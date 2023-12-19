Результаты соцопроса: не менее 78 процентов американцев оценивают состояние экономики США как плохое

На фоне набирающей обороты президентской гонки в США, американский канал Fox News решил дать предварительную оценку результатам правления администрации Джо Байдена.Для этого журналисты с 10 по 13 декабря проводили социальный опрос, участниками которого, в итоге, стали порядка тысячи простых граждан США.Согласно опубликованным результатам, не менее 78 процентов американцев оценивают состояние экономики США как плохое. Авторы опроса подчеркнули, что до прихода к власти действующего президента данный показатель был на 9% ниже.В то же время 44% респондентов считают, что в следующем году ситуация будет еще хуже.Если говорить не об экономике, а о состоянии страны, в целом, то 68% американцев недовольны тем, что сегодня происходит в США. Как подчеркивают журналисты Fox News, в первые дни правления Джо Байдена вышеупомянутый показатель был на 15% ниже.Более того, 46 процентов опрошенных в своих текущих проблемах напрямую обвинили правительство США. При этом довольны действиями нынешней администрации Белого дома лишь 14% респондентов.Стоит отметить, что буквально на днях результаты собственного опроса опубликовал университета Monmouth. В материале говорится, что политику Джо Байдена и его администрации сегодня поддерживают лишь 34% американцев. Это, как подчеркнули авторы опроса, худший результат с момента вступления действующего президента США в должность.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»