Наступать сложно, обороняться не легче: украинские окопы тонут в грязи на фоне оттепели на фронте

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Наступать сложно, обороняться не легче: украинские окопы тонут в грязи на фоне оттепели на фронте

Украинский Генштаб публикует фотографии, на которых можно увидеть состояние окопов на позициях ВСУ, в условиях изменения погоды буквально превратившихся в сплошное месиво из грязи и растаявшего снежного покрова. При этом стоит отметить, что позиции ВС РФ находятся в той же климатической зоне и аналогичным образом подвержены воздействию изменений погоды.

Однако, при этом у подразделений ВС РФ, в настоящее время не находящихся на передовом крае линии боевого соприкосновения, есть возможность расквартироваться, например, в российском Донецке, у частей ВСУ на оккупированной территории ДНР в распоряжении остались лишь полуразрушенные села и небольшие города, расположенные на некотором удалении от передовой, что увеличивает плечо снабжения и усложняет ситуацию в целом. Со временем количество подконтрольных ВСУ населенных пунктов неуклонно сокращается, вследствие чего украинским боевикам все чаще приходится обустраиваться в голых полях и лесопосадках.




На фоне резкого изменения погодных условий в зоне проведения спецоперации на Украине поля раскисли и превратились в грязь. Не лучше обстоит дело и в окопах, обустроенных на позициях боевиков киевского режима. В окопах российских подразделений, соответственно, ситуация практически аналогичная.

Этот фактор существенно влияет на динамику развития событий на фронте. В такие моменты линия фронта фактически застывает. Если тактические действия малых пехотных соединений в таких условиях на ряде направлений еще возможны, то какие-либо масштабные операции с использованием бронетехники практически прекращены. Завязшая в грязи броня становится легкой целью для артиллерии противника. А поскольку действия пехоты без поддержки бронетехники минимизирует шансы на закрепление, каких-либо значительных прорывов и штурмов до изменения погоды ожидать вряд ли приходится.

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    23 комментария
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +2
      Сегодня, 12:50
      Ты глянь какие привиредливые. Свиньи в своей стихии, что не так? laughing
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +3
        Сегодня, 13:09
        Это реальная война, а не компьютерная, в тёплой квартире с булочками и кофе на столе.
        На нашей передовой у бойцов тоже не мёдом намазано, особенно когда то мороз то оттепель и снегом с дождём посыпает поочерёдно. soldier
    2. Сулла__Славный Ранг пользователя
      Сулла__Славный
      -5
      Сегодня, 12:51
      По статье: наше наступление - заменяется огневым поражением наступающего противника. Вот о наступлении и потерях - ни слова в статьях, а если наступление, так и потерь - не избежать, и чем слабее наступление(силами и средствами), тем более потерь и менее результатов... Цель наступления: окружить противника, воздействовать по тылам противника, причинить врагу НЕСОЗМЕРИМЫЕ потери. Пока же, видим только лобовое "бодание" с противником, без очевидного применения стратегического военного искусства. Со стороны - мало известно о положении дел, но результаты пока - явно НЕудовлетворительные.crying
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 13:05
        Как же ты достал!!! Стонешь и стонешь из темы в тему...Ну если "НЕудовлетворительные", быстро в военкомат и в окопы... Правда, судя по всему, украинские военкоматы расположены к тебе ближе...Впрочем, как и окопы... am
        1. Сулла__Славный Ранг пользователя
          Сулла__Славный
          +1
          Сегодня, 13:40
          Не суди о других по себе!fool

          Кстати, ты почему не на фронте?!lol
          1. Аркадич Ранг пользователя
            Аркадич
            -1
            Сегодня, 14:51
            Не суди о других по себе

            А вот этого у тебя в методичке не было.
            Сам придумал?
            Ты уж лучше пластинку не меняй давай бухти про наступление с тонким маслом с обходным маневром.
            1. ALCA056000 Ранг пользователя
              ALCA056000
              0
              Сегодня, 16:05
              Это - точно сам. На много букв ума не хватает, а так .... тявкнуть laughing
    3. бухач Ранг пользователя
      бухач
      -3
      Сегодня, 12:53
      Немцам генерал Мороз помешал а вот украинцам,получается,он бы сейчас помог,а может,скорее нам а не им.
    4. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +9
      Сегодня, 12:53
      Наши окопы такие же. Может снабжение другое ,но грязь никуда через 100 метров не делась
      1. A. B. Ранг пользователя
        A. B.
        +5
        Сегодня, 13:00
        Вот тоже сижу и думаю, насколько нелепо и однобоко стали выглядеть новости когда пишут только про ВСУ. Как будто ВС РФ существуют где-то в параллельной реальности.
      2. anatolv Ранг пользователя
        anatolv
        -5
        Сегодня, 13:01
        Спасибо, комрад, а то мы не знали, вы открыли нам глаза на положение наших воинов! Вы просто капитан очевидность.
        1. Комментарий был удален.
        2. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          +2
          Сегодня, 13:12
          Цитата: anatolv
          Спасибо, комрад, а то мы не знали, вы открыли нам глаза на положение наших воинов! Вы просто капитан очевидность.

