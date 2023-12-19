От лишения наград до тюрьмы: Минобороны Франции намерено наказывать военных, перешедших в иностранные армии

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От лишения наград до тюрьмы: Минобороны Франции намерено наказывать военных, перешедших в иностранные армии

Китайская армия ведет активный набор летчиков ВВС западных стран, используя их опыт для совершенствования тактики воздушного боя.

В октябре 2022 года об этом сообщали в Минобороны Британии, отметив, что НОАК завербовала около 30 бывших военных летчиков Королевских ВВС, заинтересовав их крупным вознаграждением (порядка €20 тыс. в месяц). В июне об аналогичной практике заявили в МО ФРГ, указав о том, что бывшие пилоты люфтваффе были наняты НОАК через подставные компании.



Согласно недавнему материалу издания Le Figaro, соблазна поработать на китайскую армию не избежали и летчики ВВС и ВМС Франции. В связи с этим был внесен законопроект, призванный «бороться с вербовкой иностранными организациями бывших солдат французской армии». На этом основании был принят закон о военном программировании LPM 2024-30, в котором указывается, что «военнослужащий, который выполняет функции, представляющие особую чувствительность [для страны] и желающий работать на иностранное государство, должен заявить об этом министру обороны с соблюдением срока уведомления».

Переход на службу в иностранную армию без получения разрешения от МО наказывается финансовыми санкциями (удержанием пенсии), лишением наград, полученных за время военной карьеры, или 5 годами тюремного заключения со штрафом в €75 тыс.

Новое положение, опубликованное 14 декабря, касается военных, проходивших службу в таких областях как аэронавтика, космос, подводная война, киберзащита, телекоммуникации, вычислительная техника, разведка, специальные силы, ударные системы и РХБЗ.

Цель этого указа – предотвратить посягательства на фундаментальные интересы нации, прекратив передачу иностранным державам стратегических знаний из французского военного искусства

- заявили в МО страны, прокомментировав свои намерения в отношении потенциальных «перебежчиков».

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    12 комментариев
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    1. DirtyLiar Ранг пользователя
      DirtyLiar
      +4
      Сегодня, 15:27
      Ну да, ну да. В Украину наёмниками идти можно, в Китай - нельзя. Какие же лицемерные твари...
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 16:00
        посмотришь что творят"властные структуры",...хочется затариться жратвой,попкорном и чипсами,пивом по полной, на все деньги,и смотреть чем эта вся ХНА закончится, если быстро и горячо- хорошо.ледникового периода не хочу, припасов нет.хотя...зачем ?
    2. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 15:34
      Очередное Highly likely. Никогда китайцы не возьмут иностранцев в свои ВВС. В крайнем случае - инструкторами в учебные центры.
      1. DirtyLiar Ранг пользователя
        DirtyLiar
        +1
        Сегодня, 15:43
        Ну так тут так и говорится:
        используя их опыт для совершенствования тактики воздушного боя.

        То есть совершенно ясно, что инструкторами.
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +4
        Сегодня, 15:52
        Цитата: Дилетант
        Никогда китайцы не возьмут иностранцев в свои ВВС. В крайнем случае - инструкторами в учебные центры.

        Вспомнилось...
        Совсем недавно был у нас один глава Министерства обороны, который считал, что нам лётные военные училища не нужны, гораздо дешевле нанять лётчиков из Китая. Несколько лет в училища не было приёма курсантов.
        Надеюсь, черти в аду ему самую тёплую сковородку приготовят.
        1. DirtyLiar Ранг пользователя
          DirtyLiar
          +2
          Сегодня, 15:58
          Так у нас раньше много кого было. Были и те, которые говорили, что нам промышленность не нужна - нефть/газ продадим и всё купим. А реальность больно бьёт по голове.
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 16:02
            Цитата: DirtyLiar
            Так у нас раньше много кого было. Были и те, которые говорили, что нам промышленность не нужна - нефть/газ продадим и всё купим.

            Характерная особенность - все, кто это говорил, либо сбежали, либо ушли в политическое ничто.
            К сожалению, есть и третье "либо" - либо сидят в Правительстве сейчас. Правда, говорят уже совсем другое - в полном соответствии с "генеральной линией партии".
    3. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +2
      Сегодня, 15:38
      Наполеона, посмертно надо наказать за неготовность его армии к русской зиме.
    4. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 15:56
      Переход на службу в иностранную армию без получения разрешения от МО наказывается финансовыми санкциями (удержанием пенсии), лишением наград, полученных за время военной карьеры, или 5 годами тюремного заключения со штрафом в €75 тыс.

      Переедет пилот на какие нибудь китайские острова через пару лет работы и будет жить до конца жизни припеваючи.Сейчас в Европе не совсем сладко ,не шли бы европейцы в китайскую армию работать .....................
    5. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 16:00
      "...прекратив передачу иностранным державам стратегических знаний из французского военного искусства."
      Ох, ты ж!..
      Стесняюсь спросить...
      Запамятовал... А кого крайний раз французы своим "военным искусством" победили?
    6. RuAbel Ранг пользователя
      RuAbel
      +1
      Сегодня, 16:03
      Про искусство сильно они завернули)))
      Наверное, и наших военлётов сманивают. Наши-то поискусней будут!
    7. RuAbel Ранг пользователя
      RuAbel
      0
      Сегодня, 16:03
      Про искусство сильно они завернули)))
      Наверное, и наших военлётов сманивают. Наши-то поискусней будут!

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