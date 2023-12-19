Президент России заявил о резком росте активности НАТО на российских границах

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Президент России заявил о резком росте активности НАТО на российских границах

Североатлантический альянс в последнее время демонстрирует очень высокий уровень активности на границах Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ.

Как отметил глава российского государства, НАТО наращивает численность войск в Восточной и Центральной Европе. Так, к границам России перебрасывают авиационную технику, в том числе принадлежащую вооруженным силам США.



Запад преследовал цель нанести военное и стратегическое поражение Российской Федерации на Украине. Однако, отметил президент РФ, данные попытки разбились о мужество российских солдат.

Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств

- сказал президент России.

Глава государства вспомнил и о том, как руководство НАТО обещало не расширять альянс на восток. Но затем в альянс была втянута Финляндия, сейчас планируется принять в НАТО Швецию. Путин назвал «беззастенчивым враньем» обещания Запада не расширять Североатлантический альянс на восток.

Далее президент затронул возможность нормализации отношений России со странами Запада. Путин считает, что именно западные государства сами способствовали своими действиями развалу этих отношений.

Запад с упором на этих активных агрессивных, на эти активные, агрессивные неонационалистические силы на Украине, просто не оставил нам никакого шанса

- подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела европейских государств. Кроме того, Путин назвал Россию единственным подлинным гарантом суверенитета Украины.
  • kremlin.ru
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10 комментариев
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  1. Попуас Ранг пользователя
    Попуас
    +2
    Сегодня, 15:02
    Снова очевидные вещи говорит....
    1. Сулла__Славный Ранг пользователя
      Сулла__Славный
      +5
      Сегодня, 15:07
      Правительство РФ - не посмело жёстко ответить на расширение поставок вооружений ВСУ, так теперь получаем "бонусы" такой политики: уже и стратегическую авиацию на Мурманск и далее отправили, а флот - по закоулкам приходится прятать. Вот подкинут ещё тактические ракеты ВСУ, так гляди - и кремлёвским сидельцам придётся в Самару убегать. Что-то с внешней политикой у нас происходит не так, не говоря уже о СВО.crying
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 15:12
      Очевидные вещи?Это про "гаранта суверенитета Украины",что ли?Вообще то в данной ситуации гарантировать суверенитет тому,кто страстно хочет тебя убить,как то совсем не вяжется.
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        +1
        Сегодня, 15:46
        И это тоже...в случае с Украиной кто допустил все это?... request вопрос риторический...ответа не надо!
  2. КСВК Ранг пользователя
    КСВК
    -4
    Сегодня, 15:14
    Враги кругом!
    Все на моги... мобилизацию!
    Всё для фронта! Всё для победы!
    Мировая закулиса опять показала свой звериный оскал.
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +1
      Сегодня, 15:36
      Цитата: КСВК
      Враги кругом!
      Все на моги... мобилизацию!
      Всё для фронта! Всё для победы!
      Мировая закулиса опять показала свой звериный оскал.


      Зеленский,это не твоя аудитория.Ты ошибся.
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:33
    Американцам это понравится однозначно.Больше и разного оружия для нашего суверенитета.
  4. Million Ранг пользователя
    Million
    +2
    Сегодня, 15:43
    Плохо работает господин президент и его компания приближенных.
  5. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 16:03
    Представляю как в США потирают руки ,еще 2 страны сами хотят стать жертвой ..............
  6. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 16:09
    "Президент России заявил о резком росте активности НАТО на российских границах"
    Дядя Вова, не поверишь: мы тоже это заметили!
    Ты лучше заяви: Чего делать будем?

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