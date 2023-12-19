Принцип работы самоприцеливающихся боевых элементов в кассетных бомбах РБК-500

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Принцип работы самоприцеливающихся боевых элементов в кассетных бомбах РБК-500

В 1989 году московское объединение «Базальт» разработало самоприцеливающиеся боевые элементы (СПБЭ) для кассетных бомб. В том же году оружие было принято на вооружение в СССР.

Кассетный боеприпас нового типа был двухступенчатым. Первая ступень – это обычная кассетная бомба РБК-500, поступившая на вооружение в 1951 году.

Изначально ее наполнением выступали осколочные авиационные бомбы АО-1 массой по 1 кг и диаметром 50-мм или 944-гламмовые противотанковые авиационные бомбы диаметром 42 мм ПТАБ. С 1969 года РБК-500 стали заполнять шариковыми осколочными авиационными бомбами под индексом ШОАБ-0,5.



В 1989 году в вышеупомянутую бомбу стали помещать те самые, разработанные «Базальтом» 14 самоприцеливающихся элементов, состоящих из двух прикрепленных друг к другу корпусов.

В одном из них, имеющем цилиндрическую форму диаметром 186 мм и высоту 270 мм, размещается заряд на 40% состоящий из тротила и на 60% - из гексогена.

В другом корпусе, имеющем параболическую форму, размещено устройство, названное «координатором цели». Последнее представляет собой оптико-электронный прибор, который улавливает излучение от работающей техники в инфракрасном диапазоне.

Принцип работы СПБЭ следующий.

После сброса бомбы с самолета-носителя, через установленный промежуток времени срабатывает пиропатрон, который раскрывает бомбу. Затем 14 боевых и 1 командный элементы начинают спуск на вспомогательных парашютах.

На расстоянии в 170 метров от земной поверхности по сигналу от командного элемента, 14 боевых отстреливают вышеупомянутый парашют и раскрывают три основных, на которых медленно продолжают спуск, вращаясь благодаря двум дополнительным лопастям.

В полете самоприцеливающийся элемент проводит сканирование и поиск цели, после обнаружения которой срабатывает взрыватель.

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    3 комментария
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    1. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 14:41
      Всё это очень хорошо, применять чаще надо.
      1. МДП Ранг пользователя
        МДП
        -1
        Сегодня, 14:55
        Думаю даже если будет обнаружено тепловое излучение от двигателя, то снаряд с низкой вероятностью попадет в цель. Все же сказывается и вращение, и ветер, и выстрел из подвешенного на стропах контейнера
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 14:53
      С каждым днем война набирает все более людоедский характер...

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