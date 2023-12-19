Непрекращающиеся эмиграция и мобилизация на Украине приводят к сведению на нет рабочего класса

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Непрекращающиеся эмиграция и мобилизация на Украине приводят к сведению на нет рабочего класса

На фоне резкого сокращения западной военной помощи в Минобороны Украины уже объявили о переходе на «самообеспечение» ВСУ, обещая в следующем году буквально волшебным образом многократно нарастить производство беспилотников и снарядов для нужд армии. Как этого добьется погрязшая в коррупции страна с огромным дефицитом бюджета и развалившейся экономикой, киевские пропагандисты не уточняют.

Есть и еще одна очень серьезная проблема, которую украинские правители точно не смогут решить, даже если Запад вдруг снова начнет заваливать Киев деньгами. Непрекращающиеся эмиграция и мобилизация в стране постепенно приводят к уничтожению почти всего рабочего класса. Мужчины трудоспособного возраста либо сбегают за границу, либо оказываются на фронте, где погибают или возвращаются домой с разными степенями инвалидности.



Ранее бывшая одной из основных мировых экспортеров агропродукции, в первую очередь зерновых и масленичных культур, Украина демонстрирует рекордные за всю историю «независимости» убытки в сельхозсекторе. Главная причина в том, что фермерским хозяйствам и аграрным компаниям элементарно не хватает рабочих рук, дефицит рабочей силы в этой отрасли достиг в среднем семидесяти процентов.

И того хуже обстоят дела с пролетариатом на еще работающих заводах и фабриках, где помимо физического труда требуется и определенная, порою весьма высокая, квалификация сотрудников. В промышленном сегменте украинских предприятий нагрузка на рабочих-мужчин выросла на рекордные 160 процентов. Выбытие узких специалистов из сферы ЖКХ может привести к параличу коммунального хозяйства в городах Украины уже этой зимой, о чем сообщают некоторые наиболее смелые, а скорее отчаявшиеся решить эту проблему, мэры и руководители предприятий.

Нехватка рабочих рук фиксируется во всех без исключения отраслях, в том числе в сфере обслуживания и на транспорте. На стройках Киева нехватка рабочих разных специальностей с начала года выросла на 44 процента. Очевидно, в менее крупных городах Украины, подвергающихся более тотальной мобилизации, чем столица, эта проблема стоит еще острее.

Дабы избежать принудительной отправки на фронт ну просто обязанные быть «патриотами» украинские мужчины готовы в прямом смысле на все. Нардепка-русофобка Марьяна Безуглая, призывающая женщин в ряды ВСУ, по просьбе офиса Зеленского провела на своей странице опрос под таким заголовком: Готовы ли «щирые украинцы» отказаться от паспорта с трезубцем, чтобы избежать мобилизации? На что 74 процента респондентов из числа сильного пола ответили: «Да, с большой радостью». Вот только режиму Зеленского, очевидно решившему любой ценой «выполнить план» по истреблению трудоспособного населения страны, на эту статистику откровенно наплевать.
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    21 комментарий
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    1. C-Real Ранг пользователя
      C-Real
      +3
      Сегодня, 14:59
      ...в cpаHе...

      Точнее не скажешь :)
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        Сегодня, 15:39
        Уже с января 2024 года на Украине начнётся мобилизация всех женщин без исключения.Подарочек под ёлочку от Верховной Зрады в виде нового закона.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 15:02
      Очевидное... страна считающая своих граждан только мобилизационным ресурсом, кончается быстро и плохо.
      Сидеть на подсосе у забугорных радетелей это не надёжно и не выход из кризисный ситуации.
      Впрочем, граждане сами выбрали ЭТО, многие ведь скакали за такую власть, если не скакали, то никак не хотели препятствовать этому.
      Вот теперь на них все это и свалилось, а дальше лучше не будет.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 15:10
        Полностью согласен! Скакали почти все, а виновным хотят сделать кучку негодяев. Это не прокатит, расплатиться придется как немцам после ВМВ...
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 15:38
          Стандартная отмазка типа... я уту власть не выбирал.
          Но там по статистике, какая б она не была, голосовали и поддерживали.
          И опять отмазка... нас обманули! Ну да, обманули, но ничего такого неожиданного, ведь не было.
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +2
        Сегодня, 15:45
        Вспоминаются слова апологетов бендеровщины для которых их высшая, людоедская, цель оправдывалась любым количеством жертв собственного населения.

