Власти Литвы и ФРГ подписали договор о размещении почти 5 тысяч солдат бундесвера в Прибалтике, у границ России

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Власти Литвы и ФРГ подписали договор о размещении почти 5 тысяч солдат бундесвера в Прибалтике, у границ России

Несмотря на предупреждения со стороны российских властей, Североатлантический альянс не только продолжает расширяться, но и перебрасывает вооружение к своим восточным границам, что грозит серьезной эскалацией. Кроме того, страны НАТО по-прежнему поддерживать истерию среди европейских граждан по поводу «российской угрозы», используя ее для переброски военного контингента поближе к границам нашей страны.

Так, накануне глава Минобороны ФРГ Борис Писториус подписал со своим литовским коллегой Арвидасом Анусаускасом соглашение, согласно которому в Литве на постоянной основе будет размещен немецкий воинский контингент. Речь идет о бригаде Бундесвера численностью 4800 человек, в которую войдут: 122-й танково-гренадерский батальон из Обервихтаха (Бавария), 203-й танково-гренадерский батальон из Аугустдорфа (Северный Рейн-Вестфалия) и один многонациональный батальон.



Сообщается, что стороны уже разработали «дорожную карту», предусматривающую развертывание вышеупомянутых сил в литовских городах Руднинкае и Рукле до конца 2025 года.

Со слов Писториуса, данный шаг является ответом на текущие реалии и предупреждением тем, кто представляет угрозу для безопасности Европы. Естественно, речь идет о России, так размещение дополнительных сил на восточных границах в связи с украинским конфликтом обсуждалось членами НАТО еще на июньском саммите в Вильнюсе.

Между тем, на фоне происходящего, обращают на себя внимание сразу два противоречащих друг другу факта.

С одной стороны, Германия впервые, по крайней мере, со времен Второй мировой войны размещает свой контингент за границей на постоянной основе, что может свидетельствовать о начале нового витка милитаризации страны.

Исторический момент, так как это первый случай, когда Германия постоянно размещает войска за пределами своих границ

- заявил Писториус в интервью Reuters.

Напомним, что солдаты Бундесвера в 2001-2014 годах действовали в составе сил ISAF в Афганистане. Но контингент ФРГ находился там в рамках военной операции в составе сил НАТО.

С другой, еще буквально в прошлом году, Кристина Ламбрехт, будучи главой военного ведомства ФРГ, заявляла об удручающем состоянии бундесвера, в котором нет ни одной боеспособной дивизии. Кроме того, лишь 11 из 71 основной системы вооружения армии ФРГ имеют уровень оперативной готовности 50%.

В итоге, размещение немецкой бригады в Литве на фоне общего упадка в бундесвере выглядит как минимум странным и больше напоминает пиар-акцию.
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    42 комментария
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    1. Freelander Ранг пользователя
      Freelander
      +1
      Сегодня, 13:22
      В Литве уже своей армии нет. Шавки могут только тявкать и прикрываться чужими войсками.
      1. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        0
        Сегодня, 13:41
        Своя то есть, да только она не годится для атаки на Калининградскую область. А то, что всё идет к тому, что нам перекроют доступ в финский залив, оставив Калининград в блокаде, это уже ни для кого не секрет, а следующий шаг НАТО после Украины...
        1. Alex777 Ранг пользователя
          Alex777
          +2
          Сегодня, 13:56
          Цитата: Peter1First
          ...а следующий шаг НАТО после Украины...

          Следующий шаг НАТО будет отход на границы 1991г. Без вариантов.
          Немцы развернуть бригаду не успеют. Писториуса тогда уже уволят.
          План развертывания готовился под победу в контнахрюке. Но ее нет. bully
        2. Бледар Ранг пользователя
          Бледар
          -1
          Сегодня, 14:32
          оставив Калининград в блокаде

          а это уже полноценное казус белли и ни на какое пересечение коричневых линий это не смахивает
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 13:23
      Ох уж эти реваншисты... Ну не сидится им на заднице ровно... Ждут своего, а вполне могут дождаться нашего реванша...
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 13:29
        Цитата: Lev_Russia
        Ох уж эти реваншисты... Ну не сидится им на заднице ровно...

