Результаты соцопроса: не менее 78 процентов американцев оценивают состояние экономики США как плохое

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Результаты соцопроса: не менее 78 процентов американцев оценивают состояние экономики США как плохое

На фоне набирающей обороты президентской гонки в США, американский канал Fox News решил дать предварительную оценку результатам правления администрации Джо Байдена.

Для этого журналисты с 10 по 13 декабря проводили социальный опрос, участниками которого, в итоге, стали порядка тысячи простых граждан США.



Согласно опубликованным результатам, не менее 78 процентов американцев оценивают состояние экономики США как плохое. Авторы опроса подчеркнули, что до прихода к власти действующего президента данный показатель был на 9% ниже.

В то же время 44% респондентов считают, что в следующем году ситуация будет еще хуже.

Если говорить не об экономике, а о состоянии страны, в целом, то 68% американцев недовольны тем, что сегодня происходит в США. Как подчеркивают журналисты Fox News, в первые дни правления Джо Байдена вышеупомянутый показатель был на 15% ниже.

Более того, 46 процентов опрошенных в своих текущих проблемах напрямую обвинили правительство США. При этом довольны действиями нынешней администрации Белого дома лишь 14% респондентов.

Стоит отметить, что буквально на днях результаты собственного опроса опубликовал университета Monmouth. В материале говорится, что политику Джо Байдена и его администрации сегодня поддерживают лишь 34% американцев. Это, как подчеркнули авторы опроса, худший результат с момента вступления действующего президента США в должность.
  • pixabay.com
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8 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    -2
    Сегодня, 14:34
    А остальные 22% это, видимо, сотрудники ФРС и Администрации...
    1. Сулла__Славный Ранг пользователя
      Сулла__Славный
      +1
      Сегодня, 14:52
      В своё время, Де Голль, из Франции в 60-тых отправил в США пароход с мешками долларов и запросил - вернуть золотом. США долго упрямились, но всё же вернули французам сотни тонн золота. Позже, помельче страны - тоже стали возвращать мешки с долларами; так вот им - уже нагло отказали и не вернули золотом. Ну, а с 1972 года, доллар США - и вовсе не покрыт золотом, да и вообще... ничем. Вот тут, реально имеем фантики для "лохов", печатаемые шустрыми банкирами США, без всяких отчётов перед гоями землянами. Развод натуральный! Самому Мавроди - и не снилась такая "пирамида" на доверии на пустом месте.fellow
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        -2
        Сегодня, 14:57
        Они доллар к нефти привязали. Сейчас фактически идет отвязка его от нефти.
        У них в экономике дела не просто идут плохо, они идут к полному краху. Помимо всем известного внешнего долга в тридцать с лишним трлн есть еще и внутренний, который выше 80 трлн. У них уже сейчас дебет с кредитом не сходятся и уже никогда не сойдутся. При этом есть часть людей, которые реально верят в светлое будущее...
  2. Roust Ранг пользователя
    Roust
    +2
    Сегодня, 14:50
    К оружию!!! Негры обиженные, мулаты обкуренные, белые трансы, - все к оружию!!! Без гражданской войны не будет вам свободы от бидона.
  3. Andobor Ранг пользователя
    Andobor
    0
    Сегодня, 15:09
    Да, все пpocрала пeндocня, а ведь тоже благополучная страна была.
  4. Фразах Ранг пользователя
    Фразах
    0
    Сегодня, 15:12
    Изнеженные ковбои просто не знают, что такое плохо и чуть что бегут жаловаться. Зажрались, забыли про фундамент счастья: нашел в помойке гнилое яблоко, отмыл и продал свежак за деньги.., через пару лет - миллиардер! Учили их, учили, да всё бестолку.
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:48
    Не у тех опрос проводили.8,8% американцев являются миллионерами,а это 24 ,4 млн человек.Правда 1,7 млн человек раззорились и у них на счетах 999 999 $ laughing
  6. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 16:04
    Нормальная у них экономика . Если бы в Россию вложить 31 триллион $ ,то у меня бы через 5 лет туалеты мыла бы Мадонна laughing

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