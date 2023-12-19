Сдавшийся ранее в плен командир «Азова» Прокопенко: Россия всегда будет держать Украину в сфере своего влияния
Сдавшийся на мариупольском заводе «Азовсталь» командир «Азова» (*запрещённая в России террористическая организация) Денис «Редис» Прокопенко заявил о том, что договариваться о перемирии для Украины бесперспективно.
По словам подвергшегося процедуре «экстракции» - через территорию Турции – Прокопенко, Россия «никогда не откажется от своих геополитических целей и задач».
Прокопенко, командование которого привело к уничтожению большей части подчинённых в Мариуполе, уверен в том, что Россия всегда будет «держать Украину в сфере своего влияния».
Главарь «Азова»*:
В конечном итоге, возвращённый со стаканчиком капучино из Турции Прокопенко обратился «ко всем украинцам», призвав «взяться за оружие».
Этот «призыв» звучит особенно нелепо на фоне итогов проведённого на Украине опроса. Опрос показал, что 74% украинских мужчин готовы сменить гражданство, лишь бы не оказаться мобилизованными. Такого же мнения придерживаются 54% опрошенных украинских женщин. То есть, как минимум две трети украинцев точно не готовы следовать призыву Прокопенко и Ко и браться за оружие, которого при этом нужно ещё и дождаться от Запада, пока тот отдохнёт от украинской тематики на каникулах. Видимо, далеко не все украинцы верят в том, что им, как Прокопенко, светит «экстракция» в случае проблем на фронте.
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