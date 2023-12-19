Отставной контр-адмирал ВМС США: НЛО - технологии, способные дать преимущество в любом военном конфликте

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Отставной контр-адмирал ВМС США: НЛО - технологии, способные дать преимущество в любом военном конфликте

Отставной контр-адмирал ВМС США и экс-администратор американского Национального управления океанических и атмосферных исследований Тим Галлодет, ранее публично заявивший, что считает НЛО – историей века, считает, что нашу планету регулярно посещают представители нечеловеческого разума с технологиями и намерениями, которых мы не понимаем.

Американские СМИ отмечают, что услышать подобное от бывшего высокопоставленного офицера ВМС США несколько странно и неожиданно. При этом бывший американский контр-адмирал утверждает, что абсолютно уверен в существовании нечеловеческого внеземного разума. Галлодет является одним из самых высокопоставленных госчиновников США, публично заявивших о своей уверенности в реальности существования инопланетян.



По его словам, внеземные технологии следует тщательно изучить, поскольку в будущем обладание ими может дать преимущество в любом военном конфликте. Именно по этой причине, по словам Галлодета, американские власти не раскрывают миру природу этих технологий, которые в настоящее время уже удалось обнаружить.

Однако, по мнению отставного контр-адмирала ВМС США, настало время обнародовать информацию о контактах с нечеловеческим разумом - этим сведениям пора стать достоянием общественности.

Ранее сообщалось, что выступая в конгрессе США несколько офицеров американской армии рассказали о предполагаемых секретных военных программах, якобы основанных на технологиях, полученных в результате обнаружения потерпевших крушения неопознанных летающих объектов.
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43 комментария
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  1. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +10
    Сегодня, 14:04
    Я вот то же верю, что человечество не одиноко, но в мире об этом часто вспоминают, для того, что бы отвлечь человечество от каких то насущных проблем...
    1. Master2030 Ранг пользователя
      Master2030
      +1
      Сегодня, 14:08
      Думаю когда прилетят мы это точно заметим
      Centrum censeo Washingtonum delendam esse
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +12
        Сегодня, 14:13
        Лично я заметил.На Земле стало очень много персонажей,логика которых явно не соответствует нормальной,земной..
        1. НИКНН Ранг пользователя
          НИКНН
          +2
          Сегодня, 15:01
          что нашу планету регулярно посещают представители нечеловеческого разума с технологиями и намерениями, которых мы не понимаем.
          Начнем с того, что американцы не понимают ни кого кроме себя (да и то под вопросом), так, что это не вина инопланетян, что их не понимают американцы.
          Именно по этой причине, по словам Галлодета, американские власти не раскрывают миру природу этих технологий, которые в настоящее время уже удалось обнаружить.
          Отстали ребята, у нас уже звезда смерти на орбите в точке противоположной точке орбиты земли дежурит, по этому вы ее не видите. Так что не надо нас пугать сказками, СОИ больше не пройдет, а вы догоняйте. wink laughing tongue
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 15:40
            Цитата: НИКНН
            Отстали ребята, у нас уже звезда смерти на орбите в точке противоположной точке орбиты земли дежурит, по этому вы ее не видите.

            Это всё враки. Я на Солнце через сварочную маску смотрел в 2008-м, когда солнечное затмение было - нет там рядом ни фига...
            laughing