        Танки с крестами с русских победить, как выясняется, не могут. Давайте вопробуем Вермахт и Люфтваффе.
        Уроки не выучены, задница с 45-го болеть перестала?
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +3
          Сегодня, 13:36
          Цитата: Zoldat_A
          Уроки не выучены, задница с 45-го болеть перестала?

          Мало наши отцы и деды их били, ох мало. Добрый был Иосиф Виссарионович.
      2. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +1
        Сегодня, 13:31
        Немчуре это всё нахрен не нужно. Хозяин заставляет. Газ им уже отключили. Теперь могут отключить еду.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +2
          Сегодня, 13:37
          Цитата: Aken
          Газ им уже отключили.

          Мозги тоже отключили и память стерли.
    3. ian Ранг пользователя
      ian
      +2
      Сегодня, 13:26
      На фоне происходящего вокруг новость рядовая и ожидаемая. Идет планомерное обкладывание берлоги. Вопрос только когда и кто оттуда вылезет. И кто в этот момент будет не готов....
    4. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +3
      Сегодня, 13:26
      Власти Литвы и ФРГ подписали договор о размещении почти 5 тысяч солдат бундесвера в Прибалтике, у границ России
      И ни кто уже не вспоминает, что при создании "бундесвера", в его основе был принцип того, что он существует только на территории ФРГ и не покидает её.
      войдут: 122-й танково-гренадерский батальон из Обервихтаха (Бавария), 203-й танково-гренадерский батальон из Аугустдорфа (Северный Рейн-Вестфалия) и один многонациональный батальон.
      То есть два мотопехотных батальона бундесвера и один смешанный, так понимаю, что и в нем германцев будет предостаточно. И конечно же артиллерия, ПВО, танки и другое это германское
    5. DirtyLiar Ранг пользователя
      DirtyLiar
      +3
      Сегодня, 13:28
      Вот мне интересно: когда при СССР мы с Литвой были одной страной, относились к литовцам как к равным, вместе служили, вместе строили - это оккупация.
      А когда 5000 чужих солдат на своей территории, которые тебе явно не построят ни больницы ни школы ни детские сады и будут смотреть на литовцев как на людей второго сорта - это не оккупация.
      Вопрос: что за хлебушек вместо мозгов в головах у литовцев?
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Сегодня, 13:41
        Цитата: DirtyLiar
        Вопрос: что за хлебушек вместо мозгов в головах у литовцев?

        Ну привыкли они, немецкие котелки лизать.
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 13:48
        Цитата: DirtyLiar
        Вопрос: что за хлебушек вместо мозгов в головах у литовцев?

        Картофельное пюре со шкварками
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 13:30
      договор о размещении почти 5 тысяч солдат бундесвера в Прибалтике, у границ России
      Немцы опять сосредотачиваются у российских границ. Сегодня 5 тыс., а завтра? Да плюс к этому американцы и др. История сделав круг возвращается к 1941 г.?
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        0
        Сегодня, 14:44
        "пущай увязнут по глубже"
        вопрос, что будут делать американцы и немцы со своими контингентами, техникой, штабами, пунктами связи, секретной документацией - когда в Литве к власти придут "красные" (?)
    7. Комментарий был удален.
    8. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 13:32
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Власти Литвы и ФРГ подписали договор о размещении почти 5 тысяч солдат бундесвера в Прибалтике, у границ России

      "тевтонский орден" никак не угомонится , история , начиная от Александра Невского и заканчивая Великой Отечественной , ничему немца не учит.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 13:44
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        начиная от Александра Невского и заканчивая Великой Отечественной , ничему немца не учит.

        Это у них уже на генетическом уровне, раны залижут и опять попрут.
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          +1
          Сегодня, 13:47
          Ну вот что с ними делать ? Под корень вырубать немца ? recourse
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 14:11
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        "тевтонский орден" никак не угомонится

        Цитата: oleg-nekrasov-19
        Ну вот что с ними делать ? Под корень вырубать немца ?

