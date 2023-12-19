Посол США в Киеве назвала главные приоритеты Вашингтона по Украине

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Посол США в Киеве назвала главные приоритеты Вашингтона по Украине

Американский посол на Украине Бриджит Бринк рассказала про приоритеты, которые ставят США перед собой на Украине, и среди этих приоритетов нет поставок тяжёлой техники и снарядов Киеву.

По словам посла, среди приоритетов значатся защита энергетической инфраструктуры Украины в зимний период и увеличение на сколько возможно экспорта через порты и границы. Бринк отметила, что необходимо проработать вопрос по помощи Украине «защититься от атак России и ускорить восстановление ее экономики».



Очевидно, что в год президентских выборов американцам будет мало дело до Украины, о чем и свидетельствуют отстраненные высказывания американского посла на Украине.

Напомним, что демократы и республиканцы в Конгрессе США никак не могут договориться о выделении помощи Украине. Байден же пытается добиться, чтобы Конгресс одобрил выделение более 60 миллиардов долларов. А влиятельная американская газета The New York Times написала, что Вашингтон советует Киеву в следующем году перейти к обороне и заняться укреплением экономики и промышленности.

Бриджит Бринк была назначена послом США на Украине в апреле 2022 года. Тогда она заявляла, что первым ее приоритетом является «помощь Украине в защите себя и отражении российской агрессии».
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15 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    0
    Сегодня, 12:50
    глюкануло сообщение.....
    вставило не с первого раза.
    Вот она какая эта Бриджит на украине послиха....
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 13:01
      Ну куда не плюнь, у них везде сплошные приоритеты... Особенно там где нефть есть, ну или чернозём... Сланцевый газ они тоже с удовольствием возьмут... Всё не на своей земле гадить... Какие же они всё таки ... stop
    2. Olive1 Ранг пользователя
      Olive1
      +2
      Сегодня, 13:19
      Вот эти отбитые америкоски из демократов - угроза миру реальная
  3. Scuderia Ранг пользователя
    Scuderia
    0
    Сегодня, 12:52
    увеличение на сколько возможно экспорта через порты и границы.

    Отличный приоритет..))
  4. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:56
    Бринк отметила, что необходимо проработать вопрос по помощи Украине «защититься от атак России и ускорить восстановление ее экономики».

    Какой то странный посол Нет этого бреда про ПЕРЕМОГИ и заговорил об восстановление экономики .
    А где же тут Бандера ?
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:57
      А на украине осталось что восстанавливать? Ещё не все распродали-разворовали?

      Там не посол, а послиха. laughing
      1. Комментарий был удален.
      2. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        0
        Сегодня, 13:00
        Цитата: Nexcom
        А на украине осталось что восстанавливать? Ещё не все распродали-разворовали?

        Ну почему все разворовали . На чем то бизнес держится у олигархов.Это памятники ломают ,а бизнес не трогают и газом российским не брезгуют и где надо рот закрыть могут ..............
  5. Zoldat_A Ранг пользователя
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 12:59
    По словам посла, среди приоритетов значатся защита энергетической инфраструктуры Украины в зимний период и увеличение на сколько возможно экспорта через порты и границы.
    Тю... А я думал, что цели США на Украине - процветание страны, благосостояние украинского народа и невероятный взлёт демократии. Аж кушать американцы не могут, как мечтают об этом.
    Так же, как в Ливии, Сирии, Югославии, Ираке, Афганистане.
    А тут - инфраструктура какая-то, экономика... Фу, как всё прозаично и приземлённо...
    1. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 13:47
      Цитата: Zoldat_A
      Тю... А я думал, что цели США на Украине - процветание страны, благосостояние украинского народа и невероятный взлёт демократии. Аж кушать американцы не могут, как мечтают об этом.
      Вот бандерлоги и процветают в жёвто-блакитных тонах. Дорого им печенки обошлись.
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 13:00
    среди приоритетов значатся защита энергетической инфраструктуры Украины в зимний период и увеличение на сколько возможно экспорта через порты и границы.
    Энергетическую инфраструктуру и порты будут защищать американской грудью или просто подкинут старенькие ЗРК? А что-то о "победе" украины, как главном приоритете Сша ни слова.
  7. Olive1 Ранг пользователя
    Olive1
    0
    Сегодня, 13:17
    Стесняюсь спросить - а что мешает расхерачить их посольство в Киеве? Или, например,СБУ? Беда в том, что если честно ответить - можно схлопотать статью, запросто
  8. Doccor18 Ранг пользователя
    Doccor18
    0
    Сегодня, 13:22
    назвала главные приоритеты Вашингтона по Украине

    Главный приоритет демократоров - эта война должна идти вечно...
  9. osp Ранг пользователя
    osp
    0
    Сегодня, 13:25
    Цитата: rotmistr60
    среди приоритетов значатся защита энергетической инфраструктуры Украины в зимний период и увеличение на сколько возможно экспорта через порты и границы.
    Энергетическую инфраструктуру и порты будут защищать американской грудью или просто подкинут старенькие ЗРК? А что-то о "победе" украины, как главном приоритете Сша ни слова.

    Ну РАС-3 что развернуты под Киевом это отнюдь не старенькие ЗРК.

    А так в отказе поставок тяжелой техники и ракет прослеживается желание американцев максимально затянуть этот конфликт в такой вот позиционной войне.
    Вероятно с целью максимального истощения российской экономики и максимального ущерба и без того тяжелейшей российской демографии.
    Вот в мой небольшой городок с населением чуть больше 30 тысяч человек за полтора года гробов привезли больше чем за весь Афганистан и за обе Чеченских войны!
    Потери Украины это отдельная тема , но вероятно у Запада свои планы на их территорию и с потерями они вообще не считаются.
  10. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
    Игорь Борисов_2
    0
    Сегодня, 15:38
    Тогда она заявляла, что первым ее приоритетом является «помощь Украине в защите себя и отражении российской агрессии».

    Даешь Бриджит на передовую в окопы. Поможет в отражении агрессии....
  11. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 15:44
    Какой-то посол будет приоритеты расставлять, даже если он американский. Есть ведь у них и повыше официальные лица для подобных заявлений, как например тот же Джон Кирби, бывший офицер ВМС США, а ныне считающийся дипломатом и являющийся "говорящей головой" самого Белого дома.

    Вот его свежие перлы:

    То, что сделал Путин на Украине, не является подходящим сравнением с тем, что делает Израиль в секторе Газа.

    Потому что пытки, изнасилования, убийства мирных жителей, разрушение гражданской инфраструктуры, террорирование всего населения... это все часть военного плана Путина.

    Это не относится к израильтянам, которые не совершают убийств, не пытают и не насилуют мирных жителей Газы, потому что у них чисто военные планы.

    Я плакал и негодовал, читая заявление этого Джона, "историка по образованию, военного по жизни и дипломата по призванию"...

    И он на полном серьезе заявляет, что это не Израиль тем временем сносит кварталы за кварталом в городах и населенных пунктах в секторе Газа, убивает десятками тысяч мирное население, обстреливает и бомбит школы, университеты, больницы, мечети и церкви... Самым последним в длинном списке разрушений стала церковь Святого Порфирия в Газе.

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