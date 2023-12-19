Посол США в Киеве назвала главные приоритеты Вашингтона по Украине

Американский посол на Украине Бриджит Бринк рассказала про приоритеты, которые ставят США перед собой на Украине, и среди этих приоритетов нет поставок тяжёлой техники и снарядов Киеву.По словам посла, среди приоритетов значатся защита энергетической инфраструктуры Украины в зимний период и увеличение на сколько возможно экспорта через порты и границы. Бринк отметила, что необходимо проработать вопрос по помощи Украине «защититься от атак России и ускорить восстановление ее экономики».Очевидно, что в год президентских выборов американцам будет мало дело до Украины, о чем и свидетельствуют отстраненные высказывания американского посла на Украине.Напомним, что демократы и республиканцы в Конгрессе США никак не могут договориться о выделении помощи Украине. Байден же пытается добиться, чтобы Конгресс одобрил выделение более 60 миллиардов долларов. А влиятельная американская газета The New York Times написала, что Вашингтон советует Киеву в следующем году перейти к обороне и заняться укреплением экономики и промышленности.Бриджит Бринк была назначена послом США на Украине в апреле 2022 года. Тогда она заявляла, что первым ее приоритетом является «помощь Украине в защите себя и отражении российской агрессии».

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