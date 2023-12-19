Результаты соцопроса: не менее 78 процентов американцев оценивают состояние экономики США как плохое
На фоне набирающей обороты президентской гонки в США, американский канал Fox News решил дать предварительную оценку результатам правления администрации Джо Байдена.
Для этого журналисты с 10 по 13 декабря проводили социальный опрос, участниками которого, в итоге, стали порядка тысячи простых граждан США.
Согласно опубликованным результатам, не менее 78 процентов американцев оценивают состояние экономики США как плохое. Авторы опроса подчеркнули, что до прихода к власти действующего президента данный показатель был на 9% ниже.
В то же время 44% респондентов считают, что в следующем году ситуация будет еще хуже.
Если говорить не об экономике, а о состоянии страны, в целом, то 68% американцев недовольны тем, что сегодня происходит в США. Как подчеркивают журналисты Fox News, в первые дни правления Джо Байдена вышеупомянутый показатель был на 15% ниже.
Более того, 46 процентов опрошенных в своих текущих проблемах напрямую обвинили правительство США. При этом довольны действиями нынешней администрации Белого дома лишь 14% респондентов.
Стоит отметить, что буквально на днях результаты собственного опроса опубликовал университета Monmouth. В материале говорится, что политику Джо Байдена и его администрации сегодня поддерживают лишь 34% американцев. Это, как подчеркнули авторы опроса, худший результат с момента вступления действующего президента США в должность.
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