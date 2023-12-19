Министр обороны России назвал потери ВСУ в личном составе и технике с начала спецоперации

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Министр обороны России назвал потери ВСУ в личном составе и технике с начала спецоперации

Украинские формирования несут большие потери в зоне проведения специальной военной операции и в людях, и в военной технике. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства озвучил цифры понесенных украинскими вооруженными силами потерь. За время, прошедшее с момента начала специальной военной операции, вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, украинская армия лишилась 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Потери авиации ВСУ составили 553 самолета и 259 вертолетов, артиллерии – 7500 артиллерийских орудий.



Шойгу подчеркнул, что за время спецоперации Украина провела девять волн мобилизации своих граждан, а сейчас продолжается десятая волна мобилизации. В процессе этой волны мобилизации в ряды действующей украинской армии призываются и лица, ограниченно годные к военной службе.

Министр обороны РФ отметил, что российские Вооруженные силы в 2023 году выполнили все поставленные перед ними задачи и внесли огромный вклад в обороноспособность страны. Глава военного ведомства привел цифры и по количеству контрактников и добровольцев, записавшихся на военную службу в России в 2023 году. Таковых в течение года набралось около 490 тысяч человек, включая 4 тысячи студентов, записавшихся добровольцами на военную службу.
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29 комментариев
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  1. neworange88 Ранг пользователя
    neworange88
    +2
    Сегодня, 15:45
    За время, прошедшее с момента начала специальной военной операции, вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, украинская армия лишилась 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Потери авиации ВСУ составили 553 самолета и 259 вертолетов, артиллерии – 7500 артиллерийских орудий.


    Немного не так.

    МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    https://tass.ru/armiya-i-opk/19578419

    А там на сколько превысили не сказали.Может просто поскромничали, а может просто не хотят шокировать общественность,а может и то и другое одновременно.

    Потери ВСУ в ходе контрнаступа.

    Всего ВСУ потеряли 159 тыс военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 «Леопардов», 2348 бронемашин, из них 50 «Брэдли».Широкомасштабное контрнаступление окончилось для Киева колоссальными потерями.«Киев потерял в рамках контрнаступления 159 000 человек убитыми и ранеными», — заявил министр обороны РФ.


    https://glasnarod.ru/vlast/382-tysyachi-voennosluzhashhih-poteryala-ukraina-s-momenta-nachala-svo/
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 15:51
      Министр обороны России назвал потери ВСУ в личном составе и технике с начала спецоперации
      всем лучше промолчать.кто видит погосты ,тот знает. не надо сейчас об этом.
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 16:10
        кому поможет число погибших ? только врагу.
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 16:22
        Да, кладбища там централизованно разрастаются. Обратил внимание, что памятники типовые, также как и флагштоки. Выходит все они там на Украине знают и считают, раз в промышленных масштабах выпускают надгробия...
        Отмечу что по вертолетам цифры не бьются! Столько попросту не было на Украине, даже с учетом переданных. Там общая цифра не превышает 200 единиц. К тому же сбили не все. Так что тут, похоже, данные от Конашенкова...
    2. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +5
      Сегодня, 15:51
      Цитата: neworange88

      Немного не так.

      МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

      https://tass.ru/armiya-i-opk/19578419

      А там на сколько превысили не сказали.Может просто поскромничали, а может просто не хотят шокировать общественность,а может и то и другое одновременно.


      чью общественность не хотят шокировать? украинскую? это что-то новенькое
      думаешь там 383 тыщ и еще 1?

      шойгу и "поскромничал"? это еще новее
      1. DirtyLiar Ранг пользователя
        DirtyLiar
        +4
        Сегодня, 15:56
        Я думаю, что 383000 - это потери, которые официально подтверждены, которые можно доказать. Сколько там ещё - да фиг знает, кто их считал, а кидаться голословными цифрами - такое себе. Поэтому просто "превысили 383000".
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +3
          Сегодня, 15:59
          Цитата: DirtyLiar
          Я думаю, что 383000 - это потери, которые официально подтверждены, которые можно доказать. Сколько там ещё - да фиг знает, кто их считал, а кидаться голословными цифрами - такое себе. Поэтому просто "превысили 383000".


