Пресс-офицер бригады ВСУ: На Бахмутском (Артемовском) направлении ВС РФ сосредоточили до 80 тысяч военнослужащих

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Пресс-офицер бригады ВСУ: На Бахмутском (Артемовском) направлении ВС РФ сосредоточили до 80 тысяч военнослужащих

Российская армия продолжает наступление на нескольких направлениях, в основном Донецком и Купянском. Явно выдохшиеся во всех отношениях украинские формирования все более переходят к обороне, при этом смена тактики происходит практически без наличия предварительно подготовленных запасных позиций.

В ходе «контрнаступления» ВСУ одной из главных задач, в первую очередь в целях пропаганды, киевские власти ставили возвращение контроля над Бахмутом (Артемовском), сдача которого стала очень болезненным идеологическим ударом по режиму Зеленского. Однако многочисленные «мясные штурмы» российских позиций на южном и северном подступах привели только к огромным потерям в рядах украинских формирований и незначительным локальным перемещениям, в основном с созданием серых зон.



Отразив все атаки ВСУ, российская армия в какой-то момент перешла в наступление как на флангах, так на западе от Артемовска. При этом противосоять уже контрнаступу ВС РФ украинским формирование все затруднительнее с учетом нехватки резервов и резко ослабевшей военной поддержки Запада. Более того, если верить самим украинским воякам, то российские войска пока еще только готовятся к решительным действиям на Донецком направлении, в том числе в районе Артемовска.

Сами всушники уже сеют панику, утверждая, что ВС РФ накапливают значительные резервы на тех направлениях, где ведутся наиболее активные боевые действия. В частности, в районе Артемовска (Бахмута) ВС РФ сосредоточили до 80 тысяч военнослужащих, утверждает пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников. По его словам, ВС РФ собрали на этом участке 19 дивизий, 21 полк, 15 отдельных батальонов, соединений и более 17 объединенных тактических подразделений – примерно уровня батальонов и рот.

Можем сказать, что Бахмут для них (ВС РФ) – это очень болезненная тема, и они не жалеют на него вооружения и ресурсов

— считает Калашников.

В свою очередь, украинский военно-политический канал DeepState, довольно часто дающий объективную информацию по ситуации на фронте, сообщает, что российские военные добились успехов в наступлении восточнее села Ивановское (Красное) к западу от Бахмута, где штурмовики ВС РФ заняли часть позиций ВСУ в районе Дач и проводят зачистку как в заданиях, так и в блиндажах на окраине села. Вражеские аналитики сообщают о необходимости срочно вводить в бой резервы.

На южном фланге бои у Клещеевки привели к полуохвату территории села, наши войска продвигаются по высотам севернее. Это хорошо видно на карте. К северо-западу от Артемовска в Богдановке идут бои у восточной и северной окраин населенного пункта, подразделения ВДВ ВС РФ закрепились на одной из них.

  • Минобороны РФ
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14 комментариев
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  1. Сулла__Славный Ранг пользователя
    Сулла__Славный
    -8
    Сегодня, 13:12
    Сильные крепости во все времена и при сосредоточении сил - НЕ брали штурмом, а блокировали и изматывали. Почему нынешнее наше командование не могли обойти и блокировать Артёмовск, а брали тупо в лоб - со значительными потерями?! Почему Авдеевку не обходят более обширным охватом, сосредоточив силы и средства? Это как понимать действия на СВО, нарушающие все отработанные здравые стратегии наступления?! То есть, наступают размазано, тонкими слоями... Отвлекающие маневры могут присутствовать, но не похоже, чтобы они больно сильно отвлекали: наступления предпринимаются во многих местах, тогда и потери слишком значимы и достижения слабые... Нету единого плана, стратегического подавления тыла и государственности. Какие-то жалкие метания, с определённо НЕ доводимыми до логического конца действиями. Похоже "сердюковская оптимизация" - выдаёт плоды.crying
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -2
      Сегодня, 13:19
      Ну шпарит прям как по методичке... В 13.09. тема появилась, в 13.12 это сообщение... А может и взаправду по методичке...??? stop
    2. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +3
      Сегодня, 13:20
      Похоже "сердюковская оптимизация" выдаёт плоды.
      Сердюкова нет с 2012. Проблема в назначении на должности по принципу лояльности.
    3. KCA Ранг пользователя
      KCA
      +1
      Сегодня, 13:44
      Расскажите это Суворову, и накой он штурмовал Измаил с потерями 1/8-1/9 в пользу русских, да ещё 9 000 турок в плен взял
      1. Сулла__Славный Ранг пользователя
        Сулла__Славный
        -1
        Сегодня, 13:53
        Главное, что снабжение Авдеевки - идёт по дороге: через Ласточкино и Орловку. Почему не перекрыть канал снабжения: засыпав современными минами и дорогу и прилегающие просёлки?! Авиационное минирование - давно не новость, да только если ж/д сообщение у ВСУ работает, так такого минирования ожидать кажется и не следует... Вывод, глядя на всё СВО - эта операция идёт не для победы, а для более продолжительного кровопролития.crying
      2. Master2030 Ранг пользователя
        Master2030
        0
        Сегодня, 14:46
        Суворов писал "Супостатов поболее, нечего их жалеть"(думаю как и многие другие с древности)
        Ceterum censeo Washingtonum delendam esse
      3. Sandy Andy Ранг пользователя
        Sandy Andy
        0
        Сегодня, 15:02
        Суворов умел отлично спланировать бой исходя из наличных сил, разведданных и солдатского настроя. У него был талант.
    4. Master2030 Ранг пользователя
      Master2030
      +1
      Сегодня, 14:50
      Кениксберг, Бреслау, Позен. Успешно взяты штурмом Красной Армией.
      Ceterum censeo Washingtonum delendam esse
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 13:16
    В частности, в районе Артемовска (Бахмута) ВС РФ сосредоточили до 80 тысяч военнослужащих

    Ну если это всё правда, значит "ударный кулак" есть, осталось дождаться морозов... soldier
  3. Dzenn Ранг пользователя
    Dzenn
    +3
    Сегодня, 13:19
    Разминают общественное мнение перед поражением ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой. Что уж 80 тыс, пиши больше все 800 тысяч.
  4. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +4
    Сегодня, 13:22
    По его словам, ВС РФ собрали на этом участке 19 дивизий,
    Уже СМЕШНО. Даже если взять численность дивизии в 10 000 человек, то это уже 190 000 ... Фантазеры. Хотя, как еще объяснить свои неудачи... Тут они берут пример с германцев, у тех всегда на одного их "брата-рыцаря" приходилось сотня русов
    1. Master2030 Ранг пользователя
      Master2030
      +3
      Сегодня, 14:51
      Нас было пятеро, а русских двадцатьпятеро. И оба в валенках.
      Ceterum censeo Washingtonum delendam esse
  5. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    0
    Сегодня, 14:52
    Он там на всю голову контуженный? 19 дивизий, 21 полк и т. д. Он штат дивизии себе представляет? И что в его представлении означает соединение? Полторы роты и полвзвода наверное, если он их называет после полков и батальонов.))
  6. borisb Ранг пользователя
    borisb
    0
    Сегодня, 15:31
    typical ukronazie propaganda.. like they know how many russian army troops are there..

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