            Правда... Может, она тогда грузинской армии испугалась, сбежала?
      2. Irokez Ранг пользователя
        Irokez
        0
        Сегодня, 15:06
        Нет не заметим и скорее всего не замечаем уже много лет. Какой смысл им себя афишировать в другом мире. Вы наверно фильмов амерских насмотрелись где явно и официально идут контакты с инопланетянами либо цивилизациями параллельных миров.
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 14:09
      Матрасы украинцев переплюнули, те на кирпичи и рогатки переходят (дроны). а эти сразу на НЛО грозятся пересесть. Сейчас посмотрим чем закончится их сражение с хуситами для начала!
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 14:14
        Ну да. Прилетит НЛО и на ВСУ посыпаться печеньки)
        1. Romario_Argo Ранг пользователя
          Romario_Argo
          0
          Сегодня, 14:40
          скорее это про другое поколение техники
          асинхронно вращающиеся диски создают собственную гравитацию и собственное магнитное поле
          поэтому могут зависать в воздухе, на орбите, менять среду с воздушной на подводную
          их центр притяжения может быть смещен от земного к притяжению солнца - но это уже следующее поколение этой техники
          т.к. тогда эти аппараты смогли бы молниеносно перемещаться в пространстве между планетами
    3. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 14:12
      Во вселенной не бывает исключений, но встреча разумных созданий это сомнительно.
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        +1
        Сегодня, 14:21
        Часто происходят встречи неразумно неразумных с неразумными.
        .....
        ....
        Нло летит
      2. Irokez Ранг пользователя
        Irokez
        0
        Сегодня, 14:58
        Цитата: Trapp1st
        встреча разумных созданий это сомнительно

        Вы в каком веке живёте?
        Встретились два человека причём разумных, а вы почему-то утверждаете, что это невозможно во вселенной.
        1. Trapp1st Ранг пользователя
          Trapp1st
          0
          Сегодня, 15:00
          Встретились два человека причём разумных
          Не факт что оба разумные, вот в контексте статьи про НЛО многие поняли смыл моего комментария но не все.
  2. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 14:06
    Однако what...с чего это вдруг этого генерала так прорвало?
    1. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      +4
      Сегодня, 14:08
      Может прибухивать в отставке начал request ... lol
      1. Петр_Колдунов Ранг пользователя
        Петр_Колдунов
        +1
        Сегодня, 14:11
        Цитата: Попуас
        Может прибухивать в отставке начал request ... lol

        В игрушечном отделе
        Работает полковник
        От пьянства и безделья
        Он стал почти покойник
        В отставку вышел рано
        И сдуру или спьяну
        Он занялся рекламой
        В игрушечном отделе -
        Купи купи танк...
        (с) Алиса
      2. C-Real Ранг пользователя
        C-Real
        0
        Сегодня, 14:55
        Алкоголя недостаточно, он им запивает антидепрессанты. Скорее всего еще травой догоняется.
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 14:11
      Может хочет перенаправить непомерные хотелки Зеленского на инопланетян?
    3. astepanov Ранг пользователя
      astepanov
      +1
      Сегодня, 14:25
      настало время обнародовать информацию о контактах с нечеловеческим разумом
      Не иначе, как енералу с Байденом довелось побеседовать. У того точно разум нечеловеческий, и сам Бидон с инпланетянцами общается накоротке: ручку им пожимает, причем пришельцы остаются невидимыми. Уж сколько раз это по телеку показывали.
  3. Master2030 Ранг пользователя
    Master2030
    +1
    Сегодня, 14:07
    Конечно, пока не был "экс" такое ляпать на высокооплачиваемой должности тупо.
    Ceterum censeo Washingtonum delendam esse
    1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 14:11
      На официальной должности генерал связан по рукам контрактом с Пентагоном. smile
      По окончании службы можно языком почесать.
      А с другой стороны НЛО существуют...пару раз видел их...но природу их существования объяснить не могу. request
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        0
        Сегодня, 14:24
        Чудеса и чудо-разные вещи.
        А еще есть мысль и смысл.
        Совесть и целесообразности.
        Нло плодятся от целесообразности или смысла жизни?
      2. orionvitt Ранг пользователя
        orionvitt
        0
        Сегодня, 14:27
        Цитата: Леха с Андроида.
        А с другой стороны НЛО существуют...пару раз видел их...но природу их существования объяснить не могу.

        Я тоже как то видел. Смотрю ночью, на небе ближе к горизонту огонёк туда сюда мотается. Ну думаю точно НЛО. Утром глянул, оказалось это на стройке подъёмный кран в ночную смену работал. У него фонарь на стреле горел. lol
        1. Aleksandr21 Ранг пользователя
          Aleksandr21
          0
          Сегодня, 16:14
          Цитата: orionvitt
          Утром глянул, оказалось это на стройке подъёмный кран в ночную смену работал. У него фонарь на стреле горел.


