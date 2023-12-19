Волновые последствия будут ощущаться по всему миру, поскольку партнеры и союзники США задаются вопросом, насколько надежными будут обещания Вашингтона в вопросах обороны

Снижение американской поддержки Киева негативно отразится на отношениях США с союзниками. Многие из них отмечают, что помощь Соединенных Штатов украинской армии постепенно сворачивается.Об этом рассуждают журналисты агентства Bloomberg, ссылаясь на источники среди американских высокопоставленных чиновников.- говорится в опубликованном материале.Собеседники агентства предрекают более серьезные последствия от прекращения поддержки Соединенными Штатами киевского режима, чем от позорного вывода американских войск из Афганистана. Такая перспектива вызывает чувство тревоги у союзников США, чувствующих свою беззащитность.Тревожные настроения еще более усиливаются из-за высоких шансов на победу в предстоящих президентских выборах в Америке Дональда Трампа. Партнеры американцев опасаются, что этот политик решится на выход США из Североатлантического альянса и заключит с российским лидером Владимиром Путиным сделку по Украине. И это не просто домыслы, ведь подобные намерения Трамп ранее озвучивал публично.И хотя Байден неоднократно заверял Украину и страны Прибалтики в своей поддержке, в этих постсоветских государствах сильно сомневаются, что из-за них власти США станут рисковать жизнями американских солдат.Некоторые из собеседников СМИ даже предположили, что некоторые из государств Европы даже начнут укреплять связи с Москвой и Пекином, не полагаясь на защиту ненадежных американцев.