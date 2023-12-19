Страны Запада, и в первую очередь США, не считают нужным передавать Украине такое вооружение и в таком количестве, чтобы ВСУ могли добиться успеха на поле боя. Этот тезис озвучил в статье для журнала Time американский военный эксперт и историк Эллиот Акерман.Те вооружения, которые Украина получает от Запада, достаточны по количеству и качеству для продолжения конфликта, но победить с их помощью нельзя, считает Акерман. Он указывает, что решительную поддержку Киеву Вашингтон вообще не собирался оказывать, поскольку национальные интересы американского государства и Украины практически не пересекаются.Для США, по словам Акермана, представляет интерес стабильная политическая ситуация в России. Поэтому США и страны НАТО придерживаются «стратегии медленного одобрения». Поставки вооружений осуществляются дозированно, недостаточно оперативно, ряд вооружений не поставляется. Судя по всему, у американской администрации есть свое видение украинского конфликта и перспектив его завершения. Вряд ли в это видение входит «победа Украины».Понятно, что если Запад хотел бы серьезного изменения ситуации на поле боя, то уровень поддержки Украины был бы совсем иным. Но существующее положение устраивает американское руководство и лоббистов интересов американской военной промышленности.Кроме того, в ходе конфликта ослабляется Евросоюз, что тоже может представлять определенный интерес для Соединенных Штатов. Поэтому киевскому режиму вряд ли стоит рассчитывать, что администрация США кардинально пересмотрит свою политику и начнет поставлять всё больше и больше вооружений.

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