0
      59 минут назад
      Цитата: jetfors_84
      Название операций у матрасов всегда какие то напыщеннные, собственно сами такие. Индюки.

      у их пособников по геноциду еще напыщенней.
      "Война в секторе Га́за, называемая в Израиле операцией «Железные мечи»"
    10. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      58 минут назад
      США обосрались с Украиной ,а у них выборы . Нужна срочно победа .Вопрос скорее к хуситам ,на сколько они готовы завязаться в бойню .Можно просто минировать пролив ,а можно потопить пару американских корабликов
      1. Alex777 Ранг пользователя
        Alex777
        0
        32 минуты назад
        Цитата: APASUS
        США обосрались с Украиной ,а у них выборы . Нужна срочно победа .

        Полагаю, что хуситы это неожиданный бонус к войне Израиля в Газе.
        Не очень хотелось, но и выбора у Штатов нет. Свобода судоходства их тема.
        Причем Штаты пытались избежать эту операцию. Но хуситы не отступили.
        Высокопоставленный член движения хуситов рассказал телеканалу "Аль-Джазира": США предложили воздержаться от вмешательства в усилия по достижению мира в Йемене в обмен на то, что мы прекратим наши военные операции в Красном море. Мы отклонили это предложение.
    11. fiv Ранг пользователя
      fiv
      +1
      46 минут назад
      А на Сейшелах могла быть наша ВМБ. Профукал Горбач с ебн.
    12. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      34 минуты назад
      Надо понимать что все перечисленные будут выполнять работу а США как и подобает богам забирать всю славу от результата себе. Ну а как иначе,они же во главе.
    13. RipRap
      RipRap
      0
      28 минут назад
      Надо помочь, дать ониксов. Эффект от потопленного авианосца оправдает такое мизерное вложение. "Москва" должна быть отомщена, тчк
    14. pavel.tipingmail.com Ранг пользователя
      pavel.tipingmail.com
      0
      24 минуты назад
      Если эта борьба затянется, она станет экономически невыгодной для Запада, как и в Афганистане.

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