          Согласен.Если даже британцы говорят про 600-700 тыс.убитых ВСУшников.

          Война на Украине является кровавой и бессмысленной мясорубкой, помогающей отмывать огромные деньги.Об этом в эфире британского телеканала «Redacted» заявил британский политик и бизнесмен Джим Фергюсон.Видео по ссылке ниже.
          «Важно отметить, что война Украины против России обернулась катастрофой. Я имею в виду, что в этом бессмысленном конфликте погибли от 600 до 700 тысяч украинских солдат.И сама война идёт не по тем причинам, которые декларируются. На ней отмываются деньги, и происходит много других вещей», – сказал Фергюсон.

          https://www.politnavigator.net/ehto-bezumie-britanskijj-politik-uzhasnulsya-ot-poter-vsu.html
      2. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +1
        Сегодня, 15:57
        чью общественность не хотят шокировать? украинскую?

        yes нам вместе ещё жить...
        1. Ясная Ранг пользователя
          Ясная
          +4
          Сегодня, 16:05
          Цитата: Msi
          чью общественность не хотят шокировать? украинскую?

          yes нам вместе ещё жить...

          Только не как арабы с евреями.
          1. Комментарий был удален.
            1. Ясная Ранг пользователя
              Ясная
              +2
              Сегодня, 16:10
              Цитата: Msi
              Только не как арабы с евреями.

              Время лучший лекарь ран. Мы один народ, разделённый искусственно. Всё пройдёт и забудется, но нужно время...

              Дай Бог, что-бы так и было.
          2. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +1
            Сегодня, 16:09
            Только не как арабы с евреями.

            Нет конечно. Время лучший лекарь ран. Мы один народ, разделённый искусственно. Всё пройдёт и забудется, но нужно время...
    3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 16:09
      Я так понимаю, что посчитать точное количество убитых и раненых на данном этапе вряд ли возможно. Этих данных нет ни у кого, а тела валяются на поле боя и никто их собирать не спешит. К тому же на смерти и крови солдат делаются огромные деньги, что также не способствует объективному подсчету потерь. Думаю, что более точные цифры мы узнаем только по завершении боевых действий.
      Для себя делал подсчет и анализ, выходит суммарные потери противника убитые + раненые порядка 800 000 человек.
      Есть вопрос по Леопардам. Откуда 37 штук насчитали? Объективный контроль столько не дает...
  2. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    0
    Сегодня, 15:47
    Министр обороны РФ отметил, что российские Вооруженные силы в 2023 году выполнили все поставленные перед ними задачи
    Интересно что за задачи такие?) На 2024 год можно задачи узнать?
    1. neworange88 Ранг пользователя
      neworange88
      +5
      Сегодня, 15:52
      Задача всегда одна .Защита Родины и её интересов.
    2. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +3
      Сегодня, 15:53
      "хороший" начальник определяет себе задачи на год по итогам этого самого года, и никак иначе.
      и потом еще премирует себя, ну и доклад конечно зачитывает, по итогам года - какой он хороший.
    3. vik669 Ранг пользователя
      vik669
      -1
      Сегодня, 16:21
      Лучше помалкивать и казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения.
  3. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    +3
    Сегодня, 15:47
    а в комметах то про 500 тыщ одних убитых, то про миллион любят писать
    это все еще очень надолго
  4. Фьють Фтють
    Фьють Фтють
    +4
    Сегодня, 15:49
    Ну вот, а то местные комментаторы писали что у Украины потери чуть ли не 2 миллиона человек
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 15:51
      Цитата: Фьють Фтють
      а то местные комментаторы писали что у Украины потери чуть ли не 2 миллиона человек

