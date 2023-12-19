Источник сообщил о поступлении в зону СВО новой версии ЗРПК «Панцирь-СМ»
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Российская ПВО в зоне СВО использует модернизированные зенитные комплексы "Панцирь-СМ", значительно превосходящие базовую версию. Об этом сообщил информированный источник.
Российские войска в последнее время получают на вооружение модернизированные ЗРПК "Панцирь-СМ", которые имеют гораздо большую дальность поражения, чем базовая версия "Панцирь-С". Кроме того, новый комплекс гораздо эффективнее в борьбе с небольшими беспилотниками, управляемыми снарядами и скоростными баллистическими целями. Новый комплекс получил на вооружение ракету с более чем вдвое увеличенной скоростью (3000 метров в секунду против 1300 м/с ракеты 57Э6Е комплекса "Панцирь-С).
В зоне СВО уже какое-то время применяются новейшие комплексы ПВО "Панцирь-СМ", которые демонстрируют значительно возросшую боевую эффективность по отношению к базовой версии комплекса – "Панцирь-С". Главное преимущество новых машин – существенно большие дальности обнаружения, сопровождения и поражения целей
Как ранее сообщалось, зенитный комплекс "Панцирь-СМ" получил новую многофункциональную прицельную станцию с фазированной антенной решеткой, позволяющей "видеть" цели на дальности до 75 км. Прицельная дальность стрельбы нового комплекса увеличена до 40 км. Комплекс способен распознавать и поражать все виды беспилотных летательных аппаратов.
Комплекс разработан только для российской армии, на экспорт эта версия ЗРПК не поставляется.
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