Сдавшийся ранее в плен командир «Азова» Прокопенко: Россия всегда будет держать Украину в сфере своего влияния

24
Сдавшийся ранее в плен командир «Азова» Прокопенко: Россия всегда будет держать Украину в сфере своего влияния

Сдавшийся на мариупольском заводе «Азовсталь» командир «Азова» (*запрещённая в России террористическая организация) Денис «Редис» Прокопенко заявил о том, что договариваться о перемирии для Украины бесперспективно.

По словам подвергшегося процедуре «экстракции» - через территорию Турции – Прокопенко, Россия «никогда не откажется от своих геополитических целей и задач».



Прокопенко, командование которого привело к уничтожению большей части подчинённых в Мариуполе, уверен в том, что Россия всегда будет «держать Украину в сфере своего влияния».

Главарь «Азова»*:

Поэтому о каких-либо перемириях говорить бессмысленно. Война будет продолжаться. Для России любое перемирие будет паузой, тайм-аутом, который она использует для дальнейшего пополнения и накопления ресурсов. Это война надолго.

В конечном итоге, возвращённый со стаканчиком капучино из Турции Прокопенко обратился «ко всем украинцам», призвав «взяться за оружие».

Этот «призыв» звучит особенно нелепо на фоне итогов проведённого на Украине опроса. Опрос показал, что 74% украинских мужчин готовы сменить гражданство, лишь бы не оказаться мобилизованными. Такого же мнения придерживаются 54% опрошенных украинских женщин. То есть, как минимум две трети украинцев точно не готовы следовать призыву Прокопенко и Ко и браться за оружие, которого при этом нужно ещё и дождаться от Запада, пока тот отдохнёт от украинской тематики на каникулах. Видимо, далеко не все украинцы верят в том, что им, как Прокопенко, светит «экстракция» в случае проблем на фронте.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    24 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +6
      1 час назад
      Запад взял Украину под контроль в качестве плацдарма,чтобы потом уже опираясь на эту территорию взять под контроль Россию. География.А соседние страны всегда так или иначе влияют друг на друга в той или иной степени.Весь смысл контроля Запада над Украиной состоит в попытке подчинить себе Россию.Вот вся суть нынешнего конфликта.Для России это фактически война за независимость от Запада.Украина здесь постольку поскольку.Её используют как поле битвы,как плацдарм.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        29 минут назад
        Насколько же они упертые там! Его из норы достали, как сурка, а он все норовит себя проявить. Один раз облажался, наукой не стало. Второй раз будет последним! Уже есть "товарищи" которые пошли по второму кругу и отправились к идейному вдохновителю Бандере!
        1. neri73-r Ранг пользователя
          neri73-r
          +2
          16 минут назад
          Причём до корней волос русский. Пытается доказать, что он больше украинец, чем голь перекатная со львовщины!
    2. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +3
      58 минут назад
      И в самом деле о чём с ним разговаривать?
      1. AKuzenka Ранг пользователя
        AKuzenka
        +1
        20 минут назад
        Западная пропаганда работает очень хорошо и качественно. В 404 почти все уверены, несмотря на отсутствие побед, что РФ скоро будет побеждена. Их учитель Геббельс, а они отлично развили его учение. Не стоит их недооценивать.
    3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +4
      52 минуты назад
      Такова судьба украинцев и их Украины- быть использованными, сильными государствами. Не жилось им спокойно.
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +7
        48 минут назад
        Народ 5-й категории, у которого никогда в истории не было собственного государства, не способен управлять собой. Что Северный Габон, что Южный.
        Все их государственные институты - карго культ, подражание более развитой цивилизации.
    4. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      +3
      51 минуту назад
      Брехун бандеровский "за толику малую".... России не нужны никакие "паузы, тайм-ауты ", только давить
      1. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        0
        35 минут назад
        Цитата: Юрий_Я
        России не нужны никакие "паузы, тайм-ауты ", только давить

        Ага, только вот этого персонажа в Турцию отдыхать отправили.
        1. Юрий_Я Ранг пользователя
          Юрий_Я
          +2
          20 минут назад
          Сами поймали сами отпустили, не гнидам продажным действия России обсуждать
      2. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        0
        30 минут назад
        что же конкретно эту гниду не раздавили?
    5. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +4
      51 минуту назад
      Давить... и еще раз давить
      по-другому не получится
      и никаких "Минсков"
    6. Комментарий был удален.
    7. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      +2
      45 минут назад
      Главарь «Азова»

      Выпустили гада вместо того, чтобы предать открытому суду и по приговору повесить на площади...
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +4
        41 минуту назад
        Зато спасли Медведчука. Это большой, если не главный успех Российской дипломатии.
        1. Алексей Кошкаров Ранг пользователя
          Алексей Кошкаров
          0
          3 минуты назад
          А зачем нам Медведчук ???
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      45 минут назад
      Мнение "азовца" представлено для якобы объективности или оно имеет большое значение? Частенько мелькают статьи с общим смыслом: "боец ВСУ сказал (рассказал)...", "боец ВСУ предположил..." и т.д. Не находите, что мнение отдельного бойца ВСУ владеющего обстановкой только вокруг своего окопа, как-то не серьезно выделять в отдельную статью?
      1. Володин Ранг пользователя
        Володин
        -1
        39 минут назад
        Цитата: rotmistr60
        Не находите, что мнение отдельного бойца ВСУ владеющего обстановкой только вокруг своего окопа, как-то не серьезно выделять в отдельную статью?

        Не находим. Мнение любого врага, представителя его армии или политических кругов - это зерно для обширного анализа происходящего по ту сторону. И это не "отдельная статья", а короткий материал в разделе Новости. Если он не интересен, открывать его и читать никто, вроде как, не заставляет
        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          0
          34 минуты назад
          Ваша реакция, как "автора" понятна и часто с вашими комментариями согласен. Но
          Если он не интересен, открывать его и читать никто, вроде как, не заставляет
          позвольте мне самому использовать свое право, что читать, а что пропускать (что периодически и делаю) и писать свое личное мнение. hi Минус поставил не я (к сведению)
          1. Комментарий был удален.
          2. Комментарий был удален.
    9. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      43 минуты назад
      Всякие мутняки никогда ни к чему хорошему не приводили, никого.
      Понятно, что поменяли на НАШИХ, вопросов нет.... своих спасать НАДО! А остальное... им это точно на пользу не пошло.
    10. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +1
      40 минут назад
      Хочется надеяться, что Турцию он больше не увидит.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        36 минут назад
        Цитата: Uprun
        Хочется надеяться, что Турцию он больше не увидит.

        А мне хочется чтобы раз тогда не застрелили, то теперь бы его прикончили, чтобы не смел никого призывать, когда сам слово давал не воевать против России.
      2. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        +1
        34 минуты назад
        Цитата: Uprun
        Хочется надеяться, что Турцию он больше не увидит.

        А он разве не оттуда рупорит?
    11. Rt Rt Ранг пользователя
      Rt Rt
      +1
      26 минут назад
      Этому херою эстракшн из туреции произвели, а остальным эстракшен прямиком из ада сделают?
    12. NAF-NAF Ранг пользователя
      NAF-NAF
      0
      4 минуты назад
      ...возвращённый со стаканчиком капучино из Турции...

      со стаканчиком из Турции - это хорошо; но давайте не забывать, что в Турцию он отправился из российского плена с айфоном последней модели. И никаких принципиальных зачисток российского олигархата и прочих предателей во власти за время СВО не происходило; они всему миру показали: идите резать русских на Донбасс - и ничего вам за это не будет!

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»