        Понять и простить... laughing
        Сегодня по телевизору дали объяснение.
        Канцлер Германии Олаф Шольц сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сам он сообщил на своей странице в Twitter.
        "Это явно не сюрприз, которому я рад. Тест на COVID-19 показал две полоски", - пошутил Шольц.
        Он сдал тест на беременность, вот и чудит. В толерантной Европе это нормально.
        У меня жена, будучи беременной, ещё и не такое творила. Я ей в три часа ночи баню топил - захотела в предбаннике "подышать банным воздухом"... Говорят, беременность здорово на мозги действует.
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          +1
          Сегодня, 14:33
          Интересно от кого Шольц понес? От Макрона что ли? recourse
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 15:14
            Цитата: oleg-nekrasov-19
            Интересно от кого Шольц понес? От Макрона что ли? recourse

            У них у всех техник-осеменатор один - США.
      3. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        +1
        Сегодня, 14:14
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        "тевтонский орден" никак не угомонится , история , начиная от Александра Невского и заканчивая Великой Отечественной , ничему немца не учит.

        Ну, что Тевтонский, что Ливонский ордена тогда не смогли победить Литву, а сейчас она сама им сдалась
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          +3
          Сегодня, 14:32
          Весь секрет этой сдачи состоит в том, что Литву( вернее ее часть потому как большая часть это Белоруссия) сейчас населяют не литвины ,а жмудь болотная из лесов повылазившая в 17 веке и назвавшияся "литвой". Они и раньше в "тевтонские" подстилки записывались очень активно , если верить летописцам конечно. wink laughing
          1. svp67 Ранг пользователя
            svp67
            +2
            Сегодня, 14:36
            Цитата: oleg-nekrasov-19
            сейчас населяют не литвины

            Ну почему? Литвины - славяне, а их там и сейчас предостаточно
            1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
              oleg-nekrasov-19
              +1
              Сегодня, 15:15
              ...согласен, но жмуди поболя будет wink
              1. svp67 Ранг пользователя
                svp67
                +1
                Сегодня, 15:43
                Цитата: oleg-nekrasov-19
                но жмуди поболя будет

                Особенно во власти
                1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
                  oleg-nekrasov-19
                  0
                  Сегодня, 16:11
                  вот да ,это 100 % они как раз погоду и делают, да и шляхта помогает активно
    9. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:34
      Исторический момент, так как это первый случай, когда Германия постоянно размещает войска за пределами своих границ

      - заявил Писториус в интервью Reuters.

      А для нас исторический момент, это 9 мая 1945 года и поверженный Берлин под ногами Победителей. Наверное немцы, хотят повторить опять такое.
    10. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      0
      Сегодня, 13:43
      Тщательно заботится правительство литвы о демографической ситуации. Свои то мужики в европах на заработках, а литовкам размножаться ведь надо. Да и просто так, для удовольствия. feel
    11. cmax Ранг пользователя
      cmax
      +2
      Сегодня, 13:50
      А вот пойди СВО по другому сценарию, завершись в два три месяца и все было бы по другому. Шавки меньше бы гавкали и притихли бы. А так имеем, что имеем, окопная война, потери в технике, людях и авторитете Российской армии. И пока никаких подвижек, только разговоры о мирных переговорах. И иногда кажется, что российской стороне они нужны больше. Можете минусовать, но факт остаётся фактом. Деревни берутся за многие месяцы боёв. Слово 'окружить' напрочь отсутствует в лексиконе нашего ГШ, идут лобовые штурмы. Все это не способствует авторитету России. Так что, впереди перевооружение Польши и куча американских баз в Финляндии и
      Румынии.
      1. Freelander Ранг пользователя
        Freelander
        0
        Сегодня, 14:02
        "Окружить" - это было после 2014-го,когда украинская армия не была боеспособна и не имела вооружения. Об этом свидетельствует множество "котлов". А потом её напичкали достаточным вооружением. И это всё теперь надо перемолоть. И как сами видите что сейчас боевые действия ведутся посредством воздушного видеонаблюдения. А это уже совсем другой подход. К этому, я думаю, не один ГШ в мире не готов. И чтобы что то окружить, надо сначала где то прорвать, да так чтобы сберечь свой состав.
    12. Андрей Андреев_2 Ранг пользователя
      Андрей Андреев_2
      0
      Сегодня, 13:50
      А что такое 5 тысяч бундесов, которые даже пороха не нюхали и о современной войне знают только по методичкам? Перемелют наши их в капусту за пару дней))) Прибалты ещё не знают, что своим вечным тявканьем они давно вычеркнули себя из списка "своих" для россиян...это к тому, что как украинцев их жалеть никто не будет, а будет так как у Нетаньягу, фтопку...
    13. osp Ранг пользователя
      osp
      +3
      Сегодня, 14:03
      А откуда для России вообще сегодня эта проблема и угроза вылезла ?
      Правильно, из той-самой порочной и предательской политики Горбачева
      да вечно пьяного Ельцина.
      Горбачеву обещали при объединении ГДР и ФРГ что никакая угроза оттуда больше исходить не будет.
      А он даже условие не поставил что после объединения Германия должна быть вне НАТО и нейтральной страной так как ОВД распускался и никакой угрозы для Германии не было бы даже в теории.

