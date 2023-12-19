Российский эксперт: На линии боевого соприкосновения отмечается рост числа наёмников из Грузии и Польши

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Российский эксперт: На линии боевого соприкосновения отмечается рост числа наёмников из Грузии и Польши

Украинское командование снова приступило к набору иностранных наемников, стараясь таким образом компенсировать потери личного состава. В последнее время в ВСУ увеличилось количество польских и грузинских наемников. Об этом в своем ТГ-канале написал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

На линии боевого соприкосновения появились новые иностранные наемники из Польши и Грузии, хотя в общей массе количество боевиков начинает падать. По имеющимся данным, в последние дни группы иностранных наемников количеством от 30 до 50 человек прибыли в несколько городов, включая Краматорск, Славянск и Константиновку. По словам эксперта, появление боевиков ни у кого удивления не вызывает.



В связи с серьезным некомплектом в подразделениях ВФУ, находящихся в зоне боевых действий, украинское командование помимо мобилизации проводит рекрут иностранцев. За последнее время их численность в рядах украинской армии значительно сократилась, но свежие поступления до сих пор продолжаются. (...) В зоне проведения СВО наемников из разных стран фиксируют с самого начала операции, однако география постоянно менялась. На данный момент отмечается рост грузинских и польских наемников

- пишет Марочко.

Также эксперт подчеркивает, что на Купянском направлении противник пытается скопировать российскую оборону, выстраивая что-то отдаленно похожее на "линию Суровикина".
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    8 комментариев
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +2
      22 минуты назад
      Когда уже грузинов всех отстрелят? Такие же клопы, как и Прибалты. Дважды на абхазов ходили и дважды там всю технику бросали. Из них воины, как из армян хранители денег.
      Про поляков вообще промолчу. То же, те еще вояки. Куда лезут сами не понимают.
    2. Slon1978 Ранг пользователя
      Slon1978
      +4
      19 минут назад
      Пшеки наверняка приехали заградительными отрядами поработать. Эти точно на передок не полезут. Видел на видео примерно с месяц назад, как они останавливали отступающих хлопцев :) до стрельбы дошло. Причем стреляли в пшеков.
    3. Равик Ранг пользователя
      Равик
      +2
      18 минут назад
      Всех в утиль, до одного.
      Не должны они домой вернуться.
      Тогда и другие задумаются...
      1. anatolv Ранг пользователя
        anatolv
        0
        11 минут назад
        Практика учит, что никто ни о чем не задумается! Ибо подобные типы свято верят, что это кто -нибудь не вернется, а лично с ним ничего не произойдет!
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      15 минут назад
      ВСУ увеличилось количество польских и грузинских наемников.
      Очевидно поляки и грузины считают, что еще маловато их уконтропупили на украине. Этих бить беспощадно и при первой возможности.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        10 минут назад
        Цитата: rotmistr60
        Очевидно поляки и грузины считают, что еще маловато их уконтропупили на украине.

        Так они же только свою и укропрессу читают. А там сплошные "перемогы" и спасибо за поддержку в борьбе с "ахрессором"
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      10 минут назад
      Кто к нам с мечем пришёл, того здесь и прикопаем....
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      9 минут назад
      Кто к нам с мечём пришёл, того здесь и прикопаем....
      Справимся, не впервой. soldier

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