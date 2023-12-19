Украинский депутат: закрытие ещё одной ветки киевского метро создаст проблемы для ВСУ

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Украинский депутат: закрытие ещё одной ветки киевского метро создаст проблемы для ВСУ

Мост Метро в столице Украины, расположенный на «красной» ветке метрополитена, предположительно находится в аварийном состоянии, что может подтвердить экспертиза. Он уже около двух лет находится в плачевном состоянии.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава комиссии Киевского совета по бюджетным вопросам Киевского совета Андрей Витренко.



Два года на это никто не обращал внимания

- заявляет украинский депутат, представляющий правящую в стране партию «Слуга народа».

Украинский политик утверждает, что в текущем году на поисковые работы и составление проектно-сметной документации по данному объекту выделены средства из бюджета.

Если будет подтверждено, что он аварийно опасный, то, к сожалению, будет требование закрыть этот мост, соединяющий два берега

- сообщил Витренко.

Незадолго до этого закрыли на полгода для ремонта шесть станций «синей» ветки столичного метрополитена. По мнению депутата, закрытие еще одной ветки киевского метро станет «апокалиптичным», так как создаст проблемы ВСУ. Дело в том, что мост Метро и другие мосты через Днепр имеют стратегическое значение, в том числе, с оборонной точки зрения.

Это страшное событие, которое может произойти в любой момент

- высказывает свои опасения Витренко.

Помимо серьезных проблем на «красной» и «синей» ветках столичного метро, проблема может возникнуть и на «зеленой» ветке. Там расположен Южный мост, давно нуждающийся в капремонте.

  • https://ru.wikipedia.org/Antares 610, Artemka
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22 комментария
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  1. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
    Игорь Борисов_2
    +5
    Сегодня, 15:19
    Он уже около двух лет находится в плачевном состоянии.

    Вся Украина находится в плачевном состоянии с момента первого майдана, скакуасы....
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +8
      Сегодня, 15:26
      Помимо серьезных проблем на «красной» и «синей» ветках столичного метро, проблема может возникнуть и на «зеленой» ветке. Там расположен Южный мост, давно нуждающийся в капремонте.

      Ну ничего сами не могут. Могу порекомендовать одного матёрого кризисного менеджера- Толика Чубайса. Призовите его на помощь и результаты вас поразят.Спустя полгода глубина нынешней задницы покажется вам мелководьем wassat
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        +1
        Сегодня, 16:01
        Вычеркните этого матерого кризисного менеджера из вашего списка. Никакой он не толик и не Чубайс, причем давно, возможно с самого своего рождения.
        Только умело маскировался всю свою поганную жизнь, как большинство его сородичей.
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 16:04
        Цитата: Чёрный
        Могу порекомендовать одного матёрого кризисного менеджера- Толика Чубайса.

        У нас есть Сеня-кролик, он вашему Чубайсу еще 100 очков даст! laughing
        Кстати, тут все ратовали за бомбежку мостов. Зачем запасы тратить? Они сами разваливаются! Без всяких хлопот со стороны РФ!
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +5
      Сегодня, 15:53
      Даже советское, капитальное, наследие, строившееся в том числе и с расчётом на войну, уже начинает разрушаться от селюковского "внимания".
      Наверное на Украине все последние годы думали, что метро построено на века и вкладываться в него не надо, а оно больно ударило в самый неподходящий момент и напомнило о том, что это инженерно сложный объект и требует ежедневного внимания и заботы.

      Всё-таки что ни говори, но метро это признак развитой страны, а не страны победившего села с мечтой о личной хате, огороде и сене в квартире многоэтажного дома (как это было у депутата Гончаренко). Селюкам метро не нужно априори. bully
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 16:03
        Украинский депутат: закрытие ещё одной ветки киевского метро создаст проблемы для ВСУ
        что сделать то,чтоб закрыть ?
  2. Zoldat_A Ранг пользователя
    Zoldat_A
    +6
    Сегодня, 15:20
    По мнению депутата, закрытие еще одной ветки киевского метро станет «апокалиптичным», так как создаст проблемы ВСУ. Дело в том, что мост Метро и другие мосты через Днепр имеют стратегическое значение, в том числе, с оборонной точки зрения.
    Рискую наступить в ставшую здесь уже глубокой лужу дискуссий про мосты, но, тем не менее, задам ставший сакраментальным вопрос - "Если у него огромное стратегическое значение - почему он до сих пор существует?"
    Ждём, пока мосты на Украине сами развалятся?
    1. parabyd Ранг пользователя
      parabyd
      +2
      Сегодня, 15:24
      А в ответ тишина... Я тоже в недоумении. Таких Почему много возникает. Мосты, энергосистема, жд... Одни Почему.