          Шутка-шутками, но какие то объекты НЛО точно встречаются... я например ни разу прям НЛО не видел, но вот мои родители рассказывали про огненные шары (шар) в молодости, сельская местность - Омская область 80е где то, и это видело всё село... никакими фонарями, авиационной техникой или чем то подобным это не объяснить, учитывая траекторию движения/скорость и прочие странности (по рассказам). Или взять нашу современность...многие пилоты/военные сталкиваются с таким явлением, обычные жители - тоже иногда видят этот феномен). т.е. это нечто большие, чем просто кинематограф Голливуда и желание выбить деньги из бюджета... можно конечно смеяться над неумными Американцами (или наоборот умными, если цель выбить денюжку), но некоторые случаи не имеют логического объяснения.
  4. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 14:08
    При этом бывший американский контр-адмирал утверждает, что абсолютно уверен в существовании нечеловеческого внеземного разума.
    Мдя, он не дорабатывает..... Где просьба профинансировать командировку на Альфу к Центавре, заодно и на Альдебаран?...
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 14:10
      У них еще на Луне отряд спецназа сидит)
  5. Петр_Колдунов Ранг пользователя
    Петр_Колдунов
    +1
    Сегодня, 14:09
    Отставной контр-адмирал ВМС США: НЛО - технологии, способные дать преимущество в любом военном конфликте

    Они это уже говорили про Бредли и Хаймарсы...
  6. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 14:11
    Если верить американскому фильму 1996 года "День независимости", то для победы над любыми инопланетянами достаточно одного ̶н̶е̶г̶р̶а̶ афропопого американца и одного еврея-хакера.
    С хакерами у нас проблем нет. А вот с первым компонентом - явные проблемы. Надо думать и решать, кем заменить. Пока время есть... wassat
    p.s. Совсем забыл! Ведь у нас тоже есть специалист - генерал по НЛО
  7. Землекоп Ранг пользователя
    Землекоп
    0
    Сегодня, 14:14
    Ну что можно взять с этого Галлопередола...какая фамилия такая и психика.
  8. Болторез Ранг пользователя
    Болторез
    +2
    Сегодня, 14:18
    внеземные технологии следует тщательно изучить
    Для этого нужно обладать сопоставимым уровнем технического развития- попытка новогвинейских пауасов разобраться в технологиях упавшего у них на острове самолета будет, мягко говоря, непродуктивной.
  9. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    0
    Сегодня, 14:18
    Странно, что зеля у них помощи не попросил... количество внеземных цивилизаций прямо пропорционально количеству стирального порошка. Но раз не дали - значит инопланетян нет! lol
  10. Fedor1 Ранг пользователя
    Fedor1
    0
    Сегодня, 14:23
    Что бы внеземной разум помог технологиями, это надо что бы он сам решил, а не хотелки отдеьных идивидумов и даже стран, тем более низконравственным и недостойным.
  11. orionvitt Ранг пользователя
    orionvitt
    +1
    Сегодня, 14:23
    Тут даже сказать нечего. Одним словом, голливуд рулит. laughing О высокой разумности инопланетной жизни, говорит то, что они до сих пор не вступили в контакт. Смотрят на то, что люди творят на своей планете, и у них щупальца дыбом встают. laughing
  12. Leontrotsky Ранг пользователя
    Leontrotsky
    +1
    Сегодня, 14:36
    В древней Греции, один из философов, по- моему Сократ, предложил взглянуть на небо, усеянное звездами и спросил оппонента- возможно ли такое, чтобы в поле, сплошь засеянным зерном, из всего изобилия взошло лишь одно?
    1. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 14:56
      Другая жизнь в безграничной Вселенной, скорее всего возможна, но вряд ли мы совпадем по времени существования с ней. Биологическая цивилизация вряд ли способна выжить столько, сколько хватит для изобретения технологий для переселения на другие, подходящие звездные системы, когда жизнь в своей станет уже не возможна. Еще один ледниковый период на земле, или метеорит типа Чиксулуба и человечеству придется развиваться заново, если хоть кто-нибудь вообще выживет.
  13. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 14:39
    Цитата: антивирус
    Чудеса и чудо-разные вещи.
    А еще есть мысль и смысл.
    Совесть и целесообразности.
    Нло плодятся от целесообразности или смысла жизни?

