Замминистра обороны Украины: Киев намерен компенсировать дефицит снарядов для ВСУ производством дронов

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Замминистра обороны Украины: Киев намерен компенсировать дефицит снарядов для ВСУ производством дронов

Запад все более отворачивается от Украины, приостанавливая, сокращая, а то и вовсе прекращая военно-финансовую помощь Киеву. В США «последний миллиард», предназначавшийся для обеспечения потребностей ВСУ, решили потратить на восполнение боеприпасов и вооружений собственной армии. Европа провалила план по производству и отправке Украине миллиона снарядов, да и согласовать очередной транш финансовой помощи в ЕС никак не могут.

Однако киевские пропагандисты не унывают, с нарочитым оптимизмом анонсируя какие-то полуфантастические планы, как будут обходиться в условиях сдувания западной поддержки. Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил в интервью западной вещательной компании, что дефицит снарядов для ВСУ будет компенсирован производством большого количества дронов. Причем резко нарастить объем выпуска, в первую очередь ударных БПЛА, киевские власти собираются внутри страны, увеличив мощности предприятий по их изготовлению.



Что касается боеприпасов к артиллерии, то этот вопрос будет возникать и дальше. Поэтому в Украине было принято решение решать эти вопросы путем создания мощного производства БПЛА

— поделился амбициозными планами замглавы украинского военного ведомства.

Спрашивается: что мешало сделать это раньше? Ведь на нехватку БПЛА на фронте украинские вояки жалуются уже достаточно давно. Ранее один из офицеров ВСУ рассказал западным журналистам, что российские военные превосходят по численности применения беспилотников различного типа украинцев в пять-семь раз.

Между тем, Гаврилюк утверждает, что на предприятиях украинской оборонки уже наращивается производство боеприпасов «практически всех номенклатур бывшего СССР», а также натовского калибра 155-мм. По словам замглавы Минобороны Украины, уже в следующем году украинская оборонка будет производить достаточное количество боеприпасов, чтобы покрыть разницу между потребностями ВСУ на передовой и количеством снарядов, которые могут дать партнеры.

Другими словами, пока европейские предприятия ВПК не справляются с потребностями украинской армии, Киев каким-то буквально чудесным образом сумеет наладить в рекордные сроки производство достаточного количества разнокалиберных боеприпасов на останках советской промышленной базы и при жесточайшем дефиците денег. Впрочем, по примеру своих западных кураторов, вдруг начавших де-факто отказываться от собственных обещаний «бесконечной поддержки» Украины, киевские пропагандисты давно известны своими невыполнимыми амбициозными заявлениями. Вспоминается и прошлогоднее обещание Зеленского в короткие сроки создать «крупнейшую в мире армию морских дронов».

Заявление Гаврилюка, с учетом времени его появления, очень похоже на предновогоднее письмо ребенка Деду Морозу (рождественское послание Санта Клаусу, в случае с Украиной), в котором дитя просит доброго волшебника осуществить самую желанную и несбыточную свою мечту. Только вот заокеанский «Санта Клаус» в лице старичка Байдена уже заранее показал, что не собирается исполнять капризы украинского ребенка, требующего всё больше.
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    13 комментариев
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    1. frruc Ранг пользователя
      frruc
      +7
      Сегодня, 14:04
      ......киевские пропагандисты не унывают, с нарочитым оптимизмом анонсируя какие-то полуфантастические планы

      Если не унывают, видно, недостаточно работаем по их военным заводам, пунктам логистики и энергетическим объектам. Надеюсь, это исправимо.
    2. Сулла__Славный Ранг пользователя
      Сулла__Славный
      -3
      Сегодня, 14:06
      "На Украине испытали новый боевой дрон AQ 400 Scythe: чем ответит Россия?"

      Не очень похоже на БЧ в 32 кг у этой "косы". Движок, похоже слабее 50 ЛС, да и габариты планера - не тянут на такой груз и топливо, где-то под 10--20 кг. БЧ, не более. Примитивная сборка из листов пластика или фанеры - этажерка полукустарного дизайна. По сравнению с Герань-2, что в разы всё более и мощнее, и то БЧ сперва 36 кг, потом - несколько более. Но, поживём - увидим.request
    3. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +1
      Сегодня, 14:07
      Причем резко нарастить объем выпуска, в первую очередь ударных БПЛА, киевские власти собираются внутри страны, увеличив мощности предприятий по их изготовлению.
      А что делает сейчас наша военная и внешняя разведка? Надеюсь координаты всех этих предприятий будут известны, а значить по ним будет нанесено все возможное огневое воздействие
    4. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      -1
      Сегодня, 14:07
      Пускай уже сразу на кирпичи и рогатки переходят.
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 14:08
      Причем резко нарастить объем выпуска, в первую очередь ударных БПЛА, киевские власти собираются внутри страны, увеличив мощности предприятий по их изготовлению.

      А что ВПК Украины производит датчики , исполнительный механизмам и двигательная установка,источники энергии ?
      Так это все надо купить ,а деньги где Зин ?
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 14:53
        Так это все надо купить ,а деньги где Зин ?

        Ну комплектующие купят у тех же китайцев что покупает Россия . А деньги ? Кто сказал что "друзья" куева больше не будут их им давать да и таже плата за транзит полезных ископаемых из России в гейропу.
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          +1
          Сегодня, 15:44
          Цитата: частное лицо
          Кто сказал что "друзья" куева больше не будут их им давать да и таже плата за транзит полезных ископаемых из России в гейропу.

          Тут разговор идет не о миллионах ,а о миллиардах . Нарастить производство БПЛА в условиях банкротства страны ,ну скажем не очень получится .
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 14:10
      Однако киевские пропагандисты не унывают, с нарочитым оптимизмом анонсируя какие-то полуфантастические планы, как будут обходиться в условиях сдувания западной поддержки.
      . Флаг им меж булок, вперёд и с песней.... ще не вмерлики они такие.
    7. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
      Андрей из Челябинска
      +2
      Сегодня, 14:15
      Там просто опечатка. Текст
      Киев намерен компенсировать дефицит снарядов для ВСУ производством дрОнов

      надо читать как
      Киев намерен компенсировать дефицит снарядов для ВСУ производством дрЫнов
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 14:33
        Я и написал - рогатки и кирпичи. Дрыны тоже подойдут)))
    8. pettabyte Ранг пользователя
      pettabyte
      0
      Сегодня, 14:45
      Казалось бы. ГЛУШИЛКИ.
      И сидят украинцы в обнимку с дронами которые отказываются летать...

      Но ГЭС\ТЭЦ\подстанции надо бы на 404 разуплотнить.
      Чтоб было темно собирать даже из готовых наборов эти квадрики.
    9. Roust Ранг пользователя
      Roust
      -1
      Сегодня, 14:46
      Огневым ковром бы их всех постелить, да крестами накрыть и оркестр с похоронным маршем. Впрочем, можно обойтись и без оркестра.
    10. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 14:54
      Планы, планы, кругом одни планы..... Миллиард деревьев уже высадили, походу крестами досевают, с Илюшей на Марс слетали... планы, планы, кругом одни планы....

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