        Прошло столько лет и кому-то показалась, что бандеровщина, как идеология, умерла и больше никогда не возродится. Но последовавшие после развала СССР годы доказали нам обратное - многие на территории бывшей УССР пестовали и лелеяли бандеровскую идеологию и открыто призывали уничтожить всех тех кто с ней не согласен, особенно в Крыму, на Донбассе и в Новороссии.

        Нынче у населения бывшей УССР осталось несколько способов выжить бороться с бандеровцами, бежать от бандеровцев куда глаза глядят или дружно влиться в их ряды у уничтожать всех тех кто с ними не согласен. Что мы сейчас и наблюдаем. hi
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          0
          Сегодня, 16:04
          Есть ещё один вариант... дружно влится в ряды и снести бандеровщину со своей земли, совсем, окончательно.
          1. kulinar Ранг пользователя
            kulinar
            0
            Сегодня, 16:17
            Цитата: rocket757
            Есть ещё один вариант... дружно влится в ряды и снести бандеровщину со своей земли, совсем, окончательно.

            Фантастика в другом отделе...
            Кто будет противостоять власти?
    3. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +5
      Сегодня, 15:02
      Рабочий класс там всю жисть был только на юге и востоке. В Новороссии и Слободской Украине. Когда запускали ЛАЗ, не только ИТР, но и рабочих пришлось везти с востока. Местные только уборщицы были да вахтёры.
      Так что самые то бандеровцы особо и не пострадали. Сидят себе на хуторах и любят Ридную.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 15:12
        Я больше скажу, западенцы утверждают что на Донбассе живут алкаши и наркоманы, быдло, а вот они красавцы. Хаты у них белые, огороды ухоженные и сами они герои-женихи на выданье... На вопрос, а чего не на фронте? Молча сливаются...
    4. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
      Игорь Борисов_2
      +4
      Сегодня, 15:03
      Готовы ли «щирые украинцы» отказаться от паспорта с трезубцем, чтобы избежать мобилизации? На что 74 процента респондентов из числа сильного пола ответили: «Да, с большой радостью».

      Это наглядное демонстрирует отношение украинцев к своей стране - чихать они на нее хотели....
      1. Pharmacist Ранг пользователя
        Pharmacist
        0
        Сегодня, 15:30
        Дык в тех опросах, небось, не все @опу открывали - наверняка все 94% было бы.
      2. советник 2 уровня Ранг пользователя
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 15:44
        иногда не поймешь людей, идет в ВСУ воевать против РФ-плохой украинец, не идет - тоже плохой.. а вообще - с радостью на войну, основная масса людей в любой стране-идет в основном только в фильмах.. так как это - по сути не очень нормально- стремиться самому на войну, среднестатистическому человеку..
    5. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +1
      Сегодня, 15:05
      Всех плечевых с трасс и тик-тока вернуть на заводы и поля. Они тяжелее х.. ложки ничего не поднимали, сил много осталось, справятся.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 15:21
        Зато у них мышцы рта, сильные.
    6. monetam Ранг пользователя
      monetam
      +1
      Сегодня, 15:16
      Ну да, главная забота в жизни - это чубы отращивать, да на Майданах скакать. А вот работать, как русские на КАМАЗ-е, или как китайцы, то " дурных немаэ". Все торгуются, клянчат деньги в Европе, и рассказывают о ".русских варварах"
    7. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 15:20
      А зачем им рабочий класс, нужно мясо и доноры, вот с прибалтов берут пример, население полтора пенса по факту а дотаций как на страну, излишки по карманам.
    8. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 15:20
      Там давно рабочий класс, разъехался. Остался рагулячий класс- с кастрюлями и вышиванками.
    9. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      -1
      Сегодня, 15:21
      Непрекращающиеся эмиграция и мобилизация на Украине приводят к сведению на нет рабочего класса.
      К сожалению и у нас тоже. Но они закончатся раньше. А что мы потом делать будем
    10. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
      ВЗЭМ100
      0
      Сегодня, 15:45
      В лнр днр рабочий класс тоже на нуле.
    11. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 16:01
      Все очень просто . За станки встанут дети и женщины .Если у клоуна не хватит мозгов призвать всех женщин на фронт

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