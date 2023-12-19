Израильские поселенцы оказались под санкциями Франции за нападения на палестинцев
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Франция решила ввести санкции против некоторых израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, по которым имеется информация об их причастности к нападениям на палестинцев. О такой мере, предпринятой Парижем, заявила глава французского МИД Катрин Колонна в ходе встречи со своим коллегой их Великобритании Дэвидом Кэмероном.
Франция приняла решение ввести санкции на национальном уровне против некоторых из поселенцев, которые были идентифицированы как экстремисты
- сказала Колонна.
Кроме того, по словам главы МИД Франции, Париж работает над тем, чтобы подобного рода санкции были введены на общеевропейском уровне.
Министр в очередной раз призвала Тель-Авив принять меры против поселенцев, совершающих нападения на мирных палестинцев Западного берега. Ранее сообщалось, что таким поселенцам будет закрыт въезд на территорию Франции, а активы заморозят.
Стоит отметить, что на Западном берегу, где нет власти у ХАМАС, с начала эскалации конфликта 7 октября погибло около 260 палестинцев, подавляющее большинство из которых были убиты израильскими военными и полицейскими. Однако о каких-либо санкциях против них речи не идет.
Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан возводятся с 1967 года вопреки всем резолюциям ООН. На этих территориях Палестины расселились уже более полумиллиона поселенцев из Израиля.
Википедия/ISM Palestine
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