      Пьяный Ельцин это позор России. Вывел из Германии самые крупные и боеспособные в Европе воинские формирования численностью в сотни тысяч человек.
      Все это выводилось фактически в чистое поле и вскоре было растащено.

      Так стоит ли Ельцину и Горбачеву говорить за это спасибо как делают российские власти ?
      1. Freelander Ранг пользователя
        Freelander
        -1
        Сегодня, 14:29
        А ему Запад обеспечил безбедную старость и Горбатому наплевать было куда войска будут выходить. Горбачеву присвоили звание почетного гражданина Берлина "за заслуги в деле объединения Германии". И получается - мы вышли, а амеры так и остались.
      2. Stas157 Ранг пользователя
        Stas157
        0
        Сегодня, 15:31
        Цитата: osp
        А откуда для России вообще сегодня эта проблема и угроза вылезла ?

        Сверху молчат про это. На коммунистов свалить не получается. А то что алкаш с меченным мину заложили про то скромно умалчивают!
    14. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      0
      Сегодня, 14:11
      ничего не изменилось..все остается по старому...
    15. Петр_Колдунов Ранг пользователя
      Петр_Колдунов
      +1
      Сегодня, 14:14
      Со слов Писториуса, данный шаг является ответом на текущие реалии и предупреждением тем, кто представляет угрозу для безопасности Европы.

      Причем, все мы знаем о том, что они туда поехали только потому, что знают на 200%, что это безопасно, и никто нападать не будет.
      Если бы было хоть полпроцента за то, что агрессия России против страны НАТО вообще возможна - то там немцев не было бы даже на расстоянии ядерного взрыва!
    16. osp Ранг пользователя
      osp
      0
      Сегодня, 14:17
      Цитата: Freelander
      В Литве уже своей армии нет. Шавки могут только тявкать и прикрываться чужими войсками.

      Зато не имеющая ресурсов Литва уже не один год один из крупнейших поставщиков лома легированной стали, цветных и драгоценных металлов в Евросоюзе.
      Разбирают Игналинскую АЭС на металлом.
      Станцию практически новую, не выработавшую и половины ресурса.
      1. Freelander Ранг пользователя
        Freelander
        0
        Сегодня, 14:31
        Ну, ломать ведь не строить...По факту- они всё сломали, что им после СССР досталось.
        1. DirtyLiar Ранг пользователя
          DirtyLiar
          +1
          Сегодня, 14:38
          Впору вспомнить то самое видео:
    17. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +1
      Сегодня, 14:29
      Русский посол всё ещё сидит в Литве? Необходимо отозвать. Пусть через немецкого обрщаются.

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