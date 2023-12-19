Американский военный эксперт: Запад не будет поставлять Украине мощное оружие, которое требуется для реальных успехов ВСУ

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Американский военный эксперт: Запад не будет поставлять Украине мощное оружие, которое требуется для реальных успехов ВСУ

Страны Запада, и в первую очередь США, не считают нужным передавать Украине такое вооружение и в таком количестве, чтобы ВСУ могли добиться успеха на поле боя. Этот тезис озвучил в статье для журнала Time американский военный эксперт и историк Эллиот Акерман.

Те вооружения, которые Украина получает от Запада, достаточны по количеству и качеству для продолжения конфликта, но победить с их помощью нельзя, считает Акерман. Он указывает, что решительную поддержку Киеву Вашингтон вообще не собирался оказывать, поскольку национальные интересы американского государства и Украины практически не пересекаются.



Для США, по словам Акермана, представляет интерес стабильная политическая ситуация в России. Поэтому США и страны НАТО придерживаются «стратегии медленного одобрения». Поставки вооружений осуществляются дозированно, недостаточно оперативно, ряд вооружений не поставляется. Судя по всему, у американской администрации есть свое видение украинского конфликта и перспектив его завершения. Вряд ли в это видение входит «победа Украины».

Понятно, что если Запад хотел бы серьезного изменения ситуации на поле боя, то уровень поддержки Украины был бы совсем иным. Но существующее положение устраивает американское руководство и лоббистов интересов американской военной промышленности.

Кроме того, в ходе конфликта ослабляется Евросоюз, что тоже может представлять определенный интерес для Соединенных Штатов. Поэтому киевскому режиму вряд ли стоит рассчитывать, что администрация США кардинально пересмотрит свою политику и начнет поставлять всё больше и больше вооружений.
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    21 комментарий
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    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +1
      Сегодня, 12:34
      Потери ВСУ в ходе контрнаступа.С июня 2023 года по декабрь 2023 года.3000 танков,БМП,БТР.
      По словам Путина, западные страны предоставили Киеву всю технику, которую обещали, и даже больше. Несмотря на это, российские военнослужащие уже уничтожили 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин противника.


      https://k-politika.ru/rossiya-zastavlyaet-ukrainu-v-korne-menyat-voennuyu-strategiyu/

      «ЕС живет в сказках и фантазиях. В Брюсселе были уверены, что российская власть падет и Россия развалится из-за санкций, но они ошиблись. Да, они боятся Путина. ЕС разыграл все свои карты и тузы и проиграл. Сейчас они всё еще в шоке, но постепенно начинают понимать, что им нужен новый подход.В долгосрочной перспективе, как и столетия до этого, у Запада была только одна цель и один план — подчинить Россию своим интересам, разделить ее на части и передать ее ресурсы западным корпорациям», – резюмировал Синчич.

      https://www.politnavigator.net/v-evroparlamente-priznali-chto-shokirovany-ustojjchivostyu-rossii.html

      «Война на Украине проиграна, и никакая помощь не сможет этого изменить. ЕС сможет оказывать финансовую помощь еще несколько лет, возможно, до конца многолетнего бюджета, то есть до 2027 года. Что касается оружия и боеприпасов, уже достигнут предел возможностей. В будущем можно будет отправлять лишь небольшие объемы», – говорит евродепутат.


      «Брюсселю особо нечего сказать. С каждым днем​​ положение Украины ухудшается. Россия занимает всё больше территорий, которые она не отдаст. Чем раньше будет достигнуто прекращение огня и начнутся переговоры, тем меньше погибнет людей и меньше территорий будет потеряно. Я думаю, что Украина навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, Запорожскую и Херсонскую области», – резюмировал Синчич.


