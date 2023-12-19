Наступать сложно, обороняться не легче: украинские окопы тонут в грязи на фоне оттепели на фронте
Украинский Генштаб публикует фотографии, на которых можно увидеть состояние окопов на позициях ВСУ, в условиях изменения погоды буквально превратившихся в сплошное месиво из грязи и растаявшего снежного покрова. При этом стоит отметить, что позиции ВС РФ находятся в той же климатической зоне и аналогичным образом подвержены воздействию изменений погоды.
Однако, при этом у подразделений ВС РФ, в настоящее время не находящихся на передовом крае линии боевого соприкосновения, есть возможность расквартироваться, например, в российском Донецке, у частей ВСУ на оккупированной территории ДНР в распоряжении остались лишь полуразрушенные села и небольшие города, расположенные на некотором удалении от передовой, что увеличивает плечо снабжения и усложняет ситуацию в целом. Со временем количество подконтрольных ВСУ населенных пунктов неуклонно сокращается, вследствие чего украинским боевикам все чаще приходится обустраиваться в голых полях и лесопосадках.
На фоне резкого изменения погодных условий в зоне проведения спецоперации на Украине поля раскисли и превратились в грязь. Не лучше обстоит дело и в окопах, обустроенных на позициях боевиков киевского режима. В окопах российских подразделений, соответственно, ситуация практически аналогичная.
Этот фактор существенно влияет на динамику развития событий на фронте. В такие моменты линия фронта фактически застывает. Если тактические действия малых пехотных соединений в таких условиях на ряде направлений еще возможны, то какие-либо масштабные операции с использованием бронетехники практически прекращены. Завязшая в грязи броня становится легкой целью для артиллерии противника. А поскольку действия пехоты без поддержки бронетехники минимизирует шансы на закрепление, каких-либо значительных прорывов и штурмов до изменения погоды ожидать вряд ли приходится.
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