      Теперь ещё ждём наращивания производства беспилотников и окончания строительства линий обороны...
      1. Фразах Ранг пользователя
        Фразах
        +2
        Сегодня, 15:30
        Надо внимательнее слушать первое лицо, войну-то еще не начинали. Когда начнется, вот уж тогда ужо... и мосты и беспилотники и линию обороны.
    2. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +2
      Сегодня, 15:41
      Цитата: Zoldat_A
      почему он до сих пор существует?

      А простите за встречный вопрос, а какой из мостов через Днепр нашими войсками был уничтожен, кроме Антоновского, по которому не только мы, но и ВСУ отработали знатно?
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 15:45
        Цитата: svp67
        Цитата: Zoldat_A
        почему он до сих пор существует?

        А простите за встречный вопрос, а какой из мостов через Днепр нашими войсками был уничтожен, кроме Антоновского, по которому не только мы, но и ВСУ отработали знатно?

        Ваш вопрос, Сергей, не встречный, а ровно в том же направлении, что и мой. Мы вот тут всем ВО сидим на своих диванах и теряемся в догадках о причинах существования мостов через Днепр. В Москве, наверное, знают. Но сказать стесняются.
  3. Аркадич Ранг пользователя
    Аркадич
    +1
    Сегодня, 15:22
    Писали что вся проблема с метро пиариться только с одной целью убрать Кличко как возможного конкурента Зелинского.
    1. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 15:27
      Цитата: Аркадич
      Писали что вся проблема с метро пиариться только с одной целью убрать Кличко как возможного конкурента Зелинского.

      Всё это похоже на борьбу за должность старшего по палате в специализированном лечебном учреждении закрытого типа.
    2. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +2
      Сегодня, 15:43
      Цитата: Аркадич
      Писали что вся проблема с метро пиариться только с одной целью убрать Кличко как возможного конкурента Зелинского.

      Там реально воды чуть не по пояс, фото выкладывали. Какой на фиг пиар?
  4. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    +4
    Сегодня, 15:31
    Пофиг.
    Они ( депутаты разн уровней и активисты разных партий) должны все попасть в сусуман за бандеру и прославление фашизма. Уничтожение и унижение по национальному признаку.за русофлбию. отрицание античеловечной сущности фашизма.
    "Переписывание истории"
  5. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +6
    Сегодня, 15:34
    Любой мало мальски технически грамотный человек знает,что если технику не обслуживать и не делать регламентные работы,то она посыпется...и самое неприятное---она посыпется в самый неподходящий момент,и аварии будут нарастать,как снежный ком-всё и сразу.....так что удивляться нечему,всё по плану......
  6. Ехим Ранг пользователя
    Ехим
    -1
    Сегодня, 15:43
    Подскажите, пожалуйста, а денежные средства заложены Госдумой в бюджете 25г на восстановление инфраструктуры областных центров?
  7. alystan Ранг пользователя
    alystan
    +2
    Сегодня, 15:58
    Украинский депутат: закрытие ещё одной ветки киевского метро создаст проблемы для ВСУ

    Вау, все снабжение ВСУ оказывается идет через Киев и по красной ветке метро... belay
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 16:11
      Цитата: alystan
      Вау, все снабжение ВСУ оказывается идет через Киев и по красной ветке метро...

      Речь идет о наземной части метро, красная ветка соединяет левый и правый берег. Мост метро имеет вторую часть - автомобильную, по которой действительно идут машины (волонтеров, например) для ВСУ
  8. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:58
    Виталику пора на фронт ? Пора бежать пока не началось ,не хрен было лезть в политику . Воровал себе спокойно в мэрии Куева и спал спокойно . Зачесалось,в политику подался .............................
  9. Aken Ранг пользователя
    Aken
    +2
    Сегодня, 15:58
    Метро - пережиток коммунизма. Закопать.
  10. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 16:06
    "Украинский политик утверждает, что в текущем году на поисковые работы и составление проектно-сметной документации по данному объекту выделены средства из бюджета."
    Та ладна! Поисковые работы...
    Наймите меня!
    Я (за очень дорого!) покажу вам, где его искать!
    На ПСД я не претендую... если шо...

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