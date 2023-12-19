Президент России заявил о резком росте активности НАТО на российских границах
Североатлантический альянс в последнее время демонстрирует очень высокий уровень активности на границах Российской Федерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ.
Как отметил глава российского государства, НАТО наращивает численность войск в Восточной и Центральной Европе. Так, к границам России перебрасывают авиационную технику, в том числе принадлежащую вооруженным силам США.
Запад преследовал цель нанести военное и стратегическое поражение Российской Федерации на Украине. Однако, отметил президент РФ, данные попытки разбились о мужество российских солдат.
- сказал президент России.
Глава государства вспомнил и о том, как руководство НАТО обещало не расширять альянс на восток. Но затем в альянс была втянута Финляндия, сейчас планируется принять в НАТО Швецию. Путин назвал «беззастенчивым враньем» обещания Запада не расширять Североатлантический альянс на восток.
Далее президент затронул возможность нормализации отношений России со странами Запада. Путин считает, что именно западные государства сами способствовали своими действиями развалу этих отношений.
- подчеркнул Владимир Путин.
Президент отметил, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела европейских государств. Кроме того, Путин назвал Россию единственным подлинным гарантом суверенитета Украины.
- kremlin.ru
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