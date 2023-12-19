Bloomberg: Некоторые страны Запада рассматривают последствия провала НАТО в украинском конфликте

Последние события на фронте в зоне украинского вооруженного конфликта и начавшиеся проблемы с выделением Киеву западной военной и финансовой помощи заставили ряд европейских государств пересмотреть свое отношение к происходящему. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в дипломатических и военных кругах Запада.Европейские чиновники, с которыми беседовало агентство, допускают возможность того, что Украине придется пойти на мирные переговоры с Россией уже на условиях Москвы. Иного выхода у страны, лишенной финансирования и военной помощи, может не оказаться.- подчеркивает агентство Bloomberg.Позиции европейских государств отличаются. Так, ряд стран нацелены на нормализацию отношений с Россией и Китаем, чтобы меньше зависеть от США, которые опять показывают свою ненадежность – уже на Украине, а раньше был тот же Афганистан. В свою очередь, страны Прибалтики и прежде нейтральная Финляндия готовятся к возможному прямому конфликту с Российской Федерацией, хотя пока Москва никак не выражает какие-либо агрессивные намерения в отношении этих государств.Не исключено, что на фоне растущей напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, США придется делать выбор между теми же Украиной и Тайванем. Последний куда более важен для американской экономики и общего контекста соперничества с Китаем. Но отказ от поддержки Украины неизбежно приведет к победе России и расширению ее влияния в Восточной Европе.

Некоторые европейские союзники начали спокойно рассматривать последствия провала НАТО в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны

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