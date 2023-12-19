Bloomberg: Некоторые страны Запада рассматривают последствия провала НАТО в украинском конфликте

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Bloomberg: Некоторые страны Запада рассматривают последствия провала НАТО в украинском конфликте

Последние события на фронте в зоне украинского вооруженного конфликта и начавшиеся проблемы с выделением Киеву западной военной и финансовой помощи заставили ряд европейских государств пересмотреть свое отношение к происходящему. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в дипломатических и военных кругах Запада.

Европейские чиновники, с которыми беседовало агентство, допускают возможность того, что Украине придется пойти на мирные переговоры с Россией уже на условиях Москвы. Иного выхода у страны, лишенной финансирования и военной помощи, может не оказаться.



Некоторые европейские союзники начали спокойно рассматривать последствия провала НАТО в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны

- подчеркивает агентство Bloomberg.

Позиции европейских государств отличаются. Так, ряд стран нацелены на нормализацию отношений с Россией и Китаем, чтобы меньше зависеть от США, которые опять показывают свою ненадежность – уже на Украине, а раньше был тот же Афганистан. В свою очередь, страны Прибалтики и прежде нейтральная Финляндия готовятся к возможному прямому конфликту с Российской Федерацией, хотя пока Москва никак не выражает какие-либо агрессивные намерения в отношении этих государств.

Не исключено, что на фоне растущей напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, США придется делать выбор между теми же Украиной и Тайванем. Последний куда более важен для американской экономики и общего контекста соперничества с Китаем. Но отказ от поддержки Украины неизбежно приведет к победе России и расширению ее влияния в Восточной Европе.
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    16 комментариев
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    1. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +3
      Сегодня, 13:09
      Кто там что рассматривает ? Венгрия ,Австрия ,так завтра их глав государств банально лишат голоса.Реформа ЕС впереди. Все рассматривают и принимают во внимание только в Вашингтоне. А там не могут принят решение из-за предвыборной гонки ,получился вакуум . Пока папа не скажет в ЕС даже подумать не смогут .Пример Германии показателен
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        0
        Сегодня, 13:12
        Запретами дело не делается wink договариваться надо...А раз так,то надо ждать ,если не развала ес,то,как минимум, выхода отдельных стран...
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          +1
          Сегодня, 13:16
          Цитата: Попуас
          Запретами дело не делается договариваться надо...А раз так,то надо ждать ,если не развала ес,то,как минимум, выхода отдельных стран...

          Их держат у кормушки деньгами ,а это самый сильный мотиватор.
          Когда то Болгария снабжала овощами половину СЭВ ,а сейчас закупает овощи сама. ЕС разрушает экономику и привязывает определенными дотациями .А Прибалтика имела самый большой рыболовецкий флот в ЕС ,где он ?
          1. Попуас Ранг пользователя
            Попуас
            0
            Сегодня, 13:22
            Таки я пишу о запрете голосов...Болгарии и Австрии...! Если экономически ограничения еще могли перетерпеть,то право голоса запретить,это уже политика! И любой уважающий себя человек,просто это не потерпит! Плюс Польша нарывается на прочие запреты...
          2. orionvitt Ранг пользователя
            orionvitt
            0
            Сегодня, 14:42
            Цитата: APASUS
            Их держат у кормушки деньгами ,а это самый сильный мотиватор

            Так то оно так, но в реальной жизни деньги с неба не берутся. Кончились те времена, когда на западе их было завались. Теперь, мягко говоря кризис, и они с завидным упорством продолжают гробить свою экономику. А просто печатать деньги без обеспечения, это надувать финансовый пузырь с реальными последствиями, что деньги превратятся в бумажки. Самое интересное, все это прекрасно понимают, но сделать ничего не могут (или не хотят).
            1. APASUS Ранг пользователя
              APASUS
              0
              Сегодня, 15:47
              Цитата: orionvitt
              А просто печатать деньги без обеспечения, это надувать финансовый пузырь с реальными последствиями, что деньги превратятся в бумажки.

              Так и происходит. Все президенты США просто передают эстафету пирамиды и ждут на ком она закончится ,уже напечатали 31 триллион
        2. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +1
          Сегодня, 13:33
          Запретами дело не делается wink договариваться надо...