    Шибко умно говорите...я верю своим глазам...которые видели в воздухе передвигающий объект против ветра без шума, свечения...без всяких аэродинамических конструкций...не вижу в этом никакого чуда...хотелось бы знать на каком физическом принципе он перемещается.
    1. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      0
      Сегодня, 14:59
      В детстве при СССР часто видели НЛО...после развала ниразу wink действительно иная цивилизация
  14. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    0
    Сегодня, 14:44
    Точнее и не придумаешь ситуации, чтобы не воскликнуть избитое - "Ловите наркомана!!" wassat
    Хотя если вспомнить о том, куда двигается Запад, с его 80-ю гендерами у человека и ЛГБТ повесткой, то реально закрадывается подозрение, что землянами начали управлять инопланетяне и хотят вырождения человечества.
  15. Knell Wardenheart Ранг пользователя
    Knell Wardenheart
    -1
    Сегодня, 14:54
    ЛА способный путешествовать между мирами или преодолевать расстояния длинной в световые годы или даже просто безынерционный и способный на мгновенный разгон и торможение (как показывали НЛО на видео неоднократно) дал бы имеющей его стороне такие преимущества над прочими ,что иные факторы бы просто сошли на нет .
    Просто потому что сами по себе решения этих задач упираются в 100500 решений других задач и каждый такой аппарат был бы тупо кладезью готовых решений без необходимости затрат на многотриллионные НИОКРы по совокупному объему. Ничего из этого мы не наблюдаем -потому что НЕТ никаких НЛО в руках американских или иных военных. Максимум какие-то обломки в таком состоянии ,что из них можно выжать только атомную структуру и состав ,а также примерно представить способы изготовления. Если не стесняясь включить фантазию и предположить что "Розуэлл" в свое время не был успешной мистификацией, то открытие никелида титана (первого металла с памятью формы) при всей мутной подоплеке оного пришлось поразительно вовремя к этому событию ,очевидцы которого описывали в том числе металлическую пленку с памятью формы. Но, может статься так просто "совпало" ,косвенно у этого тоже есть подтверждения.

    В очередной раз скажу - в самом лучшем случае в руки землян попадет зонд ,а вернее даже его остатки , т.к ни один материал не властен над гравитацией и разрушительными космическими воздействиями. Зонд примерно аналогичный тем устройствам ,которые мы сами прикидываем какбы отправить к Альфе Центавре, то есть довольно простые конструкции с ограниченным функционалом. За иной конструкцией неизбежно пришли бы хозяева , даже если крайне смело допустить что ее по каким-то причинам не развинтили бы на шпунтики и не скопировали американцы.
  16. Alien From Ранг пользователя
    Alien From
    0
    Сегодня, 14:54
    Только фраза Лаврова подходит.....
  17. olimpiada15 Ранг пользователя
    olimpiada15
    0
    Сегодня, 14:54
    Землянам лучше бы не заниматься поисками внеземного разума, ибо то, что творит сегодня человечество убивает разумную жизнь на планете. Задумайтесь, по словам этого лица, новые технологии нужны для войны! Т.е. для убийства разумных существ. Чего им там за лужей не живётся? Масштабы их преступлений против человечности ужасают, а им нужны новые способы убийства.
  18. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 14:55
    НЛО ( как известно всем умным людям) , прилетают с обратной стороны черепахи на которой покоится наша плоская Земля. Но нам обитатели обратной стороны черепахи и не враги, и не друзья, а так, не пришей к одному месту рукав. Так что технологиями они с нами делиться не будут. . bully
    1. Strannik96 Ранг пользователя
      Strannik96
      0
      Сегодня, 15:26
      Дедушку далеко от дома престарелых не отпускать, иначе все технологии потеряет

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