      https://www.politnavigator.net/evrodeputat-pora-priznat-chto-vojjna-na-ukraine-proigrana.html
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 12:43
        А смысл поставлять что-то "мощное"... На каждое их мощное у нас найдётся своё более мощное... Украина рано или поздно всё равно проиграет... Даже самые русофобные русофобы начинают это понимать... То, что мы не торопимся, означает только-то, что бережём жизни своих бойцов... СВО - мясорубка за мясом не бегает... Ей его и так для мясных укропских штурмов постоянно подвозят... Тут тебе и денацификация и демилитаризация...
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          0
          Сегодня, 12:50
          Что то мощное могут дать только разве что для испытания на практике.Например уже заговорили что к F-16 дадут ракеты AIM-120 C/D.
    2. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      0
      Сегодня, 12:37
      Для военнопромышленного лобби в США (в частности правительство) выгодны тлеющие конфликты которые держат мир в напряжении и позволяют в эти очаги поставлять оружие, что очень выгодно ВПК США. Понятно - бизнес, и тут Окраина так удачно работает.
    3. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 12:43
      А мощные вооружения это какие? Что хотели и могли безопасно потестить они поставили, ну разве что томогавк остался. Ну не минетмен же им слать. А вот томогавк или какую пкр на последок могут в единичных как с абрашкой количествах.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        0
        Сегодня, 12:56
        Ну, наверно АУГ и МБР т.к крылатые ракеты Украине уже передали.
    4. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      0
      Сегодня, 12:45
      Наконец-то начали прямо говорить - "в первую очередь США, не считают нужным передавать Украине такое вооружение и в таком количестве, чтобы ВСУ могли добиться успеха на поле боя". Это было ясно с самого начала, США добивались и добиваются что бы Россия надолго увязла в гражданской войне на Украине.
    5. Oleg133 Ранг пользователя
      Oleg133
      -1
      Сегодня, 12:47
      Задачи победить не вижу ни у какой стороны
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        Сегодня, 13:03
        Тут дело не в задачах.Задачу легко поставить,тут дело в возможностях её достичь. Возможностей не хватает.
    6. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      0
      Сегодня, 12:47
      не считают нужным передавать Украине такое вооружение и в таком количестве

      А оно вообще - есть у них в таком количестве? Что-то сомнительно. Ну не собственную же армию раздевать до армейских труселей за ради Цэгабонии? А всё что на складах лишнего было - поди уж подмели..
    7. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 12:51
      Что это за оружие ,что может помочь ВСУ одержать победу на русскими ,МБР ,авианосцы ,самолеты ?
      Начинать надо с того ,какие цели преследуют США на Украине и тут сразу все станет понятно :
      1 Утилизировать весь венчанный хлам и получить заказы на новое вооружение.
      2 Модернизировать ВС ,под предлогом войны на Украине
      3 Получить превосходство и занять рынок продукции ВПК Вот по этому пошли слухи ,что Лойд Остин забрал американские танки обратно в США .Им такая реклама не нужна
      4 Подмять под себя ЕС и ВПК ЕС ослабить до уровня производителей снарядов
      5 Ослабить Россию ,как конкурента
      6 Разграбить Украину и передать русским ,которые реально потратятся на ее восстановление
      Я не даром поставил Украину в конец .Не было бы Украины ,США нашли бы другую палку для разгона русских
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:12
        Цитата: APASUS
        нашли бы другую палку для разгона русских

        Разгон, это как? Придать ускорение? Это у них получилось....
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          0
          Сегодня, 13:17
          Цитата: rocket757
          Разгон, это как? Придать ускорение? Это у них получилось....

          Знаете как палкой медведя пытаются вытащить из берлоги ..............палкой
          1. rocket757 Ранг пользователя
            rocket757
            +1
            Сегодня, 13:22
            Как итог вопль о то, что медведь не отпускает.
            1. APASUS Ранг пользователя
              APASUS
              0
              Сегодня, 14:02
              Цитата: rocket757
              Как итог вопль о то, что медведь не отпускает.

              По их "правилам ".Когда они получили в ухо ,медведь им должен репарации .................
              1. rocket757 Ранг пользователя
                rocket757
                0
                Сегодня, 14:16
                Если медведь настоящий, получат они и во второе ухо и в лоб и ещё по многим чувствительным местам!
                Впрочем, от дохлого осла уши, тоже как вариант.
    8. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 12:52
      Интересный взгляд на помощь киеву у американского военного эксперта и историка. Оружие поставляют выборочно для продолжения конфликта, а не для победы. Тогда зачем нужно было два года трубить о "победе на поле боя"? Для поддержки "украинских штанов"? А вот с этим полностью согласен
      в ходе конфликта ослабляется Евросоюз, что тоже может представлять определенный интерес для Соединенных Штатов
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        0
        Сегодня, 12:57
        Как раз и трубили о " победе на поля боя", что бы скрыть реальные цели и задачи на Украине.
    9. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 13:09
      Американский военный эксперт: Запад не будет поставлять Украине мощное оружие, которое требуется для реальных успехов ВСУ
      . А чего такого они могут дать скакуасам, что б они, хотя б, держались на равных с Россией???
    10. Olive1 Ранг пользователя
      Olive1
      0
      Сегодня, 13:14
      HIMARS, ATACMS - а куда мощнее? Ядерное?
    11. Сергей Куликов_3 Ранг пользователя
      Сергей Куликов_3
      0
      Сегодня, 13:29
      Ну теперь всё понятно! Это старушка Нуланд отдала старое хоккейное снаряжение ВСУ, а у Байдена есть кое-что способное сразу всех победить, но он беспокоится за стабильность в России и конечно не даст это супер-пупер оружие никому. А мы тут уже ЯО чешим в сомнениях:)

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