          Как сказал мне на досуге один потомок англосаксов - "Мы никогда ранее не договаривались ни с кем и не намерены договариваться ни с кем в будущем. Для достижения своих целей мы применяем все методы "убеждения" и принуждения и не комплексуем в использовании грязных методов, если в результате они приносят нам удовлетворение".
          Золотые слова, которые должны быть у каждого отечественного политика, а может быть и каждого гражданина России, кто думает о том, что западные запреты не наносят России никакого вреда.

          Аналогично, ждать развала ЕС в обозримом будущем, ничего не делая для достижения этой цели, так же бесперспективно как ждать краха американского доллара. У противника тоже имеются толковые головы, которые думают и предлагают действовать так, чтобы это не произошло.: hi:
          1. Попуас Ранг пользователя
            Попуас
            0
            Сегодня, 13:39
            Да это и пню ясно,что они не брезгуют никакими методами!...А про западные запреты,так по телеку на федеральных каналах транслируют, что "всё хорошо прекрасная маркиза"...
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 13:13
      Хорошо, если всё так как пишет Bloomberg... Но это самое проституированное СМИ и верить ему - себя не уважать... Хотя доля правды там точно есть (Словакия, Венгрия, Австрия)...
    3. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      -1
      Сегодня, 13:22
      Европейские чиновники, с которыми беседовало агентство, допускают возможность
      ...этим заднеприводным вообще думать не положено..сказал хоздеп нагнутся для пердоля..стало быть нагнутся..потому допускать или не допускать это не их компетенция как показала практика
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 13:25
      Некоторые европейские союзники начали спокойно рассматривать последствия провала НАТО в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны
      Bloomberg заговорил о провале НАТО. Выходит, что некоторые наконец решили свести дебет с кредитом и были очень удивлены, что цифры не в пользу "друзей украины". Но при этом ВПК Сша на большом подъеме, что наверное очень радует их представителей. С поражением украины политический провал НАТО неизбежен.
      1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
        Крымский партизан 1974
        +1
        Сегодня, 13:35
        Но при этом ВПК Сша на большом подъеме, что наверное очень радует их представителей.
        ...ещё б..бабло то ни куда и не уходило с полосатии..да и почистили склады от хлама..и в свете последних новостей об том что последний лярд для гомодрилов пойдёт на закупку оружия в ВС полосатии вообще изумляет...то то гомадрилы обрадуются
    5. Jacques Sekavar Ранг пользователя
      Jacques Sekavar
      +1
      Сегодня, 13:35
      Провал НАТО будет ежели РФ победит, а победа будет в случае лишения Украины государственности, т.е. когда армия РФ дойдёт до западных границ Украины
    6. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      0
      Сегодня, 13:40
      Проблема матрасов и ЕС заключается в том, что они не могут даже сформулировать тот конечный результат, которым должен завершиться конфликт на украине.
      Ставка на развал экономики России не сработала, а военный итог в виде возврата к границам 1991 года не очевиден, при том, что Кремль демонстрирует намерение выполнить заявленные задачи СВО и игнорирует их намёки на необходимость перехода к переговорам и перемирию на условиях Запада. Стратегический тупик, в который они себя загнали, сулит лишь дополнительную потерю территорий украиной.
    7. avdkrd Ранг пользователя
      avdkrd
      0
      Сегодня, 13:43
      Прибалты, наверное не зря мандражируют, в отличии от Финляндии. У финов, чистая параноя. Ни каких предпосылок, для " российской агрессии" нет и быть не может. Страны Прибалтики же и юридически ( как и всё советские республики) не имеют суверенитета, так и наличие Калининградского анклава, предполагает, что рано или поздно будут новые границы.
    8. Андрей Андреев_2 Ранг пользователя
      Андрей Андреев_2
      +1
      Сегодня, 13:56
      То, что ЕС нужна реформа, однозначно! Одно отличие от Украины - ЕС не придется демилитаризовывать! Там и без этого некому и нечем воевать, всех сожгли на Украине... Но денацифицировать придется)))

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