Территориальный вопрос между Японией и Россией не решен, и поэтому велись переговоры о мирном соглашении. Мы считаем крайне несправедливой позицию России, которая пытается перекладывать ответственность на Японию. Это абсолютно неприемлемо

Правительство будет твердо придерживаться позиции по поводу решения территориального вопроса и заключения мирного соглашения

После начала спецоперации Япония присоединилась почти ко всем санкциям Запада в отношении России и даже ввела некоторые собственные отдельные рестрикции. В ответ на недружественные действия Москва приостановила переговоры с Токио по заключению мирного договора. Правительство РФ отказалось продлевать соглашение, разрешающее японских рыбакам вести промысел в районе южной части Курильского архипелага.Кроме того, еще задолго до начала СВО руководство РФ неоднократно отвергало все притязания Токио на принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы мелких необитаемых островов, которые по итогам Второй мировой войны вошли в состав СССР. Однако все это время Япония, вопреки международным нормам, продолжает оспаривать принадлежность этих островов. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких территориальных споров с другими странами, включая Японию. Кроме того, любое отчуждение территорий в пользу другого государства запрещено Конституцией РФ.Однако японское руководство не просто упорствует в притязании на российские острова Южных Курил, но и, что называется, перекладывает с больной головы на здоровую первопричину нынешнего обострения в отношениях между Москвой и Токио. Комментируя заявление Лаврова, генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси объявил, что Япония считает несправедливой и неприемлемой позицию России, которая сводится к тому, что «территориальный спор» по поводу южной части Курильских островов закрыт.— заявил генсек японского кабмина.По его логике, которая отражает позицию всего японского руководства, это Москва виновна в прекращении переговоров по заключению мирного договора между двумя государствами. Введение Японией санкций против России тут ни причем, ведь они явились «ответными действиями на агрессию» РФ против Украины, считает Хаяси. Он признал, что двусторонние отношения в настоящее время «находятся в сложном положении» и нельзя сказать ничего конкретного относительно дальнейших консультаций по договору о мире.— добавил генсек кабинета министров Японии.Следует отметить, что до марта прошлого года, когда Москва прекратила переговоры с Токио о заключении мирного соглашения из-за антироссийских санкций, Япония имела ряд преференций в экономическом и гуманитарном совместном освоении и развитии островов Южных Курил. Однако нынешнее японское правительство находится под полным контролем США и занимает откровенно антироссийскую позицию, что и вынудило Россию прекратить какое-либо сотрудничество. Все преференции и совместные проекты между двумя странами касательно Курил были прекращены.