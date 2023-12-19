Министр обороны России назвал потери ВСУ в личном составе и технике с начала спецоперации
Украинские формирования несут большие потери в зоне проведения специальной военной операции и в людях, и в военной технике. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
Глава российского военного ведомства озвучил цифры понесенных украинскими вооруженными силами потерь. За время, прошедшее с момента начала специальной военной операции, вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, украинская армия лишилась 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Потери авиации ВСУ составили 553 самолета и 259 вертолетов, артиллерии – 7500 артиллерийских орудий.
Шойгу подчеркнул, что за время спецоперации Украина провела девять волн мобилизации своих граждан, а сейчас продолжается десятая волна мобилизации. В процессе этой волны мобилизации в ряды действующей украинской армии призываются и лица, ограниченно годные к военной службе.
Министр обороны РФ отметил, что российские Вооруженные силы в 2023 году выполнили все поставленные перед ними задачи и внесли огромный вклад в обороноспособность страны. Глава военного ведомства привел цифры и по количеству контрактников и добровольцев, записавшихся на военную службу в России в 2023 году. Таковых в течение года набралось около 490 тысяч человек, включая 4 тысячи студентов, записавшихся добровольцами на военную службу.
- kremlin.ru
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