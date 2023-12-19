Власти Литвы и ФРГ подписали договор о размещении почти 5 тысяч солдат бундесвера в Прибалтике, у границ России

Исторический момент, так как это первый случай, когда Германия постоянно размещает войска за пределами своих границ

Несмотря на предупреждения со стороны российских властей, Североатлантический альянс не только продолжает расширяться, но и перебрасывает вооружение к своим восточным границам, что грозит серьезной эскалацией. Кроме того, страны НАТО по-прежнему поддерживать истерию среди европейских граждан по поводу «российской угрозы», используя ее для переброски военного контингента поближе к границам нашей страны.Так, накануне глава Минобороны ФРГ Борис Писториус подписал со своим литовским коллегой Арвидасом Анусаускасом соглашение, согласно которому в Литве на постоянной основе будет размещен немецкий воинский контингент. Речь идет о бригаде Бундесвера численностью 4800 человек, в которую войдут: 122-й танково-гренадерский батальон из Обервихтаха (Бавария), 203-й танково-гренадерский батальон из Аугустдорфа (Северный Рейн-Вестфалия) и один многонациональный батальон.Сообщается, что стороны уже разработали «дорожную карту», предусматривающую развертывание вышеупомянутых сил в литовских городах Руднинкае и Рукле до конца 2025 года.Со слов Писториуса, данный шаг является ответом на текущие реалии и предупреждением тем, кто представляет угрозу для безопасности Европы. Естественно, речь идет о России, так размещение дополнительных сил на восточных границах в связи с украинским конфликтом обсуждалось членами НАТО еще на июньском саммите в Вильнюсе.Между тем, на фоне происходящего, обращают на себя внимание сразу два противоречащих друг другу факта.С одной стороны, Германия впервые, по крайней мере, со времен Второй мировой войны размещает свой контингент за границей на постоянной основе, что может свидетельствовать о начале нового витка милитаризации страны.- заявил Писториус в интервью Reuters.Напомним, что солдаты Бундесвера в 2001-2014 годах действовали в составе сил ISAF в Афганистане. Но контингент ФРГ находился там в рамках военной операции в составе сил НАТО.С другой, еще буквально в прошлом году, Кристина Ламбрехт, будучи главой военного ведомства ФРГ, заявляла об удручающем состоянии бундесвера, в котором нет ни одной боеспособной дивизии. Кроме того, лишь 11 из 71 основной системы вооружения армии ФРГ имеют уровень оперативной готовности 50%.В итоге, размещение немецкой бригады в Литве на фоне общего упадка в бундесвере выглядит как минимум странным и больше напоминает пиар-акцию.