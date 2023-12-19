ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию ПВО «Пеликан» - Минобороны

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ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию ПВО «Пеликан» - Минобороны

Российская спецоперация продолжается, наши переходят в наступление фактически по всей линии боевого соприкосновения, противник вынужден перебрасывать резервы, которые не бесконечны, особенно на фоне проваленного контрнаступления. По данным, полученным СБУ в ходе прослушки украинских генералов, при сохранении такой тенденции и отсутствии мобилизованных, резервов ВСУ хватит на два месяца.

На Купянском направлении продолжаются бои в районе Синьковки, противник пытается контратаковать, наши отбили восемь атак в районе этого укрепрайона, закрывающего путь на Купянск. На Красно-Лиманском встречные бои, ВСУ пытались атаковать в районе Червоная Диброва и Петровское, отбиты пять атак. По данным нашей разведки, противник пытается выстроить оборону наподобие российской "линии Суровикина". Отмечается установка что-то типа "зубов дракона", призванных остановить танки.



На Донецком наши отразили три атаки в районе Марьинки, противник не признает ее потерю, под Авдеевкой с южного фланга наши закрепляются на окраинах города, отбивая атаки ВСУ. Противник перебросил резервы с Запорожского направления, некоторые подразделения вступают в бой прямо с марша. Наши потихоньку наступают, пытаясь сформировать полноценный котел, но до этого еще долго.

Под Артемовском наши наступают в сторону Ивановского, тяжелые бои в районе Клещеевки, противник не намерен отступать. Село находится в полуохвате с севера, наши продвигаются по высотам. В районе Богдановки наши цепляются за восточную и северную окраины, десант идет вперед.

На Южно-Донецком основные бои в районе Новомихайловки, противник был вынужден вводить в бой резервы. На Запорожском встречные бои, наши продолжают отвоевывать у ВСУ потерянные в ходе контрнаступления территории. Бои все также на линии Работино - Вербовое.

На Херсонском направлении бои в районе плацдарма в Крынках, наши продолжают сжимать клещи, противник активно действует беспилотниками. Как сообщают с передовой, накануне наши потеряли ТОС вместе с экипажем, машину поразил дрон-бомбардировщик типа "Баба Яга".

Общие потери ВСУ по всем направлениям за сутки: по личному составу - 680 человек убитыми и ранеными, 12 единиц бронетехники, из которых один танк, а также 14 единиц артиллерии. Уничтожены: склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция ПВО «Пеликан», а также поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах.
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    4 комментария
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    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 13:04
      Я гляжу,что первое предложение в этой статье-копирка с многих в последнее время на сайте.Но никак не отражающее реалии на фронте
      1. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +1
        Сегодня, 13:54
        -машину поразил дрон-бомбардировщик типа "Баба Яга".
        Оснащаются блоком "Starlink".Вот вам и Маск,который Илон..
    2. pavel.tipingmail.com Ранг пользователя
      pavel.tipingmail.com
      0
      Сегодня, 14:15
      "Пеликан" - в советское время так назывался радиопеленгатор, а не радиолокатор.
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +1
        Сегодня, 14:31
        Это довольно свежая РЛС украинского военпрома. Она мобильная, время разворачивания на новой позиции 30мин, антенная система с ФАР, трехкоординатная (А, D, H), работает в "см"-диапазоне, дальность обнаружения целей на больших высотах примерно 400 км, по высоте до 40 км, сопрягается с АСУ, позволяет определять угломестные и азимутальные пеленги на постановщики активных помех. Появление в украинской армии РЛС 79К6 "Пеликан" позволяет автономно использовать дивизионы зенитных ракетных комплексов С-300ПТ. Вероятно, где-то неподалеку находился и укропский ЗРК. Вывести ее из строя, можно ударив по аппаратному прицепу или хотя бы по запитывающим ее агрегатам питания (ДЭС) в ИК-прицеле они прекрасно видны..

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