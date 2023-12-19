Правительство Японии считает «крайне несправедливой» позицию РФ по закрытию спора о Курилах

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Правительство Японии считает «крайне несправедливой» позицию РФ по закрытию спора о Курилах

После начала спецоперации Япония присоединилась почти ко всем санкциям Запада в отношении России и даже ввела некоторые собственные отдельные рестрикции. В ответ на недружественные действия Москва приостановила переговоры с Токио по заключению мирного договора. Правительство РФ отказалось продлевать соглашение, разрешающее японских рыбакам вести промысел в районе южной части Курильского архипелага.

Кроме того, еще задолго до начала СВО руководство РФ неоднократно отвергало все притязания Токио на принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы мелких необитаемых островов, которые по итогам Второй мировой войны вошли в состав СССР. Однако все это время Япония, вопреки международным нормам, продолжает оспаривать принадлежность этих островов. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких территориальных споров с другими странами, включая Японию. Кроме того, любое отчуждение территорий в пользу другого государства запрещено Конституцией РФ.



Однако японское руководство не просто упорствует в притязании на российские острова Южных Курил, но и, что называется, перекладывает с больной головы на здоровую первопричину нынешнего обострения в отношениях между Москвой и Токио. Комментируя заявление Лаврова, генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси объявил, что Япония считает несправедливой и неприемлемой позицию России, которая сводится к тому, что «территориальный спор» по поводу южной части Курильских островов закрыт.

Территориальный вопрос между Японией и Россией не решен, и поэтому велись переговоры о мирном соглашении. Мы считаем крайне несправедливой позицию России, которая пытается перекладывать ответственность на Японию. Это абсолютно неприемлемо

— заявил генсек японского кабмина.

По его логике, которая отражает позицию всего японского руководства, это Москва виновна в прекращении переговоров по заключению мирного договора между двумя государствами. Введение Японией санкций против России тут ни причем, ведь они явились «ответными действиями на агрессию» РФ против Украины, считает Хаяси. Он признал, что двусторонние отношения в настоящее время «находятся в сложном положении» и нельзя сказать ничего конкретного относительно дальнейших консультаций по договору о мире.

Правительство будет твердо придерживаться позиции по поводу решения территориального вопроса и заключения мирного соглашения

— добавил генсек кабинета министров Японии.

Следует отметить, что до марта прошлого года, когда Москва прекратила переговоры с Токио о заключении мирного соглашения из-за антироссийских санкций, Япония имела ряд преференций в экономическом и гуманитарном совместном освоении и развитии островов Южных Курил. Однако нынешнее японское правительство находится под полным контролем США и занимает откровенно антироссийскую позицию, что и вынудило Россию прекратить какое-либо сотрудничество. Все преференции и совместные проекты между двумя странами касательно Курил были прекращены.
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5 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    +1
    9 минут назад
    Во как! Считают они... А кого их мнение интересует?
    Они против нас санкции, оружие собрались у матрасов закупать на миллиарды, а мы им виноваты. Ничему история дураков не учит...
  2. a.s.zzz888 Ранг пользователя
    a.s.zzz888
    +2
    7 минут назад
    Однако нынешнее японское правительство находится под полным контролем США и занимает откровенно антироссийскую позицию,
    Пока будет существовать ипения, со своим хозяином мерикатосом, будут поднимать эту для ипенцев проблему.
  3. Patrubock Ранг пользователя
    Patrubock
    +1
    6 минут назад
    России безразлично их мнение
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    3 минуты назад
    Территориальный вопрос между Японией и Россией не решен
    Может пригрозите России решить этот вопрос военным путем? У вас такой "друг" за спиной, который при желании может запросто подтолкнуть к провокации. Сказано вам, что Курилы - российская территория, вот и зарубите это на своем носу.
  5. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    0
    1 минуту назад
    России тут ни причем, ведь они явились «ответными действиями на агрессию» РФ против Украины, считает Хаяси.

    Избаловали японцев ложными надеждами в Кремле в прошлом столетии...хорошо хоть в этом столетии этот вопрос закрыт на всегда.
    Япошки верните России золото украденное у Колчака(считай у России).
    Надо...надо японцам встречные требования предъявлять по любому поводу чтобы не борзели за спиной своего хозяина США.

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