Израильские поселенцы оказались под санкциями Франции за нападения на палестинцев

Франция приняла решение ввести санкции на национальном уровне против некоторых из поселенцев, которые были идентифицированы как экстремисты

Франция решила ввести санкции против некоторых израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, по которым имеется информация об их причастности к нападениям на палестинцев. О такой мере, предпринятой Парижем, заявила глава французского МИД Катрин Колонна в ходе встречи со своим коллегой их Великобритании Дэвидом Кэмероном.- сказала Колонна.Кроме того, по словам главы МИД Франции, Париж работает над тем, чтобы подобного рода санкции были введены на общеевропейском уровне.Министр в очередной раз призвала Тель-Авив принять меры против поселенцев, совершающих нападения на мирных палестинцев Западного берега. Ранее сообщалось, что таким поселенцам будет закрыт въезд на территорию Франции, а активы заморозят.Стоит отметить, что на Западном берегу, где нет власти у ХАМАС, с начала эскалации конфликта 7 октября погибло около 260 палестинцев, подавляющее большинство из которых были убиты израильскими военными и полицейскими. Однако о каких-либо санкциях против них речи не идет.Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан возводятся с 1967 года вопреки всем резолюциям ООН. На этих территориях Палестины расселились уже более полумиллиона поселенцев из Израиля.