      скрин привести можете?
    2. Dima68 Ранг пользователя
      Dima68
      +2
      Сегодня, 16:03
      Потери, безвозвратные потери, потери ВСУ, установленные потери ВСУ, это разные вещи.
      Когда вещают о потерях Украины в 1 млн. человек, сюда включают всех, в т.ч. пленных, дезертиров, убитых, калек и раненых отправленных в госпиталя.
      А Шойгу называет цифры установленных потерь ВСУ, то, что зарегистрировали в частях и подали в виде рапорта наверх.
    3. Теренин Ранг пользователя
      Теренин
      +2
      Сегодня, 16:04
      Цитата: Фьють Фтють
      Ну вот, а то местные комментаторы писали что у Украины потери чуть ли не 2 миллиона человек

      Это будет в итоге СВО, если будете продолжать глушить "частота Волга 149.200"
    4. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      0
      Сегодня, 16:11
      Цитата: Фьють Фтють
      Ну вот, а то местные комментаторы писали что у Украины потери чуть ли не 2 миллиона человек

      Кстаи, Вы тоже местный комментатор.
      И направление ваших комметов сводится к этому
      Фьють Фтють
      -20
      17 декабря 2023
      Нужно договариваться, достаточно пролито крови. России необходим мир хоть на каких условиях.
  5. Комментарий был удален.
  6. Scuderia Ранг пользователя
    Scuderia
    -3
    Сегодня, 15:51
    Кроме того, украинская армия лишилась 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров.



    Я тут малость погуглил..
    Потери немецкой бронетехники с 22 июня по 31 декабря 1941 года 2851.
    Потери немецкой бронетехники в 1942 году: 3377.
    Потери немецкой бронетехники в 1943 году: 8995.
    Потери немецкой бронетехники в 1944 году: 12079.
    Потери немецкой бронетехники в 1945 году (с 1 января по 9 мая): 1433.
    Всего потери немецкой бронетехники с 22 июня 1941 по 9 мая 1945: 28735.


    По другим данным
    Таким образом мы видим, что в то время, как СССР потерял во время войны 96500 танков, Германия потеряла на Восточном фронте всего 32500.
  7. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +8
    Сегодня, 15:52
    Зачем нам эта инфа ?
    Мне надо скорее знать что наши бойцы сыты,обуты и у них есть средства связи ,нормальные окопы и продовольствие. Сколько техники поступило в войска ,сколько потеряли . Что бы было не удивительно больно читать про бойца нацарапавшего письмо нашедшему его тело. Значит есть просчеты ,не хватает РЭБ,средств связи по закрытому каналу . Значит у нас не все так радужно ,как пишут и показывают
  8. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:04
    Сегодня видел видео с украинской стороны места прилёта ФАБ 500 там всё в дрова.Шойгу не может сказать сколько у ВСУ пропавших безвести .
    1. Ясная Ранг пользователя
      Ясная
      +1
      Сегодня, 16:09
      Цитата: tralflot1832
      Сегодня видел видео с украинской стороны места прилёта ФАБ 500 там всё в дрова.Шойгу не может сказать сколько у ВСУ пропавших безвести .

      Да и укро-властям выгодно призновать погибших в борьбе с Россией из-за выплат бюджета.
  9. Alcatraz25 Ранг пользователя
    Alcatraz25
    0
    Сегодня, 16:15
    Интересно было бы услышать про потери РФ, которые по всей видимости весьма и даже очень высокие. По данным противной стороны немногим меньше ВСУшных, 1 к 2 где-то, но в остальном, конкретно по танкам и самолётам, как-то с трудом верится, с учётом того, что такого количества не было с учётом всех поставок Запада. И опять же, потери РФ озвучьте, пожалуйста
  10. мордвин 3 Ранг пользователя
    мордвин 3
    0
    Сегодня, 16:17
    Ой, пля... Держите меня семеро, либо я таким трехэтажным матом разорюсь...
  11. Dizel200 Ранг пользователя
    Dizel200
    +1
    Сегодня, 16:18
    Да уж. Жалко что это не саксы,а славяне.

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