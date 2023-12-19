Разработанную для СВО «джихад-машину» представят до конца этого месяца

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Разработанную для СВО «джихад-машину» представят до конца этого месяца

Багги "Чаборз М6"


Разработанная по заказу властей Чечни новая "Джихад-машина" пойдет в серию в следующем году, на сегодняшний день идет сборка опытного образца. Об этом заявил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.



Новая "Джихад-машина", к разработке которой правительство Чечни привлекло Московский государственный технический университет имени Баумана, вышло на этап сборки опытного образца. Машину до конца месяца покажут главе республике, после чего будет принято решение о ее серийном выпуске. Как заявили в Грозном, серийное производство будет запущено в Аргуне, на предприятии "Чеченавто".

В начале этого месяца уже получили конструкторские документации, и сейчас идет этап сборки экспериментального образца. После у нас будут испытания машины. Первые образцы военной техники будут презентованы главе Чеченской Республики до конца текущего месяца. Мы надеемся уже со следующего года запустить серийное производство для нужд СВО

- приводит ТАСС слова Хакимова.

Испытания нового автомобиля для военных будут проходить на базе Российского университета спецназа, также к проекту привлечена оборонная компания "НОТ", занимающаяся зенитными установками. Машина создается с учетом мнений военных, в том числе имеющих боевой опыт.

Мы учитываем все замечания и пожелания инструкторов Российского университета спецназа, у которых огромный опыт участия в СВО. РУС находился также на связи с МГТУ имени Баумана в ходе разработки конструкторской документации

- добавил министр.
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    16 комментариев
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    1. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      +2
      57 минут назад
      А смертников где брать будут!?.....
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        31 минуту назад
        Техника из фильма Безумный Макс. Никогда бы не подумал, что увижу это все в реальной жизни...
        1. Попуас Ранг пользователя
          Попуас
          +2
          29 минут назад
          Вот джихад мобиль из Сирии..они как правило начинены взрывчаткой,а управляет им смертник! Че за название статьи negative
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            0
            24 минуты назад
            Если из таких собрать подразделение и пустить на врага, будет психологическая атака, как в фильме "Чапаев")))
            1. Попуас Ранг пользователя
              Попуас
              +1
              21 минуту назад
              Таки танки начиняли взрывчаткой и отправляли на опорник...вроде как два случая было...только там не смертники были...выскакивали из танка
              1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                Михаил-Иванов
                0
                2 минуты назад
                Ну так наши два раза мотолыгу минировали и оставляли хохлам, есть видео где она взрывается.
      2. BlackMokona Ранг пользователя
        BlackMokona
        0
        26 минут назад
        Цитата: Попуас
        А смертников где брать будут!?.....

        В Чечне есть база для подготовки спецназа с инструкторами из США, Кадыров хвалился. А ещё есть прямое авиасообщение с Аравией, откуда родом большая часть знаменитых любителей поджихадить. Поэтому есть откуда брать.
        1. Попуас Ранг пользователя
          Попуас
          0
          23 минуты назад
          Инструкторы из США? what в Чечне?....не слышал такого..
          1. BlackMokona Ранг пользователя
            BlackMokona
            0
            21 минуту назад
            Цитата: Попуас
            Инструкторы из США? в Чечне?....не слышал такого..

            Кадыров: Спецназ в Чечне будут готовить частные инструкторы из США

            https://rg.ru/2016/11/23/reg-skfo/kadyrov-specnaz-v-chechne-budut-gotovit-chastnye-instruktory-iz-ssha.html
            1. Попуас Ранг пользователя
              Попуас
              0
              19 минут назад
              Мдээ своих не хватает что-ли ? am
              1. BlackMokona Ранг пользователя
                BlackMokona
                0
                18 минут назад
                Цитата: Попуас
                Мдээ своих не хватает что-ли ?

                Так после подготовки своими, подготовленные солдаты могут отказаться стрелять в Русских солдат. А тут как здрасте. wassat
                1. Попуас Ранг пользователя
                  Попуас
                  +1
                  15 минут назад
                  Так там не только чеченцы обучаются...со всей России едут... winked ваша мысль мне понятна,сам участник второй компании hi
                  1. BlackMokona Ранг пользователя
                    BlackMokona
                    +1
                    14 минут назад
                    Цитата: Попуас
                    Так там не только чеченцы обучаются...со всей России едут... ваша мысль мне понятна,сам участник второй компании

                    Жаль только власть как обычно ждёт нож в спину, любит себя жалеть и рассказывать как все обманули hi
            2. Комментарий был удален.
    2. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      0
      56 минут назад
      Мы учитываем все замечания и пожелания инструкторов Российского университета спецназа

      Вот это самое главное. Техника должна быть не просто ради наличия техники, а нужной и удобной для тех кто нею будет пользоваться.
    3. flSergius Ранг пользователя
      flSergius
      0
      51 минуту назад
      Так они уже несколько лет производят багги "Чоборз". Что там ещё разрабатывать? Чем так сильно отличаются условия Малороссии, что нужна новая разработка? На попил похоже negative
      1. Vita VKO Ранг пользователя
        Vita VKO
        +1
        32 минуты назад
        Цитата: flSergius
        На попил похоже

        Это он и есть. Иначе бы они для себя сделали подобные машины в первую очередь, хотя-бы для чиновников и госорганизаций для начала в гражданской версии. А пока они сами предпочитают ездить на лексусах и мерседесах толку от подобных проектов не будет.

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