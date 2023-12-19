Bloomberg: снижение американской поддержки Киева негативно отразится на отношениях США с союзниками

14
Bloomberg: снижение американской поддержки Киева негативно отразится на отношениях США с союзниками

Снижение американской поддержки Киева негативно отразится на отношениях США с союзниками. Многие из них отмечают, что помощь Соединенных Штатов украинской армии постепенно сворачивается.

Об этом рассуждают журналисты агентства Bloomberg, ссылаясь на источники среди американских высокопоставленных чиновников.

Волновые последствия будут ощущаться по всему миру, поскольку партнеры и союзники США задаются вопросом, насколько надежными будут обещания Вашингтона в вопросах обороны

- говорится в опубликованном материале.

Собеседники агентства предрекают более серьезные последствия от прекращения поддержки Соединенными Штатами киевского режима, чем от позорного вывода американских войск из Афганистана. Такая перспектива вызывает чувство тревоги у союзников США, чувствующих свою беззащитность.

Тревожные настроения еще более усиливаются из-за высоких шансов на победу в предстоящих президентских выборах в Америке Дональда Трампа. Партнеры американцев опасаются, что этот политик решится на выход США из Североатлантического альянса и заключит с российским лидером Владимиром Путиным сделку по Украине. И это не просто домыслы, ведь подобные намерения Трамп ранее озвучивал публично.

И хотя Байден неоднократно заверял Украину и страны Прибалтики в своей поддержке, в этих постсоветских государствах сильно сомневаются, что из-за них власти США станут рисковать жизнями американских солдат.

Некоторые из собеседников СМИ даже предположили, что некоторые из государств Европы даже начнут укреплять связи с Москвой и Пекином, не полагаясь на защиту ненадежных американцев.
  • Белый Дом
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 13:37
    союзники США задаются вопросом, насколько надежными будут обещания Вашингтона в вопросах обороны
    Союзникам Сша давно пора понять, что американцы действуют исключительно в своих интересах и дав сегодня слово завтра могут его забрать не моргнув глазом. Слишком много накопилось у Сша таких "союзников" которым обещана защита, но которые от этих обещаний повели себя очень агрессивно по отношению к России. Захотят ли американцы вмешиваться в конфликт с Россией, который спровоцирует один из их "союзников? Вопрос.
    Что-то сегодня Bloomberg прямо фонтанирует своими предположениями.
    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 13:50
      Вот простой вопрос... а союзники того "глубинного государства" ещё не поняли, не знают, раде чего, ради кого, власти того государства масть держат?
      Надо было помнить высказывание некоего джентльмена о самом главном, для любого государства.... СВОИ ИНТЕРЕСЫ, а все остальное пустые слова, обещания, для лохов.
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 13:56
        Цитата: rocket757
        Надо было помнить высказывание некоего джентльмена о самом главном, для любого государства.... СВОИ ИНТЕРЕСЫ, а все остальное пустые слова, обещания, для лохов.

        Так американцы и защищают на Украине СВОИ интересы. Главный из которых - уничтожение России. Это только украинцы, и то не все, думают, что США заботится об Украине. На самом деле вместо Украины - длинное подчёркивание, как делают в документах, когда требуется от руки что-то вписать. Там может быть кто угодно, лишь американские интересы пропечатаны на принтере в ФРС чётко и однозначно.

        А потому - денег найдут. Для себя ведь, не для какой-то Украины...
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 14:17
        Вообще, мысль все же здравая. США растратили свой авторитет перед бывшими союзниками и теперь начинают за это собирать. Из последнего - неудача при создании коалиции против хуситов. Кроме Бахрейна никто не согласился участвовать. А ведь совсем недавно эмираты на пару с саудитами вели войну в Йемене. Арабы грамотно переметнулись на сторону России и Китая и попросту игнорируют инициативы матрасов.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 14:22
          Вопрос... что такое авторитет?
          Можно предположить, что это СИЛА... но ведь её одной уже не достаточно, потому как монополией на силу, полосатики похвастаться больше не могут.
          А на счёт всего остального прочего, тоже не все так однозначно у них, для них.
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 14:31
            Авторитет не всегда сила, авторитет это еще и правильные поступки. Какие правильные поступки могут быть у отрябья собранного со всего Старого Света и отправленного истреблять местных жителей? Там изначально собрались негодяи. И последние 100 лет они держали мир за счет силы, а не за счет добрых дел. Да и то, держали они только там, где мы им разрешили!
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              0
              Сегодня, 14:53
              Любую тему, любой вопрос можно/нужно рассматривать с разных сторон.
              Так то Америка великая страна, вот только своё былое величие они растрачивают на что угодно, меньше всего на добрые дела, увы.
        2. alystan Ранг пользователя
          alystan
          0
          Сегодня, 14:54
          Вы про внутренние проблемы забыли.
          Сыночек Байдена предстанет перед судом 11 января. И там похоже все очень серьезно для него.
          Младшему брату Байдена вскоре тоже придется несладко.
          Как и самому Байдену.
          Там у американской администрации (демократического разлива) кругом засада.
          Куда уж им теперь до Украины с Израилем. Хотя по-привычке ли или заранее запланированным планам везде еще пытаются где пугнуть, кого нагнуть, кому "подсобить" и т.д.
          Как вчера, например, премьер Грузии поблагодарил администрацию Байдена за полученный ими статус кандидата в Евросоюз... Причем тут США вообще, ан нет, благодарят все же их. Тоже видать по-привычке.
  2. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +4
    Сегодня, 13:37
    А по судьбе вьетнамских и афганских союзников USAнцев то не понятно было? Смешно, право слово...
  3. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 13:38
    Читаешь и рыдать хочется,так всё красиво в статье написано crying lol А на самом деле это тоже элемент инфовойны,когда нам вешают на уши лапшу,а сами вкорне меняют подход к войне вна ук-роине. Скорее всего там будут воевать евролохи типа вымиратов,поляхии и всякие отбросы-авантюритсы. А янки воевать будут руками чвк своих,как в Ираке.
  4. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 13:41
    По моему, Bloomberg, просто пытается оказать давление как на администрацию Байдена, так и на Трампа с республиканцами - мол, бросите Украину, потеряете всех своих европейских союзников... Спешу успокоить журналистов агентства Bloomberg - не потеряют... Европа уже давно не может жить без американского ошейника и плётки...
    1. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      +1
      Сегодня, 14:04
      Нуу,блумберг не для Россиян статьи кропает...это сюда свои же тащат...Так что можете снимать лапшу smile
  5. БойКот Ранг пользователя
    БойКот
    0
    Сегодня, 13:48
    партнеры и союзники США задаются вопросом, насколько надежными будут обещания Вашингтона в вопросах обороны
    Только сейчас?!!! Очень позднее зажигание у них.
  6. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 14:01
    партнеры и союзники США задаются вопросом, насколько надежными будут обещания Вашингтона в вопросах обороны
    belay Гарантированно надежно будут обещания Вашингтона выполнены в части выгоды Вашингтона. request

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»