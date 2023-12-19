Украинский депутат: закрытие ещё одной ветки киевского метро создаст проблемы для ВСУ

Два года на это никто не обращал внимания

Если будет подтверждено, что он аварийно опасный, то, к сожалению, будет требование закрыть этот мост, соединяющий два берега

Это страшное событие, которое может произойти в любой момент

Мост Метро в столице Украины, расположенный на «красной» ветке метрополитена, предположительно находится в аварийном состоянии, что может подтвердить экспертиза. Он уже около двух лет находится в плачевном состоянии.Об этом в эфире телемарафона заявил глава комиссии Киевского совета по бюджетным вопросам Киевского совета Андрей Витренко.- заявляет украинский депутат, представляющий правящую в стране партию «Слуга народа».Украинский политик утверждает, что в текущем году на поисковые работы и составление проектно-сметной документации по данному объекту выделены средства из бюджета.- сообщил Витренко.Незадолго до этого закрыли на полгода для ремонта шесть станций «синей» ветки столичного метрополитена. По мнению депутата, закрытие еще одной ветки киевского метро станет «апокалиптичным», так как создаст проблемы ВСУ. Дело в том, что мост Метро и другие мосты через Днепр имеют стратегическое значение, в том числе, с оборонной точки зрения.- высказывает свои опасения Витренко.Помимо серьезных проблем на «красной» и «синей» ветках столичного метро, проблема может возникнуть и на «зеленой» ветке. Там расположен Южный мост, давно нуждающийся в капремонте.