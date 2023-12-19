Российский эксперт: На линии боевого соприкосновения отмечается рост числа наёмников из Грузии и Польши
8
Украинское командование снова приступило к набору иностранных наемников, стараясь таким образом компенсировать потери личного состава. В последнее время в ВСУ увеличилось количество польских и грузинских наемников. Об этом в своем ТГ-канале написал военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
На линии боевого соприкосновения появились новые иностранные наемники из Польши и Грузии, хотя в общей массе количество боевиков начинает падать. По имеющимся данным, в последние дни группы иностранных наемников количеством от 30 до 50 человек прибыли в несколько городов, включая Краматорск, Славянск и Константиновку. По словам эксперта, появление боевиков ни у кого удивления не вызывает.
В связи с серьезным некомплектом в подразделениях ВФУ, находящихся в зоне боевых действий, украинское командование помимо мобилизации проводит рекрут иностранцев. За последнее время их численность в рядах украинской армии значительно сократилась, но свежие поступления до сих пор продолжаются. (...) В зоне проведения СВО наемников из разных стран фиксируют с самого начала операции, однако география постоянно менялась. На данный момент отмечается рост грузинских и польских наемников
- пишет Марочко.
Также эксперт подчеркивает, что на Купянском направлении противник пытается скопировать российскую оборону, выстраивая что-то отдаленно похожее на "линию Суровикина".
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация