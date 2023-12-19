"Президент России заявил о резком росте активности НАТО на российских границах"

Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств

Запад с упором на этих активных агрессивных, на эти активные, агрессивные неонационалистические силы на Украине, просто не оставил нам никакого шанса