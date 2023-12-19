Можем сказать, что Бахмут для них (ВС РФ) – это очень болезненная тема, и они не жалеют на него вооружения и ресурсов

Российская армия продолжает наступление на нескольких направлениях, в основном Донецком и Купянском. Явно выдохшиеся во всех отношениях украинские формирования все более переходят к обороне, при этом смена тактики происходит практически без наличия предварительно подготовленных запасных позиций.В ходе «контрнаступления» ВСУ одной из главных задач, в первую очередь в целях пропаганды, киевские власти ставили возвращение контроля над Бахмутом (Артемовском), сдача которого стала очень болезненным идеологическим ударом по режиму Зеленского. Однако многочисленные «мясные штурмы» российских позиций на южном и северном подступах привели только к огромным потерям в рядах украинских формирований и незначительным локальным перемещениям, в основном с созданием серых зон.Отразив все атаки ВСУ, российская армия в какой-то момент перешла в наступление как на флангах, так на западе от Артемовска. При этом противосоять уже контрнаступу ВС РФ украинским формирование все затруднительнее с учетом нехватки резервов и резко ослабевшей военной поддержки Запада. Более того, если верить самим украинским воякам, то российские войска пока еще только готовятся к решительным действиям на Донецком направлении, в том числе в районе Артемовска.Сами всушники уже сеют панику, утверждая, что ВС РФ накапливают значительные резервы на тех направлениях, где ведутся наиболее активные боевые действия. В частности, в районе Артемовска (Бахмута) ВС РФ сосредоточили до 80 тысяч военнослужащих, утверждает пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников. По его словам, ВС РФ собрали на этом участке 19 дивизий, 21 полк, 15 отдельных батальонов, соединений и более 17 объединенных тактических подразделений – примерно уровня батальонов и рот.— считает Калашников.В свою очередь, украинский военно-политический канал DeepState, довольно часто дающий объективную информацию по ситуации на фронте, сообщает, что российские военные добились успехов в наступлении восточнее села Ивановское (Красное) к западу от Бахмута, где штурмовики ВС РФ заняли часть позиций ВСУ в районе Дач и проводят зачистку как в заданиях, так и в блиндажах на окраине села. Вражеские аналитики сообщают о необходимости срочно вводить в бой резервы.На южном фланге бои у Клещеевки привели к полуохвату территории села, наши войска продвигаются по высотам севернее. Это хорошо видно на карте. К северо-западу от Артемовска в Богдановке идут бои у восточной и северной окраин населенного пункта, подразделения ВДВ ВС РФ закрепились на одной из них.