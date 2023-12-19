Разработанную для СВО «джихад-машину» представят до конца этого месяца
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Багги "Чаборз М6"
Разработанная по заказу властей Чечни новая "Джихад-машина" пойдет в серию в следующем году, на сегодняшний день идет сборка опытного образца. Об этом заявил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.
Новая "Джихад-машина", к разработке которой правительство Чечни привлекло Московский государственный технический университет имени Баумана, вышло на этап сборки опытного образца. Машину до конца месяца покажут главе республике, после чего будет принято решение о ее серийном выпуске. Как заявили в Грозном, серийное производство будет запущено в Аргуне, на предприятии "Чеченавто".
В начале этого месяца уже получили конструкторские документации, и сейчас идет этап сборки экспериментального образца. После у нас будут испытания машины. Первые образцы военной техники будут презентованы главе Чеченской Республики до конца текущего месяца. Мы надеемся уже со следующего года запустить серийное производство для нужд СВО
Испытания нового автомобиля для военных будут проходить на базе Российского университета спецназа, также к проекту привлечена оборонная компания "НОТ", занимающаяся зенитными установками. Машина создается с учетом мнений военных, в том числе имеющих боевой опыт.
Мы учитываем все замечания и пожелания инструкторов Российского университета спецназа, у которых огромный опыт участия в СВО. РУС находился также на связи с МГТУ имени Баумана в ходе разработки конструкторской документации
- добавил министр.
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