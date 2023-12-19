ВС России уничтожили украинскую радиолокационную станцию ПВО «Пеликан» - Минобороны
Российская спецоперация продолжается, наши переходят в наступление фактически по всей линии боевого соприкосновения, противник вынужден перебрасывать резервы, которые не бесконечны, особенно на фоне проваленного контрнаступления. По данным, полученным СБУ в ходе прослушки украинских генералов, при сохранении такой тенденции и отсутствии мобилизованных, резервов ВСУ хватит на два месяца.
На Купянском направлении продолжаются бои в районе Синьковки, противник пытается контратаковать, наши отбили восемь атак в районе этого укрепрайона, закрывающего путь на Купянск. На Красно-Лиманском встречные бои, ВСУ пытались атаковать в районе Червоная Диброва и Петровское, отбиты пять атак. По данным нашей разведки, противник пытается выстроить оборону наподобие российской "линии Суровикина". Отмечается установка что-то типа "зубов дракона", призванных остановить танки.
На Донецком наши отразили три атаки в районе Марьинки, противник не признает ее потерю, под Авдеевкой с южного фланга наши закрепляются на окраинах города, отбивая атаки ВСУ. Противник перебросил резервы с Запорожского направления, некоторые подразделения вступают в бой прямо с марша. Наши потихоньку наступают, пытаясь сформировать полноценный котел, но до этого еще долго.
Под Артемовском наши наступают в сторону Ивановского, тяжелые бои в районе Клещеевки, противник не намерен отступать. Село находится в полуохвате с севера, наши продвигаются по высотам. В районе Богдановки наши цепляются за восточную и северную окраины, десант идет вперед.
На Южно-Донецком основные бои в районе Новомихайловки, противник был вынужден вводить в бой резервы. На Запорожском встречные бои, наши продолжают отвоевывать у ВСУ потерянные в ходе контрнаступления территории. Бои все также на линии Работино - Вербовое.
На Херсонском направлении бои в районе плацдарма в Крынках, наши продолжают сжимать клещи, противник активно действует беспилотниками. Как сообщают с передовой, накануне наши потеряли ТОС вместе с экипажем, машину поразил дрон-бомбардировщик типа "Баба Яга".
Общие потери ВСУ по всем направлениям за сутки: по личному составу - 680 человек убитыми и ранеными, 12 единиц бронетехники, из которых один танк, а также 14 единиц артиллерии. Уничтожены: склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция ПВО «Пеликан», а также поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах.
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