          Да пожалуйста наслаждайтесь ! Если быть реально честным журналистом и писать материалы для ВО ,не надо опускаться до бульварщины . Пишите как русские справляются в этом месте ,но по другую линию фронта .
          Это будет честно и объективно
          1. ALCA056000 Ранг пользователя
            ALCA056000
            0
            Сегодня, 16:06
            "...реально честным журналистом..." - это в какой вселенной они водятся ?
      3. Сарбоз Ранг пользователя
        Сарбоз
        -2
        Сегодня, 13:03
        Цитата: APASUS
        Наши окопы такие же. Может снабжение другое ,но грязь никуда через 100 метров не делась

        Всё это уже пройдено лет 100 назад. В наставлениях описано, как делаются дренажные канавки, водосборные колодцы, нормативы на их выполнение. И наши делают именно так, как положено. В Укровермахте 60-летние бойцы, забывшие дома вставные челюсти, наставлений в жизни не читали.
        1. Попуас Ранг пользователя
          Попуас
          -1
          Сегодня, 13:07
          Да поросята есть поросята...смотришь видео захвата их опорников грязь,срач...а у наших все чистенько и опрятненько
        2. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          +1
          Сегодня, 15:58
          "В Укровермахте 60-летние бойцы, забывшие дома вставные челюсти, наставлений в жизни не читали" - ты вот это серьезно?! ну почему они такгда еще не под львово окопы роют , а пот Донецком сидят? ну рах там одни убогие?

          или может убогий это тот, кто на 2-ой год войны продолжает недооценивать врага?
    5. flSergius Ранг пользователя
      flSergius
      -1
      Сегодня, 13:17
      А шо такэ? Свынни же должны в грязи себя чувствовать, как рыба в воде.
    6. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
      Юрась_Беларусь
      +1
      Сегодня, 13:19
      А российские окопы на оттепель не реагируют?
    7. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 13:39
      Не знаю зачем это всушникам , но фото явная постанова . Обратите внимание на кисти рук . Лишь измазанные ладони , тогда как при работе в таком месиве там руки в грязи по локоть . . Да и одежда подозрительно фотогенична , а не заляпана по самое не балуйся . Короче приехали из штаба поснимать про окопный быт .
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        +1
        Сегодня, 13:44
        Не смотрите фото в статьях...они могут быть хоть прошлого года...Автор какие нашёл, те и прикрепил hi
    8. Хорон Ранг пользователя
      Хорон
      -1
      Сегодня, 13:46
      Читаю комменты:
      Цитата: Юрась_Беларусь
      А российские окопы на оттепель не реагируют?

      Хотя в статье есть небольшое уточнение:
      На фоне резкого изменения погодных условий в зоне проведения спецоперации на Украине поля раскисли и превратились в грязь. Не лучше обстоит дело и в окопах, обустроенных на позициях боевиков киевского режима. В окопах российских подразделений, соответственно, ситуация практически аналогичная.

      Читайте внимательней, а не первый абзац.
      Хотя возможно каждый видит только то что хочет, так как вот другие комментарии с иным влсприятием:
      Цитата: Сулла__Славный
      По статье: наше наступление - заменяется огневым поражением наступающего противника. Вот о наступлении и потерях - ни слова в статьях, а если наступление, так и потерь - не избежать, и чем слабее наступление(силами и средствами), тем более потерь и менее результатов... Цель наступления: окружить противника, воздействовать по тылам противника, причинить врагу НЕСОЗМЕРИМЫЕ потери. Пока же, видим только лобовое "бодание" с противником, без очевидного применения стратегического военного искусства. Со стороны - мало известно о положении дел, но результаты пока - явно НЕудовлетворительные.crying

      Цитата: Попуас
      Да поросята есть поросята...смотришь видео захвата их опорников грязь,срач...а у наших все чистенько и опрятненько

      Цитата: flSergius
      А шо такэ? Свынни же должны в грязи себя чувствовать, как рыба в воде.

      belay
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        0
        Сегодня, 14:00
        Мой комент,чем не угодил?!... request
    9. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 15:56
      русские окопы не тонут?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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