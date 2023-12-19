Чем плачевнее становится положение ВСУ на фронте, тем активнее начинают звучать на Западе голоса о необходимости переговоров по украинскому конфликту.Относительно же того, кто может стать посредником в этих переговорах, высказывались разные версии, включая кандидатуры турецкого президента и папы римского. Однако, по словам профессора Школы международного образования в Вермонте Брюса Дэйтона, наиболее подходящей для проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным является кандидатура экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.Дэйтон в своей статье для американского издания The Hill призвал власти США рассмотреть именно ее в качестве посредника. Свою точку зрения эксперт мотивирует тем, что Меркель в бытность канцлером Германии неплохо взаимодействовала с Путиным и не связана с нынешним немецким правительством.— сказал Дэйтон.Стоит отметить, что при Меркель российско-германские отношения действительно были довольно неплохими. Однако если говорить о ситуации вокруг Украины, то нельзя забывать, что Меркель сама ранее призналась, что в ходе переговоров по минским соглашениям она фактически обманывала президента Путина, чтобы выиграть время для Украины. Аналогичное признание сделал и другой переговорщик - тогдашний президент Франции Франсуа Олланд.

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