Американский эксперт: Меркель – лучший кандидат для переговоров с российским президентом

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Американский эксперт: Меркель – лучший кандидат для переговоров с российским президентом

Чем плачевнее становится положение ВСУ на фронте, тем активнее начинают звучать на Западе голоса о необходимости переговоров по украинскому конфликту.

Относительно же того, кто может стать посредником в этих переговорах, высказывались разные версии, включая кандидатуры турецкого президента и папы римского. Однако, по словам профессора Школы международного образования в Вермонте Брюса Дэйтона, наиболее подходящей для проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным является кандидатура экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.



Дэйтон в своей статье для американского издания The Hill призвал власти США рассмотреть именно ее в качестве посредника. Свою точку зрения эксперт мотивирует тем, что Меркель в бытность канцлером Германии неплохо взаимодействовала с Путиным и не связана с нынешним немецким правительством.

Иногда требуется вмешательство надежной тети, чтобы разрешить конфликт

— сказал Дэйтон.

Стоит отметить, что при Меркель российско-германские отношения действительно были довольно неплохими. Однако если говорить о ситуации вокруг Украины, то нельзя забывать, что Меркель сама ранее призналась, что в ходе переговоров по минским соглашениям она фактически обманывала президента Путина, чтобы выиграть время для Украины. Аналогичное признание сделал и другой переговорщик - тогдашний президент Франции Франсуа Олланд.
  • Официальный сайт Кремля
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25 комментариев
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  1. Яро Полк Ранг пользователя
    Яро Полк
    +8
    42 минуты назад
    с чего этот матрас взял чт Путин будет говорить с этой бабкой балаболкой на пенсии?
    1. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +2
      37 минут назад
      Обсудят пенсионную систему.
      1. Татьяна Ранг пользователя
        Татьяна
        +1
        16 минут назад
        Американский эксперт: Меркель – лучший кандидат для переговоров с российским президентом

        Ну конечно! Для Вашингтона именно преданная госдепу США Меркель, которая политическая ПРОЙДОХА обманывать Россию ещё та (!), - несомненно самый лучший кандидат для переговоров с Путиным! (Сарказм.)

        Только Путин и все остальные руководители других стран это уже знают!

        Не будет Путин с трясущейся клячей Меркель разговаривать! Нет никакого смысла.

    2. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +5
      22 минуты назад
      Один раз Меркель обманула Путина...а вдруг и второй раз прокатит этот фокус.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +2
        17 минут назад
        Не прокатит! Хотя матрасам и глубинному Западу очень этого хочется. Меркель в открытую сказала, что Минские соглашения были обманом Путина. Он такие вещи не прощает!
  2. neworange88 Ранг пользователя
    neworange88
    +9
    40 минут назад
    Американский эксперт: Меркель – лучший кандидат для переговоров с российским президентом


    Серьёзно?После её кидалова с Минском-2 и её же признания в сознательном обмане и том что они даже не собирались выполнять соглашения?За кого же нас принимают,допуская возможность обманывать снова и снова по одной и той же схеме?Как говорится сначало ты работаешь на имидж,потом имидж уже работает на тебя.Вот такой вот имидж заработали себе своими поступками наши государственные мужи.
    1. qqqq Ранг пользователя
      qqqq
      0
      28 минут назад
      Цитата: neworange88
      За кого же нас принимают,допуская возможность обманывать снова и снова по одной и той же схеме?

      За партнёров.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        9 минут назад
        Вспоминается реклама МММ Лёни Голубкова.Как он там говорил?Я партнёр.
  3. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +4
    37 минут назад
    Меркель? После её откровений истекая слюнями об скорой халяве от поверженной украми РФ? Они б ещё Бореля предложили бы.
  4. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    +4
    36 минут назад
    На мой взгляд, после откровений пенсионерки, представлять запад на переговорах с Россией может разве что пингвин из Антарктиды. Осталось только уговорить пингвина.
  5. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +3
    35 минут назад
    Иногда требуется вмешательство надежной тети, чтобы разрешить конфликт

    Была тетя, да сплыла. Разве что пивом с сосиской ВВП ее угостить может...на бедность подаст.
  6. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    +4
    33 минуты назад
    та которая сказала что она обманывала Россию?
    ну-ну
  7. Фразах Ранг пользователя
    Фразах
    +3
    31 минуту назад
    Баушка ж.. чуяла, чем пахнет и свалила на пенсию. Вряд ли она пойдет на переговоры, не маленькая, знает, что авторитет равен нулю, в политике сейчас она никто. Чисто языками почесать, вспомнить юность золотую и всё.
  8. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +3
    30 минут назад
    Меркель – лучший кандидат для переговоров с российским президентом
    Меркель в свое время уже показала свою несостоятельность выступая гарантом "Минсков", а так же умение переложить проблемы с больной головы на здоровую. Достаточно вспомнить ее совместно с Олландом обвинения в адрес России каких-то не выполняемых обязательств когда наша страна выступала таким же гарантом, как Германия и Франция. Сегодня эта старушка в два раза вреднее.
  9. Rt Rt Ранг пользователя
    Rt Rt
    +4
    30 минут назад
    Ага, кинула раз, кинет ещё. Но Путин уже сказал, что доверчивость его безвозратно утрачена, так что бабка останется ни с чем
  10. rusich Ранг пользователя
    rusich
    +5
    28 минут назад
    Меркель уже вышла из доверия когда призналась что обманывала с договорами по "Минску". Никаких переговоров с этой немчурой. Еще бы "ливерную колбасу" с "лягушатником" предложили
  11. AVESSALOM Ранг пользователя
    AVESSALOM
    +3
    28 минут назад
    Классический пример англосаксонской политики.Они реально держат других за папуасов,не помнящих,как их обдурили прошлый раз.))
  12. fiv Ранг пользователя
    fiv
    +3
    22 минуты назад
    Меркель - обычная лживая тетка, коих в западной тусовке легион. Почему ВВ должен ей верить больше, чем другим?
  13. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +4
    21 минуту назад
    Согласен на переговоры с Меркель,пусть бабУшка подписывает капитуляцию и лабрадоры долго не живут,подарим Путину Кавказскую авчарку,вернее Кадыров подарит. laughing
  14. Glock-17 Ранг пользователя
    Glock-17
    +2
    18 минут назад
    Человеку свойственно ошибаться, а дураку повторять свои ошибки. Неужели ей после признания в шулерстве с Минскими можно верить?
  15. Наган Ранг пользователя
    Наган
    +2
    18 минут назад
    Она - бывшая, и этим сказано всё.
  16. Roma-1977 Ранг пользователя
    Roma-1977
    +1
    16 минут назад
    Теоретически можно и самого Байдена принять, с документами о капитуляции Украины, выводе войск НАТО из Восточной Европы и денежной компенсации для России в размере XXX миллиардов долларов за подрыв "потоков", недополученную прибыль от санкций, моральный ущерб и т.д. А просто заключить очередной "минск" - это идите лесом, девочки.
  17. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    15 минут назад
    Американский эксперт: Меркель – лучший кандидат для переговоров с российским президентом
    . Это, даже, не смешно!
    Таких експертов, в базарный день, пятачек за пучек.
  18. Алексей Кошкаров Ранг пользователя
    Алексей Кошкаров
    0
    12 минут назад
    С Меркель уже были Мински 1,2,3 и тд.
  19. BAI Ранг пользователя
    BAI
    0
    12 минут назад
    наиболее подходящей для проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным является кандидатура экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

    О чем с ней можно говорить, если она сама призналась, что нагло врала в лицо Путину на переговорах?

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