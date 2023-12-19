Принцип работы самоприцеливающихся боевых элементов в кассетных бомбах РБК-500
В 1989 году московское объединение «Базальт» разработало самоприцеливающиеся боевые элементы (СПБЭ) для кассетных бомб. В том же году оружие было принято на вооружение в СССР.
Кассетный боеприпас нового типа был двухступенчатым. Первая ступень – это обычная кассетная бомба РБК-500, поступившая на вооружение в 1951 году.
Изначально ее наполнением выступали осколочные авиационные бомбы АО-1 массой по 1 кг и диаметром 50-мм или 944-гламмовые противотанковые авиационные бомбы диаметром 42 мм ПТАБ. С 1969 года РБК-500 стали заполнять шариковыми осколочными авиационными бомбами под индексом ШОАБ-0,5.
В 1989 году в вышеупомянутую бомбу стали помещать те самые, разработанные «Базальтом» 14 самоприцеливающихся элементов, состоящих из двух прикрепленных друг к другу корпусов.
В одном из них, имеющем цилиндрическую форму диаметром 186 мм и высоту 270 мм, размещается заряд на 40% состоящий из тротила и на 60% - из гексогена.
В другом корпусе, имеющем параболическую форму, размещено устройство, названное «координатором цели». Последнее представляет собой оптико-электронный прибор, который улавливает излучение от работающей техники в инфракрасном диапазоне.
Принцип работы СПБЭ следующий.
После сброса бомбы с самолета-носителя, через установленный промежуток времени срабатывает пиропатрон, который раскрывает бомбу. Затем 14 боевых и 1 командный элементы начинают спуск на вспомогательных парашютах.
На расстоянии в 170 метров от земной поверхности по сигналу от командного элемента, 14 боевых отстреливают вышеупомянутый парашют и раскрывают три основных, на которых медленно продолжают спуск, вращаясь благодаря двум дополнительным лопастям.
В полете самоприцеливающийся элемент проводит сканирование и поиск цели, после обнаружения которой срабатывает взрыватель.
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