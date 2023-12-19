Разработанную для СВО «джихад-машину» представят до конца этого месяца

Багги "Чаборз М6"

В начале этого месяца уже получили конструкторские документации, и сейчас идет этап сборки экспериментального образца. После у нас будут испытания машины. Первые образцы военной техники будут презентованы главе Чеченской Республики до конца текущего месяца. Мы надеемся уже со следующего года запустить серийное производство для нужд СВО

Мы учитываем все замечания и пожелания инструкторов Российского университета спецназа, у которых огромный опыт участия в СВО. РУС находился также на связи с МГТУ имени Баумана в ходе разработки конструкторской документации