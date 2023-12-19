От лишения наград до тюрьмы: Минобороны Франции намерено наказывать военных, перешедших в иностранные армии
Китайская армия ведет активный набор летчиков ВВС западных стран, используя их опыт для совершенствования тактики воздушного боя.
В октябре 2022 года об этом сообщали в Минобороны Британии, отметив, что НОАК завербовала около 30 бывших военных летчиков Королевских ВВС, заинтересовав их крупным вознаграждением (порядка €20 тыс. в месяц). В июне об аналогичной практике заявили в МО ФРГ, указав о том, что бывшие пилоты люфтваффе были наняты НОАК через подставные компании.
Согласно недавнему материалу издания Le Figaro, соблазна поработать на китайскую армию не избежали и летчики ВВС и ВМС Франции. В связи с этим был внесен законопроект, призванный «бороться с вербовкой иностранными организациями бывших солдат французской армии». На этом основании был принят закон о военном программировании LPM 2024-30, в котором указывается, что «военнослужащий, который выполняет функции, представляющие особую чувствительность [для страны] и желающий работать на иностранное государство, должен заявить об этом министру обороны с соблюдением срока уведомления».
Переход на службу в иностранную армию без получения разрешения от МО наказывается финансовыми санкциями (удержанием пенсии), лишением наград, полученных за время военной карьеры, или 5 годами тюремного заключения со штрафом в €75 тыс.
Новое положение, опубликованное 14 декабря, касается военных, проходивших службу в таких областях как аэронавтика, космос, подводная война, киберзащита, телекоммуникации, вычислительная техника, разведка, специальные силы, ударные системы и РХБЗ.
- заявили в МО страны, прокомментировав свои намерения в отношении потенциальных «перебежчиков».
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