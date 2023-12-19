Израильские поселенцы оказались под санкциями Франции за нападения на палестинцев

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Израильские поселенцы оказались под санкциями Франции за нападения на палестинцев

Франция решила ввести санкции против некоторых израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, по которым имеется информация об их причастности к нападениям на палестинцев. О такой мере, предпринятой Парижем, заявила глава французского МИД Катрин Колонна в ходе встречи со своим коллегой их Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Франция приняла решение ввести санкции на национальном уровне против некоторых из поселенцев, которые были идентифицированы как экстремисты

- сказала Колонна.



Кроме того, по словам главы МИД Франции, Париж работает над тем, чтобы подобного рода санкции были введены на общеевропейском уровне.

Министр в очередной раз призвала Тель-Авив принять меры против поселенцев, совершающих нападения на мирных палестинцев Западного берега. Ранее сообщалось, что таким поселенцам будет закрыт въезд на территорию Франции, а активы заморозят.

Стоит отметить, что на Западном берегу, где нет власти у ХАМАС, с начала эскалации конфликта 7 октября погибло около 260 палестинцев, подавляющее большинство из которых были убиты израильскими военными и полицейскими. Однако о каких-либо санкциях против них речи не идет.

Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан возводятся с 1967 года вопреки всем резолюциям ООН. На этих территориях Палестины расселились уже более полумиллиона поселенцев из Израиля.
  • Википедия/ISM Palestine
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12 комментариев
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  1. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    +2
    Сегодня, 15:06
    приняла решение ввести санкции на национальном уровне против некоторых из поселенцев, которые были идентифицированы как экстремисты
    израиль экстремистская страна.
    1. Сулла__Славный Ранг пользователя
      Сулла__Славный
      -1
      Сегодня, 15:12
      Любой у кого паспорт Поганого Израиля - ПРЕСТУПНИК!angry

      Он должен отрабатывать свои грехи в ГУЛаге!
      Если сионист-террорист убил хотя бы одного гоя - он должен быть повешен!negative
    2. newtc7 Ранг пользователя
      newtc7
      +1
      Сегодня, 15:44
      Цитата: Trapp1st
      приняла решение ввести санкции на национальном уровне против некоторых из поселенцев, которые были идентифицированы как экстремисты
      израиль экстремистская страна.


      Евреи нигде и никогда не могли ужиться ни с одним народом. Ибо главные нацики из возможных. С вечным желанием надо всеми доминировать - ну в этом хотя бы со своими хозяевами из англосаксов они похожи.
    3. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 15:56
      С которой по свойски и ничуть не стесняясь общается весь Западный мир.
  2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    -1
    Сегодня, 15:08
    Весело там у них... А кто французского дипломата замочил уже нашли?
    1. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 15:24
      Цитата: Михаил-Иванов
      Весело там у них... А кто французского дипломата замочил уже нашли?

      И искать никто не будет. "Туман войны"...

      А представляете визг, если бы в Кукуеве от нашей бомбы хотя бы палец поцарапал какой-нибудь французский дипломат?
  3. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    +4
    Сегодня, 15:10
    А нет ли в этом лютого антисемитизьму? what
    1. Сулла__Славный Ранг пользователя
      Сулла__Славный
      +2
      Сегодня, 15:13
      А я здесь пока ни одного антисемита не видел. Большинство - очень жалеет мирных арабов, а они - самые что ни на есть махровые СЕМИТЫ. А вот АНТИСИОНИСТОВ здесь - много, и я - один из них, чем безмерно ГОРЖУСЬ!soldier
  4. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
    Игорь Борисов_2
    +3
    Сегодня, 15:15
    На этих территориях Палестины расселились уже более полумиллиона поселенцев из Израиля.

    Как тараканы, чес слово....
    1. Ивар Рави Ранг пользователя
      Ивар Рави
      +1
      Сегодня, 15:35
      Не обижайте тараканов, они не могут выбирать. А вот евреи могут выбирать быть им людьми или сионацистами
    2. бухач Ранг пользователя
      бухач
      +1
      Сегодня, 15:51
      Ну климат как бы располагает к размножению,думаю что случись возникнуть Израилю где-нибудь в северных широтах то такой проблемы бы не было,она ,эта проблема,была бы от недостатка населения а не от переизбытка,попа в тепле куда лучше чем на морозе.
  5. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 16:00
    Да плевать они хотели на Францию и их санкции ,пока Израиль поддерживает США

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