Власти Литвы и ФРГ подписали договор о размещении почти 5 тысяч солдат бундесвера в Прибалтике, у границ России
Несмотря на предупреждения со стороны российских властей, Североатлантический альянс не только продолжает расширяться, но и перебрасывает вооружение к своим восточным границам, что грозит серьезной эскалацией. Кроме того, страны НАТО по-прежнему поддерживать истерию среди европейских граждан по поводу «российской угрозы», используя ее для переброски военного контингента поближе к границам нашей страны.
Так, накануне глава Минобороны ФРГ Борис Писториус подписал со своим литовским коллегой Арвидасом Анусаускасом соглашение, согласно которому в Литве на постоянной основе будет размещен немецкий воинский контингент. Речь идет о бригаде Бундесвера численностью 4800 человек, в которую войдут: 122-й танково-гренадерский батальон из Обервихтаха (Бавария), 203-й танково-гренадерский батальон из Аугустдорфа (Северный Рейн-Вестфалия) и один многонациональный батальон.
Сообщается, что стороны уже разработали «дорожную карту», предусматривающую развертывание вышеупомянутых сил в литовских городах Руднинкае и Рукле до конца 2025 года.
Со слов Писториуса, данный шаг является ответом на текущие реалии и предупреждением тем, кто представляет угрозу для безопасности Европы. Естественно, речь идет о России, так размещение дополнительных сил на восточных границах в связи с украинским конфликтом обсуждалось членами НАТО еще на июньском саммите в Вильнюсе.
Между тем, на фоне происходящего, обращают на себя внимание сразу два противоречащих друг другу факта.
С одной стороны, Германия впервые, по крайней мере, со времен Второй мировой войны размещает свой контингент за границей на постоянной основе, что может свидетельствовать о начале нового витка милитаризации страны.
- заявил Писториус в интервью Reuters.
Напомним, что солдаты Бундесвера в 2001-2014 годах действовали в составе сил ISAF в Афганистане. Но контингент ФРГ находился там в рамках военной операции в составе сил НАТО.
С другой, еще буквально в прошлом году, Кристина Ламбрехт, будучи главой военного ведомства ФРГ, заявляла об удручающем состоянии бундесвера, в котором нет ни одной боеспособной дивизии. Кроме того, лишь 11 из 71 основной системы вооружения армии ФРГ имеют уровень оперативной готовности 50%.
В итоге, размещение немецкой бригады в Литве на фоне общего упадка в бундесвере выглядит как минимум странным и больше напоминает пиар-акцию.
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