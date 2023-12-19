Российский эксперт: На линии боевого соприкосновения отмечается рост числа наёмников из Грузии и Польши

В связи с серьезным некомплектом в подразделениях ВФУ, находящихся в зоне боевых действий, украинское командование помимо мобилизации проводит рекрут иностранцев. За последнее время их численность в рядах украинской армии значительно сократилась, но свежие поступления до сих пор продолжаются. (...) В зоне проведения СВО наемников из разных стран фиксируют с самого начала операции, однако география постоянно менялась. На данный момент отмечается рост грузинских и польских наемников

Украинское командование снова приступило к набору иностранных наемников, стараясь таким образом компенсировать потери личного состава. В последнее время в ВСУ увеличилось количество польских и грузинских наемников. Об этом в своем ТГ-канале написал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.На линии боевого соприкосновения появились новые иностранные наемники из Польши и Грузии, хотя в общей массе количество боевиков начинает падать. По имеющимся данным, в последние дни группы иностранных наемников количеством от 30 до 50 человек прибыли в несколько городов, включая Краматорск, Славянск и Константиновку. По словам эксперта, появление боевиков ни у кого удивления не вызывает.- пишет Марочко.Также эксперт подчеркивает, что на Купянском направлении противник пытается скопировать российскую оборону, выстраивая что-то отдаленно похожее на "линию Суровикина".