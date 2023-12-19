Источник сообщил о поступлении в зону СВО новой версии ЗРПК «Панцирь-СМ»

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Источник сообщил о поступлении в зону СВО новой версии ЗРПК «Панцирь-СМ»

Российская ПВО в зоне СВО использует модернизированные зенитные комплексы "Панцирь-СМ", значительно превосходящие базовую версию. Об этом сообщил информированный источник.

Российские войска в последнее время получают на вооружение модернизированные ЗРПК "Панцирь-СМ", которые имеют гораздо большую дальность поражения, чем базовая версия "Панцирь-С". Кроме того, новый комплекс гораздо эффективнее в борьбе с небольшими беспилотниками, управляемыми снарядами и скоростными баллистическими целями. Новый комплекс получил на вооружение ракету с более чем вдвое увеличенной скоростью (3000 метров в секунду против 1300 м/с ракеты 57Э6Е комплекса "Панцирь-С).



В зоне СВО уже какое-то время применяются новейшие комплексы ПВО "Панцирь-СМ", которые демонстрируют значительно возросшую боевую эффективность по отношению к базовой версии комплекса – "Панцирь-С". Главное преимущество новых машин – существенно большие дальности обнаружения, сопровождения и поражения целей

- приводит РИА Новости слова источника.

Как ранее сообщалось, зенитный комплекс "Панцирь-СМ" получил новую многофункциональную прицельную станцию с фазированной антенной решеткой, позволяющей "видеть" цели на дальности до 75 км. Прицельная дальность стрельбы нового комплекса увеличена до 40 км. Комплекс способен распознавать и поражать все виды беспилотных летательных аппаратов.

Комплекс разработан только для российской армии, на экспорт эта версия ЗРПК не поставляется.
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    15 комментариев
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    1. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +4
      36 минут назад
      эта штука в умелых руках и так себя зарекомендовала с наилучшей стороны за эти 1.5 года на Украине.
      *ни то что в Армении....у криворуков.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        -1
        32 минуты назад
        Эта штука теперь даже в Москве стоит и прекрасно работает. Есть видео, где Панцирь сбивает дрон самолетного типа при подлете ко МКАДу.
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +2
          23 минуты назад
          Панцирь-СМ допилили. good Значит скоро допилят и Гермес наземного базирования.

          Как ранее сообщалось, зенитный комплекс "Панцирь-СМ" получил новую многофункциональную прицельную станцию с фазированной антенной решеткой, позволяющей "видеть" цели на дальности до 75 км. Прицельная дальность стрельбы нового комплекса увеличена до 40 км.


          По ТТХ это аналог немецких ирисок IRIS-T,и американо-норвежских NASAMS. Но у Панциря-СМ больше ракет на пусковой и больше возможностей по перехвату целей на большей скорости и наведение на цель не по тепловому следу в отличии от ирисок,что тоже является преимуществом.
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +1
            21 минуту назад
            Мы все же дожили, у меня в центре Москвы из окна комплекс ТОР виден! Никогда бы не подумал, что так будет...
            1. Alex777 Ранг пользователя
              Alex777
              0
              13 минут назад
              Вы у Парка Культуры живете? wink
              Если да, то там, на крыше, Панцирь.
              1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                Михаил-Иванов
                0
                12 минут назад
                Я на Коломенском живу. Стоит ТОР, я кое-что в этом понимаю)))
                1. Alex777 Ранг пользователя
                  Alex777
                  +1
                  8 минут назад
                  Не возражаю. Просто уточнял. )))
                  В том месте о котором я говорил - Панцирь.
                  Я тоже в этом кое-что понимаю. hi
                  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                    Михаил-Иванов
                    -1
                    3 минуты назад
                    Панцирей на МКАДе много стоит. В целом это правильно, лучше защититься, чем прилетит в жилой дом. А от хохла надо ждать самых худших сценариев...
            2. neworange88 Ранг пользователя
              neworange88
              +2
              12 минут назад
              Не мы такие.Жизнь такая.За это надо сказать спасибо авантюристам Байденам.
            3. anatolv Ранг пользователя
              anatolv
              +1
              3 минуты назад
              Цитата: Михаил-Иванов
              Мы все же дожили, у меня в центре Москвы из окна комплекс ТОР виден

              А не поставили бы ТОР, могли бы и не дожить, от слова "совсем"!
              1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                Михаил-Иванов
                0
                1 минуту назад
                Я выше написал, что это правильное решение. Удивительно, но местные идиоты ходят фоткать комплекс и выкладывают фотографии в сеть! За это как минимум надо штрафовать.
    2. sgrabik Ранг пользователя
      sgrabik
      0
      31 минуту назад
      Теперь бы их побольше в войска на замену более старых комплексов.
      1. Alex777 Ранг пользователя
        Alex777
        +1
        11 минут назад
        Тут скорее не на замену, а в дополнение.
        Страна у нас большая. ПВО надо много.
    3. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      0
      27 минут назад
      Как заявляли разработчики комплекса на одном из недавних военно-технических форумов "Армия", уже разработан вариант усиления ракетной защиты в ближнем радиусе действия.

      На "Панцири" новейших модификаций будут устанавливать целые пакеты небольших ракет с дальностью поражения до 7 км. Они предназначены для борьбы с малогабаритными дронами-камикадзе, в том числе малоскоростными и барражирующими.

      В случае угрозы массированного применения таких весьма опасных беспилотников боекомплект одной установки "Панциря" может быть доведен до 48 ракет.

      Новейший "Панцирь-СМ" впервые открыто показали на "Армии -2019"
    4. Комментарий был удален.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      25 минут назад
      Современное ПВО комплексное...
      Судя по всему, сейчас идёт отработка алгоритмов действия/противодействия различным угрозам.
      У серьёзного противника целый комплекс средств нападения и против всего, разного, необходимо эффективно бороться !!!

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